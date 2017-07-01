Бронхит – это респираторное заболевание, у которого могут быть опасные осложнения. У родителей возникает множество вопросов по поводу терапии этой болезни: в каких случаях применяются антибиотики и можно ли вылечить ребенка с помощью ингаляций и согревающих процедур. Состояние малыша может резко ухудшиться, все зависит от формы заболевания и возраста. Поэтому домашнее лечение необходимо всегда согласовывать с врачом. Чтобы ускорить выздоровление, надо поддерживать в комнате оптимальную влажность и температуру.

Что такое бронхит. Виды заболевания

Так называют воспаление слизистой оболочки бронхов. Заболевание имеет инфекционную и аллергическую природу. Нередко воспалительный процесс появляется на фоне простуды и гриппа. Чаще всего инфекционным бронхитом дети заболевают в холодное время года, когда иммунная защита организма слабеет.

Инфекция попадает в организм ребенка извне при вдыхании зараженного воздуха. Возможна также активизация собственной условно-патогенной микрофлоры, чему способствует переохлаждение организма, снижение иммунитета.

В зависимости от причины возникновения различают следующие виды бронхита:

Бактериальный. Его возбудителями являются такие бактерии, как стрептококки, стафилококки, пневмококки, гемофильная и коклюшная палочки, хламидии, микоплазмы. Вирусный. Возникает из-за проникновения в бронхи вирусов гриппа, а также аденовирусов. Аллергический. Он возникает при раздражении бронхов химическими веществами, пылью или пыльцой растений, частичками шерсти животных.

Инфекционные виды заразны. Когда больной чихает или кашляет, инфекция распространяется на 10 м вокруг.

При грудном вскармливании у ребенка имеется пассивный иммунитет, то есть с молоком матери он получает защитные антитела к инфекциям. Поэтому малыши в возрасте до 1 года болеют бронхитом лишь в тех случаях, когда у них имеются отклонения в развитии органов дыхания, они родились недоношенными или организм ослаблен другими заболеваниями.

Развитие инфекции в бронхах происходит тогда, когда слизь, образовавшаяся в них в результате раздражения и воспаления слизистой, подсыхает, перекрывая дыхательные ходы. В этом случае нарушается вентиляция этих органов.

Причины возникновения заболевания

Причинами заболевания детей бронхитом являются:

проникновение вирусов и бактерий в бронхи с воздухом, во время пребывания в контакте с больным человеком;

попадание инфекции в дыхательные пути при облизывании игрушек и других предметов, которые малыш тянет в рот;

заражение паразитами, попадание инфекции в бронхи через кровь;

врожденные пороки развития органов дыхательной системы, приводящие к застою мокроты, возникновению хронических воспалительных процессов;

пребывание в прокуренном помещении или вдыхание паров бензина, растворителей или других химических веществ;

попадание в дыхательные пути раздражающих частиц (растительной пыльцы, тополиного пуха, шерсти) или контакт с веществами, имеющими резкий запах (стиральным порошком, косметическими средствами).

Если лечение бронхита у детей не проведено своевременно или оказалось неэффективным, то заболевание из острой формы переходит в хроническую. При этом оно длится годами, с периодическими рецидивами. Наиболее часто рецидивирующий бронхит возникает у детей 4-7 лет. Заболевание повторяется 3-4 раза в год после простуды, примерно в течение 2 лет. Приступов бронхоспазма при этом не бывает.

Вероятность возникновения осложненного заболевания повышается при наличии у ребенка воспаления аденоидов или хронического тонзиллита. Факторами, способствующими возникновению бронхита у грудного ребенка, являются раннее отлучение от груди, неподходящие санитарно-бытовые условия, наличие в доме курильщиков.

Симптомы бронхита различных типов

Устройство дыхательной системы у детей имеет свои особенности. Дыхательные ходы у них более узкие, благодаря чему возможно их быстрое перекрывание при возникновении отека слизистой. Врожденные пороки развития легких или бронхов проявляются сильнее у грудных малышей. После 1-1.5 лет отклонения зачастую исчезают.

