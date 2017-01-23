Всем еще с раннего детства хорошо известно, что румянец на щечках ребенка является признаком отсутствия проблем со здоровьем. Однако если он не выглядит естественно, сопровождается сыпью, шелушением и воспалением кожи, поднятием температуры, становится горячим на ощупь, то причиной его уже являются какие-то проблемы в организме. Особенно часто покраснение на лице встречается у детей до года, так как их кожа очень нежная, чувствительная и сильно восприимчива к любым изменениям в маленьком организме и окружающей его среде.

Возможные причины покраснения щек

Причины красных щек у грудных детей можно условно разделить на две группы: патологического характера и не представляющие угрозы для здоровья ребенка. К первым относятся:

аллергический дерматит;

поднятие температуры тела на фоне какого-то заболевания;

инфекционные заболевания (детская розеола, инфекционная эритема, бактериальный сепсис, менингококковая инфекция, пневмония и другие);

кольцевидная эритема;

системная красная волчанка;

патологии сердечно-сосудистой системы.

К безопасным причинам относятся те, при которых покраснение щек у грудничка довольно быстро проходит само по себе после устранения провоцирующих факторов. Это могут быть:

раздражение нежной кожи от слюны или остатков пищи;

перегрев на солнце или вследствие присутствия слишком теплой одежды на теле малыша;

прорезывание зубов;

интенсивная двигательная активность;

длительная прогулка на свежем воздухе, особенно в прохладную и ветреную погоду.

Важно: Если красные щеки сопровождаются воспалением и шелушением кожи, а также общим недомоганием, повышением температуры, родителям необходимо показать малыша педиатру.

Аллергический дерматит

Аллергический дерматит у грудного ребенка может быть вызван продуктами питания, средствами ухода, лекарственными препаратами, бытовыми аллергенами, шерстью домашних питомцев и другими факторами. Обычно он проявляется в покраснении, сухости и шелушении кожи, зудом, высыпаниями на теле различного характера. Возможны нарушения работы ЖКТ, отеки слизистых оболочек, глаз, гортани, носа, слезотечение и насморк.

Наиболее распространенным видом аллергии для детей до одного года является пищевая аллергия. Ели малыш находится на грудном вскармливании, то кормящая мама для ее профилактики должна соблюдать строгую диету, полностью исключающую следующие продукты:

мед;

орехи, шоколад, какао, сладости;

грибы;

сладкие газированные напитки;

фрукты, ягоды и овощи красного или оранжевого цвета, компоты и соки из них;

морепродукты;

копчености, соленья;

речную рыбу, жирные сорта мяса и бульоны из них.

Мама должна внимательно относиться к своему рациону, отслеживать реакцию грудничка на новые продукты, которые она употребляет.

У детей, находящихся на смешанном или искусственном вскармливании, причиной красных щек может быть неподходящая молочная смесь. Некоторые дети страдают непереносимостью белков коровьего молока, являющегося основным компонентом молочных смесей и сухих молочных каш. В этом случае при участии педиатра нужно подобрать для малыша подходящее питание, не вызывающее аллергию и нарушений в работе ЖКТ. Существует специальные гипоаллергенные смеси, смеси на основе козьего молока или гидролизованного белка коровьего молока.

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Часто красные щеки у грудничка появляются с началом введения прикорма, когда ребенку предлагают совершенно новые по консистенции и составу для него продукты. В этот период родителям желательно вести пищевой дневник, анализируя реакцию маленького организма на каждый новый продукт. При покраснении и появлении высыпаний на щеках введение продукта, вызвавшего негативную реакцию, следует отложить на несколько недель, а затем попробовать еще раз.

При введении прикорма новый продукт добавляется в рацион малыша раз в 1–2 недели. При этом лучше готовить еду малышу самостоятельно из натуральных сезонных продуктов, чем покупать уже готовые баночки с детскими овощными, фруктовыми или мясными пюре.

Среди лекарств аллергию у грудничка чаще всего провоцируют антибиотики, вакцины, лекарственные средства в форме сладких сиропов. Причем покраснение щек и другие симптомы иногда появляются не сразу, а после длительного приема одних и тех же препаратов.

