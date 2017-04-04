Корь – это очень заразное вирусное заболевание, которым дети болеют чаще, чем взрослые. Особенно уязвимы малыши до 1 года, так как их иммунная система еще не развита, антитела к вирусам кори не вырабатываются. Болезнь тяжело переносится, может затормозить развитие малышей. Важно оберегать их от контакта с заболевшим человеком. Детишкам постарше делаются прививки от кори. Чаще всего заражаются те дети, которым не была проведена вакцинация.

Как происходит заражение корью

Вирус распространяется по воздуху, с током которого может через вентиляционные трубы попадать даже на другой этаж. В замкнутом тесном помещении он легко поражает дыхательные пути, слизистую горла и глаз. В организм попадает также с капельками слюны больного человека, когда он чихает или кашляет. Солнечный свет быстро убивает вирус кори. Дезинфекция помещения, в котором находились заболевшие дети, не требуется, достаточно хорошего проветривания, так как период жизни вируса составляет всего 2-3 часа при нормальной температуре.

Если ребенку не сделана вовремя прививка, то при тесном контакте с больным он заболеет обязательно. Пика своего развития вирус достигает к концу инкубационного периода и в течение нескольких последующих дней. Именно в это время больной заразен для окружающих, не должен контактировать с другими детьми, посещать детский сад или школу.

Вирус кори в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает токсические вещества, отравляющие организм детей. Симптомом кори является характерная красная сыпь на лице и теле.

Формы кори у детей

По характеру протекания корь разделяют на типичную (с последовательным развитием симптомов) и нетипичную (со слабо выраженными симптомами).

Нетипичная форма, в свою очередь, подразделяется на следующие виды:

Абортивную (начинается с типичных признаков, а затем через 1-2 дня их развитие резко прерывается. Высыпания на лице и теле бывают бледными и очень скудными, быстро исчезают). Митигированную. Катаральные проявления и признаки интоксикации незначительные. Сыпь мелкая, редкая, быстро исчезает. На наличие кори указывают пятна у основания зубов. В такой форме болезнь обычно проходит у детей, которым сделан укол гамма-глобулина в профилактических целях, если в доме уже есть больной корью. Стертую – симптомы неявные, могут проявляться не в полном наборе. Бессимптомную – протекает как легкая простуда.

Атипичные формы кори возникают только у привитых детей. Заболевание протекает легко, но риск осложнений остается.

Человек, переболевший корью типичного вида, заболеть второй раз не может, так как в организме вырабатывается пожизненный иммунитет. Заболевание может иметь различную степень тяжести (легкая форма, среднетяжелая и тяжелая). Выделяют также корь с осложнениями и гладкотекущую.

Чаще всего корь возникает у школьников и дошколят, которым не сделаны прививки. При этом она протекает в типичной форме.

Если женщина до беременности болела корью или была привита, то ребенок в первые 3-5 месяцев заболеть не может, так как ему передаются от матери антитела к вирусу. В дальнейшем иммунитет слабеет. Прививки от кори делаются детям только после 1 года, поэтому вероятность заражения повышена у малышей 5-12 месяцев. Проявления кори у них более тяжелые, чем у старших детей, риск осложнений выше.

Видео: Корь у детей. Особенности протекания

Периоды заболевания

Вирус начинает проявлять себя в организме заболевших детей по истечении инкубационного периода, который может составлять от 8 до 21 дня. Для кори характерно последовательное развитие недомоганий. Заболевание проходит через следующие периоды:

Продромальный (катаральный). Появляются первые признаки заболевания, связанные с поражением носоглотки и верхних дыхательных путей, в течение 3-4 дней катаральные проявления развиваются и утяжеляются. Период высыпаний. Появляется сыпь за ушами и на лице. С этого момента кашель и насморк начинают ослабевать. Период длится от 3 до 4 дней. Период пигментации. Сыпь распространяется на тело, образуя красные пятна. Через 1-2 недели кожа очищается, наступает выздоровление.

Симптомы, характерные для разных периодов протекания кори

Начинается заболевание, как обычная простуда, с насморка, кашля, повышения температуры.

Продромальный период

У ребенка повышается температура. Кроме насморка и сухого грубого кашля, возникают также признаки интоксикации организма: тошнота, рвота. Могут появиться судороги. Малыш плохо спит, отказывается от еды. Возможно даже появление обмороков.

В этот период организм особенно подвержен действию других видов инфекции, так как иммунитет у больных детей резко ослабевает. Появляются признаки ларинготрахеита: лающий кашель, затрудненное дыхание. Они возникают из-за воспаления слизистой оболочки глотки и трахеи, отечности и сужения дыхательных ходов.

Если у ребенка корь, то симптомы в самом остром периоде наблюдаются такие:

сухой лающий кашель;

заложенность носа, насморк;

конъюнктивит (глаза и веки краснеют, может скапливаться гной в уголках), боязнь яркого света;

вялость и сонливость.

Наиболее характерным признаком заболевания корью являются пятна у основания коренных зубов. Они возникают из-за того, что вирус разрушает слизистую оболочку. Она становится тоньше. Белые пятна окружены красной припухшей каймой. По этому признаку корь можно отличить от других заболеваний, имеющих схожие проявления. Например, лающий кашель может быть при ложном крупе, коклюше. Красная сыпь является характерным проявлением краснухи, ветрянки. Именно на этой стадии заболевания ребенок может заразить других людей.

Период высыпаний

Температура поднимается до 39-40 градусов. Усиливаются признаки воспаления носоглотки и дыхательных путей (кашель и насморк). Появляется жажда из-за пересыхания слизистой рта. Губы у малыша трескаются.

