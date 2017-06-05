Грудное вскармливание пропагандируется повсеместно, оно имеет массу преимуществ, полезно для ребенка, помогает решить проблемы пищеварения и отложить знакомство с твердой пищей на длительный срок. При искусственном вскармливании прикорм вводят раньше, но пищеварительная система малыша не всегда готова принять взрослую еду, поэтому действовать следует осторожно, в соответствии с правилами прикорма.

Возраст для начала прикорма

Современные адаптированные смеси идеально подходят для ребенка, но не могут полностью удовлетворить потребности растущего, развивающегося организма, как это делает грудное молоко. Его состав изменяется по мере развития малыша, у каждой кормящей женщины он индивидуален. Именно по этой причине при искусственном вскармливании прикорм вводится немного раньше.

На самом деле, даже мнения педиатров расходятся. Согласно данным современной Всемирной Организации Здравоохранения, ранний прикорм с 3 месяцев опасен дня здоровья ребенка. Необходимые ферменты для переваривания твердой пищи начинают вырабатываться в 4 месяца. Следовательно, знакомство с новой едой откладывается до возраста 4,5-5 месяцев.

Внимание! Твердая пища – это не что-то жесткое, сухое, требующее пережевывания. Этим термином называют все детские продукты, кроме грудного молока и адаптированной смеси. Переход к нормальной еде (кашам, пюре, даже кефиру) – это введение твердой пищи.

Признаки готовности ребенка

Несмотря на установленные сроки, к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Один малыш уже в 4 месяца будет готов к приему твердой пищи, второй в 5-6 может не понять, что от него хотят. Это не говорит про отставание в развитии, здесь нет никакого негативного ключа, не нужно концентрироваться на этом моменте. Лучше внимательно наблюдать за ребенком, чтобы не пропустить нужный момент для начала прикорма при искусственном вскармливании.

Признаки готовности:

Ребенок сидит с помощью родителей. В 5 месяцев можно подкладывать подушку, чтобы малыш находился в полулежащем состоянии. В горизонтальном положении давать пищу нельзя. Не стоит измельчать и разбавлять прикорм, чтобы давать его из бутылочки, это неправильно. Еду нужно предлагать только с ложки. Появился пищевой интерес. Малыш тянется за едой родителей, пытается схватить, поднести ко рту. Он активно реагирует на столовые приборы, текут слюни. Пропал выталкивающий рефлекс, который защищает новорожденного ребенка от попадания инородных предметов в первые месяцы жизни. Суточное количество адаптированной смеси достигло 800-1000 мл. Вес ребенка увеличился в 2 раза с момента рождения. Если малыш появился на свет недоношенным, то в 2,5 раза.

При грудном вскармливании косвенным признаком готовности ребенка является прорезывание первых зубов. Но для детей на искусственном питании он неактуален, так как у большинства малышей это происходит ближе к 6 месяцам.

Видео: Доктор Комаровский о прикорме

Общие принципы введения новых продуктов

Первый прикорм при искусственном вскармливании не должен совпадать с другими изменениями в жизни ребенка: прорезыванием зубов, заболеваниями, прививками. Иначе знакомство с новым продуктом может обернуться множеством неприятностей. Нужно выбрать максимально комфортное время.

Основные правила:

Прикорм дается в первой половине дня перед одним из основных приемов пищи. Независимо от вида продукта первая порция не должна превышать 0,5 ч. л. Если в течение суток никаких негативных реакций не появилось, то количество можно увеличить в 2 раза. На каждый вид продукта должно отводиться не менее 7-10 дней. Только после этого начинают знакомство с другой едой. Нельзя одновременно смешивать несколько незнакомых продуктов. Но можно добавлять новый ингредиент в блюдо, которое уже подошло ребенку, он с удовольствием его употребляет. До 8 месяцев все продукты должны иметь гомогенную консистенцию, так как глотательные и жевательные рефлексы еще недостаточно развиты.

Важно уделять особое внимание чистоте посуды. Желательно использовать отдельную кастрюлю, обзавестись детской тарелкой, ложкой. Если блюдо готовится самостоятельно, выбирают качественные овощи, фрукты, мясо. После варки еду нужно остудить. Оптимальная температура 36-37°C, то есть она соответствует температуре тела.

Совет! Для определения температуры блюда необязательно приобретать пищевой термометр. Достаточно капнуть небольшое количество пюре на внутреннюю сторону запястья, сразу станет все понятно.

