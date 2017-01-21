Белок животного происхождения необходим для полноценного роста и развития ребенка. Он может поступать в организм из мяса, молока, рыбы. Очень важно, чтобы в рационе присутствовали все эти категории продуктов. Особенно много вопросов вызывает введение первый раз рыбы в прикорм. Почему-то некоторые родители относятся к ней с опаской и не считают продуктом первой необходимости.

Важность и польза рыбы в детском рационе

Когда-то существовало поверье, что при употреблении водоплавающих существ ребенок будет «нем как рыба», то есть появятся проблемы с развитием речи. Современные родители адекватнее относятся к продукту, осознают всю его необходимость и важность.

В чем польза рыбы для ребенка:

улучшает зрение;

укрепляет кости, зубы;

улучшает показатели крови;

положительно влияет на кожу;

укрепляет иммунитет;

стимулирует мозговую деятельность.

Рыба является ценным источником фосфора и кальция, содержит витамины группы B, снабжает организм ценным белком, в морепродуктах также содержится йод, необходимый для работы щитовидной железы. Все эти вещества способствуют своевременному и правильному развитию ребенка.

Оптимальный возраст для рыбного прикорма

Рыбный белок усваивается намного легче, чем мясной, вводятся эти два продукта в одном возрасте – 8 месяцев. Но ни в коем случае не вместе. Начинают с мяса либо с рыбы. Между ними должно пройти не менее двух недель. Родителям нужно полностью удостовериться в переносимости новой пищи, отсутствии аллергии, несварения и других неприятных проявлений. Знакомство с продуктом откладывается до более позднего срока, если для этого есть веские причины.

Когда нужно сдвинуть прикорм:

в период любых простудных и других заболеваний;

во время прорезывания зубов;

если ожидается смена климата, переезд.

Рыбу не рекомендуется вводить в рацион до года, если ребенок аллергик. В некоторых случаях педиатры рекомендуют подождать до двух лет. В этом случае для получения важных аминокислот и других необходимых веществ разумнее увеличить количество мяса, яиц, молочных продуктов в рационе

Какую рыбу выбрать

Далеко не все виды рыбы можно давать ребенку первого года жизни. Незрелая ферментная система детской пищеварительной системы не может переварить некоторые вещества. Кроме отсутствия костей и правильной консистенции, важно учитывать количество жира в продукте.

Категории рыбы:

Тощая. Содержание жира менее 4%. В эту категорию входят серебристый хек, навага, минтай, окунь речной, сайда, пикша. Умеренно жирная. В нее входят морской окунь, зубатка, карп, сом, лещ, салака. Содержание жира в этих видах от 4 до 8%. Жирная. В эту категорию входят осетр, горбуша, кета, палтус, сайра, скумбрия. Содержание жира в них более 8%.

Детям с 8 месяцев желательно выбирать тощую рыбу для первого прикорма, то есть из первой категории. В редких случаях можно предлагать продукт со средним содержание жира до 8%. После года ребенка знакомят с осетровыми и другими видами полезной, но не совсем простой для пищеварительной системы едой.

Видео: Какую рыбу выбрать для прикорма

Приготовление прикорма из рыбы

В рыбе отсутствуют тугоплавкие жиры и соединительная ткань (пленки, жилы). В отличие от мяса, этот продукт проще довести до нужной консистенции. Пюре получается нежное, легкое, замечательно сочетается со всеми овощами и крупами. Большое значение имеет и время варки, которое редко превышает 20 минут.

Как готовить пюре:

Рыбу очистить, вынуть косточки, хорошо промыть, порезать. Сложить кусочки в кастрюлю, залить кипятком. Жидкость должна слегка покрывать кусочки. Отварить до мягкости. Пюрировать кусочки при помощи блендера либо перекрутить через мясорубку 2 раза. При необходимости развести пюре отваром или любыми овощами. Обычно используется кабачок, капуста, картофель, тыква.

Важно! Смешивать прикорм из рыбы нужно только с теми продуктами, которые уже присутствуют в рационе ребенка, активно употребляются, не вызывают никаких негативных реакций.

Видео: Рыбный суп-пюре для детей

Выбор готового питания

Рыбу для прикорма необязательно готовить самостоятельно, ее можно приобрести в магазине. Этот вариант сэкономит время, иногда он удобнее. Часто продукт уже содержит овощи, небольшое количество жира, встречаются блюда с крупами. В этом случае размер первой порции определяется с учетом данных на упаковке. Основное правило удачного знакомства с продуктом – постепенность.

На что обратить внимание при покупке:

срок годности;

целостность упаковки, вогнутость крышки;

отсутствие крахмала, его быть не должно;

отсутствие специй, допустима только соль.

Готовое питание не требует термической обработки. После вскрытия банки пюре размешать, отложить нужное количество в миску, подогреть. Лучше это делать на водяной бане. Оставшийся продукт хранить в холодильнике не более суток. Одной баночки хватит на 2 раза. Если упаковка металлическая, то консервы нужно переложить в стеклянную тару.

Первые порции

Важно не только правильно приготовить и выбрать рыбу, но и дать ребенку нужное количество. В первый раз порция не должна превышать 0,5 ч. л. Новый продукт дают перед кормлением голодному ребенку либо смешивают его с основным блюдом. Если малыш отказывается, предлагают позже. Иногда нужно до 10-15 попыток, чтобы распробовать вкус.

Если ребенок съел первую порцию, повторно блюдо дают через несколько дней в количестве 1 ч. л. Постепенно к году жизни объем увеличивают до 70 г. Продукт чередуют с мясом и печенью. Ребенку до года достаточно давать рыбу 2-3 раза в неделю.

Осторожно: аллергия!

Рыба является сильным аллергеном. Если у ребенка имеются реакции на другие продукты, смеси, лекарства, часто бывает диатез, с рыбой нужно повременить. Родители должны знать, как проявляется аллергия:

тошнота;

боль в животе;

понос;

отечность лица, покраснение;

сыпь, зуд.

Если появились какие-то признаки, малыш капризничает и плачет, прикорм нужно отложить. При выраженных симптомах аллергии потребуется антигистаминный препарат. Чтобы быстрее вывести раздражитель из организма, можно дать ребенку сорбент. В любом случае потребуется консультация с педиатром.