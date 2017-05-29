Особенности физиологии детского организма обязывают уделять повышенное внимание мероприятиям по поддержанию его защитных сил в тонусе. Подверженность ребенка респираторным инфекциям является возрастной характеристикой: наибольшее число ОРВИ и ОРЗ отмечается у малышей от полугода до 6 лет. Становление иммунитета – длительный процесс, включающий критические периоды, поэтому способы повышения его устойчивости актуальны в любое время жизни человека.

Общие правила оздоровления детей

Для того чтобы достичь успеха в вопросе формирования сильного иммунитета у ребенка, требуется комплексный подход:

Снижение антигенной нагрузки на организм ребенка позволяет не переутомлять формирующийся иммунитет. К этому пункту относится избегание очагов заражения, людных мест в периоды эпидемий гриппа и ОРВИ, качественная и своевременная уборка в помещении (но не создание стерильных условий). Рациональная организация режима дня, включающая достаточное пребывание ребенка на свежем воздухе, сон, активные игры и полноценное питание необходимы для гармоничного функционирования иммунитета. Закаливание, адекватные возрасту физические нагрузки, выполнение гимнастических упражнений важны для тренировки иммунитета. Восстановление микрофлоры кишечника имеет огромное значение для поддержания иммунитета в работоспособном состоянии. Потеря здоровья пищеварительной системой тесно связана с патологическими перестройками защитных реакций организма и влечет за собой повышенную предрасположенность ребенка к респираторным болезням. Избегание стресса или уменьшение его выраженности и влияния способны значительно улучшить самочувствие ребенка и повысить его сопротивляемость инфекционным агентам. Облегчение адаптации к детскому садику и школе, помощь в решении ежедневных проблем, любовь и внимание родителей жизненно важны для поддержания иммунитета. Для часто болеющих и ослабленных детей необходима медикаментозная коррекция состояния иммунитета, особенно в периоды межсезонья или эпидемий. Хорошо зарекомендовали себя регулярно выполняемые процедуры орошения слизистой носа физраствором (10 г поваренной соли на 1 л теплой кипяченой воды) или специальными средствами (назальные спреи «Салин», «Физиомер», препараты серии «Аква Марис»), полоскание горла отварами ромашки, зверобоя или раствором фурацилина. Полезно периодическое прохождение курсов физиотерапии (гелий-неоновое лазерное облучение, СВЧ или УВЧ регионарных лимфатических узлов, ингаляции с отварами трав, эфирными маслами или морской водой). По рекомендации врача возможно использование бактерицидных таблеток или пастилок местного действия (препараты «Фарингосепт», «Бронхикум»).

Важно, чтобы все мероприятия по выбору средств и методов, которыми планируется повышать иммунитет ребенка, были заранее согласованы с педиатром и одобрены им. Самостоятельное назначение лекарственных средств и физических нагрузок недопустимо и может иметь серьезные последствия для детского здоровья.

Видео: Мнение доктора Комаровского о методах и необходимости повышения иммунитета ребенка

Гигиена

Повышенная потливость, нередко являющаяся следствием несформированности вегетативной нервной регуляции, и восприимчивость к безобидным для взрослого организма агентам внешней среды делает особенно важным тщательное слежение за гигиеной детей любого возраста. Необходима частая смена нательного и постельного белья (для младенцев 2-3 раза за 24 часа), регулярная уборка и увлажнение воздуха.

Одежду для детей необходимо выбирать из хлопчатобумажной и льняной ткани, избегая синтетических материалов. Она должна быть удобной, не сковывающей движений, тесной или сдавливающей: нарушение кровоснабжения негативно сказывается на здоровье.

Тяжелая форма аллергии может препятствовать нормальному развитию, поэтому необходимо постараться исключить или избегать контакта ребенка с вызывающим ее агентом. Для этого особенно важно своевременно произвести диагностические процедуры и точно определить причину болезни, что позволит также пройти курс специфической иммунотерапии.

Режим дня

Соблюдение четкого расписания в течение дня наиболее важно для детей, чей иммунитет нуждается в поддержке. Общую продолжительность сна за сутки полезно увеличить на 1-1,5 часа сверх нормы. Необходимо следить за присутствием полноценного дневного отдыха согласно возрастным потребностям ребенка, избегать активных игр, переутомления и перевозбуждения вечером.

Нарушения сна, затрудненное засыпание нельзя оставлять без внимания. В этой ситуации способны помочь спокойные вечерние прогулки на свежем воздухе, прием средств на основе лекарственных трав с седативным действием (валериана, пустырник, препараты «Санасан», «Алталекс», «Персен»).

Закаливание и массаж

Незрелость вегетативной нервной системы в детском возрасте способствует высокой подверженности ребенка инфекционным заболеваниям. Закаливание ощутимо улучшает показатели иммунитета, функциональность органов дыхания, формирует устойчивость к изменениям погоды и другим влияниям внешней среды.

Контрастное закаливание с помощью воздуха или воды следует проводить систематически с постепенным увеличением нагрузки. Его обязательно сочетают с массажем груди (до 4 курсов за год) и выполнением гимнастических упражнений. В младенческом возрасте также полезна стопотерапия, заключающаяся в регулярном осуществлении массажа стоп с помощью подушечек пальцев, поглаживающих и растирающих движений.