Возможные проблемы и пути решения

Информации об искусственном вскармливании, переходе на взрослую пищу много, но она не всегда помогает избежать проблем, которые возникают не только у молодых, но и у опытных родителей. На некоторые вещи повлиять невозможно. Главное – не паниковать. Если случилась неприятность, нужно взять себя в руки, успокоиться, помочь ребенку.

Распространенные проблемы:

Ребенок отказывается от продукта. Не всегда новый вкус и необычная консистенция принимаются с восторгом. Через 1-2 дня прикорм предлагают повторно. Иногда доходит до 10 попыток. Ребенок выталкивает языком ложку. Скорее всего, он еще не готов к первому прикорму. Стоит подождать несколько дней или недель, пока не пропадет рефлекс. Аллергия. Может проявляться по-разному: сыпь, зуд, покраснение щек, ягодиц, областей паха, боль в животе. Нужно прекратить введение прикорма, использовать антигистаминный препарат, обратиться к врачу. Расстройство стула. Эта проблема может говорить о неготовности пищеварительной системы, а также свидетельствовать о непереносимости продукта. Первый прикорм отложить еще на 1-2 недели, далее смотреть по ситуации и самочувствию ребенка.

Нельзя увеличивать порции прикорма, даже если ребенок не прочь съесть больше. После положенной нормы малыша докармливают смесью. Если сразу предложить много новой еды, организм не сможет переработать продукт, риск развития аллергии увеличится в несколько раз.

Как вводить основные продукты

Все продукты для прикорма можно условно разделить на основные и дополнительные. В первую группу попадают пюре, которые будут полностью заменять прием пищи, то есть подаваться полными порциями. К дополнительным продуктам относятся яйца, масло, специи, зелень, хлебобулочные и сухарные изделия. Они предлагаются ребенку для улучшения вкуса блюда, разнообразия меню, обогащения блюда ценными веществами, но только после введения основной пищи.

Таблица введения продуктов

Наименование продукта, г Возраст ребенка в месяцах 4 5 6 7 8 9-12 Овощное пюре 5-30 40-50 60 80 100 150-200 Фруктовое пюре - 10-40 50-60 80 100 150 Каша молочная - - 50-100 100-150 150-180 200 Творог детский - - 20-30 40 60 60-80 Мясное пюре - - 5-20 30 40-50 60-70 Кефир - - - 100-150 200 300-400 Рыбное пюре - - - - 10-30 30-60

Овощи

Для первого прикорма выбираются гипоаллергенные, светлые виды овощей с низким содержанием крахмала: кабачки, цветная капуста, брокколи, тыква. Позже добавляется морковь, вымоченный картофель. Все продукты прекрасно сочетаются вместе в овощном пюре. Но предлагать дуэт или трио нужно только после индивидуального знакомства с каждым видом.

Фрукты

С 5 месяцев прикорм вводятся яблоки, груши, чернослив. Далее добавляются абрикосы, персики, бананы, киви. К 7-8 месяцем можно добавить ягоды с низкой степенью аллергенности. Фруктовые пюре нравятся детям, так как имеют приятный вкус, сладость. Они решат проблему со стулом. Например, груша поможет справиться с поносом, а чернослив избавит от запора.

Мясо, птица

Для прикорма используются нежирные сорта мяса: говядина, кролик, индейка, конина. С осторожностью следует вводить курицу, так как она относится к аллергенным продуктам. Мясо можно соединять со знакомыми ребенку овощами. Не стоит одновременно вводить яичный желток, чтобы не усложнять работу желудка.

Рыба

Для прикорма используются нежирные сорта речной и морской рыбы: минтай, хек, треска, окунь. Ближе к году можно добавить в рацион морепродукты. Из них готовится пюре, которое совмещают со знакомыми овощами. Любая рыба имеет высокую степень аллергенности, при выявлении проблемы продукт откладывают до года, иногда до 2 лет.

Творог, кефир

Кисломолочные продукты помогут нормализовать и улучшить работу кишечника, но важно учитывать сроки годности. Творогом легко отравиться. Также есть вероятность купить некачественный продукт. Именно по этой причине нужно выбирать производителя детского питания. Многие родители предпочитают готовить творог самостоятельно.

Каши

Начинать прикорм следует со злаков, которые не содержат глютен: гречка, рис, кукуруза. Позже можно добавить другие крупы. Каши для ребенка готовят на молоке либо разводят подходящей смесью. При избыточной массе тела введение злаков откладывается на 1-2 месяца.