Лицо отекает, появляется сыпь – сперва за ушами, потом она покрывает все лицо, перемещается на шею и тело. Причиной является расширение сосудов из-за высокой температуры, разрушение эритроцитов токсинами вируса. Отдельные пятнышки начинают сливаться, образуя бесформенные, выступающие над кожей участки вокруг центрального в 2 мм ядра.

Пятна распространяются на грудь, живот, спину, конечности. Ими покрываются даже стопы. Это продолжается до 4 дней. За это время постепенно исчезают насморк и кашель, нормализуется температура. Малыш лучше себя чувствует, появляется аппетит.

Период пигментации

У пятен появляется синеватый оттенок. Они все более темнеют, примерно за 8-14 дней кожа очищается. Состояние ребенка нормализуется. Проходит конъюнктивит. Настроение и аппетит приходят в норму. Дети не являются заразными уже через 5 дней после появления сыпи.

Характерные особенности протекания кори у детей

Заразные инфекционные заболевания у детей имеют схожие признаки, однако протекают по-разному, имеют различную продолжительность. Живучесть возбудителей неодинакова, поэтому время необходимой изоляции больного также отличается.

Корь можно отличить от других болезней по характеру протекания. Вначале появляется температура до 39 градусов, затем краснеют, начинают слезиться и гноиться глаза.

После этого появляется обильный насморк и краснеет горло, образуются характерные пятна на деснах.

Через 1.5 суток после сыпи на слизистой появляется красная сыпь сначала на лице, распространяясь затем по телу.

С появлением сыпи температура поднимается до 40 градусов. Постепенно пятна на теле синеют и обесцвечиваются. Температура резко снижается до нормы, исчезает насморк, выздоравливают глаза.

Если нет осложнений, то болезнь длится не больше 2 недель.

Возможные осложнения кори у детей

Появляющиеся у ребенка симптомы не так опасны, как последствия осложнений, которые возникают совсем нередко. Могут возникать осложнения двух типов: первичные (из-за воздействия самого вируса на органы) и вторичные (вследствие снижения иммунитета и проникновения бактерий – стафилококков, пневмококков и других).

К первичным осложнениям относятся:

Вирусные виды пневмонии, ларинготрахеита, бронхита, кишечных заболеваний. Они возникают в начальной фазе болезни. Поражения центральной нервной системы, мозга (энцефалит, менингит). Их появление возможно на 3-5 сутки после образования высыпаний.

Состояние ребенка при этом тяжелое, может наступить смерть.

Вторичные осложнения также могут быть ранними и поздними. К ним относят бактериальную пневмонию и бронхит, а также воспаление среднего уха (отит), ангину. Вторичными осложнениями могут быть также воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря, аппендицит, гнойные язвы на коже.

Видео: Симптомы кори у детей. Значение прививок

Диагностика

Установить характер заболевания помогает прежде всего изучение внешних признаков. По виду пятен на коже корь похожа на аллергию. Отличие в том, что при аллергии сыпь бывает зудящая, кроме того, у ребенка отсутствуют признаки интоксикации организма (рвота, диарея). При этом антигистаминные препараты помогают быстро избавиться от сыпи. На коревую сыпь они не действуют.

Для уточнения диагноза проводится исследование крови и мазка из носоглотки на наличие антител к вирусу кори методом ИФА и другими. Если антитела обнаружены, ребенок болен. Такой анализ позволяет отличить корь от других заразных инфекционных болезней, имеющих подобные проявления (например, герпеса, краснухи).

Видео: Признаки кори, осложнения, значение вакцинации, лечение

Лечение

Если болезнь протекает без осложнений, то лечение проводится дома. При тяжелой форме, первичных и вторичных осложнениях ребенок госпитализируется.

С вирусом организм справляется самостоятельно. Лечение направлено на устранение недомоганий, а также на общее укрепление организма.

Применяются средства для снижения температуры, противокашлевые (стоптуссин) и отхаркивающие препараты (амбробене, амброксол), капли для глаз (альбуцид, ретинол).

При насморке используются сосудосуживающие капли для носа отривин бэби, тизин ксило. Для малышей до 2 лет используются только капли, для ребенка постарше можно использовать спреи.

В качестве средств противовирусной защиты – арбидол, гриппферон, интерферон.

В домашних условиях проводится полоскание горла раствором соды или отварами ромашки, календулы. Их же можно применять также для промывания глаз.

Для общего укрепления организма ребенку дают комплексные препараты, содержащие витамины А и С. Для восстановления иммунитета вводятся иммуноглобулины.

Антибиотики применяются только при осложнениях бактериальной природы (пневмонии, бронхите).

Предостережение: При появлении первых признаков болезни ребенка надо показать врачу. Корь легко спутать с болезнями, подход к лечению которых совершенно другой. Самолечение ведет к появлению серьезных осложнений.

Видео: Лечение кори, особенности питания, осложнения

Профилактика

Она бывает двух видов – экстренная и плановая.

Экстренная вакцинация заключается во введении детям в возрасте от 3 месяцев до 4 лет гамма–глобулина в случае контактирования с больным. Профилактика проводится, если малышу не делали прививку или он не переболел корью раньше. Такая профилактика эффективна только в инкубационном периоде. Если кашель и насморк уже появились, инъекция не поможет.

Плановая вакцинация проводится детям в 1 год и 6 лет. При этом вырабатывается иммунитет к вирусу кори. Он не является пожизненным, через несколько лет ослабевает.