Отсутствие грудного молока у матери или его недостаточное количество, взросление ребенка и его постепенный переход на «взрослые» продукты неизбежно ставят родителей перед вопросом о возможности применения коровьего молока в питании малыша. Существует много вариантов первого прикорма младенцев: каши, фруктовые и овощные пюре, соки, кефир или творог. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, при этом раннее введение в рацион коровьего продукта - наихудший способ начать знакомство грудничка с меню старших родственников.

Коровье молоко для прикорма: факторы риска

Коровье молоко – ценный продукт питания для человека. Однако для грудничка некоторые его особенности могут обернуться неблагоприятным образом:

Молоко коровы имеет богатый минеральный состав. Оно содержит гораздо больше хлоридов, кальция, фосфатов, калия и натрия, чем женское. Почки малыша еще незрелы, они не способны справиться с избытком солей, что влечет за собой опасность их отложения в организме. Недостаток железа в коровьем молоке и его плохая усваиваемость могут иметь серьезные последствия для здоровья грудного ребенка, провоцируя развитие анемии, появление отклонений в формировании и росте его организма и ослабление иммунной системы. Избыток казеина, основного молочного белка, затрудняет процесс переваривания коровьего продукта. Именно он часто служит причиной высыпаний на коже или других проявлений аллергии. Большое количество протеинов также вызывает серьезную перегрузку почек. В коровьем молоке для грудничка относительно мало лактозы: всего 3-4% против 7% в грудном молоке женщины. Молоко коровы бедно важными для развития младенца микроэлементами (цинком, медью, йодом) и витаминами (например, E и C).

Важно понимать, что коровье молоко для грудничка не может служить полноценной заменой материнскому или адаптированным молочным смесям. Оно не содержит активных защитных факторов, помогающих иммунитету ребенка. Количество цистина и таурина, необходимых для гармоничного развития мозга, в нем совсем незначительно (в 34 раза меньше, чем в грудном молоке), также недостаточно карнитина, оротовой и линолевой кислот.

Предупреждение: Раннее употребление коровьего молока может повысить вероятность развития сахарного диабета.

Видео: Значение молока в питании ребенка

Коровье молоко промышленного производства

Молоко из магазина, с одной стороны, микробиологически безопасно, поскольку проходит ветеринарный контроль и специальную обработку. С другой стороны, именно в процессе пастеризации и стерилизации теряются все те важные и полезные свойства, за которые оно ценится так высоко. Недобросовестные производители могут также добавлять в готовый продукт посторонние вещества, например, соду или консерванты для продления срока хранения.

На фермах с большим количеством скота животным на регулярной основе проводят профилактические и лечебные мероприятия, связанные с приемом лекарственных средств. Антибиотики попадают в молоко и могут оставаться неразрушенными даже после его термической обработки, то же относится и к синтетическим гормональным препаратам. Во время проведения проверок и лабораторного анализа в продукте нередко обнаруживаются пестициды и завышенные дозы свинца.

Безопаснее и полезнее для малыша пить свежее натуральное молоко от здорового животного из частного подсобного хозяйства. Пастеризовать его можно и в домашних условиях, разогревая до 90°C на несколько секунд. Из такого молока легко будет сделать вкусный творог, сыворотку или простоквашу, чтобы разнообразить питание ребенка полезными кисломолочными продуктами.

Использовать сырое парное молоко коровы для кормления младенцев крайне опасно, поскольку оно может стать причиной заражения болезнетворными микроорганизмами и развития следующих заболеваний:

лейкоза, вызываемого лимфотропным вирусом;

туберкулеза, в частности, его внелегочных форм;

пищевых токсических инфекций;

ящура, бруцеллеза, сибирской язвы;

стафилококкового и стрептококкового гастроэнтерита;

клещевого энцефалита;

Ку-лихорадки (коксиеллёза).

Видео: «Мамина школа» о молоке в питании маленьких детей

Коровье молоко при грудном вскармливании

При правильно налаженном грудном вскармливании необходимости в дополнении рациона ребенка молоком других животных нет. Беспокойство о качестве грудного молока и его количестве следует разрешать со специалистом. С вопросами о том, наедается ли ребенок и почему он бросает грудь, тоже не нужно оставаться наедине.

Сохранение молока, поддержание достаточной его секреции и продолжительное кормление грудью – самый простой выход из положения, снимающий вопрос о раннем знакомстве грудничка с коровьим молоком с повестки дня.

Если сохранить или наладить грудное вскармливание не удается, а перевод ребенка на питание смесью категорически отвергается, коровье молоко лучше заменить козьим. Оно несет в себе те же риски, что и коровье, но в несколько меньшем объеме. Отличным вариантом является проверенное женское донорское молоко.

Правила введения молока в рацион грудничка

Большинство детских врачей сходятся во мнении, что использовать коровье молоко для грудничка до 3 лет не нужно. Конечно, каждый ребенок развивается со своей скоростью, во многих ситуациях оправдано и более раннее знакомство с этим продуктом. В любом случае не стоит вводить его в рацион малыша раньше 9 месяцев, а лучше – года.

Для первого раза хватит чайной ложки нового продукта, разбавленного водой втрое. Если переносимость его окажется хорошей, то пропорцию молока и количество напитка постепенно увеличивают. Через неделю будет достаточным соблюдение соотношения 1:1.

Предупреждение: В случае появления сыпи следует немедленно убрать коровье молоко из рациона грудничка.

Противопоказания к употреблению коровьего молока

При склонности ребенка к появлению аллергической реакции не следует рисковать, давая ему коровье молоко. Казеин – известный и мощный аллерген. При неполном переваривании, что чаще всего и происходит в незрелой детской пищеварительной системе, он может проникнуть в кровеносное русло и сыграть роль антигена, запуская сильнейшую реакцию иммунитета.

Неперевариваемость лактозы, вызываемая недостаточностью фермента лактазы, может иметь различную степень развития. В некоторых случаях она приводит к полной непереносимости молочных продуктов. В этой ситуации грудничку обычно показан прием специального препарата лактазы или перевод на низколактозные или безлактозные смеси.

Если у малыша затруднено протекание процессов обмена, есть нарушения в работе пищеварительной системы, то вопрос о введении этого продукта в рацион должен решаться на консультации гастроэнтеролога или педиатра. В частности, крайне опасным является нарушение метаболизма галактозы. Она, как и глюкоза, неизбежно образуется в результате расщепления молочного сахара.

Галактоземия – тяжелое наследственное заболевание, которое требует пожизненного соблюдения безмолочной диеты. Скрининг на нее проводится всем новорожденным без исключения. В случае выявления ферментопатии ограничение в питании должно соблюдаться с первых же дней жизни.