Покупное и домашнее питание: плюсы и минусы

Спорить по поводу покупной и домашней еды можно до бесконечности. На самом деле, все очень просто: и готовому, и самостоятельно сваренному детскому питанию есть место в рационе ребенка. Все зависит от времени года, доступности качественных продуктов, вкуса малыша. Например, не нужно лишать ребенка полезной цветной капусты или мяса кролика, если нет возможности их приготовить, но легко купить пюре в магазине. Но если первый прикорм пришелся на конец лета и осень, когда доступны качественные овощи, то лучше готовить блюда самостоятельно.

Плюсы покупного детского питания:

Удобство. Особенно в самом начале перехода от искусственного вскармливания к твердой пище. В это время малыш ест всего несколько ложек, иногда отказывается, а время на готовку и продукты затрачиваются. Разнообразие. Независимо от времени года можно купить абсолютно любое детское питание, включая редкие сорта мяса, несезонные овощи. Консистенция. Пюре готовится с учетом возрастных особенностей. Для первого прикорма с 4 месяцев это нежные массы, постепенно производители увеличивают плотность, добавляются комочки, мелкие крупицы. Качество. Не так давно натуральные продукты ценились больше. Сейчас ситуация поменялась. Производству детского питания уделяется много внимания, ведется строгий контроль. Вкус. В готовом питании он одинаковый или схожий между собой. В домашних блюдах различный, зависит от первоначального сырья, количества специй, времени варки.

К минусам можно отнести стоимость. Цена одной баночки зачастую равна целому килограмму овощей или 0,3-0,5 кг мяса, также большая разница между крупами и готовыми кашами. В целях экономии можно постепенно перейти на нормальную еду. Единственное, что не нужно менять – это детские молочные продукты. Найти качественный творог или кефир массового производства в магазине действительно сложно, детские марки в этом выигрывают.

Общие принципы приготовления детского пюре

Так как при искусственном вскармливании ребенок недополучает жизненно важных веществ, нужно сделать его рацион максимально разнообразным. В домашних условиях можно приготовить любой первый прикорм, если есть качественные продукты. Пюре готовится из овощей, мяса, рыбы, фруктов. Для измельчения используется блендер или ситечко.

Общие принципы приготовления пюре:

Продукт нужно промыть, очистить, мясо и рыбу желательно вымочить. Нарезать кусочками, сложить в кастрюлю. Залить водой, чтобы она едва покрыла продукт, поставить на плиту. После закипания бульон с рыбы, мяса сливается, заменяется на чистый кипяток. Овощи готовятся в одной воде без замены. Как только продукт сварится, станет мягкий, излишки жидкости слить в миску, кусочки измельчить. Детям на искусственном питании в овощные пюре добавляют адаптированную смесь, молоко. Фруктовые, мясные блюда разбавляют ранее удаленным отваром, доводя до нужной консистенции.

Желательно употреблять домашнюю пищу сразу после приготовления. Можно выложить часть блюда в стерильную емкость, закрыть, хранить в холодильнике до 24 часов.

Совет! Для хранения пюре удобно использовать стеклянные баночки из-под детского питания. Они прекрасно отмываются, стерилизуются, плотно закрываются, имеют небольшой объем.

Общие принципы выбора готового питания для прикорма

На упаковках детского питания обозначены не только характеристики продукта, но и возрастной диапазон. Для прикорма нужно выбирать соответствующие пюре и каши. Важно изучить состав, который должен быть из одного основного продукта. Допускается добавление соли, масла, в готовые каши добавляется молоко.

На что обратить внимание:

Срок годности. Мясные, рыбные консервы должны быть максимально свежими, как и молочные продукты. Дату производства. Не стоит выбирать яблочное пюре, выпущенное в марте или январе. Лучше отдавать предпочтение летней, осенней продукции, когда фрукты свежие, полные витаминов. Целостность упаковки. Если крышка на банке вздулась, коробка порвана, сухая смесь для каши просыпается, этот продукт для прикорма и для детского питания в целом использовать нельзя.

Что касается стоимости, то качество продукта не всегда с ней связано. Цена формируется из многих факторов: транспортировки, упаковки, хранения, известности марки, рекламы. Зачастую детское питание от местных производителей ни в чем не уступает дорогостоящим аналогам.

Видео: Доктор Комаровский о питании из баночек