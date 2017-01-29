Распространенным поводом обращения к детскому отоларингологу являются гипертрофия и воспаление глоточной миндалины. Согласно данным статистики, это заболевание составляет около 50% всех болезней ЛОР-органов у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В зависимости от степени тяжести оно может приводить к затруднению или даже полному отсутствию носового дыхания у ребенка, частым воспалениям среднего уха, снижению слуха и другим серьезным последствиям. Для лечения аденоидов применяют медикаментозные, хирургические методы и физиотерапию.

Глоточная миндалина и ее функции

Миндалинами называются скопления лимфоидной ткани, локализованные в области носоглотки и ротовой полости. В организме человека их насчитается 6 штук: парные – небные и трубные (по 2 шт.), непарные – язычная и глоточная. Вместе с лимфоидными гранулами и боковыми валиками на задней стенке глотки они формируют лимфатическое глоточное кольцо, окружающее вход в дыхательные и пищеварительные пути. Глоточная миндалина, патологическое разрастание которой называется аденоидами, крепится основанием к задней стенке носоглотки в месте выхода носовой полости в ротовую. В отличие от небных миндалин, увидеть ее без специального оборудования не представляется возможным.

Миндалины являются частью иммунной системы, выполняют барьерную функцию, препятствуя дальнейшему проникновению патогенных агентов в организм. В них образуются лимфоциты – клетки, отвечающие за гуморальный и клеточный иммунитет.

У новорожденных и детей первых месяцев жизни миндалины недоразвиты и не функционируют должным образом. Позже под влиянием постоянно атакующих маленький организм патогенных бактерий, вирусов и токсинов начинается активное развитие всех структур лимфатического глоточного кольца. При этом глоточная миндалина формируется активнее других, что обусловлено ее расположением в самом начале дыхательного тракта, в зоне первого контакта организма с антигенами. Складки ее слизистой оболочки утолщаются, удлиняются, приобретают вид валиков, разделенных бороздками. Полного развития она достигает к 2–3 годам.

По мере формирования иммунной системы и накопления антител после 9–10 лет глоточное лимфатическое кольцо подвергается неравномерному обратному развитию. Размеры миндалин существенно уменьшаются, глоточная миндалина при этом часто полностью атрофируется, а их защитная функция переходит к рецепторам слизистых оболочек дыхательных путей.

Причины появления аденоидов

Разрастание аденоидов происходит постепенно. Самой распространенной причиной такого явления становятся частые заболевания верхних дыхательных путей (ринит, синусит, фарингит, ларингит, ангина, гайморит и другие). Каждый контакт организма с инфекцией происходит при активном участии глоточной миндалины, которая при этом немного увеличивается в размере. После выздоровления, когда проходит воспаление, она возвращается в первоначальное состояние. Если же в течение этого периода (2-3 недель) ребенок снова заболевает, то, не успев вернуться к исходным размерам, миндалина опять увеличивается, но уже больше. Это ведет к постоянному воспалению и нарастанию лимфоидной ткани.

Кроме частых острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей, возникновению аденоидов способствуют следующие факторы:

наследственная предрасположенность;

детские инфекционные болезни (корь, краснуха, скарлатина, грипп, дифтерия, коклюш);

тяжелое течение беременности и родов (вирусные инфекции в первом триместре, приводящие к аномалиям в развитии внутренних органов плода, прием антибиотиков и других вредных препаратов, гипоксия плода, родовые травмы);

неправильное питание и перекармливание ребенка (избыток сладкого, употребление пищи с консервантами, стабилизаторами, красителями, ароматизаторами);

склонность к аллергии;

ослабленный иммунитет на фоне хронических инфекций;

неблагоприятная окружающая обстановка (газы, пыль, бытовая химия, пересушенный воздух).

