Злаки входят в тройку лидирующих продуктов для первого прикорма, предлагаются ребенку, как правило, в 6-8-месячном возрасте. Иногда раньше по показаниям педиатров, если имеются проблемы с набором веса, естественным вскармливанием или здоровьем. Кашу для первого прикорма нетрудно варить самостоятельно, но гораздо удобнее использовать готовый продукт. Сейчас нет дефицита, выбор огромный, и важно знать, как в нем не потеряться.

С какой крупы начать безмолочный прикорм

Для первого прикорма используют только 3 вида крупы: гречку, рис, кукурузу. Они не содержат глютена, то есть клейковины. Это растительный белок, который плохо переваривается, часто вызывает аллергию. Лидером среди перечисленных круп является гречка. Рис может спровоцировать запоры, кукуруза не очень распространена в рационе взрослых людей, поэтому и детям ее давать не спешат.

Что еще нужно знать о прикорме:

Индивидуальную непереносимость может вызывать абсолютно любой продукт. За реакцией ребенка на введенную для первого прикорма кашу нужно следить внимательно. Круп без глютена 3, но вводить их нужно поочередно, между новыми видами должно пройти не меньше 10 дней. Если у ребенка появилась какая-нибудь реакция, его беспокоит животик, сыпь или имеются другие проблемы, прикорм нужно отложить минимум на неделю. Каши, как и любая другая еда, вводятся постепенно, начинают с 5 г готового блюда и только в первой половине дня. При разведении сухого продукта нужно внимательно изучать информацию на упаковке. Не все виды готовятся одинаково: температура жидкости и количество сухого сырья отличаются.

Важно! Если ребенку не понравился определенный продукт от одного производителя, то нужно попробовать другую фирму. Вкус гречки, кукурузы или риса, как и консистенция, иногда очень отличаются.

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Основные производители безмолочных каш

На полках магазинов стоят разные безмолочные каши для первого прикорма. Легко растеряться, выбор действительно сложный. Не стоит идти за покупкой без представления о фирмах и основной информации. Общие данные помогут быстрее найти подходящий товар, а также сэкономить деньги.

Nestle

Каши от Nestle очень популярны в России, продаются практически во всех продуктовых супермаркетах и даже в обычных магазинах, ассортимент большой, есть из чего выбрать. Качество Nestle неизменно высокое, при этом стоимость удерживается в среднем ценовом диапазоне. В составе присутствуют пребиотики. Они помогут справиться с запорами, проблемами со стулом, наполнят кишечник полезными бактериями. Все безмолочные каши Nestle для первого прикорма богаты витаминами, минеральными веществами.

Порошковая смесь легко разводится водой, не образует комочков. Вкус каши натуральный, слегка сладковатый, обычно нравится малышам. Аромат свойственен крупе.

Hipp

Известный производитель детского питания, в котором также присутствуют каши без добавления молока. Основной упор компания делает на органическое сырье. Злаки выращиваются в благоприятных с экологической точки зрения районах, все ингредиенты проходят тщательный отбор. В гречневом виде Hipp содержатся витамин C, B1. Кукуруза представлена в смеси с рисом, поэтому может употребляться только после ознакомлением с каждым злаком.

К минусам каши Hipp можно отнести высокую стоимость, бедный состав витаминов. Вкусовые качества у блюда высокие. Разводится порошок относительно однородно, но могут быть небольшие комочки.

Heinz

Продукция от фирмы Heinz быстро стала популярной. Каши производителя разнообразные, имеют множество вкусов, среди которых есть несколько видов именно для первого прикорма. Цена выше средней. Производитель выделил целую линейку каш, в которых не содержится молоко, соль и сахар, но присутствуют витамины, минералы, инулин. При выборе нужно внимательно изучать информацию на упаковке. Ассортимент действительно большой, и в некоторых безмолочных видах присутствуют добавки фруктов, сахара, что для первого знакомства не подойдет.

Вкус у безмолочной каши Heinz приятный, легкий, слегка сладковатый. Порошок хорошо контактирует с водой, блюдо получается однородное, без комочков, напоминает взбитую массу.

Bebi

Линейка безмолочных каш с пониженным содержанием сахарозы предназначена для лечебно-профилактического питания. В порошках для разведения в составе имеется инулин (пребиортик), железо, йод, витамины. При выборе нужно быть внимательным: в некоторых безмолочных видах присутствуют фрукты.

