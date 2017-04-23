О том, что существуют заразные детские болезни, знают все родители. Но как их распознать, чем они опасны и можно ли избежать заражения, знает далеко не каждый. От заражения некоторыми инфекциями помогает вакцинация, а от скарлатины, например, прививок не делают. Скарлатина может протекать и в легкой форме, но осложнения возникают очень серьезные. Важно точно установить диагноз заболевания, провести полный курс лечения.

Как происходит заражение скарлатиной

Возбудителем скарлатины является стрептококк группы А, одна из наиболее опасных инфекций этого типа. Попадая в кровь человека, бактерия начинает выделять эритротоксин – ядовитое вещество, которое разносится по всему организму. Отравление сопровождается появлением специфических болезненных симптомов. В первые дни скарлатину можно спутать с обычной ангиной.

Инфекция передается в основном воздушно-капельным путем (при кашле, чихании), реже – бытовым путем (при попадании слюны больного на одежду, игрушки, мебель, посуду). Стрептококковой инфекцией можно заразиться от больного или уже выздоравливающего человека. Иногда скарлатина протекает практически без симптомов, и родители водят малыша в детское учреждение, невольно способствуя распространению заражения. Очень редко, но встречаются случаи, когда инфекция проникает в организм через ранки на коже.

Чаще всего возникает у детей до 10 лет, активно общающихся друг с другом, посещающих детский сад, школу, игровые площадки. Малыши в возрасте до 6-7 месяцев заболевают редко, так как их организм защищен от инфекции материнским иммунитетом, передающимся через грудное молоко. После перенесенной скарлатины у человека появляется устойчивый иммунитет. Второй раз скарлатиной заболевают исключительно редко.

Видео: Причины и симптомы скарлатины у детей

Формы скарлатины и их симптомы

Характерными симптомами скарлатины являются высокая температура тела, боль в горле (ангина), сыпь на коже и последующее сильное шелушение пораженных участков. Возможно типичное и атипичное протекание этого заболевания.

Типичная скарлатина

В зависимости от тяжести проявления симптомов типичной скарлатины различают несколько форм заболевания.

Легкая. Температура у ребенка не поднимается выше 38°С. Отсутствуют тошнота, рвота и головная боль. Ангина в гнойную форму не переходит. Язык краснеет, на нем появляются сосочки. Но пятен сыпи на коже немного, они бледные. В некоторых случаях сыпь вообще не появляется, кожа почти не шелушится. Температура и ангина существуют в первые 5 дней. Покраснение языка заметно около 10 дней. Такая форма болезни встречается чаще всего, так как лечение обычно начинается сразу при появлении первых симптомов. Способствует легкому протеканию скарлатины укрепление иммунитета, здоровое питание и хорошее физическое развитие детей.

Средней тяжести. Температура повышается до 39-40°С, возможно возникновение галлюцинаций и бреда. Появляется головная боль, тошнота, рвота. Учащается сердцебиение, возникает состояние так называемого «скарлатинового сердца»: появляется одышка и боль за грудиной. На коже образуется ярко-красная сыпь, сливающаяся в пятна.

Особенно обширные пятна образуются в области подмышек, паховых складок, на сгибах локтя. Краснота покрывает шею и лицо, причем область вокруг рта и носа (носогубный треугольник) остается белой. Миндалины покрываются гноем. После выздоровления наблюдается сильное шелушение кожи на месте побледневших пятен.

Тяжелая форма встречается редко, сопровождается температурой до 41°С с бредом и галлюцинациями. Высыпание очень сильное. По тому, какие симптомы преобладают, выделяют 3 типа тяжелой скарлатины:

Токсическая скарлатина. Возникают проявления сильной интоксикации. Возможно наступление летального исхода. Септическая скарлатина. Гнойное воспаление распространяется на всю ротовую полость, среднее ухо, лимфоузлы. Токсико-септическая скарлатина, при которой сочетаются все симптомы. Такой тип заболевания является наиболее опасным.

Атипичная скарлатина

Она может также протекать в нескольких формах.

Стертая. Сыпь отсутствует, другие проявления выражены слабо. При этом осложнения возможны, больной является заразным.

Гипертоксическая. Встречается крайне редко. В основном наблюдаются признаки сильнейшего отравления, от которого ребенок может впасть в кому.

Геморрагическая. На коже и во внутренних органах появляются участки кровоизлияния.

Экстрафарингеальная. При этой форме скарлатины инфекция попадает в организм не через горло, а через порезы на коже.

Осложнения скарлатины

Появление осложнений связано с быстрым распространением инфекции, воспалением различных органов. Кроме того, последствия болезни могут появиться из-за воздействия эритротоксина, поражающего почки, нервную систему, разрушающего эритроциты крови.

Ранние осложнения возникают уже в острой стадии заболевания. К ним относятся:

гнойное воспаление среднего уха (отит);

воспаление околоносовых пазух (синусит);

увеличение и воспаление лимфатических узлов (лимфаденит);

пневмония;

воспаление почек (нефрит);

воспалительное поражение миокарда – сердечной мышцы (миокардит);

флегмонозная ангина – гнойное воспаление тканей, расположенных вокруг миндалин.