Тренировка иммунитета ребенка невозможна без создания контрастных температур. Для этого достаточно соблюдать разницу в 15°C (например, попеременное обливание водой 20°C и 35°C). Процедуры следует выполнять ежедневно в удобное время по 5-7 минут в сутки.

Предупреждение: Мероприятия по закаливанию как метода повысить иммунитета ребенка можно начинать не ранее, чем через 5 дней после перенесенного респираторного заболевания.

Лечебная физкультура

Выбор варианта организации регулярных физических нагрузок определяется только возрастом ребенка и его личными предпочтениями. Для детей до года гимнастика ограничивается воздействием со стороны родителей, рекомендуется также посещение бассейна.

По мере взросления ассортимент возможных занятий становится очень широк, главное, с детства сформировать у ребенка потребность в высокой двигательной активности. Специальные комплексы лечебной физкультуры показаны для систематического проведения детям, склонным к простудам. В этом случае необходимо подобрать упражнения, направленные на тонизацию диафрагмы и других мышц, отвечающих за дыхание, совершенствование дренажной способности бронхов.

Правила выполнения гимнастики для новорожденных и детей до года

Начинать занятия гимнастикой с детьми при отсутствии противопоказаний можно с первых дней жизни. До того как приступить к выполнению упражнений, ребенка кладут на стол, покрытый плотным одеялом, и проводят разогревающий массаж. Живот аккуратно поглаживают по кругу.

Движения во время гимнастики выполняют без нажима, преодолевать сопротивление малыша нельзя. Если ребенок капризничает, плачет или переутомлен, занятия необходимо отложить.

Здоровое питание

Рациональный и полноценный рацион – важное условие для поддержания работоспособности иммунитета на высоком уровне. В меню ребенка с момента его перехода за взрослый стол ежедневно должны присутствовать овощи, ягоды и фрукты. Питание младенца организуется с учетом рекомендаций педиатра в зависимости от его индивидуальной скорости развития, реакций и потребностей.

Недостаточное поступление с пищей биологически активных нутриентов вызывает сбои в обмене веществ, угнетение иммунитета и утяжеляет течение простудных патологий, способствуя их переходу в хроническую фазу. Чаще всего отмечается нехватка аскорбиновой и фолиевой кислот, витаминов А, В1, В2, В6 и РР. В этом случае прием витаминно-минеральных препаратов, где учтены нюансы взаимодействия различных составляющих («Центрум» или «Алфавит»), снижает риск развития болезни.

Совет: Для детей, особенно подверженных респираторным инфекциям, рекомендуется принимать бета-каротин. Наиболее эффективны для поддержания иммунитета средства, где он находится в комплексе с витаминами Е и С, например, «Веторон».

Продукты для иммунитета

Сбалансированный суточный рацион должен включать все значимые для иммунитета ребенка группы продуктов:

Молочные продукты: молоко, кефир или натуральный йогурт в количестве не менее 500 мл, из которых одна порция (60-200 мл) с содержанием пробиотиков. Продукты, богатые белком: нежирные сорта мяса, рыба, птица, творог и яйца. Рассчитать необходимый объем пищи из этой группы удобно по формуле 10*количество лет + 100 г. Жиры растительного происхождения и рыбий жир: 1-3 г на 1 год возраста ребенка. Картофель, крупы, хлеб, выпечка и макароны – энергетическая составляющая рациона, поэтому количество продуктов этой группы рассчитывается в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, характера его питания и уровня двигательной активности. Необходимо 50-150 г готового блюда на 1 год возраста. Фрукты и прочие овощи, помимо картофеля, общим количеством от 100 г в год до 50 г на год жизни для детей старших групп по возрасту.

Сладости должны присутствовать в минимальном количестве, желательно сформировать вкус ребенка таким образом, чтобы он отдавал предпочтение меду, домашним заготовкам из фруктов и ягод, черному горькому шоколаду.

Применение стимуляторов иммунитета

Стимуляторами иммунитета ребенка могут выступать средства растительного и животного происхождения, а также специальные фармацевтические препараты. Их лучше всего применять весной в период, когда погода претерпевает резкие изменения и заболеваемость достигает максимальных значений.

Планировать лечение адаптогенами можно не ранее, чем через 7-21 день после выздоровления. При артериальной гипертензии, эпилепсии и повышенной нервной возбудимости их прием запрещен. К наиболее популярным и эффективным биостимуляторам иммунитета относятся:

препараты элеутерококка;

средства на основе женьшеня;

апилак;

апиликвирит;

апилактоза;

политабс;

пантокрин;

прополис;

экстракты аралии, эхинацеи, лимонника, заманихи;

вытяжка из листьев облепихи (гипорамин);

отвары и настои на основе мать-и-мачехи, ромашки аптечной, кубышки желтой, арники, омелы белой.

Негормональные анаболические препараты (например, оротат калия) оказывают комплексное укрепляющее воздействие на организм ребенка и состояние его иммунитета. Он ускоряет выздоровление, улучшает синтез белков, но употребление их при низком содержании аминокислот в рационе опасно для здоровья печени.