Разводится порошковый злак от Bebi теплой водой до нужной консистенции довольно быстро, имеет приятный вкус. К минусам каш от этого производителя можно отнести быстрый расход порошка.

Винни

Недорогая каша из гречневой крупы идеально подходит для знакомства со злаками. Не содержит молоко и соль, но имеется пребиотик инулин, мальтодекстрин, витамины. К минусам каши «Винни» можно отнести большое количество разнообразных добавок.

Разводится злаковый порошок от «Винни» легко, не образует комочки. Вкус у блюда приятный, соответствует чистой крупе.

Малютка

Каши этого отечественного производителя популярны уже несколько десятилетий. По большей части, это объясняется стоимостью и доступностью. Цена «Малютки» ниже средней, при этом продукт качественный, проверенный, отвечает всем нормам безопасности. Для первого безмолочного прикорма выпускается гречка и кукуруза.

Большим недостатком «Малютки» являются комочки, без которых сразу развести кашу не получится, понадобится время, чтобы приноровиться. Вкус несвойственен используемой крупе - сладковатый, но приятный.

Бабушкино Лукошко

Подходят для прикорма безмолочными кашами всего 3 вида. Продукция от отечественного производителя отличается качеством, цена выше средней. Кроме злаков, в составе имеются витамины, минералы, пребиотики, которые окажут положительное влияние на работу кишечника.

Разводится сухая продукция от «Бабушкиного лукошка» легко, но возможны небольшие комочки. Вкус у прикорма классический, пресный, свойственный натуральной крупе. Сладость отсутствует, поэтому не все дети принимают каши этого производителя.

Умница

Производитель профессионального детского питания предлагает рисовую и кукурузную кашу. В них содержится инулин, витамины, фруктоза. В гречке от «Умницы» нет пребиотика, но присутствуют следы соли и сахаров. Стоимость невысокая. К минусам можно отнести труднодоступность каши, не везде она продается, в некоторых городах России ее не найти.

Разводится «Умница» без сложностей, блюдо получается однородное, имеет естественную сладость, приятно и легко усваивается детским организмом.

Фрутоняня

Еще один известный производитель недорогого детского питания. Каши без молока представлены в виде риса и гречки, кукурузы нет. В продукции «Фрутоняни» нет пребиотиков, фруктовых наполнителей, только классические вкусы злаков. К плюсам можно отнести невысокую стоимость. Минусы продукции фирмы «Фрутоняня» – скудный ассортимент, также не везде эти каши продаются.

Разводятся сухие порошки без проблем, комочков не образуется, вкус и аромат классический, свойственный присутствующему злаку.

Агуша

Известная на российском рынке фирма детского питания. Кроме соков, всевозможных фруктовых, овощных пюре и молочной продукции есть линейка злаков без молока, которые можно употреблять детям с 5 месяцев. К минусам продукции от «Агуши» можно отнести короткий срок хранения, а также небольшой размер упаковки.

Все сухие каши легко разводятся, хорошо усваиваются детским организмом, редко вызывают аллергию. На вкус приятные, слегка сладковатые.

Ремедиа

Компания выпускает сухие каши без молока и других наполнителей. Особенностью является добавление витаминов в специальных капсулах. Они сохраняют пользу и целостность веществ, оберегают от негативного воздействия высоких температур. К минусам можно отнести высокую стоимость. Плюсом «Ремедии» является относительно экономичный расход, если сравнивать с другими аналогичными кашами.

Разводится сухая каша для прикорма хорошо, если не использовать крутой кипяток. В этом случае появляются комочки, которые сложно размять.

Безмолочные каши с недостатками

Несмотря на доступность и прозрачность информации о злаковых прикормах, особенностях построения рациона и правилах, не все производители стремятся к идеалу. Есть несколько готовых порошковых продуктов, к которым нужно отнестись осторожнее.

На какие каши стоит обратить внимание:

«Спеленок» рисовая содержит частички фруктозы. В кашах от «Агуши» может присутствовать соль, сахар. Нужно внимательно изучать информацию на конкретной упаковке. Смешанная каша «Малютка» из гречки и кукурузы имеет в составе незначительный процент молока. Он мал, но при непереносимости лактозы может возникнуть реакция. Каша Friso содержит ванилин, сахарозу.

Очень важно при покупке злакового прикорма изучать данные, указанные на упаковке. Технологии меняются, с каждым годом на производствах появляются новшества, заранее их предвидеть нельзя. Внимательность и разумный подход – главные критерии выбора продукции для первого прикорма.