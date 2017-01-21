Такая важная и полезная рыба: когда начинать прикорм и что нужно знать
Белок животного происхождения необходим для полноценного роста и развития ребенка. Он может поступать в организм из мяса, молока, рыбы. Очень важно, чтобы в рационе присутствовали все эти категории продуктов. Особенно много вопросов вызывает введение первый раз рыбы в прикорм. Почему-то некоторые родители относятся к ней с опаской и не считают продуктом первой необходимости.
Содержание:
- Важность и польза рыбы в детском рационе
- Оптимальный возраст для рыбного прикорма
- Какую рыбу выбрать
- Приготовление прикорма из рыбы
- Выбор готового питания
- Первые порции
- Осторожно: аллергия!
Важность и польза рыбы в детском рационе
Когда-то существовало поверье, что при употреблении водоплавающих существ ребенок будет «нем как рыба», то есть появятся проблемы с развитием речи. Современные родители адекватнее относятся к продукту, осознают всю его необходимость и важность.
В чем польза рыбы для ребенка:
- улучшает зрение;
- укрепляет кости, зубы;
- улучшает показатели крови;
- положительно влияет на кожу;
- укрепляет иммунитет;
- стимулирует мозговую деятельность.
Рыба является ценным источником фосфора и кальция, содержит витамины группы B, снабжает организм ценным белком, в морепродуктах также содержится йод, необходимый для работы щитовидной железы. Все эти вещества способствуют своевременному и правильному развитию ребенка.
Оптимальный возраст для рыбного прикорма
Рыбный белок усваивается намного легче, чем мясной, вводятся эти два продукта в одном возрасте – 8 месяцев. Но ни в коем случае не вместе. Начинают с мяса либо с рыбы. Между ними должно пройти не менее двух недель. Родителям нужно полностью удостовериться в переносимости новой пищи, отсутствии аллергии, несварения и других неприятных проявлений. Знакомство с продуктом откладывается до более позднего срока, если для этого есть веские причины.
Когда нужно сдвинуть прикорм:
- в период любых простудных и других заболеваний;
- во время прорезывания зубов;
- если ожидается смена климата, переезд.
Рыбу не рекомендуется вводить в рацион до года, если ребенок аллергик. В некоторых случаях педиатры рекомендуют подождать до двух лет. В этом случае для получения важных аминокислот и других необходимых веществ разумнее увеличить количество мяса, яиц, молочных продуктов в рационе
Какую рыбу выбрать
Далеко не все виды рыбы можно давать ребенку первого года жизни. Незрелая ферментная система детской пищеварительной системы не может переварить некоторые вещества. Кроме отсутствия костей и правильной консистенции, важно учитывать количество жира в продукте.
Категории рыбы:
- Тощая. Содержание жира менее 4%. В эту категорию входят серебристый хек, навага, минтай, окунь речной, сайда, пикша.
- Умеренно жирная. В нее входят морской окунь, зубатка, карп, сом, лещ, салака. Содержание жира в этих видах от 4 до 8%.
- Жирная. В эту категорию входят осетр, горбуша, кета, палтус, сайра, скумбрия. Содержание жира в них более 8%.
Детям с 8 месяцев желательно выбирать тощую рыбу для первого прикорма, то есть из первой категории. В редких случаях можно предлагать продукт со средним содержание жира до 8%. После года ребенка знакомят с осетровыми и другими видами полезной, но не совсем простой для пищеварительной системы едой.
Видео: Какую рыбу выбрать для прикорма
Приготовление прикорма из рыбы
В рыбе отсутствуют тугоплавкие жиры и соединительная ткань (пленки, жилы). В отличие от мяса, этот продукт проще довести до нужной консистенции. Пюре получается нежное, легкое, замечательно сочетается со всеми овощами и крупами. Большое значение имеет и время варки, которое редко превышает 20 минут.
Как готовить пюре:
- Рыбу очистить, вынуть косточки, хорошо промыть, порезать.
- Сложить кусочки в кастрюлю, залить кипятком. Жидкость должна слегка покрывать кусочки.
- Отварить до мягкости.
- Пюрировать кусочки при помощи блендера либо перекрутить через мясорубку 2 раза.
- При необходимости развести пюре отваром или любыми овощами. Обычно используется кабачок, капуста, картофель, тыква.
Важно! Смешивать прикорм из рыбы нужно только с теми продуктами, которые уже присутствуют в рационе ребенка, активно употребляются, не вызывают никаких негативных реакций.
Видео: Рыбный суп-пюре для детей
Выбор готового питания
Рыбу для прикорма необязательно готовить самостоятельно, ее можно приобрести в магазине. Этот вариант сэкономит время, иногда он удобнее. Часто продукт уже содержит овощи, небольшое количество жира, встречаются блюда с крупами. В этом случае размер первой порции определяется с учетом данных на упаковке. Основное правило удачного знакомства с продуктом – постепенность.
На что обратить внимание при покупке:
- срок годности;
- целостность упаковки, вогнутость крышки;
- отсутствие крахмала, его быть не должно;
- отсутствие специй, допустима только соль.
Готовое питание не требует термической обработки. После вскрытия банки пюре размешать, отложить нужное количество в миску, подогреть. Лучше это делать на водяной бане. Оставшийся продукт хранить в холодильнике не более суток. Одной баночки хватит на 2 раза. Если упаковка металлическая, то консервы нужно переложить в стеклянную тару.
Первые порции
Важно не только правильно приготовить и выбрать рыбу, но и дать ребенку нужное количество. В первый раз порция не должна превышать 0,5 ч. л. Новый продукт дают перед кормлением голодному ребенку либо смешивают его с основным блюдом. Если малыш отказывается, предлагают позже. Иногда нужно до 10-15 попыток, чтобы распробовать вкус.
Если ребенок съел первую порцию, повторно блюдо дают через несколько дней в количестве 1 ч. л. Постепенно к году жизни объем увеличивают до 70 г. Продукт чередуют с мясом и печенью. Ребенку до года достаточно давать рыбу 2-3 раза в неделю.
Осторожно: аллергия!
Рыба является сильным аллергеном. Если у ребенка имеются реакции на другие продукты, смеси, лекарства, часто бывает диатез, с рыбой нужно повременить. Родители должны знать, как проявляется аллергия:
- тошнота;
- боль в животе;
- понос;
- отечность лица, покраснение;
- сыпь, зуд.
Если появились какие-то признаки, малыш капризничает и плачет, прикорм нужно отложить. При выраженных симптомах аллергии потребуется антигистаминный препарат. Чтобы быстрее вывести раздражитель из организма, можно дать ребенку сорбент. В любом случае потребуется консультация с педиатром.