Все родители знают, что пневмония – это опасное заболевание. Оно часто возникает как осложнение простуды или недугов, не имеющих никакого отношения к легким. Необходимо знать, по каким признакам можно заподозрить, что у ребенка воспаление легких, в каких случаях его надо госпитализировать, а когда можно лечиться дома, насколько заразна болезнь. Антибиотики – это действенное средство при воспалении легких, но они помогают только при правильном применении, когда точно известен диагноз и установлен тип инфекции.

Как возникает пневмония у детей

Пневмония (воспаление легких) – это инфекционное поражение самого нижнего отдела дыхательной системы. В зависимости от возбудителя оно может иметь вирусную или бактериальную природу. Вирусы и бактерии вызывают воспаление и отек легочной ткани, что затрудняет усвоение кислорода и выведение углекислого газа, приводит к кислородному голоданию всех органов.

Пневмония может возникать как самостоятельное заболевание (первичная), а также как осложнение заболеваний верхних дыхательных путей (вторичная). У детей младше 7 лет чаще всего она возникает после ОРЗ. Однако может сопутствовать заболеваниям, не имеющим никакого отношения к легким. Например, протекает на фоне инфекционного поражения кишечника, пищевого отравления, ожога или после хирургических операций. Причина в том, что снижение физической активности ребенка приводит к ухудшению вентиляции легких, скоплению в них микробов, а ослабление иммунитета повышает восприимчивость организма к инфекции.

Воспаление легких бывает односторонним и двусторонним.

Заразно ли воспаление легких

Возбудителями пневмонии могут быть вирусы, бактерии, грибки и другие микроорганизмы. Существует несколько типов пневмонии:

Типичная (симптомы пневмонии у ребенка появились в результате переохлаждения, ОРВИ). Аспирационная (микробы попадают в легкие вместе со слизью, рвотными массами). Атипичная. Возбудителями являются необычные формы бактерий, обитающих в воздухе закрытых помещений с искусственной вентиляцией. В зависимости от типа возбудителя различают микоплазменную, хламидийную и другие виды пневмонии. Их трудно диагностировать с помощью рентгена. Тип заболевания устанавливается только с помощью инструментальных методов анализа. Госпитальная, возникающая через 2-3 суток после поступления ребенка в больницу, причем легочная инфекция у него изначально отсутствует. Нередко проявляется после операций на брюшной полости, в области грудной клетки, у больных с искусственной вентиляцией легких. Возбудители такой пневмонии не чувствительны к действию антибиотиков.

Передача инфекции при пневмонии происходит в основном воздушно-капельным путем. Вирусы и бактерии от больного ребенка при кашле и чихании попадают в дыхательные органы окружающих людей, вызывая появление гриппа или ОРВИ. Но перейдут ли они потом в воспаление легких, зависит от состояния иммунитета, своевременности и правильности терапии этих заболеваний. Особенно велик риск заражения при бессимптомном течении пневмонии или в инкубационном периоде, когда проявления отсутствуют. Наиболее заразны и опасны атипичная и госпитальная пневмония, особенно казеозная (туберкулезная).

Примечание: После появления у малыша признаков заболевания отделять его от остальных членов семьи, контактировавших с ним до этого, нет смысла, так как инфекция уже попала к ним в организм. Необходимо принять меры (употреблять витамины, лечить горло, есть чеснок, лимоны). От контакта с посторонними людьми малышу лучше воздержаться до тех пор, пока не пройдут насморк и кашель.

Инкубационный период составляет 3-10 дней. Острая стадия заболевания длится до 6 недель.

Видео: Доктор Е. Комаровский о причинах, симптомах и лечении пневмонии

Причины заболевания

Основной причиной возникновения пневмонии является заражение инфекциями. Способствующими факторами являются простуда, хронические болезни легких, слабый иммунитет, особенности строения дыхательных органов у детей.

Благодаря тому что дыхательная система у малышей недостаточно развита, воздухообмен в легких происходит не так хорошо, как у взрослых, из-за меньшей пористости ткани. Объем легких меньше, дыхательные ходы более узкие. Слизистые оболочки тоньше, быстрее возникают отеки. Мокрота выводится хуже. Все это создает условия для скопления и развития болезнетворных микроорганизмов.

