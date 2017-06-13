Довольно часто у детей в ротовой полости развивается молочница. Если болезнь протекает в легкой форме, то родители могут и не сразу заметить белые пятнышки во рту у малыша. Однако его беспокоит зуд, ему больно, когда он пытается откусить хлеб или яблочко. Ребенок капризничает, отказывается от еды, не спит. Иногда справиться с болезнью можно только с помощью специальных препаратов. Важно знать, как облегчить состояние малыша, ускорить выздоровление, предотвратить возвращение болезни.

Что такое молочница

Кандидоз ротовой полости – это грибковый стоматит, то есть воспаление слизистой оболочки рта. Возбудителем этого заразного инфекционного заболевания является гриб Кандида. Грибки, как и некоторые другие микроорганизмы, постоянно присутствуют в организме человека в малом количестве, обитают в слизистых оболочках рта, кишечника, половых органов.

Развиваться грибки начинают, когда нарушается естественное равновесие полезной микрофлоры и вредной (к которой они относятся). Это происходит при заражении, попадании массы грибков извне, от больного человека к здоровому. Причем заболевание возникает, если слабый иммунитет, образуется дефицит полезных бактерий, способных убивать грибки.

Именно поэтому чаще всего молочница развивается у детей во рту. Они тесно контактируют друг с другом, играют общими игрушками, тянут их в рот, что создает условия для заражения грибком. Чем младше ребенок, тем слабее у него иммунная защита организма (в детском возрасте иммунитет находится в стадии развития), тем легче происходит заражение.

Видео: Возникновение кандидоза у грудничков. Как обрабатывать пятнышки

Причины заражения молочницей

В организм новорожденного малыша грибки попадают следующим образом:

Заражение может произойти еще до рождения через околоплодные воды и плаценту, если у матери имеется кандидоз половых органов. Во время родов грибок попадает в ротовую полость ребенка из содержимого родовых путей. Если у женщины имеется грибок соска, то малыш заражается при кормлении. Вероятность заражения велика при употреблении для этой цели бутылочки с нестерильной соской или использовании пустышки. Инфекция попадает в ротовую полость малыша с рук больного грибком человека, ухаживающего за ним. Грибок может содержаться в пыли, на шерсти домашних животных, на коже рук, плохо помытых после ухода за животными, обработки различных продуктов на кухне (сырого мяса, молока, овощей). Гибели полезных бактерий и развитию молочницы способствует употребление антибиотиков. Поэтому кандидоз в ротовой полости у ребенка появляется, если мама принимает антибиотики или ими лечат самого малыша. Возникновению молочницы у малыша способствует частое срыгивание во время кормления (например, из-за неправильного прикладывания к груди, когда ребенок заглатывает много воздуха). При этом молоко остается в ротовой полости и начинает бродить.

Часто заболевают недоношенные дети. В материнском молоке находятся вещества, подавляющие рост болезнетворной микрофлоры у малыша. Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, лишены такой защиты, поэтому молочница у них возникает чаще.

Защитными свойствами обладает и слюна человека. Пересыхание слизистой рта из-за повышенной сухости окружающего воздуха и недостаточного употребления жидкости также способствует развитию грибка в ротовой полости.

Дети старше 1 года могут заразиться при употреблении в пищу плохо помытых фруктов и овощей, сырого молока или некипяченой воды. Грибок может находиться в сыром мясе. Если его хранят в холодильнике или обрабатывают рядом с готовой едой, то в нее также попадают грибки. Основными путями проникновения грибка в организм являются бытовой (через зубные щетки, посуду) и воздушно-капельный (вдыхание пыли).

Предупреждение: Особое внимание со стороны родителей требуется при возникновении молочницы у ребенка старше 1 года, если в ближайшее время ему не приходилось принимать антибиотики и не было случаев заражения других детей в детском учреждении, которое он посещает. Его необходимо обследовать на наличие других заболеваний.

Возникновению стоматита способствуют любые факторы, приводящие к снижению иммунитета (недостаток витаминов в пище, недосыпание, частые простуды). Хроническая молочница во рту у ребенка иногда бывает признаком сахарного диабета и других эндокринных нарушений и серьезных заболеваний (ВИЧ, лейкоз).

Симптомы заболевания

Первыми симптомами молочницы в ротовой полости являются покраснение слизистой и появление отеков на небе, деснах, в горле, на языке и внутренней поверхности щек. Затем появляются белые пятна, которые постепенно сливаются, образуя творожистый налет с сероватым или желтым оттенком.

Дети чувствуют боль и жжение во рту, им больно глотать. Особенно неприятные ощущения бывают при попадании в ротовую полость кислой, острой, горячей или твердой пищи. Они отказываются от еды, плачут. Груднички при этом часто срыгивают. Недостаток питания и стресс приводят к задержке развития, плохому набору веса.