Поздние осложнения появляются не сразу, а приблизительно через 3-5 недель. Причина этого – поражение токсинами иммунной системы, появление аллергической реакции на белки, содержащиеся в стрептококковых бактериях. Эти вещества по составу аналогичны белкам тканей человеческого сердца и суставов. Вследствие накопления подобных веществ в организме возникает, например, ревматизм (воспаление соединительной ткани различных органов). В первую очередь поражаются сердце, сосуды и суставы. Осложнение возникает как при длительном протекании скарлатины, так и при повторном попадании стрептококков в организм недавно переболевших детей.

Примечание: Именно поэтому рекомендуется подержать малыша дома еще хотя бы 2 недели после выздоровления, чтобы не произошел случайный контакт с бактерионосителями.

Видео: Осложнения скарлатины. Заболевание у детей, профилактика

Как протекает заболевание

Наблюдается несколько периодов развития скарлатины:

инкубационный (накопление инфекции в организме);

начальный (появление первых признаков болезни);

острая стадия (разгар болезни с наиболее тяжелыми проявлениями и значительным ухудшением самочувствия больного);

заключительный (выздоровление).

Инкубационный период (с момента заражения и до появления первых симптомов) длится от 3 до 7 дней, а иногда продолжается даже 12 дней. В течение всего этого времени ребенок является распространителем инфекции. Заразиться от него можно примерно за день до того, как появляются первые признаки заражения.

Начальная стадия заболевания продолжается 1 сутки. При этом начинает сильно болеть горло. Малыш не может нормально есть и разговаривать, симптомы ухудшения самочувствия нарастают. Высыпания на коже вызывают зуд. В наиболее тяжелых случаях из-за сильного жара больной начинает бредить.

Если наблюдается легкая форма скарлатины, то сыпь может отсутствовать, а температура не поднимается выше 38°С.

Острая стадия болезни продолжается до 5 дней. При этом держится высокая температура, сильно болит голова, ребенка тошнит и рвет. Проявляются яркие симптомы отравления эритротоксином.

Точечки сыпи сливаются, темнеют. Резко выделяется своей белизной носогубный треугольник. Горло красное, болит. Язык малиновый, отекший. Нередко появляются отит, пневмония и другие ранние осложнения.

Выздоровление. Через несколько дней проявления начинают ослабевать. Стадия выздоровления может продолжаться от 1 до 3 недель, пока полностью не исчезнет сыпь и не перестанет шелушиться кожа. Она отслаивается на руках, ногах и даже на ушах и в области подмышек. Постепенно бледнеет язык, перестает болеть горло.

Если курс лечения не был доведен до конца и с первыми признаками выздоровления его прекратили, то воспаление может вспыхнуть в области внутренних органов, головного мозга (возникает хорея – непроизвольные телодвижения, вызванные необычным сокращением мышц).

Следует подчеркнуть: Заболевший скарлатиной остается заразным, начиная с последних суток инкубационного периода (за 24 часа до появления сыпи и лихорадки) и до истечения 3 недели со времени начала болезни. В это время его нельзя водить в детский сад или школу. Желательно соблюдение постельного режима и ограничение контакта с окружающими.

Протекание скарлатины у детей до 1 года

У таких малышей скарлатина возникает реже, чем у старших. Маленькие дети меньше находятся в тесном контакте друг с другом. Вероятность заболевания невысока, если малыш сосет грудь. С материнским молоком он получает антитела к стрептококкам, понижающие чувствительность организма к воздействию инфекции. Однако при непосредственном контакте с больным членом семьи малыш может заразиться скарлатиной. Встреча с носителями инфекции возможна в многолюдных местах или в поликлинике.

Заболевание начинается с повышения температуры и появления признаков воспаления горла (крохе трудно глотать, он капризничает, отказывается от еды и питья). Затем у него краснеет и покрывается сыпью язык, появляются обильные красные высыпания на коже по всему телу, особенно на щеках и в складочках.

Через 3-4 дня сыпь бледнеет и исчезает, а кожа начинает шелушиться. Проходит воспаление в горле.

Маленький ребенок не может сообщить, что у него болит, реагирует на недомогание только криком. Для того чтобы уменьшить интоксикацию организма, его надо часто поить водой. Родители должны внимательно наблюдать за его состоянием. О возникновении ранних осложнений говорит появление участков кровоизлияний на слизистых оболочках и коже, возрастание температуры до 40°С. Причиной может быть гнойное поражение различных органов. У малыша учащается пульс из-за нарушения сердечной деятельности. При тяжелом протекании скарлатины после выздоровления возникают признаки заболевания почек и других поздних осложнений.

Сложность лечения скарлатины у детей до 1 года состоит в том, что большинство антибиотиков и жаропонижающих средств им противопоказано. Лечение малыша необходимо проводить в стационарных условиях, так как болезнь мгновенно осложняется, необходимо срочно принимать меры для выведения ребенка из тяжелого состояния.

