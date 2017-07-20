Мононуклеоз – это инфекционное заболевание, схожее по признакам с гриппом или ангиной, но затрагивающее также внутренние органы. Одним из характерных проявлений этого недуга является увеличение лимфатических желез в различных частях тела, поэтому он известен как "железистая лихорадка". У мононуклеоза есть еще и неофициальное название: "болезнь поцелуев" – инфекция легко передается через слюну. Особенное внимание необходимо уделять лечению осложнений, отличающих это заболевание от обычной простуды. Важную роль играет диетическое иммуностимулирующее питание.

Возбудители и формы инфекционного мононуклеоза

Возбудителями мононуклеоза являются герпесвирусы различного типа. Чаще всего – это вирус Эпштейна-Барр, названный так в честь открывших его ученых Майкла Эпштейна и Ивонны Барр. Встречается также инфекционный мононуклеоз цитомегаловирусного происхождения. В редких случаях возбудителями могут быть другие разновидности вирусов герпеса. Проявления заболевания не зависят от их вида.

Течение болезни

Возникает в основном у детей младшего возраста и у подростков. Как правило, каждый взрослый человек в детстве переболел этой болезнью.

Вирус начинает развиваться в слизистой оболочке ротовой полости, поражая миндалины и глотку. Через кровь и лимфу он попадает в печень, селезенку, сердечные мышцы, лимфатические узлы. Обычно заболевание протекает в острой форме. Осложнения возникают крайне редко – в том случае, когда в результате ослабления иммунитета активизируется вторичная болезнетворная микрофлора. Это проявляется воспалительными заболеваниями легких (пневмонией), среднего уха, гайморовых пазух и других органов.

Инкубационный период может составлять от 5 дней до 2-3 недель. Острая стадия заболевания длится, как правило, 2-4 недели. При большом количестве вирусов и несвоевременном лечении мононуклеоз может переходить в хроническую форму, при которой лимфатические узлы постоянно увеличены, возможно поражение сердца, головного мозга, нервных центров. При этом у ребенка возникают психозы, нарушения мимики.

После выздоровления вирусы-возбудители инфекционного мононуклеоза навсегда остаются в организме, поэтому переболевший является его носителем и источником заражения. Однако повторное заболевание самого человека происходит крайне редко, в том случае, если по какой-то причине у него наступает резкое ослабление иммунитета.

Примечание: Именно из-за того что вирусоносительство при мононуклеозе остается пожизненным, изолировать ребенка от других людей после того, как у него проходят признаки недомогания, не имеет смысла. Здоровым людям защититься от заражения можно только путем укрепления иммунных сил.

Формы заболевания

Различают следующие формы:

Типичную – с явно выраженными симптомами, такими как лихорадка, ангина, увеличение печени и селезенки, наличие в крови вироцитов (так называемых атипичных мононуклеаров – разновидности лейкоцитов). Атипичную. При этой форме заболевания какой-либо из характерных симптомов инфекционного мононуклеоза у ребенка отсутствует полностью (например, в крови не найдены вироциты) или симптомы неявные, стертые. Иногда возникают ярко выраженные поражения сердца, нервной системы, легких, почек (так называемые висцеральные поражения органов).

В зависимости от тяжести протекания болезни, увеличения лимфоузлов, печени и селезенки, количества мононуклеаров в крови типичный мононуклеоз подразделяют на легко протекающий, среднетяжелый и тяжелый.

Различают следующие формы течения мононуклеоза:

гладкая;

неосложненная;

осложненная;

затяжная.

Видео: Особенности инфекционного мононуклеоза. Доктор Е. Комаровский отвечает на вопросы родителей

Причины и пути заражения инфекционным мононуклеозом

Причиной заражения детей инфекционным мононуклеозом является тесный контакт с заболевшим человеком, или вирусоносителем. В окружающей среде возбудитель быстро погибает. Заразиться можно при поцелуе (нередкая причина заражения подростков), при пользовании одной с больным человеком посудой. В детском коллективе дети играют общими игрушками, нередко путают свою бутылочку для воды или соску с чужой. Вирус может находиться на полотенце, постельном белье, одежде больного. При чихании и кашле возбудители мононуклеоза попадают в окружающий воздух с капельками слюны.

В тесном общении находятся дети дошкольного и школьного возраста, поэтому они болеют чаще. У грудных детей инфекционный мононуклеоз возникает гораздо реже. Возможны случаи внутриутробного заражения плода через кровь матери. Замечено, что мальчики болеют мононуклеозом чаще, чем девочки.

Пик заболеваемости детей приходится на весну и осень (возможны вспышки в детском учреждении), так как заражению и распространению вирусов способствует ослабление иммунитета, переохлаждение.

