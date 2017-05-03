Еще 30-40 лет назад картофель был первым овощем, который пробовал грудничок. Его смело давали малышу в раннем возрасте, иногда до 4-5 месяцев, и никто не думал о последствиях. Но времена изменились, родители стали грамотнее, к прикорму подходят с большей ответственностью. Именно поэтому картошку редко дают первой, а сроки введения сдвинулись в большую сторону. И на это есть множество серьезных причин.

В каком возрасте вводить картофель

Нельзя давать картофель ребенку в 4 месяца и раньше. Кишечник в этом возрасте не способен переварить продукт полностью. В результате оставшиеся вещества подвержены работе бактерий, возрастает риск появления болей в животе, проблем со стулом, высыпаний на коже и других проявлений аллергии. Организм должен быть готов к переработке крахмалистого клубня. Нужные ферменты в достаточном количестве вырабатываются только в 6 месяцев. Но можно отложить продукт до 7-8 месяцев, это ошибкой не будет.

Важно! Если ребенку стали рано вводить картофель, появились какие-либо проблемы, нужно незамедлительно убрать овощ из рациона, а также отложить знакомство с другими продуктами на 1-2 недели до полного восстановления, очищения организма.

Опасности и предостережения

Картофель содержит много витаминов, овощ сытный, доступный, но не всегда оказывает положительное влияние на детский организм. В редких случаях он может вызвать серьезные проблемы. Самая распространенная – это аллергия или индивидуальная непереносимость продукта. В этом случае стоит полностью от него отказаться и вводить только после года. Иногда клубень добавляют в овощные супы, но в небольшом количестве после предварительного вымачивания в холодной воде не менее 4 часов.

Другие проблемы:

Отравление. Нельзя использовать для прикорма клубни, лежавшие на свету, с зелеными участками, подпорченные или выращенные с использованием химических удобрений. Стоит избегать импортных овощей. Запор. Овощная клетчатка обычно помогает решить проблемы со стулом, но с картофелем может быть другая ситуация, так как он содержит крахмал. В этом случае не нужно отказываться от продукта, разумней найти подходящее дополнение. Избыточная масса тела. Если ребенок хорошо и быстро набирает вес, страдает ожирением, картофель может усугубить ситуацию. В этом случае стоит сократить его употребление до 1-2 раз в неделю.

Видео: Пять ошибок введения прикорма

Правила и размер первых порций

Нельзя проводить изменения в рационе ребенка спонтанно. Всему свое время. Нужно выбрать максимально благоприятный период для прикорма. Малыш должен быть спокойным, здоровым, находиться дома под присмотром родителей. Если недавно была простуда или другое заболевание, после него должно пройти не меньше недели. Также стоит проверить, не лезут ли у ребенка зубки, просмотреть график профилактических прививок.

Сколько давать пюре, график:

1 день: 10 г;

3 день: 20 г;

5 день: 50 г;

7 день: 80-100 г.

За 2-3 недели можно довести порцию до 120-150 граммов, то есть кормить ребенка до насыщения. Но не стоит вводить продукт в рацион ежедневно. Наличие крахмала делает блюдо тяжелым, достаточно его давать 2-3 раза в неделю, чередуя с другими видами овощей.

С чем давать картофель

Картофель относится к овощному прикорму, но не нужно его вводить самым первым. Желательно уступить место кабачку, брюссельской или цветной капусте. Они легче перевариваются, имеют нейтральный вкус. Позже, когда малыш познакомится хотя бы с одним овощем, можно дать картофель. Это может быть однокомпонентное пюре либо определенное количество нового продукта добавляется в привычное блюдо.

С чем сочетается картофель:

капуста разных видов;

кабачок;

тыква.

Немного позже добавляют морковь и лук, заправляют пюре зеленью, чесноком, дополняют мясом, птицей, рыбой. При введении куриного яйца, отварной желток также можно закладывать в блюдо. Но в самом начале введения картофеля этого делать не рекомендуется. В противном случае при появлении аллергической реакции будет сложно отследить виновника.