К средствам ухода за ребенком, способным вызвать так называемый контактный дерматит, относятся крем, мыло, детский шампунь, одежда из ненатуральных тканей, стиральный порошок и другие. В этом случае у ребенка красными будут не только щеки, но и все участки тела, контактировавшие с аллергеном.

Видео: Педиатр о причинах аллергии у детей

Заболевания, вызывающие покраснение щек

Кроме аллергии, покраснение щек у ребенка бывает вызвано и другими заболеваниями, которые обычно сопровождаются наличием характерных для них клинических признаков. Так, они могут быть одним из проявлений простуды или инфекционного заболевания вирусной или бактериальной природы.

Ферментативная недостаточность

По мнению известного педиатра Комаровского Е. О., покраснение щек у грудничка вызывает обычное переедание. Дети до одного года не способны контролировать процесс насыщения, поэтому съедают больше, чем им реально необходимо. Лишние белковые вещества не усваиваются маленьким организмом в связи с незрелостью системы пищеварения и отсутствием достаточного количества ферментов (ферментативная недостаточность) для их расщепления и провоцируют аллергическую реакцию. По мере взросления ребенка и развития его ЖКТ такая аллергия проходит сама собой, а для ее устранения на данном этапе родителям нужно просто не перекармливать малыша.

Рекомендация: В случае ферментативной недостаточности не стоит давать грудничкам препараты, содержащие недостающие ферменты, так как это будет способствовать еще меньшей выработке собственных ферментов.

Детская розеола

Детская розеола – инфекционное заболевание, вызываемое вирусами герпеса 6 и 7-го типов, встречается в основном у детей в возрасте от 4-х месяцев до двух лет. Оно проявляется в виде резкого повышения температуры до 39–40°С. Затем примерно через 3 дня на лице ребенка возникает макулопапулезная сыпь розового цвета.

Сыпь постепенно распространяется на все тело по направлению сверху вниз. У ребенка отмечается потеря аппетита, капризность. Лечение заключается в приеме жаропонижающих средств и обильном питье.

Экзема

Экзема – хроническое заболевание кожных покровов, обычно впервые проявляющееся у детей в возрасте от 2 до 6 месяцев. Основным фактором риска ее возникновения является генетическая предрасположенность.

При экземе сначала на лице в области щек, а позже и на остальных участках тела наблюдается интенсивное покраснение, сухость, образование трещин, из которых затем выделяется жидкость, кровь.

Постепенно образуются мокнущие пятна. При этом в пораженных местах отмечается сильный зуд кожных покровов. Терапия состоит в тщательном уходе за кожей и профилактике вторичного бактериального инфицирования.

Воспаление легких

Воспаление легких – тяжелое заболевание преимущественно инфекционной природы, при котором происходит воспаление легочной ткани. Его симптомами является покраснение щек, побледнение губ и кончика носа, повышение температуры тела, кашель, потеря аппетита, общая слабость, учащенное дыхание. Лечение воспаления легких у грудных детей, как правило, проводится в условиях стационара.

Важно: Красные щеки у грудного ребенка могут быть также следствием ацетономического синдрома, нарушений функций печени.

Видео: Доктор Комаровский о диатезе

Как помочь ребенку при покраснении щек

Главная задача родителей при красных щеках у грудничка заключается в установлении совместно с педиатром причины такого явления. В зависимости от нее ребенку может быть назначено местное или системное лечение или их комбинация. Если покраснение носит аллергический характер, то лечение заключается в следующем:

выявление и устранение возбудителя аллергии;

соблюдение строгой диеты кормящей мамой или подбором подходящей смеси для детей на искусственном вскармливании;

применение энтеросорбентов;

прием системных антигистаминных препаратов в соответствии с возрастом ребенка;

обработка пораженных участков кожи специальными лечебными мазями или кремами, снимающими зуд и воспаление.

Совет: Перед прогулкой в холодную или ветреную погоду для предупреждения покраснения щек необходимо смазывать лицо грудничка защитным детским кремом.

Чтобы облегчить зуд и снять раздражение на щечках, используют примочки с настоями лекарственных трав (ромашки, череды, дубовой коры, подорожника) или чайной заваркой. Важно следить, чтобы ребенок не расчесывал пораженные места, так как это замедлит выздоровление и повысит риск занесения инфекции.