Предупреждение: Мононуклеоз – очень заразное заболевание. Если ребенок контактировал с больным, то в течение 2-3 месяцев родители должны обращать особое внимание на любое недомогание малыша. Если явных симптомов не наблюдается, это означает, что иммунная система организма достаточно сильная. Заболевание могло протекать в легкой форме или заражения удалось избежать.

Симптомы и признаки заболевания

Наиболее характерными признаками инфекционного мононуклеоза у детей являются:

Боль в горле при глотании из-за воспаления глотки и патологического разрастания миндалин. На них появляется налет. При этом изо рта дурно пахнет. Затруднение носового дыхания из-за поражения слизистой оболочки носа и возникновения отека. Ребенок храпит, не может дышать с закрытым ртом. Появляется насморк. Проявления общей интоксикации организма продуктами жизнедеятельности вируса. К ним относятся ломота в мышцах и костях, лихорадочное состояние, при котором у малыша температура поднимается до 38°-39°, наблюдается озноб. Малыш сильно потеет. Появляется головная боль, общая слабость. Возникновение «синдрома хронического утомления», который проявляется еще несколько месяцев после болезни. Воспаление и увеличение лимфатических узлов на шее, в паху и в подмышках. Если происходит увеличение лимфоузлов в брюшной полости, то из-за сдавливания нервных окончаний возникает сильная боль («острый живот»), что может ввести врача в заблуждение при постановке диагноза. Увеличение печени и селезенки, возникновение желтухи, потемнение мочи. При сильном увеличении селезенки происходит даже ее разрыв. Появление мелкой розовой сыпи на коже рук, лица, спины и живота. При этом зуда не наблюдается. Сыпь через несколько дней исчезает самостоятельно. Если появляется зудящая сыпь, это говорит о возникновении аллергической реакции на какое-либо лекарство (обычно на антибиотик). Признаки нарушения работы центральной нервной системы: головокружение, бессонница. Отечность лица, особенно век.

Ребенок становится вялым, стремится лежать, отказывается от еды. Возможно появление симптомов нарушения работы сердца (учащенное сердцебиения, шумы). После адекватного лечения все эти признаки исчезают без последствий.

Примечание: Как подчеркивает доктор Е. Комаровский, от ангины инфекционный мононуклеоз, в первую очередь, отличается тем, что помимо заболевания горла возникает заложенность носа и насморк. Вторым отличительным признаком является увеличение селезенки и печени. Третий признак – это повышенное содержание в крови мононуклеаров, которое устанавливается с помощью лабораторного анализа.

Нередко у маленьких детей симптомы мононуклеоза проявляются слабо, их не всегда удается отличить от симптомов ОРВИ. У малышей первого года жизни мононуклеоз выдает насморк, кашель. При дыхании слышны хрипы, возникает покраснение горла и воспаление миндалин. В этом возрасте сыпь на коже появляется чаще, чем у старших детей.

До 3-летнего возраста диагностировать мононуклеоз по анализам крови сложнее, так как получить достоверные результаты реакций на антигены у маленького ребенка не всегда возможно.

Наиболее ярко признаки мононуклеоза проявляются у детей в возрасте от 6 до 15 лет. Если наблюдается только лихорадка, это говорит о том, что организм успешно борется с инфекцией. Синдром усталости сохраняется в течение 4 месяцев после исчезновения остальных признаков заболевания.

Видео: Симптомы инфекционного мононуклеоза

Диагностика инфекционного мононуклеоза у детей

Чтобы отличить инфекционный мононуклеоз от других заболеваний и назначить правильное лечение, проводится диагностика с помощью различных лабораторных методов. Выполняются следующие анализы крови:

Общий – для определения содержания таких компонентов, как лейкоциты, лимфоциты, моноциты, а также СОЭ (скорости оседания эритроцитов). Все эти показатели у детей повышены при мононуклеозе примерно в 1.5 раза. Атипичные мононуклеары появляются не сразу, а спустя несколько дней и даже 2-3 недель после заражения. Биохимический – для определения в крови содержания глюкозы, белка, мочевины и других веществ. По этим показателям оценивается работа печени, почек и других внутренних органов. Иммуноферментный анализ (ИФА) на антитела к герпесвирусам. ПЦР анализ для быстрой и точной идентификации вирусов по ДНК.

Поскольку мононуклеары находят в крови у детей и при некоторых других заболеваниях (например, при ВИЧ), то проводятся анализы на антитела к другим видам инфекции. Для определения состояния печени, селезенки и других органов перед проведением лечения детям назначается УЗИ.

Лечение мононуклеоза

Препаратов, уничтожающих вирусную инфекцию, не существует, поэтому при мононуклеозе проводится лечение детей для облегчения симптомов и предотвращения развития серьезных осложнений. Больному предписывается постельный режим в домашних условиях. Госпитализация проводится, только если болезнь протекает в тяжелой форме, осложняется высокой температурой, неоднократной рвотой, поражением дыхательных путей (создающим опасность возникновения удушья), а также нарушением работы внутренних органов.