Совет! Пищевой дневник – лучший помощник для родителей. В тетрадку нужно внести все, что съедает ребенок. По записям легче определить аллерген, контролировать размер порции, составлять детское меню.

Как выбрать клубни для приготовления детского пюре

Картофельное пюре для детского питания – это одно из немногих блюд, которое лучше готовить самостоятельно. Да и в продаже оно встречается редко. Важно уметь не только сварить прикорм, но и выбрать хорошие клубни.

Признаки качественного картофеля:

Форма клубней. Желательно выбирать ровные, неповрежденные, без выступов и отростков овощи. Цвет. Кожура может быть белая, розовая, красная, фиолетовая, желтая, встречаются сорта с разным окрасом (например, Иван-да-Марья). Но на клубнях не должно быть темных пятен и тем более зелени, в которой содержится ядовитое вещество. Упругость. Клубни берут сочные, свежие, в вялых овощах меньше полезных веществ, они невкусные.

Желательно не покупать мытый картофель в супермаркетах. Для улучшения товарного вида производители не только убирают грязь, но и проводят обработки разными составами. Организму ребенка они не нужны.

Как сварить полезное картофельное пюре

Многие педиатры утверждают, что соль класть в детский прикорм не нужно. Но на самом деле, натрий необходим любому организму. К тому же ребенок растет, после года его можно постепенно переводить на общий стол с подсоленными блюдами, но их вкус не всегда нравится детям, не приученным к соли. Поэтому специи лучше добавлять сразу, но только в малом количестве. На порцию пюре достаточно нескольких крупиц соли. Лучше, если она будет морская или просто йодированная.

Секреты приготовления:

Если картофель импортный, то перед приготовлением его нужно порезать и вымочить в холодной воде. Потеряется часть витаминов, но также выйдут нитраты и другие вредные вещества. Если картошка хорошая, качественная или домашняя, можно готовить ее в мундире. Так сохранится больше полезных веществ. Блендером горячую картошку измельчать нельзя, клейковина будет тянуться, блюдо получится склизкое, глотать будет сложно, вкус пострадает. Готовить картофель можно не только в воде, но и на пару. Так в продукте сохраняется больше витаминов.

Чем заправлять пюре? Обычно в порцию добавляют несколько капель растительного или кусочек сливочного масла, не превышающий 3-5 г. Можно разбавлять отварной овощ грудным или другим детским молоком. Этот прием сделает знакомство с новым вкусом легче.

Рецепты пюре для прикорма

Картофельное пюре для детей готовится не так, как для взрослых. Важно сделать правильную консистенцию. Блюдо должно получиться полужидкое, напоминать суп-пюре. Нужно помнить, что после остывания масса станет гуще. Овощ тщательно разминается, чтобы не оставалось комочков. Маленький ребенок может давиться даже небольшими крупицами. Но постепенно, когда ребенок привыкнет к вкусу, консистенцию можно будет сделать гуще, оставлять небольшие комочки.

Рецепт простого пюре

Состав:

Картофель – 150 г

Вода – 200 мл

Соль – 0,5 г

Приготовление:

Картофель очистить, порезать кусочками, промыть несколько раз холодной водой. При необходимости оставить на 2-3 часа для вымачивания крахмала. Воду сменить, поставить на плиту, отварить до мягкости. В конце добавить соль. Прокипятить пару минут. Лишнюю жидкость слить, размять кусочки до однородности. Можно добавить грудное молоко или несколько капель масла.

Рецепт пюре из картофеля с кабачком

Состав:

Картофель – 100 г

Кабачок – 100 г

Соль по вкусу

Масло – 3 г

Приготовление:

Очищенный кабачок порезать кубиками. Если встречаются семечки, то их нужно вынуть. Также нарезать картофель. Если в клубнях много крахмала, тщательно промыть, вымочить. Залить водой, чтобы жидкость едва покрывала ингредиенты. Варить до мягкости на небольшом огне. Слить воду, размять овощи, долить нужное количество молока или отвара. Посолить и заправить маслом по вкусу. Аналогично готовится блюдо с морковью, разными видами капусты, тыквой.

Видео: Как приготовить картофельное пюре грудничку