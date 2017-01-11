Довольно часто родители отмечают, что ребенок, находящийся на грудном вскармливании, долгое время отказывается есть что-то кроме материнского молока. Многие мамы замечают, что с данной проблемой успешно справляется так называемый педприкорм, направленный на то, чтобы заинтересовать ребенка взрослой пищей. Такой простой, на первый взгляд, метод требует определенной подготовки и соблюдения правил, которые способны поддержать и развить пищевой интерес малыша.

Что такое педприкорм

С 4-6-тимесячного возраста педиатры советуют вводить в рацион ребенка прикорм. Существует два понятия прикорма – педиатрический и педагогический. Все больший интерес вызывает именно педприкорм как продолжение популярной на сегодняшний день идеи естественного родительства. Данную методику называют так потому, что основной задачей является не накормить ребенка, а научить его пользоваться столовыми приборами, правилам поведения за столом, жевать и тому, что добыть еду можно не только из маминой груди.

Следует понимать: Задача родителя - пробудить пищевой интерес, который связан в это время со стремлением крохи подражать своим родителям, а вовсе не с чувством голода.

Педагогический прикорм подходит лишь тем малышам, которые находятся на грудном вскармливании. Предполагается, что пищеварительная система ребенка в определенном возрасте уже способна вырабатывать ферменты, которые могут переварить пищу, употребляемую мамой.

Когда начинать прикармливать ребенка

Еще не так давно прикорм начинали вводить с возраста 3-4 месяцев. Сейчас педиатры советуют не торопиться, замечая, что до 6-8 месяцев малыш получает все необходимые вещества из материнского молока. Кроме того, до 6-тимесячного возраста у многих малышей сохраняется так называемый выталкивающий рефлекс, когда они выталкивают языком все, что попадает в рот.

Сторонники естественного прикармливания советуют начинать приучать ребенка к пище сразу, как только замечено первое любопытство с его стороны к содержимому тарелки родителей. У одних малышей оно проявляется в 6 месяцев, другие дети до 8 месяцев ничего, кроме материнского молока, есть не хотят. Поэтому четкого календаря введения прикорма при педагогическом подходе нет. Точкой отсчета считается момент, когда ребенок начинает проявлять интерес к пище.

Начинать следует при физиологической готовности ребенка, которая выражается в следующем:

Умеет держать предметы в руке, более или менее координировать свои движения. То есть малыш поднесет ложку с едой именно ко рту. Ребенок совершает жевательные движения челюстью. Умеет сидеть без помощи взрослых, пусть и опираясь на спинку стула или подушки. Присутствует пищевой интерес, то есть ребенок тянет руки и пытается попробовать то, что лежит на тарелке у родителей.

Готовность пищеварительного тракта к введению пищи можно определить по тому, как реагирует организм. Если у ребенка появилось вздутие живота, колики, разжижение стула, рвота, то со взрослой пищей стоит повременить.

Основные принципы естественного прикорма

Педагогический прикорм не подразумевает следование схемам и последовательности введения продуктов в рацион ребенка, как это бывает при педиатрической системе. Начинать можно с любого продукта, даже нескольких за один раз. Прежде всего, малыша надо заинтересовать. Для этого один из родителей усаживает ребенка с собой за стол во время еды. Ребенку нужно приготовить свою тарелочку, желательно пластмассовую, и несколько ложечек.

Сначала внимание малыша будет направлено на тарелку и столовые приборы. Он будет изучать их, брать в руки, сравнивать с мамиными, стучать, скидывать на пол. Тарелка мамы должна стоять так, чтобы ребенок не дотянулся до нее, иначе содержимое рискует также оказаться на полу. Опасно и то, что малыш может схватить большой кусок и засунуть его в рот.

Мама начинает с аппетитом есть то, что у нее в тарелке. Например, блинчик с творогом на завтрак, рис с говядиной на обед и прочие полезные блюда. Есть при ребенке копчености и другую неполезную пищу не стоит, ведь при педприкорме запрещать ребенку пробовать то, что находится у родителей в тарелке, нельзя, он должен получить все, что его заинтересовало.

Как только ребенок протянул руки к еде, которую употребляет мама, можно дать ему немного попробовать. Например, отщипнуть микродозу от блинчика, дать несколько крупинок творога, пару рисинок. Микродоза – это условное понятие, подразумевающее кусочек пищи, помещающийся между подушечками пальцев взрослого человека. Некоторые определяют это понятие как кусочек, равный размеру горошины. Для жидких продуктов микродозой следует считать один глоток ребенка.