Грибок проявляется в уголках рта, причем, в отличие от заед, образующихся при авитаминозе, в данном случае трещинки покрываются творожистым налетом, а область вокруг них краснеет. Молочница такого типа возникает, если дети сосут пальцы или соску-пустышку.

При распространении молочницы на область глотки появляются затруднения при глотании, старшие дети жалуются на ощущение кома в горле. Если малыш не берет грудь, отворачивается и плачет, выталкивает языком соску, то необходимо обязательно осмотреть его ротик: нет ли внутри пятнышек или налета.

При молочнице нередко без видимой причины поднимается температура тела.

Симптомы при различных формах молочницы

Заболевание протекает в легкой или тяжелой форме. Может наблюдаться состояние средней тяжести.

Легкая форма. В ротовой полости появляется красноватая сыпь, прикрытая белым налетом. Для быстрого выздоровления достаточно обработки поверхности антисептическим раствором.

Заболевание средней тяжести. На красной и отечной слизистой появляются сливающиеся белые пятна. Под творожистым налетом находится кровоточащая поверхность. Белым налетом покрыт язык.

Тяжелая форма. Покраснение, отеки распространяются на всю ротовую полость, горло, губы, язык. Вся поверхность покрывается сплошной белой пленкой. Повышается температура тела, ухудшается общее самочувствие. Малыш не может глотать, что приводит к голоданию, обезвоживанию организма.

Кроме того, заболевание может быть острым и хроническим.

При остром течении молочницы ярко выражены такие симптомы, как сухость во рту и образование налета на слизистых оболочках. Постепенно пленки переходят на уголки рта, где образуются язвочки. Хорошо прощупываются подчелюстные лимфатические узлы.

При переходе молочницы в хроническую стадию лимфатические узлы становятся еще более плотными. Пятна приобретают коричневый оттенок, выступают над поверхностью, соединяются между собой. Отечность и болевые ощущения усиливаются.

Осложнения молочницы

Осложнения возникают, если молочница протекает тяжело и переходит в хроническую форму. Возможно распространение грибковой инфекции на кишечник, легкие, мочеполовые органы. Это ведет к расстройству работы пищеварительной системы, воспалению органов дыхания. У девочек часто возникает влагалищный кандидоз, который становится причиной воспалительных заболеваний и нарушений в развитии половых органов.

К осложнениям относят истощение и обезвоживание организма при тяжелых формах заболевания. Если ребенок не может есть и пить, то его необходимо обязательно лечить в больнице.

Диагностика

В острой стадии молочницу можно спутать с ангиной или дифтерией, поэтому недостаточно только визуального осмотра, требуется проведение лабораторной диагностики.

Для диагностирования заболевания и назначения лекарственных препаратов делается бактериальный посев налета, образовавшегося в ротовой полости у ребенка, чтобы определить тип грибка, чувствительность к антигрибковым средствам. Проводится ларингоскопия (осмотр глотки и гортани с помощью специального прибора) для определения глубины распространения грибка в дыхательные органы.

Определяют содержание глюкозы в крови (анализ на сахар), чтобы установить наличие или отсутствие сахарного диабета. Делается общий анализ крови на содержание лейкоцитов, основной функцией которых является защита организма от инфекции. Берется кровь из вены для анализа на антитела к инфекциям, оценки состояния иммунитета.

Дополнение: Лечить хроническую молочницу гораздо труднее, поэтому важно правильно диагностировать острое заболевание и принять все меры к его устранению.

Видео: Какими средствами можно лечить стоматит у детей

Лечение детей от молочницы в ротовой полости

При этом заболевании требуется, в первую очередь, устранить возможность распространения инфекции и повторного заражения детей. Необходимо остановить рост грибков и облегчить симптомы болезни.

Лечение новорожденных и грудных детей

Детские врачи указывают на то, что при легкой форме молочницы во рту новорожденному ребенку лечение не требуется. Достаточно лишь принять меры для облегчения его состояния.

Необходимо поддерживать чистоту в помещении. Температура должна быть не выше 19°С, влажность – около 40-60%. Не следует забывать, что в теплом и сыром воздухе быстро растет плесень. Ее появление станет причиной еще более серьезных заболеваний, лечение от которых гораздо сложнее, чем от молочницы. Плесень развивается при влажности воздуха выше 75%. Поэтому требуется часто проветривать комнату, поддерживая оптимальный режим.

Как подчеркивает педиатр Е. Комаровский, родителям необходимо следить за нормальным носовым дыханием, иначе будет пересыхать слизистая оболочка ротовой полости, появятся микротрещинки, начнет развиваться грибок. Если слизистые оболочки будут в нормальном состоянии, рост грибов остановится, и молочница исчезнет без лечения.

