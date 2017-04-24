Яйца, обычно куриные, рано появляются в рационе детей и с момента введения в меню занимают важное место в питании. Это полноценный и необходимый продукт, однако нередко родители задаются вопросом о поиске альтернативы для внесения разнообразия в ежедневную диету. В этом случае отличным вариантом для ребенка становятся перепелиные яйца. Они имеют небольшой размер, сбалансированный состав и необычный внешний вид, привлекают внимание малыша и вызывают интерес.

Полезные свойства перепелиных яиц

Яйца птиц служат ценным источником аминокислот, лецитина, холина, витаминов и минеральных солей (особенно калия, кальция, кобальта, фосфора и железа). Перепелиный продукт отличается концентрированностью состава и малым весом (всего 10-14 г), что позволяет успешно применять его в рационе детей без деления на части. Он реже вызывает аллергию, хотя при ее наличии у малыша использование этой разновидности яиц в его питании должно быть согласовано с педиатром.

Важно, что даже промышленное содержание перепелок не предусматривает постоянного применения лекарств и профилактических мероприятий с использованием антибиотиков. Птица жизнестойка, чрезвычайно вынослива и не подвержена большинству заболеваний, свойственных курице, поэтому ее яйца и мясо являются экологически чистыми и безопасными продуктами питания для детей.

Скорлупа перепелиных яиц может применяться в домашних рецептах для лечения диатеза и как источник органического кальция, необходимого для растущего скелета. Ее можно употреблять в небольших дозах согласно рецептам для детей после непродолжительного кипячения, подсушивания и измельчения.

Регулярное включение перепелиных яиц в меню детей способствует профилактике патологических состояний и сохранению здоровья:

Они полезны для зрения, развития когнитивных функций, формирования нервной системы и роста костей, повышают показатели гемоглобина и улучшают работу органов пищеварения. Большое количество кальция перепелиных яиц способствует профилактике рахита. Благотворное действие яиц перепелки на иммунитет ребенка снижает заболеваемость и помогает быстрому и легкому выздоровлению после простуд. Продукт способствует выведению радионуклидов и других токсинов из организма, снижая вред от влияния негативных экологических факторов среды проживания.

Перепелиные яйца облегчают детям постижение новых знаний и обучение в школе, избавляя от повышенной утомляемости, приступов мигрени и головокружений.

Правила использования яиц перепелки в рационе детей

Знакомство с птичьим яйцом можно осуществить уже в возрасте 7 месяцев, вводя его желток в рацион ребенка обычным образом, начиная с нескольких крошек (не более четверти) и увеличивая порцию раз в 2-3 дня. Измельченный продукт полезно добавлять в каши, овощные пюре или разводить грудным молоком.

Перепелиные яйца для детей старше года можно использовать вместе с белком, готовить омлеты, запеканки и сырники, проводя их тщательную термическую обработку. Чтобы сварить продукт вкрутую, достаточно подержать его 3 минуты в кипящей воде, после чего сразу извлечь и охладить – так полезных веществ в активной форме сохранится больше.

Возрастные нормы употребления яиц перепелки:

в возрасте до года уместно употребление одного желтка в сутки;

с года до трех лет достаточно 1-2 целых яиц;

с 3 до 8 лет можно увеличить ежедневную норму до 2-3 штук;

с 8 до 12 лет допустимо есть 3-4 яйца;

с 12 до 18 лет – 4 штуки в день.

Сырые яйца любых птиц в рационе ребенка недопустимы. Вопреки распространенному мнению, перепелиные яйца могут служить источником сальмонеллеза, хотя особенности их строения и жизнедеятельности птиц не способствуют развитию заболевания и вероятность заражения невелика. Продукт способен стать также источником других инфекций, например, пуллороза.

Усвоение сырого белка в незрелой пищеварительной системе детей затруднено и может обернуться повышенным газообразованием и расстройством желудка. К тому же существует риск, что ребенку не понравится такой способ подачи яиц, он будет отказываться от них долгое время в любом виде.

Видео: Мнение доктора Комаровского о пользе и способах употребления перепелиных яиц для детей

Рецепты приготовления детских блюд из яиц перепелки

В питании маленьких детей необходимо использовать простые рецепты с незначительным количеством соли без добавления специй и запрещенных по возрасту продуктов. Допускается варка, термическая обработка пищи на пару или в мультиварке. В омлеты из перепелиных яиц можно добавлять овощи (тертую морковь, кабачок, пропаренную цветную капусту, брокколи или сладкий перец).

