Родители не всегда отличают кишечные инфекции от обычного расстройства кишечника, недоумевают, чем ребенок мог отравиться. Ведь он ел все свежее, никаких новых продуктов ему не предлагали, а утром его вдруг вырвало, начался понос. Иногда родители сгоряча пытаются давать малышу антибиотики. Но в случае ротавируса от них толку никакого. Нужно вызывать врача, знающего все тонкости лечения болезни. Обычно ею болеют дети в возрасте до 5 лет, когда иммунитет еще недостаточно окреп. Особенно тяжело приходится малышам до 1 года.

Как протекает заболевание

Ротавирус – это кишечная инфекция, которая, кроме того, поражает верхние дыхательные пути. Чаще всего ротавирусную инфекцию обнаруживают у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Иммунная защита у таких малышей еще недостаточно сильна, инфекция легко проникает в организм.

Иногда подобное заболевание еще называют «кишечным гриппом», однако некоторые специалисты не считают это название верным. Как подчеркивает, например, известный детский доктор Е. Комаровский, грипп – это респираторная инфекция, а ротавирус в основном разрушает слизистую оболочку органов пищеварительной системы (желудка, кишечника, двенадцатиперстной кишки), что приводит к кишечным расстройствам и обезвоживанию организма.

В течение 5 суток после заражения у малыша могут отсутствовать какие-либо признаки болезни (так называемый инкубационный период). Затем наступает острая стадия. Безо всякой, казалось бы, причины, он просыпается с плачем посреди ночи, его рвет. Появляются явные признаки отравления. Особенно плохо малышу бывает в первые 2-3 дня. Выздоровление наступает примерно на 5-8 день. Однако признаки болезни могут проявляться еще в течение 4-5 дней.

С каловыми массами выходит большое количество возбудителей ротавирусной инфекции, поэтому больной малыш может легко заразить других детей и взрослых, особенно в первую неделю. Затем ему уже разрешается посещать детские учреждения, если у него не возникает рецидива болезни. Для того чтобы определить, что ребенок полностью здоров, делается рота-тест (экспресс-метод для обнаружения в фекалиях ротавируса). Его делает специалист.

Болезнь может протекать по-разному. Возможно 3 варианта:

Сначала появляются симптомы респираторного заболевания (насморк, кашель) без повышения температуры, а затем признаки кишечного расстройства. Возникает расстройство пищеварения, а потом проявляются остальные признаки наличия у детей ротавирусной инфекции. Появляется слабость, сонливость, пропадает аппетит, а через некоторое время возникает боль в животе и остальные симптомы. Такое состояние нередко бывает у детей до 1 года. Малыш начинает прижимать к животику ножки и плакать.

Симптомы заражения

Основными симптомами наличия ротавирусной инфекции являются рвота, понос, повышение температуры. Из-за сильной рвоты больного невозможно напоить водой, она тут же выходит обратно.

У малыша появляются спазматические боли в животе и понос. В первый день стул обильный, частый (позывы возникают 10-15 раз в сутки). Цвет фекалий желтый, консистенция жидкая, пенистая, запах кислый. В последующие дни стул становится гуще, его цвет – желтовато-серый. Боль возникает преимущественно в области пупка.

Поднимается температура до 39 градусов и выше. Ее трудно сбить обычными жаропонижающими средствами.

Предупреждение: Рвота и понос могут быть симптомами пищевого отравления. Отличие в том, что при отравлении ребенку становится легче после того, как его вырвет или произойдет опорожнение кишечника. А при кишечной инфекции после приступов облегчения не бывает. Поэтому, чтобы понять, чем болен малыш, его необходимо спрашивать, стало ли ему лучше.

Кроме этих симптомов при ротавирусной инфекции у ребенка появляются и другие: пропадает аппетит, появляется головная боль. Малыш становится вялым и сонливым.

Как инфекция может попасть в организм

Ротавирус попадает в организм крохи через рот. Полугодовалый малыш учится ползать, тянет в рот различные предметы, обсасывает кулачки. Поэтому может легко заразиться. Ротавирусная инфекция может находиться на плохо помытых руках, в пыли на игрушках или мебели. Употребление немытых овощей и фруктов также является причиной заражения.

