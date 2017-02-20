В зимнее время года, когда приобрести качественный свежий кабачок сложно, родители отдают предпочтение готовому детскому питанию. Но не стоит это делать летом или осенью, когда на рынке или в огороде изобилие сезонных овощей. Из кабачков приготовить пюре для прикорма очень просто, оно будет отличаться высокой концентрацией ценных веществ, витаминов, пойдет крохе только на пользу.

Как выбрать кабачок

Овощное пюре поставляет в организм не только ценные вещества, но и клетчатку. Она необходима для нормальной работы пищеварительного тракта. Начинать первый прикорм рекомендуется с кабачка, так как он не вызывает аллергии, легко переваривается и помогает нормализовать стул, с которым у детей раннего возраста часто имеются проблемы. Все виды и сорта овоща полезны для детей, включая цукини. Но только если они высококачественные и отвечают основным требованиям безопасности.

Критерии выбора кабачка для первого прикорма:

Свежесть. Овощ плотный, сочный, при надавливании не остается вмятин. Внешний вид. Кожура целая, блестящая, без повреждений, царапин, следов гнили. Допускается неравномерный окрас. Размер. Значения не имеет, будет использоваться небольшой кусочек. Степень зрелости. Для детского прикорма лучше выбирать молодые кабачки, имеющие нежную мякоть.

Но особое внимание нужно уделять месту и способу выращивания. Идеальный вариант – кабачок с собственного участка. Ранние тепличные овощи часто обрабатывают удобрениями для ускорения роста, что снижает пользу продукта.

Основные моменты

Приготовить кабачок несложно, но есть масса нюансов, которые нужно соблюдать. Главное правило – чистота посуды, используемого инвентаря. Важно протереть ножи блендера или сита для протирания, так как в процессе хранения на них скапливается пыль.

Общие правила:

Пюре готовится непосредственно перед употреблением и только на один раз. Блюдо можно хранить в холодильнике не более суток, но желательно этого не делать, так как с каждым часом в нем остается все меньше витаминов, снижается питательная ценность. После приготовления блюдо нужно переложить из металлической кастрюли в контейнер или банку. Если кабачковый прикорм приготовлен заранее, то хранить его нужно в герметичной посуде на полке холодильника. Подогревать детское питание лучше, поместив миску в горячую воду или на водяной бане. Температура блюда должна соответствовать температуре тела. Нельзя в кабачок добавлять другие овощи, с которыми ребенок еще не знаком. То же самое касается зелени, специй. Молоко, которое добавляется в пюре, нужно прокипятить, если оно не грудное. Смесь разводится согласно инструкции и только после этого соединяется с блюдом.

Измельчение отварного овоща для первого прикорма можно производить блендером или протиранием через сито. Просто размять кабачок не получится, даже если он очень мягкий. Маленькие кусочки могут спровоцировать у малыша рвотный рефлекс, отвращение к новой еде. Консистенция блюда должна быть гомогенной, однородной. Если знакомство с продуктом пройдет успешно, ребенок начнет осваивать жевательные навыки, постепенно можно вводить более грубую пищу.

Общие принципы приготовления овоща

Кабачок для прикорма всегда варится до мягкости, он должен легко протыкаться острым предметом, но не распадаться в кашу при надавливании. Точное время зависит от степени зрелости, способа приготовления и величины кусочков. Молодому овощу достаточно 5-7 минут. Если он созрел, то может потребоваться четверть часа и даже более.

Как правильно приготовить кабачок для первого прикорма:

Если кабачок зрелый или куплен в магазине, то кожура с него безоговорочно срезается. Внутреннюю мякоть молодого овоща можно использовать, но семена нужно удалить, даже самые мелкие и мягкие. Нельзя добавлять при варке много жидкости. В нее будет уходить не только вкус, но и польза продукта. Измельчают овощ в теплом, но не в горячем виде. После полного остывания кусочки станут жестче. Консистенция должна быть жидкая. В пюре можно добавлять жиры. Обычно это 2-3 капли растительного нерафинированного масла, можно использовать подсолнечник или оливу. Кабачковое пюре после остывания станет немного гуще, это нужно учитывать при доведении блюда до нужной консистенции. Разбавлять овощ можно водой, но лучше отваром или молоком, смесью.

На заметку: Добавлять соль в блюда или нет? Доктор Комаровский считает, что специи нужны детям, но в меньшем количестве, чем взрослым. Поэтому подсаливать кабачковое пюре для прикорма нужно. То же самое касается масла.

Рецепт обыкновенного пюре

Базовый рецепт овощного блюда, в которое со временем можно будет добавлять другие ингредиенты, расширять рацион ребенка.

Состав:

Кабачок – 150 г

Вода – 100 мл

Масло – 0,3 ч. л.

Соль

Приготовление:

Очищенный, освобожденный от всего лишнего и промытый кабачок порезать кубиками по 1-1,5 см. Переложить в кастрюлю. Добавить воду, лучше использовать кипяток. Накрыть, поставить на плиту. После закипания убавить огонь, чтобы снизить интенсивность бурления. Проверить овощ на мягкость. Если кабачок готов, снять с огня, слить весь отвар в отдельную посуду. Пюрировать любым удобным способом. Оценить консистенцию. При необходимости добавить молоко, слитый ранее отвар. Заправить первый прикорм несколькими крупинками соли, добавить масло, размешать.

Видео: Первое приготовление прикорма для ребенка

Приготовление прикорма на пару

Приготовленные на пару кабачки полезней, чем сваренные в воде. Их также можно использовать для прикорма. Количество овоща произвольное. Используется пароварка или мультиварка. Кабачок нарезать кусочками по 1,5-2 см, уложить на специальный поддон, в прибор налить воду. Готовить до мягкости 12-15 минут. Кусочки вынуть, пюрировать, развести водой или молоком (смесью), заправить солью, маслом.

Заготовка впрок (заморозка)

Чтобы не покупать зимой кабачки сомнительного качества, в сезон овощ можно заготовить впрок. Самый простой способ – заморозка. Понадобятся разделочные доски, поддоны, плоские тарелки, а также пищевая пленка. Ее натянуть на посуду, чтобы кусочки не примерзли. Промытые, очищенные кабачки нарезать кубиками, разложить в один слой на подготовленные поддоны. Разместить в морозилке. Как только овощ подмерзнет, кусочки собрать в пакет или в контейнер, хранить в камере. Аналогичным образом можно заготовить другие овощи для прикорма: тыкву, цветную или брюссельскую капусту, перец и помидоры.

Сколько кабачкового пюре давать ребенку

Кабачок - достаточно легкий овощ, который редко вызывает негативную реакцию организма. Но вводить его, как и любые другие продукты, нужно с малых порций, постепенно увеличивая количество пюре. Для первого кормления достаточно 0,5 ч. л., к концу недели разовое количество может достигать 100 г. К году жизни ребенку можно в сутки съедать 200 г однокомпонентного пюре или смешанного блюда с другими разрешенными овощами.

Дополнительные овощи нельзя вместе вводить в пюре. Знакомство начинается с одного продукта, затем со второго. Постепенно их объединяют. Так как кабачок имеет нейтральный вкус, овощи начинают добавлять к нему, а не наоборот. Обычно дополнением служит картофель, морковь, тыква, капуста разных видов. После 8 месяцев в блюдо добавляют немного лука или чеснока, но эти ингредиенты также отвариваются вместе с основными компонентами.

Видео: Комаровский: полезная и неполезная еда