Разрешается попробовать до трех микродоз понравившегося малышу продукта за один раз. С каждым днем доза увеличивается, и если ребенок в течение 5-7 дней все так же проявляет интерес к данному продукту, то к концу недели микродоза увеличивается до 1 чайной ложки.

Спустя время полноценной едой заменяется один прием пищи – завтрак или обед. Запивать малыш будет маминым молоком, не стоит отучать его от этого: оно помогает выработаться ферментам, способным переварить взрослую пищу.

Важно: Необходимо поддерживать интерес малыша к еде, к тому, что он хочет пробовать разные блюда. Ребенок не должен переедать, иначе интерес к данному виду продукта у него пропадет. Поэтому если после 3-4 чайных ложек малыш не наелся и просит еще, можно дать ему попробовать что-то другое.

Уже с раннего возраста ребенок приучается к твердой пище: кусочкам моркови, яблока, кабачка. Некоторые родители дают малышу баранки, корочки хлеба. При этом нужно следить, чтобы кроха не подавился, если ему вдруг удастся откусить слишком большой для него кусочек.

Если за столом ребенок не проявляет интереса к еде, а занят только изучением столовых приборов или другими интересными ему делами, это означает, что пищевого интереса у него пока нет, а значит, вводить прикорм ему рано. Не стоит торопить события. Можно продолжать брать ребенка с собой за стол или подождать недельку-другую и попробовать снова.

Видео: Педприкорм: опыт мамы

Плюсы и минусы педагогического прикорма

Знакомство малыша с пищей происходит как естественный процесс. Ребенок сам проявляет интерес и выбирает продукт по своему вкусу и желанию, нет навязывания определенного вида, как это происходит при педиатрической системе. Очевидны и другие преимущества:

С малого возраста ребенок усваивает традиции семьи, учится есть самостоятельно, пользоваться столовыми приборами. Нет надобности покупать готовые пюре, которые стоят недешево, или готовить отдельные блюда для ребенка. Малыш сразу начинает есть то, что едят родители. Освоение пищи происходит без ущерба для грудного вскармливания. Ребенок учится жевать сразу, как только происходит первое знакомство с пищей. Многие дети, приученные к пюреобразному питанию, долгое время не могут научиться жевать. При подобном подходе проблем с аппетитом у детей, как правило, не возникает.

Стоит отметить и минусы такой системы. Прежде всего, многих смущает, что данная методика не имеет научного обоснования. Здесь сторонники приводят многовековой опыт предков, которые отдельно для младенцев никогда не готовили, а прикармливали их с общего стола.

Внимание: Так как педприкорм не предполагает введение пюреобразной пищи, а сразу ее кусочки, пусть и небольшие, ребенок первое время может ими давиться.

Обнаружить продукт, на который возникла реакция – аллергия или расстройство стула – достаточно сложно. С другой стороны, при естественном методе действует так называемый принцип «приучения к аллергенам». Так, если у малыша только покраснели щечки или появилась мелкая сыпь, педприкорм не отменяют, продолжая давать микродозы введенных ранее продуктов. Только при возникновении серьезных расстройств или мокнущего дерматита убирают продукты-аллергены. Если реакция не пропадает, отменяют полностью и через месяц начинают все сначала.

Питание семьи должно быть правильным, сбалансированным, исключающим все жареное, копченое, соленое, острое, следует отказаться от приправ. Для многих семей это становится определяющим минусом. Готовить отдельно маме и малышу не будет выходом, потому что педприкорм предполагает обучение традициям семьи и строго совместное пребывание за столом.

Видео: Как вводить прикорм детям-аллергикам

Мнение доктора Комаровского

Е. О. Комаровский считает естественное прикармливание совершенно безопасной, но «бесполезной» придумкой современных мам, «одним из способов развлечения родителей». Он обращает внимание на то, что об этой системе заговорили лишь тогда, когда в моду вошло кормление до самоотлучения. Ранее же никто и не думал о таких методиках, потому что существовала «удобная и безопасная система нормального прикорма».

Достаточно сложно, замечает Комаровский, представить себе, как малыш поедает «некие микродозы». В целом, считает он, педагогический прикорм был придуман как очередное ухищрение родителей, дети которых отказываются от нормальной еды.

Видео: Доктор Комаровский о естественном прикорме