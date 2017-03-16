Желток – продукт, который дается ребенку первого года жизни в малом количестве. Несмотря на это, он несет огромную пользу для подрастающего организма. Эта часть яйца покроет дефицит определенных витаминов и железа, станет прекрасной профилактикой рахита, поспособствует нормальному росту и развитию. Раньше его давали детям в 2-3 месячном возрасте, что не всегда заканчивалось благополучно. Именно поэтому нужно подходить к введению желтка осознанно и с подготовкой.

Возраст для введения желтка

Яичный желток содержит холестерин и жиры, это достаточно тяжелый продукт не только для детской пищеварительной системы, но и для печени. Его не стоит давать раньше полугода. Нагрузка на неокрепший организм может быть непосильной. Он отреагирует несварением, сыпью, болью в животике, рвотой. Последуют капризы ребенка, беспокойство родителей.

Если у малыша имеются аллергические реакции на лекарства или другую пищу, то вводить прикорм ребенку из яиц нужно не раньше 10 месяцев. Большое значение также имеет наследственность. Если кто-то из родителей не переносит яйца или страдает астмой, то срок сдвигается до года. В этом случае польза не оправдывает возможный риск.

Важно! После удачного введения желтка родители начинают давать ребенку белок. Делать этого ни в коем случае нельзя до года даже при отсутствии аллергии или каких-либо проблем со стороны пищеварительной системы.

Куриные яйца или перепелиные?

Больше, чем куриные, всегда ценились перепелиные яйца. Концентрация ценных аминокислот и витаминов в них выше, продукт используется для лечения и профилактики определенных заболеваний, например, гастрита. Он легче усваивается организмом, считается диетическим, лучше подходит аллергикам. В отличие от гусиных и утиных яиц, его можно вводить в прикорм на первом году жизни.

Если встает выбор между куриным и перепелиным желтком, то отдавать предпочтение нужно не чему-то определенному, а просто наиболее свежему продукту. В пищу взрослого человека вводятся яйца 3-4 недельной давности, и это нормально. Для детского рациона подойдут только те, которым не больше 8-10 дней.

Вопреки сложившемуся мнению, польза фабричных и домашних яиц принципиальной разницы не имеет. Цвет фермерского желтка может быть более насыщенным, но только из-за разнообразного питания курицы. Состав витаминных и минеральных веществ одинаковый. В некоторых случаях, когда нет уверенности в качестве домашнего продукта, разумней покупать яйца с фабрики, где регулярно проходят обработки и проверки птицы.

Видео: Что говорит о перепелиных яйцах доктор Комаровский

Особенности приготовления

Любое яйцо перед приготовлением и помещением в посуду нужно тщательно вымыть с мылом. В идеальном варианте это делается сразу после покупки при появлении продукта в доме. На скорлупе содержится огромное количество микробов, в том числе встречаются сальмонеллы. Именно по этой причине яйца нужно подвергать термической обработке, особенно если они предназначены для маленьких детей. Нельзя давать сырые или сваренные «в мешочек», всмятку желтки.

Варить куриное яйцо необходимо не менее 10 минут после закипания воды. Крупные экземпляры готовятся 12-13 минут. Перепелиному яйцу достаточно 5 минут. После варки продукт нужно сразу поместить в холодную воду, чтобы не возникло проблем со снятием скорлупы. Далее ее удаляют, убирают белок, свежий желток используют по назначению сразу. Нельзя хранить приготовленное блюдо более 2 часов при комнатной температуре и 6 часов в холодильнике.

Нормы по возрасту

Если используется куриное яйцо, то первая порция для ребенка составляет 1/5 часть. Так как желток в среднем весит 18-20 г, это примерно 3-4 г. При отсутствии кухонных весов продукт делят просто «на глазок». Если используется для прикорма яйцо перепелки, то для первого раза достаточно четвертинки.

Как вводить желток в прикорм (схема):

первый раз 1/5 часть;

второй раз 1/4;

третий раз 1/3;

далее и до года 1/2.

Не нужно вводить желток ежедневно. Между первой и второй пробой должно пройти как минимум 3 дня. Далее перерывы сокращаются. Как только детский организм привыкнет к новой пище, а родители убедятся в отсутствии реакции, яйцо можно давать ребенку через день.

С чем и когда давать желток

Желток вводится только в первой половине дня, чтобы у родителей была возможность отследить реакцию и поведение ребенка. Если на обед в рационе мясо или рыба, то яичный продукт нужно дать как минимум за 4 часа. То есть в самый первый завтрак, сразу после пробуждения. Либо сдвинуть тяжелое блюдо обеда на несколько часов. В противном случае нагрузка на пищеварительную систему может быть непосильной, а реакция непредсказуемой.

Ни один маленький ребенок не примет сухой желток. Поэтому также важно правильно подготовить добавку. В качестве основы на первых этапах рекомендуется вводить молоко (детское, грудное) либо смесь. Но эти продукты должны быть знакомы малышу, нельзя одновременно давать разную новую пищу.

Как в прикорм ребенку ввести желток:

Отделить нужное количество отварного продукта. Хорошо размять вилкой или ложечкой. Добавить по каплям молоко (смесь). Много вливать не нужно. От большой порции ребенок может отказаться. Хорошо размешать до однородности. Должна получиться кашица, по консистенции напоминающая фруктовое пюре. Дать ребенку новый продукт до еды. Докормить положенной порцией основного блюда, молоком, смесью.

Если желток не пришелся по вкусу, малыш выталкивает ложку языком и не проявляет желания съесть продукт, ничего страшного. Через несколько дней попытку можно повторить. Возможно, она будет более удачной.

На заметку: В яйцо можно добавить немного соли, буквально несколько крупинок. Всемирно известный доктор Комаровский считает, что натрий в малом количестве полезен растущему организму. Также он поспособствует развитию вкуса у ребенка.

Видео: Как подготовить желток для прикорма

Расширение вкусов

Как только ребенок принял желток, порция выросла до 1/2 части, можно начинать добавлять продукт в разные блюда. Очень важно, чтобы все они были свежими, теплыми. Порция не должна быть слишком большой. В противном случае в тарелке останется еда вместе с полезным желтком.

Добавлять яичные продукты можно во все первые и вторые блюда, в молоко или кефир, детские запеканки и пюре. Не имеет значение вкус (сладкий или подсоленный). Очень часто дети отдают предпочтение фруктовым и ягодным пюре, которые также сочетаются с желтком.

Аллергия на желток: риск появления и симптомы

Желток менее аллергенный, чем белок куриного яйца. Но и на него может быть реакция. Обычно она проявляется на следующий день. В редких случаях раздражающие вещества накапливаются, первые признаки можно заметить только через неделю. Раньше считалось, что перепелиный желток гипоаллергенный, но это мнение ошибочно. Реакции встречаются, но реже.

Как проявляется аллергия на яйца у детей:

покраснение щек, ягодиц;

сыпь на теле, за ушами, зуд;

боли в животе, малыш сучит ногами, поджимает, напрягается.

Признак может быть один или несколько. Даже легкое покраснение щек должно насторожить родителей. В этом случае повторно вводят желток только через 5-6 дней, внимательно отслеживая реакцию кожи. Если покраснение или сыпь повторятся, прикорм откладывают на несколько месяцев, лучше до года.

Видео: Доктор Комаровский: почему возникает пищевая аллергия