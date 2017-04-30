Прикорм – это не докорм и не замена основного приема пищи. Новый продукт водится с целью разнообразить рацион ребенка, познакомить с другими вкусами, постепенно приобщить к взрослой еде. Многие родители ошибочно считают, что при грудном вскармливании малышу всего хватает, можно повременить с прикормом. На самом деле, позднее введение тоже способно привести к разным проблемам вплоть до полного отказа от нормальных продуктов.

Когда вводить прикорм

Детям на грудном вскармливании прикорм вводится позже, чем искусственникам, если на то нет других показаний. При плохом наборе веса или в экстренных ситуациях (предвидится разлука с матерью, она заболела и прочее) сроки сдвигаются в меньшую сторону. Но при любых обстоятельствах нужно оценить готовность ребенка.

Основные признаки:

Пропал рефлекс выталкивания языком. С рождения у ребенка он присутствует, оберегает от попадания в рот инородных предметов. Вес с рождения увеличился в два раза. У недоношенных детей в 2,5 раза. Ребенок сидит с поддержкой или самостоятельно. Лежачего малыша знакомить с твердой пищей нельзя. Появился интерес к взрослой еде, малыш открывает ротик, вытягивает нижнюю губу, реагирует на ложку и пищу родителей. Появились жевательные навыки. Ребенок не просто сосет попавший в рот предмет, а работает челюстью.

Необязательно все эти признаки должны присутствовать. Каждый ребенок развивается индивидуально. Обычно к полугоду можно начинать прикорм при грудном вскармливании, но многие педиатры настаивают подождать до 7-8 месяцев. В любом случае, готовность незамеченной не останется, родители сами все поймут.

Интересно: Иногда признаком готовности к прикорму является появление зубов. На самом деле, эта примета не имеет никакого научного обоснования. У одних детей они появляются до полугода, у других 8 и даже 10 месяцев.

Видео: Доктор Комаровский о прикорме

Педагогический прикорм: все за и против

Педагогический прикорм – распространенная схема знакомства ребенка с взрослой едой. Она существовала много тысячелетий, но только недавно обрела название. Малышу постепенно дают продукты с общего стола. Это удобно, не нужно тратить время на отдельное приготовление пищи, нет необходимости покупать дорогостоящее детское пюре или каши, не возникают проблемы с отсутствием аппетита, в компании он всегда появляется. Эта методика была долго популярной. С 5-6 месяцев (иногда и раньше) грудничкам давали наваристые супы, мясо на мослах, картофельное пюре и другие блюда, приготовленные для всей семьи. Однако педиатры единогласно против этой системы:

У этой методики нет научной базы. Употребляемое блюдо зачастую не приносит пользы, а иногда вредит неокрепшему организму малыша. Сложно контролировать размер съеденных порций, особенно с первой по пятую, когда счет идет по граммам. Консистенция не подходит маленькому ребенку. На первых порах он может давиться кусочками. При возникновении аллергии будет сложно отследить виновника, так как реакция может проявиться не сразу, а через несколько дней.

Педагогический прикорм не может быть постепенным, так как остальные члены семьи вряд ли захотят на протяжении недели питаться однообразно. Не менее остро встанет вопрос о способах приготовления пищи, так как малышу нельзя давать жареные, соленые, перченые, жирные блюда.

Видео: Доктор Комаровский о педагогическом прикорме

Общие правила введения прикорма

Изменение рациона требует от родителей повышенного внимания к ребенку. Важно следить за самочувствием, настроением, стулом и кожными покровами. Если возникнут какие-либо изменения, нужно немедленно прекратить ведение прикорма.

Основные правила:

Прикорм вводится только здоровому ребенку. Если у малыша недомогание, прорезываются зубы, в ближайшее время ожидаются прививки, то знакомство с новым продуктом нужно отложить. Знакомство с каждым продуктом длится не менее 7 дней. При отсутствии негативной реакции можно дополнительно вводить новый вид. Нельзя смешивать несколько видов овощей (или фруктов), если ребенок не знаком с каждым из них. Консистенция прикорма должна быть гомогенная, полужидкая. Постепенно, по мере взросления ребенка, блюда можно делать гуще, допускать крупинки, затем комочки. Нельзя давать одну и ту же еду 2 раза в день. Прикорм не является самостоятельным приемом пищи. На первых порах его предлагают в дополнение к материнскому молоку перед едой, позже заменяют одно кормление.