В группе риска возникновения аденоидов находятся дети от 3-х до 7-ми лет, посещающие детские коллективы и имеющие постоянные контакты с различными инфекциями. У маленького ребенка дыхательные пути достаточно узкие и в случае даже незначительного отека или разрастания глоточной миндалины могут полностью перекрываться и затруднять или делать невозможным дыхание через нос. У детей старшего возраста частота возникновения этого заболевания резко снижается, потому что после 7 лет миндалины уже начинают атрофироваться, а размеры носоглотки, наоборот, увеличиваются. Аденоиды уже в меньшей степени мешают дыханию и доставляют дискомфорт.

Степени аденоидов

В зависимости от размеров аденоидов различают три степени заболевания:

1 степень – аденоиды небольшие, перекрывают не более чем на треть верхнюю часть носоглотки, проблемы с носовым дыханием у детей бывают только по ночам при горизонтальном положении тела;

2 степень – значительное увеличение глоточной миндалины, перекрытие просвета носоглотки примерно на половину, носовое дыхание у детей затруднено и днем, и ночью;

3 степень – аденоиды занимают практически весь просвет носоглотки, ребенок вынужден круглосуточно дышать ртом.

Симптомы аденоидов

Самым главным и очевидным признаком, по которому родители могут заподозрить аденоиды у детей, является регулярное затрудненное носовое дыхание и заложенность носа при отсутствии каких-либо выделений из него. Для подтверждения диагноза следует показать ребенка отоларингологу.

Характерными симптомами аденоидов у детей являются:

нарушение сна, ребенок спит некрепко с открытым ртом, просыпается, может плакать во сне;

храп, сопение, задержки дыхания и приступы удушья во сне;

пересыхание слизистой рта и сухой кашель по утрам;

изменение тембра голоса, гнусавая речь;

головные боли;

частые риниты, фарингиты, тонзиллиты;

снижение аппетита;

снижение слуха, боли в ухе, частые отиты за счет перекрытия канала, соединяющего носоглотку и ушную полость;

вялость, быстрая утомляемость, раздражительность, капризность.

На фоне аденоидов у детей развивается такое осложнение, как аденоидит, или воспаление гипертрофированной глоточной миндалины, которое может носить острый или хронический характер. При остром течении он сопровождается повышением температуры, болезненностью и чувством жжения в носоглотке, слабостью, заложенностью носа, насморком, слизисто-гнойными выделениями, увеличением находящихся вблизи лимфатических узлов.

Методы диагностики аденоидов

При подозрении на аденоиды у детей необходимо обратиться к ЛОРу. Диагностика заболевания включает сбор анамнеза и инструментальный осмотр. Для оценки степени аденоидов, состояния слизистой, наличия или отсутствия воспалительного процесса применяют следующие методы: фарингоскопию, переднюю и заднюю риноскопию, эндоскопию, рентгенографию.

Фарингоскопия заключается в осмотре полости глотки, зева и гланд, которые при аденоидах у детей также иногда гипертрофированы.

При передней риноскопии врач тщательно осматривает носовые ходы, расширяя их специальным носовым зеркалом. Для анализа состояния аденоидов этим методом ребенка просят сглотнуть или произнести слово «лампа», при этом мягкое небо сокращается, что вызывает колебание аденоидов.

Задняя риноскопия представляет собой осмотр носоглотки и аденоидов через ротоглотку при помощи носоглоточного зеркала. Метод высокоинформативен, позволяет оценить размеры и состояние аденоидов, однако у детей может вызвать рвотный рефлекс и довольно неприятные ощущения, что помешает осмотру.

Самым современным и информативным исследованием аденоидов является эндоскопия. Одно из ее достоинств – наглядность: она позволяет родителям на экране самим увидеть аденоиды своих детей. При проведении эндоскопии устанавливается степень аденоидных вегетаций и перекрытия носовых ходов и слуховых труб, причина их увеличения, наличие отека, гноя, слизи, состояние соседних органов. Процедура проводится под местным обезболиванием, так как врач должен ввести в носовой ход длинную трубку толщиной 2–4 мм с камерой на конце, что вызывает неприятные и болезненные ощущения у ребенка.