Ротавирус присутствует как в фекалиях, так и в слюне или слизи из носа. Если больной плохо помоет руки после туалета, а затем трогает ручки двери, то на них остается инфекция, которая передается малышу и другим членам семьи. Обычно заболевают по очереди все, но у взрослых симптомы проявляются не так сильно (1-2 дня тошнит, может быть понос). Иногда они вообще не ощущают признаков болезни, но являются вирусоносителями.

Родители малыша не всегда могут разобраться, что причиной насморка, сухого кашля и конъюнктивита является ротавирусная инфекция. Другой ребенок, пообщавшись с больным, легко заражается.

Нередко вспышки ротавирусной инфекции отмечаются на морских базах отдыха, где заражение происходит через грязную морскую воду или песок, где санитарно-гигиенические условия далеки от нормы. Дети легко заражаются в садике, школе. Заражение возможно в больницах, где находятся вирусоносители, дети или взрослые.

Видео: Признаки ротавирусной инфекции, диагностика, принципы лечения, эффективность вакцинации

Какие осложнения могут быть

Ротавирусная инфекция для ребятишек достаточно опасна. Во время болезни у них возникают следующие осложнения:

Обезвоживание организма. Это состояние возникает из-за большой потери жидкости во время рвоты и поноса. Оно очень опасно для маленького ребенка, ведет к его гибели. Крохе необходимо пить много слегка подсоленной воды. Если напоить его невозможно, то вводится раствор через капельницу. Ацетонемический синдром. Из-за обезвоживания организма происходит нарушение обмена веществ. При этом в крови накапливается ацетон и ацетоуксусная кислота, вызывающие отравление, усиливающее рвоту, сонливость, вялость, боли в желудке. Чувствуется запах ацетона изо рта. Судороги. Они могут возникать у малышей из-за высокой температуры тела. Ее требуется сбивать не только с помощью жаропонижающих средств, но и путем обтирания детей (например, разбавленным наполовину с водой спиртом). Поражение нервной системы, которое проявляется обмороками, бредом. При этом судороги появляются при нормальной или слегка повышенной температуре. Такое осложнение возникает как реакция организма на токсины.

Совет: Учитывая возможность таких тяжелых осложнений, при возникновении у ребенка поноса и частых приступов рвоты надо обязательно обращаться к врачу, чтобы малышу была оказана своевременная помощь.

Диагностирование ротавирусной инфекции

Точная диагностика нужна еще и потому, что ротавирусную инфекцию легко спутать с дизентерией, сальмонеллезом, гастритом, пищевым отравлением. В каждом случае требуются совершенно разные лекарства. Неправильное лечение может стоить больному жизни, особенно если это грудной малыш.

Для установления диагноза делается общий анализ крови и мочи, который позволяет подтвердить тот факт, что причиной болезни является инфекция. После выздоровления показатели состава крови (лейкоциты, эритроциты) возвращаются к норме.

Присутствие в крови ротавируса устанавливается с помощью метода ИФА – иммуноферментного анализа крови на антитела к этому вирусу.

Установить точно тип вируса по его ДНК, а также количественно оценить их содержание в организме позволяет метод ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Такие анализы дают возможность узнать, присутствуют ли в организме другие типы инфекции (например, сальмонелла).

Видео: Симптомы, профилактика и лечение ротавирусной инфекции

Лечение

При вирусных заболеваниях антибиотики бессильны. Нет препаратов, которые бы воздействовали на ротавирус. Лечение требуется не от самой инфекции, а от симптомов вызванного ею заболевания (симптоматическая терапия). Оно направлено на облегчение состояния малыша и предотвращение опасных осложнений.

Борьба с обезвоживанием

Наибольшую опасность представляет для малыша понос и, как следствие, обезвоживание организма. Для того чтобы этого не произошло, в первую очередь принимаются меры для восполнения запаса жидкости и восстановления солевого обмена веществ. Малышу дают пить слабый раствор соли или разведенный водой регидрон. Его принимают малыми порциями, но часто, после каждого приступа рвоты.