Иммунитет у детей находится в стадии развития, восприимчивость к инфекциям у них повышена. Дыхательные мышцы слабее, за счет чего вентиляция дыхательных органов хуже, чем у взрослых. К тому же объем легких у детей меньше, что способствует ускоренному распространению возбудителей заболевания.

У детей недостаточно развита терморегуляция организма. Они быстрее перегреваются, легче простывают.

Примечание: Особенно быстро спазм и отек бронхов (обструкция) развивается у грудных детей. Возникающая нехватка кислорода опасна для жизни.

Типы острого бронхита

Существуют следующие разновидности острого заболевания:

Простой бронхит. Проявления наиболее легкие. Симптомов нехватки воздуха не бывает. Обструктивный бронхит. Тяжелое и опасное состояние, при котором возможно возникновение дыхательной недостаточности. Бронхиолит. Происходит воспаление бронхиол (бронхиальных трубочек диаметром 1 мм, расположенных в области перехода в легкие). Это ведет к закупорке легочных сосудов, возникновению заболеваний сердца.

Бронхит любого типа начинается с появления признаков простуды, которые затем приобретают характерные особенности воспалительного процесса.

Симптомы простого бронхита

На фоне простуды у ребенка наблюдается общая слабость, головная боль, сильный сухой кашель до 7 дней. Пересыхание слизи приводит к появлению сипения в бронхах. Если воспаление поразило также гортань, то появляется лающий кашель. Происходит повышение температуры до 37°-38° (в зависимости от тяжести заболевания). Постепенно сухой кашель переходит во влажный. Появляются булькающие хрипы. Если отхождение мокроты происходит нормально, то состояние ребенка значительно улучшается. Болезнь в такой форме может продолжаться в течение 1-3 недель. Тяжесть проявлений зависит от возраста малыша, его физического развития, общего состояния здоровья.

Если болезнь запустить, то у ребенка возникают такие осложнения, как бронхиолит и пневмония. Иногда заболевание, возникающее в вирусной форме, протекает не совсем обычно. После того как вирус погибает (примерно через неделю), ребенку становится лучше, но затем состояние его резко ухудшается: поднимается температура, усиливается кашель, головная боль. Это говорит о том, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, требуется срочное лечение антибиотиками.

Инфекционный процесс может быть как односторонним, так и двусторонним. Одним из признаков заболевания становится покраснение глаз из-за воспаления слизистой оболочки (конъюнктивит).

Симптомы обструктивного бронхита

Признаки обструкции чаще всего появляются у детей младше 3-4 лет. Обычно они возникают при вирусной или аллергической форме заболевания. Основными признаками обструктивного бронхита являются шумное хриплое дыхание с удлиненным выдохом, приступообразный кашель, заканчивающийся рвотой, втяжение межреберных мышц на вдохе, вздутие грудной клетки.

При такой форме заболевания температура тела у ребенка не повышается. Обструктивный бронхит может возникнуть внезапно после того, как малыш поиграл с домашним животным (например, в гостях) или надышался краской во время ремонта.

Признаки обструкции иногда появляются примерно на 4 день заболевания гриппом или ОРЗ. Характерными являются приступы сухого кашля, не приносящего облегчения. В легких прослушиваются свистящие хрипы.

До 4 лет возможны рецидивы заболевания, затем приступы чаще всего прекращаются.

Примечание: От бронхиальной астмы обструктивный бронхит отличается тем, что симптомы дыхательной недостаточности развиваются медленно, в то время как при астме ребенок начинает задыхаться внезапно.

Часто повторяющийся обструктивный процесс любого происхождения может перейти в бронхиальную астму.

Видео: Как лечить обструктивный бронхит у детей

Признаки бронхиолита

Основным признаком воспаления бронхиол является одышка. Вначале она возникает у ребенка, если он активно двигается, но со временем появляется и в состоянии покоя. Во время вдоха можно услышать характерное сипение. При прослушивании врач слышит хрипы в нижней части бронхов.

Как правило, при бронхиолите температура повышается до 38°-39°. Ребенку труднее сделать выдох, чем вдох. Грудная клетка и плечи приподнимаются. Лицо отекает, появляется синева. Непрекращающийся кашель со скудной мокротой не дает облегчения, вызывая боли в груди. Проявлениями этого состояния являются также сухость во рту, редкое мочеиспускание, учащенное сердцебиение.