Важно! Любой новый продукт, независимо от его вида, вводят постепенно, начиная с 5 г. Даже если ребенку понравился вкус, нельзя пренебрегать этим правилом, чтобы не провоцировать риск развития аллергии.

С каких продуктов начать прикорм

Соки – спорный продукт. Когда-то они давались детям самыми первыми. Сначала с 3 месяцев, затем их стали вводить в 4 месяца. Но, как показывают последние исследования, пользы от подобных напитков мало, они содержат много кислоты, несут серьезный вред детской пищеварительной системе, в будущем могут стать причиной гастрита. При грудном питании соки плохо сочетаются с молоком. Их введение рекомендуется отложить до 8-12 месяцев.

Идеально для первого прикорма подходят овощи, особенно если у малыша имеется лишний вес. Если же ребенок, напротив, набирает мало, педиатры рекомендуют начинать с каш. Популярное фруктовое пюре желательно ввести после овощей. Так как оно имеет сладкий вкус, малыш может просто отказаться от другой пищи. Вообще, в определенные месяцы жизни родители сами выбирают подходящий продукт, исходя из общих рекомендаций. Например, доктор Комаровский рекомендует начинать с детского кефира, но также в 7-8 месяцев можно предложить ребенку мясо или рыбу, особенно, если кисломолочный напиток не придется по вкусу. Если что-то не пошло, всегда существует альтернатива.

Таблица введения разной пищи при грудном вскармливании

Продукт Возраст (месяцы) 6 6,5 7 8 9 10 12 Овощи, г 10-50 60-100 120 150 180 180 180-200 Фрукты, г - 5-30 30-50 60-70 70-80 100 100 Каша, г - - 50-70 100 120 150 200 Творог, г - - 10-20 30-40 50 50 50 Кефир, г - - - 100 150 200 200-300 Мясо, г - - - 5-30 50 50-60 70-80 Рыба, г - - - 10-20 30 50 70 Соки, мл - - - - - 50 100

Прикорм в 6 месяцев: овощи

Овощи идеально подходят здоровыми детям, находящимся на грудном вскармливании. Обычно ребенку предлагают пюре. Оно непременно должно пройти термическую обработку и содержать только один компонент. Можно использовать баночное детское питание. В идеальном варианте первым должен быть кабачок. Он имеет нейтральный вкус, легкую текстуру, хорошо усваивается детским организмом и содержит много клетчатки. Если у малыша имеются проблемы со стулом, кабачковое пюре их поможет решить.

Какие еще овощи дают в 6-7 месяцев:

брокколи;

цветная капуста;

морковь;

тыква.

Картофель лучше ввести после первых 2-3 видов овощей. Также нужно внимательно отнестись к белокочанной капусте. Она провоцирует вздутие в животе, боли, проблемы со стулом. Репу и редиску, свежие огурцы и помидоры малышу предлагают только после года.

Прикорм в 6,5-7 месяцев: фрукты

Если ребенок с удовольствием есть овощи, рацион регулярно расширяется и пополняется, фрукты можно отложить еще на 1-2 месяца, то есть ввести после 8. Для прикорма в основном используется термически обработанное пюре, домашнее или покупное. Начинают знакомство с зеленых яблок. Далее предлагают груши, если нет проблем со стулом, так как они нередко провоцируют запоры.

Какие еще фрукты предлагают ребенку:

персики;

абрикосы;

сливу;

банан;

ягоды.

Высокой степенью аллергенности обладают цитрусы, клубника и малина, гранат. Но не стоит забывать про индивидуальную непереносимость. Реакция может появиться даже на обычное яблоко или грушу.

Прикорм с 7-8 месяцев: творог

Предложить с полугода можно творог, если имеются показания: рахит, недостаточный набор веса, дефицит кальция, плохие биохимические анализы крови. Но чаще всего малыши, которые находятся на грудном питании, крепкие и здоровые. Поэтому творог вводят не раньше 7, а лучше 8 месяцев. Очень важно, чтобы это был продукт для детского питания.

Критерии выбора творога:

жирность (до 10%, лучше в пределах 5%);

отсутствие добавок;

нежная консистенция;

свежесть.

Нельзя давать ребенку купленные на рынке молочные продукты. Также не подходят сладкие массы с добавками, сахаром, добавочными жирами, особенно растительными. Творожный продукт – узаконенный аналог творога, но в нем нет ничего полезного, тем более для растущего организма. Если нет возможности купить качественное питание, то есть вариант приготовить его самостоятельно.