Детоксикация организма

Тошнота, рвота, понос - все это признаки отравления организма продуктами жизнедеятельности ротавируса. Одним из важных элементов лечения при ротавирусной инфекции является детоксикация. Частый прием раствора регидрона не только способствует восстановлению водно-солевого равновесия и поддержанию обмена веществ, но и необходим для удаления токсинов с мочой.

Для того чтобы уменьшить отравляющее действие, ребенку обязательно дают также сорбенты (активированный уголь, смекта, энтеросгель). Они поглощают вредные молекулы и вирусы, при этом не впитываются слизистой оболочкой желудка и кишечника, а полностью выводятся наружу. Прием сорбентов помогает уменьшить газообразование, вздутие кишечника.

Снижение жара

Повышение температуры тела - это способ борьбы организма с вирусом. Поэтому при вирусных инфекциях сбивать температуру рекомендуется, только если она превышает 38 градусов. При более высокой температуре у малышей могут начаться судороги. Дают жаропонижающее в виде специальных детских сиропов (нурофена или панадола). Для совсем маленького удобнее использовать свечи с парацетамолом (например, цефекон).

Устранение боли в кишечнике

Нарушение нормальной среды в желудке и кишечнике, брожение и газообразование приводят к появлению спазм и сильной боли. Помимо сорбентов, необходимо дать лекарство, расслабляющее мышцы кишечника и устраняющее спазмы. Обычно используется но-шпа.

Восстановление микрофлоры

Завершается лечение восстановлением у детей кишечной микрофлоры. В здоровом кишечнике преобладают полезные лактобактерии, которые подавляют развитие вредных микроорганизмов. При попадании вируса лактобактерии гибнут, начинает размножаться вредоносная микрофлора. Восстановление естественного состава кишечной среды ускоряет уничтожение вируса.

В качестве препаратов, содержащих полезные бифидобактерии, применяются аципол, линекс и подобные.

Роль диеты

Диета, исключение из рациона некоторых продуктов, раздражающих слизистую оболочку, вызывающих вздутие кишечника или оказывающих мочегонное действие, которое способствует обезвоживанию организма, играют решающую роль при лечении у детей ротавирусной инфекции.

Из пищи должны быть полностью исключены приправы, молоко, свежие овощи и фрукты (огурцы, помидоры, сливы, яблоки). Разрешается давать ребенку обезжиренные кисломолочные продукты (содержащаяся в них молочная кислота помогает пополнить кишечник лактобактериями).

Полностью исключаются жиры (сливочное и растительное масло). Пища дается только в вареном виде. К концу болезни ребенку можно дать печеное яблоко, а также банан. Запрещены любые газированные напитки.

После рвоты кормить ребенка лучше полужидкими кашами, киселем. Обволакивая стенки кишечника, такие продукты защищают их от раздражения, способствуют быстрому заживлению микроповреждений. Можно давать тушеную морковку, тыквенное пюре.

Главное правило, как подчеркивает доктор Е. Комаровский, - не заставлять ребенка есть насильно, особенно в первый день, когда его рвет. Грудного малыша в дни болезни можно кормить только маминым молоком.

Видео: Диета для детей разного возраста при ротавирусной инфекции

Профилактика заболевания

Избежать заражения ротавирусом, если ребенок посещает детский сад, очень непросто. Если риск заболевания повышен, как в данном случае, то можно сделать ребенку прививку. Вакцина содержит штамм ротавируса в минимальной концентрации. У малыша вырабатывается иммунитет, также как и после настоящего заболевания. При этом лечение ротавирусной инфекции либо вообще не понадобится, либо будет значительно упрощено. Если даже болезнь возникнет, то в гораздо более легкой форме, без осложнений.

Вероятность заболевания ребенка можно снизить, если следить за чистотой его рук. Перед тем как ребенок сядет за стол, он обязательно должен помыть их с мылом. Необходимо следить, чтобы в туалете малыш не хватал руками горшок. Игрушки, которые он тянет в рот, надо тщательно мыть.

Вирусы и бактерии находятся на поверхности фруктов и овощей. Поэтому их надо чистить от шкурки или окатывать кипятком после мытья.

В помещении должно быть чисто. Если в семье уже кто-то заболел ротавирусом, надо стараться оградить ребенка от контакта с больным.