При запущенной молочнице лечение необходимо проводить только с помощью медикаментозных препаратов. Ротовую полость обрабатывают растворами антисептических и противогрибковых средств. Для очистки слизистой в ротовой полости у детей врачи и народные целители рекомендуют использовать раствор питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды) или 1% раствор перекиси водорода. Смачивают стерильный ватный тампон и протирают малышу весь ротик.

Пораженные участки обрабатывают суспензией нистатина (таблетку растирают, добавляют несколько ложек слегка теплой воды). Такое лечение повторяют до 6 раз в день. С этой же целью применяется раствор «Кандид» на основе клотримазола (применяется только по назначению врача). Обработку проводят 2-4 раза в день.

Если малышу уже исполнилось 6 месяцев, то при заболевании средней степени тяжести и в тяжелой форме проводится лечение препаратами «Фуцис ДТ», «Флуконазол», «Дифлюкан», «Микосист». Доза рассчитывается врачом индивидуально с учетом веса ребенка.

Лечение детей старше 1 года

Детям старше 1 года для лечения назначаются содовые полоскания, прием противогрибковых препаратов, а также смазывание пораженных мест и заед нистатиновой мазью, раствором люголя (содержит йод) или мазью «Мирамистин» (антисептик).

Если малыш уже научился полоскать ротик, можно для этого использовать смесь 1 растертой таблетки нистатина, 10 мл физраствора и 1 ампулы витамина В12. Кроме этого, для укрепления иммунитета во время лечения ребенку назначают прием витаминов группы В, препаратов железа (например, сироп «Феррум Лек»), кальция.

При сильном зуде на губы и кожу вокруг рта наносят антигистаминный гель «Фенистил», следя за тем, чтобы он не попал в рот и глаза малыша.

С 3 лет можно применять для обработки ротовой полости антисептические спреи «Гексорал», «Максиколд ЛОР».

Во время лечения необходимо устранить причины заражения: простерилизовать соски, бутылочки и остальную посуду, из которой ест и пьет ребенок, обработать антисептическими средствами игрушки. Кормящая мать должна, помимо мытья с мылом, обрабатывать грудь раствором мирамистина.

Если проводилось лечение матери или малыша антибиотиками, то прекращение их приема проводится только в соответствии с указаниями врача, иначе может произойти резкое обострение болезней, против которых они были назначены.

Диета при молочнице

В период лечения кандидоза необходимо исключить из питания малыша (или кормящей мамы) все сладости, острые, соленые, кислые продукты, а также изделия из дрожжевого теста, грибы, молочные продукты, газированные напитки, кофе и черный чай. Ребенку необходимо давать полужидкую кашу, хорошо разваренное нежирное мясо и рыбу, вареные яйца, картошку, печеные яблоки. Поить малыша можно теплым ромашковым чаем, чистой водой.

Средства народной медицины

При легкой форме молочницы в ротовой полости у детей можно использовать популярные средства, облегчающие неприятные ощущения. Они помогают очистить рот и снять раздражение слизистой.

Для полоскания рта можно использовать настой зверобоя, календулы, шалфея, эвкалипта (1 ст. л. сухой травы или листьев настаивают 0.5 часа в 1 стакане кипятка). Это способствует заживлению ранок во рту, устранению отеков и воспаления. Грудным детям пртирают язык и полость рта ватным тампоном, смоченным этими средствами. Они обладают обеззараживающим действием, устраняют зуд.

Для лечения кандидоза у больших детей применяют сок алоэ, обладающий сильным противовоспалительным и заживляющим действием. Разведенным соком можно полоскать рот.

Видео: Профилактика молочницы у маленьких детей

Профилактика молочницы

Для того чтобы уберечь грудного ребенка от заражения молочницей, необходимо постоянно помнить о том, что в его рот не должны попадать нестерильные соски, игрушки, механические приспособления для облегчения прорезывания зубов.

Женщина еще во время беременности должна пройти лечение от влагалищного кандидоза. При лечении антибиотиками или гормональными препаратами необходимо обязательно принимать средства, содержащие лактобактерии, чтобы восстанавливать полезную микрофлору.

Необходимо оградить ребенка от общения с людьми, больными какими-либо грибковыми заболеваниями. С раннего возраста требуется учить детей, как правильно чистить зубы, полоскать рот, мыть руки.

Для того чтобы у ребенка не было авитаминоза и формировалась необходимая среда кишечника, необходимо с 6 месяцев постепенно вводить в рацион малыша кисломолочные продукты, а также овощи и фрукты.

Предупреждение: Важно помнить, что самостоятельное лечение при запущенной форме молочницы недопустимо. Могут возникнуть серьезные осложнения. Любые лекарственные средства применяются для детей только по назначению врача.