Подскорлупная оболочка яйца перепелки отличается повышенной прочностью, поэтому разбивать его обычным способом неудобно. Для вскрытия скорлупы этого продукта можно применять кухонный нож, а лучше – специальные ножницы. Дети постарше с легкостью пользуются этим приспособлением самостоятельно, помогая родителям на кухне.

Рецепт приготовления творожной запеканки с перепелиными яйцами в пароварке

Состав:

Перепелиное яйцо – 6 шт.

Творог – 200 г

Сахар – 30 г

Молоко – 30 мл

Манная крупа – 40 г

Сливочное масло – 30 г

Вода

Приготовление:

Воду в достаточном количестве залить в чашу пароварки. Продукты взбить с помощью блендера на протяжении 2 минут и выложить в силиконовую форму, а затем установить ее на решетку прибора. Опустить крышку и готовить блюдо на пару в течение четверти часа. При подаче на стол запеканку можно украсить зеленью или свежими ягодами.

Рецепт приготовления творожной запеканки в духовке

Состав:

Творог 9% жирности – 200 г

Перепелиное яйцо – 4-5 шт.

Сахар – по вкусу

Изюм, нарезанные фрукты – по вкусу

Ванилин – на кончике ножа

Приготовление:

Размять творог вилкой, перемешать с яйцами, сахаром и ванилином. Нарезать фрукты и добавить в смесь вместе с изюмом, выложить готовую массу в силиконовую форму. Духовку разогреть до 180°C, поставить туда блюдо на полчаса, после чего остудить и подать вместе с детским чаем или компотом.

Рецепт приготовления омлета из перепелиных яиц в мультиварке

Состав:

Перепелиное яйцо – 8 штук

Молоко – 100 мл

Сливочное масло – 1 ст. л.

Сыр – 100 г

Соль

Приготовление:

С помощью блендера взбить яйца с молоком и солью, разогреть чашу мультиварки, смазать ее маслом и вылить туда полученную смесь. Сыр натереть и посыпать блюдо сверху. В зависимости от модели агрегата омлет можно приготовить в режиме выпечки или тушения в течение 10 минут. Порцию для ребенка необходимо нормировать по возрасту.

Предупреждение: Мясо и бобовые не стоит сочетать в одном блюде с перепелиными яйцами как для ребенка, так и взрослым, поскольку белковые продукты разного происхождения лучше употреблять отдельно во избежание перегрузки поджелудочной железы.

Определение свежести перепелиных яиц

Для питания ребенка следует использовать только свежие и безопасные продукты. С этой точки зрения применение перепелиных яиц в рационе детей предпочтительно по сравнению с куриными, поскольку они содержат много лизоцима и имеют длительный срок хранения даже при комнатной температуре. Лучше всего употреблять их в течение недели после снесения.

Несвежие яйца перепелки высыхают быстрее, чем портятся, поэтому их можно отличить по весу: они легкие, словно пустые, а при погружении в воду остаются плавать на ее поверхности. Разбив скорлупу, оценивают состояние белка и желтка. У свежего яйца они хорошо держат форму, имеют высокую вязкость и не разливаются далеко друг от друга.

Срок годности сырых перепелиных яиц на холоде составляет 60 дней, а вареных с цельной скорлупой – 5-7. При комнатной температуре они могут храниться в течение месяца. Мыть скорлупу перед укладкой яиц в лотки не следует, поскольку защитная кутикула будет утрачена и продукт испортится быстрее.

Видео: Как проверить свежесть яиц

Противопоказания и меры предосторожности

Противопоказания к употреблению перепелиных яиц для детей включают аллергию, индивидуальную непереносимость, заболевания почек, печени и нарушения белкового обмена. Чрезвычайно опасно переедание, поэтому не стоит выкладывать на стол перед ребенком больше пищи, чем ему разрешено съесть по возрасту.

Предупреждение: Избыток яиц в рационе детей может обернуться рвотой, диареей, развитием гиперчувствительности и болями в животе. В результате регулярного переедания страдают суставы, почки и другие органы.