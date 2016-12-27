Мясо – необходимый продукт в рационе человека. Детям его вводят на первом году жизни, что до сих пор вызывает вопросы и сомнения. Молодые родители сталкиваются с рядом противоречивых рекомендаций, множеством советов старшего поколения и другими сложностями. Растущий организм с каждым днем требует все больше полезных веществ, важно их дать ребенку правильно, в нужном количестве.

Необходимость мясных продуктов в рационе ребенка

Мясо содержит незаменимые аминокислоты, является главным источником белка животного происхождения. Ни один растительный продукт не способен обеспечить детский организм этими элементами. Белок можно получать из молочных продуктов, рыбы, яиц, но в этом случае рацион ребенка станет намного беднее.

Чем полезно мясо для детей:

Белок является главным строительным материалом организма, присутствует во всех тканях, участвует в росте мышц. Продукт содержит цинк, йод, медь, фосфор. Без них невозможен полноценный рост и развитие ребенка. Красное мясо и печень богаты железом, участвующим в кроветворении. Этот элемент помогает поддерживать в норме уровень гемоглобина.

Мясо имеет плотную структуру, но при этом не крошится. Продукт идеально подходит для развития навыков жевания, тренировки челюстных мышц.

Оптимальный возраст

Мясные блюда появляются в рационе ребенка в возрасте 7-9 месяцев. Чаще всего эта категория продуктов вторая или третья после овощей или фруктов, крупяных каш. Желательно, чтобы между первым прикормом и введением мясных блюд прошло не менее 2 месяцев. Детская пищеварительная система способна справиться с новым продуктом к возрасту 8 месяцев.

Чем опасно ранее введение мяса:

Недостаточное количество ферментов и незрелый пищеварительный тракт затрудняют расщепление белка. Плохо переработанный продукт становится причиной гнилостных процессов в кишечнике ребенка. Избыток белка негативно сказывается на почках, затрудняет их работу. До 6 месяцев риск возникновения аллергии намного выше. Полезные вещества при раннем введении прикорма не усваиваются, нагрузка на пищеварительную систему не оправдывается.

Если ребенок находится на грудном вскармливании, питание матери полноценное и разнообразное, то введение мясного прикорма можно отложить до 10 месяцев.

Правила прикорма по Комаровскому

Евгений Комаровский – детский врач, имеющий собственный взгляд на педиатрию. Харизматичность, богатый опыт специалиста вселяют доверие и уверенность в его рекомендациях.

Как по Комаровскому вводить мясо в прикорм:

Новый продукт нужно давать только здоровому ребенку. Если прорезываются зубы, малыш чувствует недомогание, то прикорм откладывается на неделю. Также не стоит изменять рацион, если мама себя плохо чувствует. От нее потребуется повышенное внимание. Стоит отказаться от мясного прикорма, если ожидается поездка, меняется погода, в доме появились гости. Отследить реакцию ребенка будет сложно. Мясо вводится в прикорм до основной еды. Если ребенок отказался от новой пищи, это не повод прекратить попытки. Для привыкания ко вкусу может потребоваться 10 и более раз. За 1 раз можно давать только 1 новый продукт. Смешивать два компонента нужно после поочередного знакомства с ними. Первая порция мясного пюре не должна превышать 5 г. Постепенно объем увеличивается. К году жизни ребенок может съедать 50-70 г ежедневно за один раз.

Важно! Доктор Комаровский считает, что отказываться от соли не нужно. Детскому организму необходим натрий, но в меньшем количестве. Блюда приправлять после приготовления. Взрослому человеку они должны казаться недостаточно солеными.

Видео: Школа доктора Комаровского: уроки по прикорму

Домашние блюда или консервы?

Одни родители отдают предпочтение готовому детскому питанию, другие всецело за домашнее приготовление блюд для своего крохи. На самом деле, большой разницы в составе полезных веществ нет. На первых порах удобнее использовать промышленную продукцию. К году жизни, когда порция вырастет, можно перейти на самостоятельно приготовленные для прикорма блюда.

Преимущества покупного мясного пюре:

Удобство. Блюдо не требует предварительной подготовки, достаточно только разогреть нужное количество пюре. Богатый ассортимент. Не всегда есть возможность приобрести индейку, конину и другие редкие виды мяса и приготовить их самостоятельно. Консистенция. Мясные пюре промышленного производства для первого прикорма гомогенны. В домашних условиях добиться однородности, мягкости, нужной консистенции сложно. Обогащенный состав, часто добавляются витамины группы B и C. Железо из фабричного пюре усваивается лучше. Качество. Все сырье, предназначенное для изготовления детского питания, проходит строгий контроль качества, чего нельзя сказать о купленном на рынке или в магазине мясе.

К минусам промышленных детских консервов можно отнести стоимость продукта. Цена за небольшую баночку в несколько раз выше аналогичного количества сырого мяса.

Как выбрать детские консервы

Детское мясное питание имеет разную консистенцию. Гомогенный продукт вводится первым, предназначен для детей 7-8 месяцев. Затем ребенку можно предложить пюреобразные консервы. Ближе к году вводится продукт с мелкими кусочками.