Особенно велик риск размножения инфекции в легких у детей, находящихся в прокуренном помещении (пассивное курение). Инфекция может попасть в легкие не только через бронхи, но и через кровь и лимфу. Обычно это происходит при вторичной пневмонии, когда имеются хронические воспалительные процессы в других органах.

Причиной пневмонии может быть неправильное лечение гриппа или ОРЗ. Воспаление легких происходит также в результате попадания в орган паров химических веществ, аллергенов.

Причины пневмонии у новорожденных

У новорожденных даже небольшая простуда быстро переходит в пневмонию, особенно если ребенок родился недоношенным или ослабленным. Вызывают воспаление легких любые виды инфекции, от которых защищен взрослый человек.

Малыш может заразиться еще в утробе матери (врожденная пневмония). В легкие инфекция попадает при родах, если он наглотается околоплодных вод, если у матери имеется инфекционное заболевание (например, вирус герпеса или хламидии попадают в легкие новорожденного через дыхательные пути).

Признаки пневмонии у ребенка

Если воспаление легких у ребенка возникает после простуды или гриппа, родители должны заметить изменения в его состоянии и своевременно обратиться к врачу. Существуют первые признаки, на которые рекомендуется обращать особое внимание. Проявлениями пневмонии выдает усиление кашля и ухудшение состояния ребенка после того, как болезнь длится уже больше 7 дней, причем в последнее время он чувствовал себя лучше.

Если у ребенка появилась одышка, при глубоком вдохе он начинает кашлять, температура не падает даже после приема жаропонижающего средства, это также говорит о развитии пневмонии. Нехватка кислорода при воспалении легких сказывается на работе сердца, ухудшается кровоснабжение органов. Ребенок становится бледным, под глазами появляются синие круги.

Виды пневмонии, характерные симптомы

При воспалении легких у ребенка появляются признаки дыхательной недостаточности, а также отравления веществами, которые в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают болезнетворные микроорганизмы. Поэтому наиболее характерными являются такие симптомы, как высокая температура (40°-41°), кашель, головокружение, рвота, головная боль, одышка, боль в груди.

В зависимости от пути проникновения инфекции в легкие и объема участков воспаления различают следующие виды пневмонии:

сегментарная (происходит воспаление одного или нескольких сегментов легкого) возникает при попадании инфекции в легкие через кровь;

долевая (воспаление легочной доли, плевры и бронхов);

тотальная (воспаление всего легкого) может быть как односторонней, так и двусторонней;

интерстициальная (воспаление соединительной ткани легкого).

Сегментарная пневмония

При такой форме у ребенка резко повышается температура, возникает озноб, одышка, боль в груди, рвота, вспучивание живота. В первые 3 дня кашель бывает сухой, редкий. Потом он усиливается.

Долевая пневмония

Характерно повышение температуры до 39.5°-40°, признаки интоксикации и поражения легочной ткани. Различают две формы долевой пневмонии: плевропневмонию (крупозное воспаление легких) и бронхопневмонию (или очаговую).

Болезнь развивается в 4 стадии (от стадии «прилива» до стадии «разрешения»). На первой стадии появляется кашель с обильной мокротой, хрипы и сипы в легких и бронхах. Если возникает плеврит (воспаляется плевра, в ней скапливается жидкость), у детей появляются резкие боли при повороте туловища, чиханье и кашле. Боль отдает в плечо, под ребра. Ребенок не может сделать полный вдох, тяжело дышит. У него учащается пульс.

Затем отекает и краснеет лицо, кашель становится более частым, температура резко падает, усиливаются хрипы. Заболевание принимает затяжной характер.

Тотальная пневмония

Это крайне опасная форма, при которой поражается полностью одно или оба легких. Наблюдается острая дыхательная недостаточность, частый кашель, высокая температура и все остальные признаки тяжелой пневмонии. У ребенка синеют ногти на руках и ногах, губы и область лица над верхней губой и вокруг носа. Может наступить летальный исход.

Интерстициальная пневмония

Такое воспаление легких чаще всего наблюдается у новорожденных, недоношенных детей, а также при дистрофии. Возникает при попадании в легкие вирусов, микоплазм, пневмококков, стафилококков, грибков, аллергенов. Воспаляется соединительная ткань в области альвеол и кровеносных сосудов. При этом нарушается подведение кислорода к тканям легкого, что приводит к склеиванию его отдельных элементов.