Прикорм с 7-8 месяцев: каша

Не стоит знакомить ребенка с кашами раньше 7-8 месяцев, если он прекрасно набирает вес. При избыточной массе тела злаковый прикорм можно отложить почти до года, вместо него активно расширять рацион фруктами, овощами, кисломолочными продуктами. Главный критерий выбора крупы – отсутствие глютена. Начинать прикорм можно с гречки, риса или кукурузы.

Каши можно готовить самостоятельно или использовать растворимые полуфабрикаты для детского питания. Важно вводить блюда без молока и других добавок в виде фруктов, ягод, сахара. Только чистый злак, допускается небольшое количество соли и масла.

Прикорм с 8 месяцев: кисломолочные продукты

Доктор Комаровский предлагает детям на грудном питании первыми вводить кисломолочные продукты, то есть детский кефир. Он полезен для желудка, благотворно влияет на работу кишечника, но не очень популярен. Обычно его дают детям после 8 месяцев. Помимо кефира, можно предлагать детский йогурт и биолакт. Все напитки без добавок, фруктов, сахара и усилителей вкуса. Жирность продуктов средняя, в пределах 3%.

Прикорм с 8 месяцев: мясо, птица

С мясом нужно знакомить детей до года, так как оно является источником ценных веществ. Продукт вводят в виде пюре, паровых котлет, отварных фрикаделек. Можно использовать детские консервы, которые также добавляют к овощам, в первые блюда.

Какое мясо (птицу) можно использовать:

индейку;

конину;

говядину;

крольчатину.

Не рекомендуется рано вводить курицу, так как она вызывает аллергию. Тяжелые для детского желудка виды мяса: баранина, утка, гусь, козлятина. Помимо мяса, после 10 месяцев 1-2 раза в неделю дают субпродукты. Наибольшей ценностью обладает говяжья (телячья) печень.

Прикорм с 8 (12) месяцев: рыба

Рыба – нужный продукт в рационе ребенка, но она нередко вызывает аллергию. Если никаких предпосылок к реакции нет, прикорм начинают с 8 месяцев. Но ни в коем случае не нужно совмещать с мясом или птицей. Сначала одно, после удачного знакомства можно начинать вводить другое. При склонности к аллергическим реакциям продукт откладывают до возраста одного года.

Какая рыба подходит ребенку первого года жизни:

минтай;

хек;

навага;

речной окунь.

Следует избегать жирных сортов рыбы, с которыми детскому желудку справится сложно. Как и в случае с мясом, прикорм готовят самостоятельно или приобретают баночные консервы. Пюре или котлеты желательно совмещать со знакомыми ребенку овощами, несладкими кашами, супами. Рыбу не нужно давать ежедневно, достаточно заменять ею мясо 2 раза в неделю.

Видео: Рыба для детей до года

Дополнительные продукты

Кроме основных продуктов, при грудном или любом другом питании, ребенку нужны добавки. Обычно это масла, специи, яйцо. До года дают только желток, можно куриный или перепелиный. Также к добавкам относят мучные изделия. Не стоит до года увлекаться печеньем и хлебом, так как они содержат глютен, дрожжи, сахар и другие, пока не нужные малышу добавки.

Таблица введения дополнительных продуктов

Продукт Возраст ребенка (месяцы) 6 7 8-10 11-12 Масло растительное, мл 5 5 5 6 Масло сливочное, г 4 5 5 6 Желток, шт. 0,25 0,5 0,5 1,0 Хлеб пшеничный, г - 5 10 15 Сухари, детское печенье, г - 10 20 30

Предостережения и возможные проблемы

При введении прикорма могут возникнуть 2 проблемы: аллергия и расстройство работы пищеварительной системы. В любом случае нужно сразу прекратить кормление, временно перейти на грудное питание, дать детскому организму время на восстановление. Повторное знакомство с новой пищей возможно только после исчезновения всех симптомов и не раньше, чем через неделю.

Обязателен прием противоаллергических препаратов. При расстройстве стула понадобятся противодиарейные лекарства, например, «Смекта». При коликах, вздутии и других проблемах с кишечником поможет «Эспумизан», укропная вода или чай из фенхеля. Постепенность введения и внимательность – залог успешного прикорма.