Как отличить скарлатину от других болезней

Красная сыпь на коже может появляться и при некоторых других болезнях: кори, краснухе, атопическом дерматите. Гнойное воспаление миндалин также необязательно является проявлением скарлатины, так как поражение миндалин и ближайшей к ним области возможно, например, и при дифтерии.

Скарлатину можно отличить по следующим признакам:

«Пылающий зев». Рот и горло красные, отечные. Область покраснения отделяется от неба резкой границей. «Малиновый язык» - отечный язык малинового цвета, на котором выделяются увеличенные сосочки. Точечная сыпь на красной отекшей коже. Особенно густо сыпь расположена в складках кожи и на сгибах конечностей. Белый носогубный треугольник. Шелушение кожи после начала выздоровления. На ладонях и ступнях она сходит полосами, а в остальных местах – мелкими чешуйками.

При осмотре больного врач надавливает пальцем на сыпь. Она при этом исчезает, а потом появляется снова. Для скарлатины характерно наличие высокой (от 38.5 до 41°С) температуры.

Диагностика

Врач делает предположение о наличии скарлатины по результатам предварительного осмотра и обнаружения характерных признаков. Выясняется, болел ли ребенок скарлатиной раньше, находился ли в контакте с заболевшими людьми. Подтверждается диагноз с помощью лабораторных анализов.

Общий анализ крови показывает содержание лейкоцитов и эритроцитов (при скарлатине имеются отклонения от нормы).

Берется мазок из горла и носоглотки, делается бактериологический посев. Это позволяет определить наличие и тип стрептококковой инфекции, чувствительность бактерий к антибиотикам.

Мазок слизистой оболочки горла на антигены к стрептококкам показывает, присутствует инфекция в организме или нет. На антигены исследуется также кровь больного.

Лабораторная диагностика в некоторых случаях дает возможность обнаружить инфекцию еще в инкубационном периоде, избежать осложнений.

Видео: Сыпь у ребенка. Как распознать заболевание

Лечение скарлатины у детей

Лечение скарлатины заключается в уничтожении стрептококков, снижении температуры, устранении боли в горле, ослаблении зуда, выведении токсинов из организма. Обычно его проводят в домашних условиях. Госпитализируются дети, у которых скарлатина протекает в среднетяжелой и тяжелой форме, особенно если в доме есть другие малыши, не болевшие скарлатиной, или беременные женщины.

Для борьбы со стрептококковой инфекцией используются антибиотики, такие как амоксициллин, сумамед. Доза назначается в зависимости от возраста ребенка и его веса. Продолжительность лечения не меньше 10 дней. Если прекратить прием антибиотиков раньше, как только почувствуется улучшение состояния, то излечение не только невозможно, но и чревато осложнениями. При необходимости детям дают противомикробные средства (бисептол, метронидазол).

Для предупреждения осложнений (таких как миокардит, ревматизм) назначаются нестероидные противовоспалительные препараты. В качестве жаропонижающих средств используются ибупрофен, парацетамол, которые для детей выпускаются как в виде таблеток, так и в виде сиропов, свечей. Они же снимают боль в горле.

Полоскание горла проводят раствором фурацилина или соды, настоем ромашки, календулы. Для смазывания горла используется раствор люголя.

Предупреждение: Детям можно давать только средства, которые назначит врач. Лекарства для взрослых, например, аспирин, могут вызвать появление острой печеночной недостаточности – смертельно опасного состояния.

Для устранения жжения во рту и боли в горле малышу можно дать холодную воду или мороженное. Пища должна быть слегка теплой, жидкой. Обильное питье помогает быстрее избавиться от токсинов, снизить температуру, не допустить обезвоживания организма.

От раздражения горла помогает стрепсилс. При этом необходимо учитывать, что ребенок младше 4 лет может легко подавиться лечебным леденцом. С особой осторожностью и только после совета с врачом дают лекарства совсем маленьким детям. От воспаления горла для них используется сиропы (бронхолитин и другие).

Кожу можно смазывать зеленкой, расчесы обрабатывать присыпками. Для устранения зуда используются антигистаминные препараты (зиртек, супрастин - в виде сиропов или таблеток). В некоторых случаях используются кортизоновые кремы для кожи.

В течение 1 месяца переболевший скарлатиной находится под наблюдением врача. Делаются анализы крови и мочи, а также снимается электрокардиограмма для обнаружения осложнений и своевременного направления на лечение к ревматологу, кардиологу или урологу.

Видео: Доктор Е. Комаровский о том, что такое скарлатина, ее лечении и осложнениях

Профилактика распространения скарлатины

Для того чтобы переболевший малыш не заразил других детей, его допускают в детский сад лишь через 12 дней после выздоровления.

Если выявлен случай заболевания в детском учреждении, то там объявляется карантин на 7 дней. В это время туда не принимаются новые дети. Учреждение работает, как обычно. Оставлять дома остальных детей на время карантина не стоит. В этом нет никакого смысла, так как они уже побывали в контакте с больным, инфекция попала в организм.

Проводится ежедневное измерение температуры тела, осмотр горла и кожных покровов у детей и персонала. После каждого приема пищи горло полощут дезинфицирующими растворами. Ослабленным детям делают инъекцию гамма-глобулина.