Наиболее характерными проявлениями такого заболевания являются одышка, сухой кашель с отделением небольшого количества слизи. Возможно появление в ней примесей гноя.

Как отличить воспаление легких от ОРВИ и бронхита

Признаки этих заболеваний (кашель, температура) похожи. Нередко установить точно характер болезни удается лишь с помощью рентгена.

Признаки вирусных заболеваний (ОРВИ)

Для них характерно повышение температуры до 38°, которая держится у детей 2-3 дня. Если температура поднимается выше, то сбить ее помогают жаропонижающие средства. Проявляются также слабость, головная боль, сопли, кашель, чиханье, боль в горле. Врач при прослушивании может обнаружить хрипы в верхних дыхательных путях. Болезнь длится в течение 5-7 дней. Антибиотики никак не влияют на выздоровление. Используются лишь средства от кашля, насморка и температуры.

Признаки острого бронхита

При этом заболевании температура не поднимается выше 38°. Сначала возникает сухой кашель, который через 2 дня переходит во влажный. В отличие от пневмонии, одышка отсутствует. Но кашель становится жестким, надсадным. В бронхах появляется сипение и хрипы. Рентген показывает, что легкие чистые, никаких изменений в их структуре нет.

Симптомы воспаления легких у детей разного возраста

Тяжесть и характер проявлений зависит как от вида возбудителей пневмонии, так и от возраста ребенка. Чем младше ребенок, тем меньше у него сопротивляемость инфекциям и тем хуже он переносит последствия воспаления дыхательных органов.

В возрасте до 2 лет

Чаще всего болеют воспалением легких в сегментарной, крупозной или интерстициальной форме. Воспаление возникает в виде нескольких мелких очагов в одном или обоих легких. Одновременно поражаются бронхи. Длительность острого заболевания 3-6 недель. Возможно и более продолжительное, затяжное течение. При прослушивании обнаруживаются характерные хрипы, особенно заметные, когда ребенок плачет.

Появление болезни можно обнаружить по изменению поведения. Малыш становится вялым, много плачет, отказывается от груди (или другого питания), хочет спать, но быстро просыпается. У него жидкий стул, возможно, рвота или частое срыгивание.

В этом возрасте температура обычно не поднимается выше 37.5°, но ее не сбивают жаропонижающие средства. Появляются насморк и кашель, приступы которого усиливаются во время плача или кормления. При влажном кашле мокрота имеет желто-зеленый цвет из-за примесей гноя.

Ребенок дышит чаще, чем в норме (норма составляет: для ребенка 1-2 месяцев – 50 вдохов в минуту, 2-12 месяцев – 40, у детей от 1 года до 3 лет – 30, в возрасте 4-6 лет – 25). Об одышке у малыша говорит кивание головки в такт дыханию с одновременным раздуванием щек и вытягиванием губ.

Можно заметить втягивание кожи между ребрами во время вдоха, причем оно происходит неодинаково справа и слева. Периодически дыхание останавливается, нарушается его ритм и глубина. При одностороннем воспалении ребенок стремится лечь на здоровый бок.

У ребенка наблюдается посинение носогубного треугольника.

Дети 2-3 лет и старше

Ребенок бледный, вялый, капризный, у него нет аппетита, он плохо засыпает и часто просыпается. Жаропонижающие средства не помогают сбить температуру. Такое состояние длится больше недели. Появляется кашель, одышка, учащенное дыхание, боли в груди, отдающие в плечо и спину.

Симптомы атипичной пневмонии у детей

Чаще всего у детей наблюдаются такие виды атипичной пневмонии, как хламидийная и микоплазменная. Заразиться ими можно во время пребывания в аэропорту, магазине или других помещениях с большим скоплением людей.

Такое заболевание начинается с резкого повышения температуры до 39.5°, вскоре она снижается до 37.2°-37.5° и держится в этих пределах. Появляются насморк, чихание, першение в горле. Затем добавляется изнуряющий сухой кашель. Одышка то появляется, то пропадает, что нетипично для пневмонии, больше характерно для бронхита. Это может дезориентировать врача.

Наблюдаются слабые хрипы без типичных признаков. На рентгене изменения в легких видны слабо. Как правило, болезнь принимает затяжной характер. Помогают антибиотики лишь определенного типа (макролиды – азитромицин, кларитромицин).