Протекание бронхита у малышей разного возраста

Бронхит после простуды у ребенка – это нередкое явление. Иногда он протекает легко, без повышения температуры и проявляется только кашлем. В осложненных случаях температура бывает высокой, возникают спазмы бронхов и удушье.

Начинается болезнь обычно с сухого кашля. Постепенно в бронхах скапливается мокрота, которая становится слизисто-гнойной. Появляются хрипы, их можно считать признаками перехода болезни в стадию выздоровления. В этот момент важно облегчить выведение мокроты наружу, очистку бронхов от инфекции. Детям постарше это сделать легче, так как они уже понимают, что нужно откашливаться и выплевывать мокроту.

Маленькому ребенку не всегда удается сделать это самостоятельно. Родители могут ему помочь, например, перевернув его на другой бочок. При этом мокрота перемещается по стенкам бронхов, вызывая их раздражение и возникновение кашля.

У грудных детей из-за трудностей с отхождением слизи из бронхов и ее застоя чаще основными признаками являются приступы сильного кашля с одышкой. В возрасте 2-6 месяцев заболевание, как правило, возникает в форме бронхиолита.

Обычно выздоровление после неосложненного бронхита наступает через 7-8 дней. Если бронхит осложняется обструкцией, то он может проявляться в течение нескольких недель, переходить в пневмонию.

Диагностика бронхита

По характеру кашля и виду отделяемой мокроты врач определяет, какого типа бронхит возникает у ребенка. Мокрота белого цвета характерна для вирусного воспаления, а зеленовато-желтый оттенок у нее появляется при бактериальном воспалении бронхов. При аллергическом бронхите откашливаются комочки прозрачной слизи.

Во время осмотра и прослушивания грудной клетки определяется наличие таких симптомов бронхита у детей, как сиплое дыхание, затрудненность выдоха, вздутие грудной клетки, втягивание мышц в межреберной области.

С помощью общего анализа крови определяется количество лейкоцитов, устанавливается наличие воспалительного процесса.

При опасных осложнениях (тяжелых приступах кашля, сопровождающихся высокой температурой больше 3 дней) делается рентген легких. При этом используется оборудование с пониженной дозой радиоактивного излучения. Проводится пневмотахометрия. С помощью специального прибора исследуется проходимость дыхательных путей на вдохе и выдохе.

При наличии признаков инфекционного заболевания делается анализ мокроты для установления типа возбудителя инфекции. Для диагностирования бронхиолита у грудных детей проводят гистологическое исследование мокроты на наличие характерных вирусов, способных обитать в бронхах и легких, так называемой респираторно-синцитиальной инфекции. Важным признаком воспаления бронхов у грудного малыша является цианоз (синюшность кожи и слизистых оболочек), который появляется в результате сердечной и легочной недостаточности.

Для постановки диагноза имеет значение наличие характерных хрипов и одышки, а также частота и сила сердцебиений.

Сильный кашель может возникать и при других заболеваниях, таких как пневмония, ларингит, туберкулез. Его причиной может быть врожденная патология функционирования дыхательной системы, попадание инородного тела в трахею. Диагностика позволяет подтвердить наличие бронхита, назначить правильное лечение.

Видео: Доктор Е.Комаровский о причине и лечении бронхита

Лечение бронхита

Прежде всего, родители должны помнить о том, что ни в коем случае недопустимо заниматься самолечением. Как подчеркивает педиатр Е.Комаровский, маленькому ребенку при бронхите может навредить не только бесконтрольный прием медикаментозных препаратов, но и неправильное применение домашних процедур.

Госпитализация проводится в тех случаях, когда острый бронхит протекает в осложненной форме (при наличии одышки, высокой температуры, затруднениях при приеме пищи и воды). В домашних условиях при лечении простого бронхита ребенок должен находиться в постели, если у него высокая температура. Как только она нормализуется, ребенку необходимы прогулки на свежем воздухе.

Нужно часто поить теплым чаем, компотом (потребление жидкости должно быть увеличено в 1.5 раза по сравнению с обычным). Это способствует разжижению мокроты и выведению ее из бронхов. Для питья можно готовить травяные чаи (липовый, мятный). Полезно пить щелочную минеральную воду, которая поможет уменьшить вязкость мокроты. Грудного ребенка как можно чаще прикладывают к груди, дополнительно поят водой.

