Творог любят не все взрослые, чаще всего такое отношение идет из детства. Возможно, когда-то заставляли ребенка употреблять продукт в большом количестве либо ввели его неправильно. Очень важно произвести грамотное и своевременное знакомство. Именно от адекватности прикорма зависит отношение к творогу и польза, которую он несет детскому организму.

Польза творога для растущего организма

В твороге содержится кальций, который необходим для нормального роста костей, здоровья зубов. Именно с этой целью чаще всего его вводят в прикорм на первом году жизни. Продукт замечательно усваивается, быстро перерабатывается, не вызывает тяжести и дискомфорта в неокрепшем желудке.

Другие полезные свойства:

Творог содержит полноценный белок. Это значит, что в нем присутствуют необходимые аминокислоты, без которых невозможен рост мышц, костей, функционирование внутренних систем. В продукте содержится витамин A, который важен для развития зрения. Молочнокислые бактерии помогут нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, избавят от запоров. Витамин Д станет прекрасной профилактикой рахита, полезен для опорно-двигательной системы.

Все эти полезные свойства присущи только натуральному и качественному продукту. Нельзя покупать творог для прикорма на рынке либо использовать распространенные аналоги, приготовленные из восстановленного молока и растительных жиров. Никакой ценности они не несут.

Видео: Доктор Комаровский о кисломолочных продуктах в питании ребенка

Оптимальный возраст для творожного прикорма

Согласно установленным правилам знакомство ребенка с творогом осуществляется на первом году жизни в возрасте 8 месяцев. Часто на упаковке с готовым питанием можно увидеть отметку 6+. Да, продукт можно давать ребенку раньше. Большинство детей его хорошо воспринимают в полугодовалом возрасте, но для преждевременного знакомства должны иметься показания:

ребенок плохо набирает вес;

рахит или имеется предрасположенность к нему;

низкий уровень гемоглобина, анемия;

недостаток кальция в организме.

В некоторых случаях показанием является искусственное вскармливание. Если молоко или детская смесь не покрывают необходимость растущего организма в ценных веществах, можно предложить новую еду в 6-7 месяцев.

Важно! До полугода вводить творог в детский рацион нельзя! Полноценно обеспечить пищеварительную систему нужными ферментами поджелудочная железа сможет только после 6 месяцев.

Правила введения нового продукта

Новую еду нельзя вводить ребенку во время болезни, до или после прививки, в период прорезывания зубов или при других проблемах. Матери будет сложно отследить реакцию детского организма, так как в любой момент может подняться температура, появиться несварение или понос, ухудшится настроение.

Как правильно вводить творог в прикорм:

Отложить нужное количество продукта в миску, подогреть до теплого состояния. Лучше это делать на водяной бане. Размер первой порции не должен превышать 5 г. К концу недели количество увеличивают до 25 г. К году жизни разовая порция составляет 50 г. Если вкус не понравился, разрешается добавить в блюдо немного фруктового или овощного пюре, но при условии, что малыш с ними уже хорошо знаком. При упорном отказе от новой еды нужно повторно вернуться к прикорму через несколько дней. Постепенно малыш привыкнет к вкусу на языке, знакомство обязательно состоится.

Не нужно давать продукт ежедневно. Достаточно 2-3 раз в неделю. Но на этапе знакомства можно предлагать прикорм 2 дня подряд, так как порции микроскопические, а открытая упаковка хранится в холодильнике ровно сутки. Выбрасывать пачку без 0,5 ч. л. творога неразумно. По показаниям детского педиатра возможно употребление творога ежедневно, если у ребенка рахит или другие проблемы со здоровьем, требующие поступления дополнительных витаминов и кальция.

Какой творог выбрать

До года жизни в рационе ребенка желательно использовать продукт промышленного изготовления. Он имеет нужную консистенцию, правильную жирность, мягкий вкус. К тому же контроль при производстве детского питания намного выше, чем на обыкновенных молочных заводах.

При выборе желательно отдавать предпочтение натуральному вкусу. Если он не понравится ребенку, можно добавить любое пюре или свежий фрукт, ягоду. Творожки с наполнителями и сахаром в составе предлагают детям позже. По рекомендациям педиатров, желательно не давать их детям раньше одного года.

Домашний творог для детей

Речь идет не о домашнем твороге, купленном на рынке у молочниц. Этот продукт может быть очень опасен. Многие мамы предпочитают делать блюдо для своего чада самостоятельно. На это есть целый ряд причин: нет возможности купить детское питание, сомнительное качество, стоимость. Для приготовления творога используются только высококачественные молочные продукты.

Рецепт кальцинированного творога

Состав:

Молоко – 200 мл

Раствор хлористого кальция – 2 мл

Применение:

Если молоко непастеризованное, то прокипятить, остудить, добавить кальций, размешать. Повторно поставить на плиту, подогреть, но до горячего состояния доводить не надо. В дуршлаг постелить свернутую в 4 слоя марлю. Слить свернувшееся молоко на ткань, оставить для стекания сыворотки.

Рецепт детского творога из молока и сметаны

Состав:

Молоко – 300 мл

Сметана 10% – 2 ст. л.

Применение:

Молоко подогреть до 50°C, добавить к нему сметану, размешать. Можно использовать простоквашу либо ряженку, творог получится менее жирным. Посуду накрыть, укутать чем-то теплым и оставить на 5-6 часов. Отделившуюся массу слить на сито или в дуршлаг с марлей. Оставить для отделения сыворотки.

Совет! Чем выше температура молока, тем суше получается творог. Для получения нежной и мягкой консистенции важно не перегревать продукт.

Видео: Доктор Комаровский о молочной кухне, кефире и твороге домашнего приготовления

Возможный вред

При непереносимости молока и кисломолочных продуктов творог может нанести серьезный вред детскому организму. Вздутие и повышенное газообразование, боли в животе, понос, сыпь на лице и теле – это лишь малая часть возможных проблем со здоровьем. Именно поэтому при введении прикорма нужно внимательно следить за состоянием ребенка, его настроением, поведением и стулом. При первых признаках непереносимости от творога нужно немедленно отказаться.

Противопоказания:

проблемы с почками;

нарушение стула;

заболевания желудка.

Важно внимательно следить за сроками годности. Именно творогом очень легко отравиться. При покупке продукта в жаркое время года нужно сократить до минимума время пути из магазина до дома. Если появились подозрения по качеству купленной детской еды, то давать ее ребенку нежелательно.