Рентгенография, как и пальцевое исследование, для диагностики аденоидов в настоящее время практически не используется. Она является вредной для организма, не дает представления о том, почему увеличена глоточная миндалина, может стать причиной неверной постановки степени ее гипертрофии. Гной или слизь, скопившиеся на поверхности аденоидов, будут выглядеть на снимке точно так же, как и сами аденоиды, что ошибочно увеличит их размеры.

При выявлении нарушений слуха у детей и частых отитах врач осматривает ушную полость и направляет на аудиограмму.

Для реальной оценки степени аденоидов диагностику надо проводить в период, когда ребенок здоров или прошло не менее чем 2–3 недель с момента выздоровления после последнего перенесенного заболевания (простуда, ОРВИ и прочее).

Лечение

Тактика лечения аденоидов у детей определяется их степенью, тяжестью симптомов, развитием у ребенка осложнений. Может применяться медикаментозная и физиотерапия или оперативное вмешательство (аденотомия).

Медикаментозное лечение

Лечение аденоидов лекарственными препаратами эффективно при первой, реже - второй степени аденоидов, когда их размеры не слишком большие, при этом отсутствуют выраженные нарушения свободного носового дыхания. При третьей степени его проводят только при наличии у ребенка противопоказаний к оперативному удалению аденоидов.

Медикаментозная терапия направлена на снятие воспаления, отека, устранение насморка, очищение носовой полости, укрепление иммунитета. Для этого применяются следующие группы лекарств:

сосудосуживающие капли (галазолин, фармазолин, нафтизин, риназолин, санорин и другие);

антигистаминные средства (диазолин, супрастин, лоратадин, эриус, зиртек, фенистил);

противовоспалительные гормональные назальные спреи (фликс, назонекс);

местные антисептические средства, капли в нос (протаргол, колларгол, альбуцид);

солевые растворы для очистки от соплей и увлажнения полости носа (аквамарис, маример, квикс, хьюмер, назомарин);

средства для укрепления организма (витамины, иммуностимуляторы).

Увеличение глоточной миндалины у некоторых детей бывает обусловлено не ее разрастанием, а отеком, вызванным аллергической реакцией организма в ответ на определенные аллергены. Тогда для восстановления ее нормальных размеров необходимо только местное и системное применение антигистаминных препаратов.

Иногда врачи для лечения аденоидов могут назначать детям гомеопатические препараты. В большинстве случаев их прием оказывается эффективным лишь при длительном применении при первой стадии заболевания и в профилактических целях. При второй и тем более третьей степени аденоидов они, как правило, не приносят никаких результатов. При аденоидах обычно назначают гранулы препаратов «ИОВ-Малыш» и «Аденосан», масло «Туя-ГФ», назальный спрей «Эуфорбиум Композитум».

Народные средства

Народные средства при аденоидах могут применяться только после консультации с врачом в начальных стадиях заболевания, не сопровождающихся какими-либо осложнениями. Наиболее эффективными из них являются промывания носовой полости раствором морской соли или травяными отварами коры дуба, цветков ромашки и календулы, листьев эвкалипта, обладающих противовоспалительным, антисептическим и вяжущим действием.

При использовании лекарственных трав следует учитывать, что они способны спровоцировать аллергическую реакцию у детей, что еще больше усугубит течение болезни.

Физиотерапия

Физиотерапия при аденоидах используется совместно с медикаментозным лечением для повышения его эффективности.

Чаще всего детям назначают лазеротерапию. Стандартный курс лечения состоит из 10 сеансов. В год рекомендуется проходить 3 курса. Низкоинтенсивное лазерное излучение способствует уменьшению отека и воспаления, нормализации носового дыхания, оказывает антибактериальное действие. При этом оно распространяется не только на аденоиды, но и на окружающие их ткани.

Кроме лазеротерапии, могут применяться ультрафиолетовое облучение и УВЧ на область носа, озонотерапия, электрофорез с лекарственными препаратами.