Тепловые процедуры (ингаляции, горчичники, ванночки для согревания ног, растирание грудной клетки) можно проводить только при отсутствии повышенной температуры тела.

Медикаменты, назначаемые детям при бронхите

Противовирусные препараты, такие как арбидол, анаферон, гриппферон, интерферон, при остром бронхите врач назначает с учетом возраста и веса ребенка.

Антибиотики при бронхите оказывают эффективное действие только в том случае, когда заболевание имеет бактериальную природу. Их назначают, когда густая мокрота окрашена в желто-зеленый цвет, при этом наблюдается высокая температура, затрудненное дыхание, симптомы интоксикации организма (тошнота, сильная головная боль, слабость, нарушение сна). О наличии бактериального процесса можно говорить, если симптомы заболевания не ослабевают в течение 10 дней после начала противовирусного лечения. Антибиотики необходимы, если у ребенка возникает бронхиолит и существует угроза перехода его в пневмонию. Обычно детям назначаются азитромицин, зиннат, супракс, сумамед.

Средства от кашля. Применяются препараты следующих видов:

отхаркивающие (пертуссин, экстракт корня солодки, отвары некоторых трав);

средства, разжижающие мокроту, такие как бромгексин, лазолван, либексин.

Предупреждение: Малышам до 2 лет давать отхаркивающие средства ни в коем случае нельзя. Их прием усилит приступ кашля. Разжиженная мокрота может попасть в дыхательные пути и в легкие, что приведет к еще более серьезным осложнениям.

Жаропонижающие средства. Применяются панадол (парацетамол), нурофен (ибупрофен), ибуклин в виде таблеток, суспензий, свечей – в формах, удобных для детей любого возраста.

Антигистаминные препараты (зиртек – для детей старше 6 месяцев, эриус – с 1 года, кларитин – с 2 лет). Они используются при лечении аллергического бронхита у детей.

Препараты для ингаляции. Используются при обструктивном остром бронхите. Процедуры проводятся с использованием специального ингалятора. Применяются такие средства, как сальбутамол, атровент.

В качестве дополнительных процедур назначаются массаж грудной клетки, лечебная дыхательная гимнастика, физиотерапевтическое лечение (ультрафиолетовое облучение, электрофорез). Процедуры не проводятся в период обострения болезни.

Видео: Лечебный массаж при кашле

Применение народных способов при бронхите

Народные лекарства на основе природных компонентов помогают облегчить состояние ребенка при бронхите, провести профилактическое лечение для предотвращения рецидивов, укрепления иммунитета. Такие средства после согласования с врачом принимают в качестве дополнения к медикаментозному лечению.

Примечание: Известный Московский врач, главный пульмонолог России профессор Л. М. Рошаль настоятельно рекомендует при хроническом бронхите использовать «Монастырский сбор», составленный из 16 трав (шалфей, череда, полынь и другие). Травяные средства, горчица, мед и другие лекарственные компоненты, используемые в народной медицине, у многих людей вызывают аллергию. Поэтому их можно использовать не всем.

В качестве отхаркивающего средства можно применять отвар мать-и-мачехи, хорошо успокаивает кашель при простом бронхите отвар зверобоя, оказывающий бактерицидное и противовоспалительное действие. Известным лекарством от кашля при бронхите, пневмонии считается печеная редька с медом, овсяный отвар. Помогают также содовые ингаляции.

К эффективным домашним методам лечения можно отнести процедуры согревающего и отвлекающего действия (применяются ножные ванночки, горчичники, банки, согревающие компрессы на правую сторону груди).

Важнейшей мерой профилактики бронхита является своевременное лечение простуды, насморка, инфекционных заболеваний горла и верхних дыхательных путей. Ребенка необходимо закаливать, приучать к занятиям физкультурой, он должен много времени проводить на свежем воздухе. В питание круглый год необходимо добавлять витамины.

Родителям важно позаботиться о том, чтобы в квартире был всегда чистый, прохладный, достаточно влажный воздух.