На что обратить внимание при выборе:

Состав. Для первого прикорма в нем должен быть только один ингредиент – мясо. Срок годности. Чем свежее продукт, тем больше полезных веществ в нем сохранилось. Дополнительная информация от производителя. Обычно это размер порции, возраст ребенка, совместимость с другими продуктами.

Подогревать покупное пюре лучше на водяной бане. В процессе можно добавить несколько крупинок соли, тщательно размешать. Открытую металлическую баночку с мясным пюре не хранят. Продукт нужно сразу переложить в герметичный контейнер или в стеклянную емкость, поставить в холодильник. В таком виде он простоит до 24 часов.

Как приготовить прикорм из мяса в домашних условиях

Мясо вымыть, счистить жир, убрать пленки и кожу. Затем мякоть порезать, вымочить в холодной воде, отжать, заложить в кипяток, отварить до мягкости. Время зависит от вида продукта. Готовые кусочки измельчить блендером или несколько раз перекрутить через мясорубку с мелкими ячейками в сеточке.

Можно отваривать продукт на пару куском или в перекрученном виде. Из фарша слепить фрикадельки, выложить на поддон пароварки, довести до готовности. Чтобы придать мясному блюду более нежный вкус, рекомендуется разбавить его привычными для ребенка овощами: картофелем, кабачком, морковью, тыквой или отварами. Домашнее мясное пюре хранить в холодильнике более 12 часов не рекомендуется.

Видео: Лайфхак для молодой мамочки: как приготовить домашнее мясное пюре

Виды мяса и птицы для прикорма

Каждый сорт мяса отличается составом полезных веществ, количеством жира, степенью аллергенности. Некоторые виды нельзя использовать для первого прикорма, так как они могут вызвать несварение, боли в желудке. К ним относится баранина, козлятина, утки, гуси, жирная свинина.

Телятина, говядина

Этот вид мяса часто используют для первого прикорма. Продукт богат витаминами, минеральными веществами, показан детям с низким уровнем гемоглобина в крови. Для приготовления пюре желательно использовать нежирную телятину. Мясо взрослого животного достаточно грубое, не всем детям приходится по вкусу.

Минусом говядины является аллергенность. Этот вид мяса содержит большое количество белков, поэтому вводить его нужно аккуратно, внимательно следить за реакцией организма. Если ребенок не переносит коровье молоко, то телятина противопоказана.

Индейка

Диетическое мясо индейки хорошо усваивается организмом, идеально подходит для первого прикорма, легко и быстро готовится. Его можно смело вводить в детский рацион. Нужно знать, что грудка и бедро имеют разный состав, отличается жирность. Филе более сухое и терпкое, но быстрее готовится. Обрезь с бедра имеет темный цвет, дольше варится, но на выходе получается нежное пюре.

Курица

Самый доступный и привычный продукт, который часто используют для первого прикорма. Курица приятна на вкус, хорошо усваивается, но часто вызывает аллергию. Еще одним минусом является качество птицы. При выращивании на фермах зачастую используются антибиотики, искусственные витамины, стимуляторы роста и другие медикаменты, от которых детский организм нужно оградить.

Конина

Идеальное мясо для ребенка первого года жизни. Этот продукт богат железом, полностью усваивается детским организмом, относится к самым чистым и безопасным видам. Конина не вызывает аллергию. Именно этому мясу нужно отдать предпочтение, если прикорм вводится до 8 месяцев жизни. К минусам можно отнести только труднодоступность и дороговизну.

Кролик

Как и индейка, кроличье мясо считается диетическим. Оно легкое, хорошо усваивается, не вредит детской пищеварительной системе, идеально подходит в качестве первого продукта для малыша. В кролике содержатся вещества, которые активизируют работу сердечной мышцы и укрепляют сосуды. Этот продукт рекомендуется вводить в прикорм слабым, подверженным частым простудам детям.

Субпродукты

Кроме чистого мяса животных и птицы, ребенку можно вводить в качестве прикорма субпродукты. До года жизни разрешена только печень. Ее можно вводить 1-2 раза в неделю. Продукт отваривается в воде или на пару, измельчается до однородного состояния. Для устранения специфического вкуса и горечи можно предварительно вымочить кусочки сырой печени в свежем молоке.

Мясные бульоны в рационе ребенка

Первые блюда на мясных бульонах тяжелые для детской пищеварительной системы. Насыщенные супы не рекомендуется вводить в рацион до 1 года. В раннем возрасте идеальной основой для первых блюд являются овощные отвары. Если нужно приготовить легкий мясной суп, то используются нежирные продукты без костей. Такие блюда можно вводить в прикорм детям с 10 месяцев, но нечасто. Желательно делать второй бульон. Для этого кусочки залить холодной водой, отварить 2-3 минуты после закипания. Затем жидкость сменить чистым кипятком. Далее бульон готовится до мягкости мяса.