Также для детей с аденоидами полезны занятия дыхательной гимнастикой, курортное лечение, климатотерапия, отдых на море.

Видео: Лечение аденоидита домашними средствами

Аденотомия

Удаление аденоидов является самым эффективным методом лечения при третьей степени гипертрофии глоточной миндалины, когда из-за отсутствия носового дыхания существенно ухудшается качество жизни ребенка. Операция проводится строго по показаниям в плановом порядке под анестезией в условиях стационара ЛОР-отделения детской больницы. Она не занимает много времени, и при отсутствии послеоперационных осложнений ребенка в этот же день отпускают домой.

Показаниями для аденотомии являются:

неэффективность предпринимаемой в течение длительного времени медикаментозной терапии;

воспаления аденоидов до 4-х раз в год;

отсутствие или значительное затруднение носового дыхания;

рецидивирующие воспаления среднего уха;

нарушения слуха;

хронический синусит;

остановки дыхания во время ночного сна;

деформация скелета лица и грудной клетки.

Аденотомия противопоказана, если у ребенка имеются:

врожденные аномалии развития твердого и мягкого неба;

повышенная склонность к кровотечениям;

заболевания крови;

тяжелые сердечно-сосудистые патологии;

воспалительный процесс в аденоидах.

Операция не выполняется в период эпидемий гриппа и в течение месяца после плановой прививки.

В настоящее время благодаря появлению средств для общего наркоза кратковременного действия аденотомия детям почти всегда проводится под общей анестезией, что позволяет избежать психологической травмы, которую получает ребенок при выполнении процедуры под местным обезболиванием.

Современная эндоскопическая методика удаления аденоидов является малотравматичной, имеет минимум осложнений, позволяет в течение короткого времени вернуться ребенку к обычному образу жизни, сводит к минимуму вероятность рецидива. Для профилактики осложнений в послеоперационный период необходимо:

Принимать назначенные врачом лекарства (сосудосуживающие и вяжущие капли для носа, жаропонижающие и обезболивающие). Ограничить физическую активность в течение двух недель. Не употреблять горячую пищу твердой консистенции. Не принимать ванны в течение 3–4 дней. Избегать пребывания на открытом солнце. Не посещать места массового скопления людей и детские коллективы.

Видео: Как проводится аденотомия

Осложнения аденоидов

При отсутствии своевременного и адекватного лечения аденоиды у ребенка, особенно 2 и 3 степени, приводят к развитию осложнений. Среди них:

хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей;

повышенный риск заболеваемости ОРЗ;

деформация челюстно-лицевого скелета («аденоидное лицо»);

ухудшение слуха, вызванное перекрытием аденоидами отверстия слуховой трубы в носу и нарушением вентиляции в среднем ухе;

неправильное развитие грудной клетки;

частые катаральные и гнойные средние отиты;

нарушения речи.

Аденоиды способны вызвать отставание в умственном и физическом развитии, обусловленное недостаточным поступлением кислорода в мозг из-за проблем с носовым дыханием.

Профилактика

Профилактика аденоидов особенно важна для детей, склонных к аллергии или имеющих наследственную предрасположенность к возникновению данного заболевания. По мнению педиатра Комаровского Е. О., для предупреждения гипертрофии глоточной миндалины очень важно дать ребенку время на восстановление ее размеров после перенесенных ОРЗ. Для этого после исчезновения симптомов заболевания и улучшения самочувствия ребенка не стоит уже на следующий день вести в детский сад, а нужно еще хотя бы неделю посидеть дома и в течение этого периода активно гулять на свежем воздухе.

К мерам профилактики аденоидов можно отнести занятия видами спорта, способствующими развитию органов дыхания (плавание, теннис, легкая атлетика), ежедневные прогулки, поддержание оптимального температурного режима и уровня влажности в квартире. Важно употреблять продукты, богатые витаминами и микроэлементами.

Видео: Педиатр Комаровский Е. О. о лечении и профилактике аденоидов у детей