Видео: Особенности атипичной пневмонии у детей, осложнения

В каких случаях производится госпитализация

Дети госпитализируются, если у них имеются признаки дыхательной недостаточности, происходит потеря сознания, наблюдается падение артериального давления, сердечная недостаточность. Госпитализация производится, если у малыша обнаруживается обширное крупозное воспаление легких с плевритом. Ребенка лечат в больнице также в том случае, если он проживает в плохих бытовых условиях, при невозможности выполнения назначений врача.

Лечение детей грудного возраста проводят в больнице, так как у них может очень быстро возникнуть остановка дыхания, потребуется срочная искусственная вентиляция легких. Независимо от возраста ребенок направляется на лечение в больницу, если, помимо воспаления легких, у него имеются какие-либо хронические заболевания.

Осложнения пневмонии

Возникают как в ходе болезни, так и впоследствии. Типичными осложнениями являются:

плеврит (накопление в легких жидкости и гноя);

заражение крови (проникновение бактерий в кровь, с которой они попадают в другие органы, вызывая менингит, перитонит, воспаление сердечной мышцы, суставов);

сердечная недостаточность;

остановка дыхания (апноэ).

Возникают или обостряются хронические заболевания органов дыхательной системы (бронхиальная астма и другие), происходит образование кальцинатов в легких. Кроме того, проявляются последствия длительного лечения антибиотиками (аллергия, дисбактериоз, грибковые заболевания).

Методы диагностики

Врач ставит диагноз и назначает лечение, опираясь на проявления заболевания, характер кашля, дыхания и хрипов в легких у малыша. Основным методом диагностики является рентген, с помощью которого определяется наличие и обширность участков воспаления.

Общий и биохимический анализы крови позволяют обнаружить отклонения в ее составе, характерные для пневмонии.

Делается бактериологический посев слизи из носа и горла, а также мокроты для выявления типа бактерий и воздействия на них антибиотиков.

Методы ИФА и ПЦР позволяют точно определить вид инфекции.

В более сложных случаях для обследования используется КТ легких, а также фибробронхоскопия.

Лечение

В случае вирусной пневмонии лечение антибиотиками не проводится, так как они на вирусы не действуют. Проводится только облегчение с помощью жаропонижающих препаратов (парацетамол, панадол), муколитических средств, разжижающих мокроту (бромгексин, АЦЦ 100), бронхолитиков, снимающих спазмы (эфедрин, эуфиллин), антигистаминов (зиртек, супрастин).

Основным методом лечения бактериальной пневмонии у детей является терапия антибиотиками. Ее нужно проводить не менее 10 дней. Если данный тип антибиотика неэффективен в течение 2 дней, то его меняют на другой.

В тяжелых случаях требуется лечение в отделении реанимации и оказание помощи ребенку с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Если нет осложнений, то выздоровление наступает через 2-4 недели.

Рекомендация: В восстановительном периоде врачи рекомендуют больше гулять с ребенком, чтобы он активно двигался. Его надо оберегать как от переохлаждения, так и от перегревания.

Вакцинация при пневмонии

Чаще всего у детей возбудителем пневмонии является бактерия пневмококк. Существуют вакцины (Пневмо-23 и другие), которые рекомендуется для профилактики вводить ослабленным детям. Прививка позволяет в несколько раз снизить риск заболеваемости простудой, пневмонией, отитом и бронхитом.

Видео: Почему возникает пневмония у детей. Профилактика

Советы врачей

При лечении от пневмонии в домашних условиях врачи советуют придерживаться определенных правил:

Не следует давать детям жаропонижающие средства, когда температура не превышает 38°. В случае, если у малыша когда-либо появлялись судороги, то такие средства необходимо давать при температуре 37.5°. Пища должна быть легко усваиваемой, без химических добавок и жиров, чтобы облегчалась нагрузка на печень. Нельзя заставлять ребенка есть, когда он не хочет. Ему необходимо употреблять много жидкости (натуральных соков, чая с малиной, отвара шиповника). В помещении должен быть чистый и прохладный воздух, каждый день требуется делать влажную уборку. Без назначения врача нельзя давать детям препараты от аллергии, синтетические витамины, иммуномодуляторы. Они могут утяжелять состояние малыша своими побочными эффектами, усложнить лечение.

Под полным запретом находится самолечение, последствия могут быть непредсказуемыми. Лечение народными средствами (отхаркивающими, жаропонижающими, противовоспалительными) можно проводить только после согласования с врачом.