Медикаментозное лечение

Антибиотики на вирусы не действуют, поэтому их употребление бесполезно, а у некоторых малышей они вызывают аллергическую реакцию. Такие препараты (азитромицин, кларитромицин) назначаются лишь в случае осложнений из-за активизации бактериальной инфекции. Одновременно назначаются пробиотики для восстановления полезной микрофлоры кишечника (аципол).

При лечении используются жаропонижающие средства (для малышей сиропы панадола, ибупрофена). Для снятия воспаления горла применяются полоскания раствором соды, фурацилина, а также настоями ромашки, календулы и других лечебных трав.

Облегчения симптомов интоксикации, устранения аллергических реакций на токсины, предотвращения бронхоспазма (при распространении вируса на дыхательные органы) добиваются с помощью антигистаминных препаратов (зиртека, кларитина в виде капель или таблеток).

Для восстановления функционирования печени назначаются желчегонные средства и гепатопротекторы (эссенциале, карсил).

Препараты иммуномодулирующего и противовирусного действия, такие как имудон, циклоферон, анаферон применяются у детей для укрепления иммунитета. Доза препарата рассчитывается в зависимости от возраста и веса больного. Большое значение в период лечения имеет витаминотерапия, а также соблюдение лечебной диеты.

При сильном отеке гортани применяются гормональные препараты (преднизолон, например), а при невозможности нормального дыхания производится искусственная вентиляция легких.

При разрыве селезенки ее удаляют хирургическим путем (проводят спленэктомию).

Предупреждение: Необходимо помнить, что любое лечение при этом заболевании должно проводиться только по назначению врача. Самолечение приведет к возникновению тяжелых и непоправимых осложнений.

Видео: Лечение инфекционного мононуклеоза у детей

Профилактика осложнений мононуклеоза

Для того чтобы предупредить развитие осложнений при мононуклеозе, состояние ребенка контролируется не только во время болезни, но и в течение 1 года после исчезновения проявлений. Проводится контроль состава крови, состояния печени, легких и других органов, для того чтобы не допустить лейкоза (поражения костного мозга), воспаления печени, нарушения работы дыхательной системы.

Считается нормальным, если при инфекционном мононуклеозе в течение 1-2 недель продолжается ангина, лимфоузлы увеличены в течение 1 месяца, сонливость и утомляемость наблюдаются до полугода с момента начала заболевания. Температура 37°-39° держится в течение нескольких первых недель.

Диета при мононуклеозе

При этом заболевании пища должна быть витаминизированной, жидкой, калорийной, но нежирной, для того чтобы работа печени была максимально облегчена. В рацион включаются супы, каши, молочные продукты, отварное постное мясо и рыба, а также сладкие фрукты. Запрещается употребление острой, соленой и кислой пищи, чеснока и лука.

Больной должен употреблять много жидкости (травяные чаи, компоты), для того чтобы не произошло обезвоживание организма, а с мочой как можно скорее выводились токсины.

Применение средств народной медицины для лечения мононуклеоза

Такие средства с ведома врача, после соответствующего обследования применяются для облегчения состояния заболевшего мононуклеозом ребенка.

Для устранения лихорадки рекомендуется пить отвары ромашки, мяты, укропа, а также чаи из листьев малины, смородины, клена, добавляя мед и лимонный сок. Снять головную боль и ломоту в теле, вызванные интоксикацией организма, помогает липовый чай, брусничный сок.

Для облегчения состояния и ускорения выздоровления применяются отвары из растительных сборов, например, из смеси плодов шиповника, мяты, пустырника, душицы и тысячелистника, а также настои из плодов рябины, боярышника с добавлением листьев березы, ежевики, брусники, смородины.

Бороться с микробами и вирусами, укрепить иммунитет помогает чай из эхинацеи (листьев, цветков или корней). На 0.5 литра кипятка берется 2 ст. л. сырья и настаивается в течение 40 минут. Дают больному по 3 стакана в день в острый период. Можно пить такой чай и для профилактики болезни (по 1 стакану в день).

Сильным успокаивающим, антиаллергенным, иммуномодулирующим, антиоксидантным действием обладает трава мелиссы, из которой также готовят лечебный чай, пьют его с медом (2-3 стакана в день).

На опухшие лимфатические узлы можно накладывать компрессы с настоем, приготовленным из листьев березы, ивы, смородины, почек сосны, цветков календулы, ромашки. Заваривают 1 л кипятка 5 ст. л. смеси сушеных компонентов, настаивают в течение 20 минут. Компрессы накладывают на 15-20 минут через день.