Коклюшем могут заболеть и взрослые, и дети. Иммунитет от этой респираторной инфекции вырабатывается лишь после того, как человек однажды переболел. У детей проявления более тяжелые, а осложнения могут быть очень серьезными, вплоть до летального исхода. Прививку делают еще в первые месяцы жизни. Она не гарантирует полной защиты от инфицирования, но у привитых детей болезнь протекает в гораздо более легкой форме. Врачи рекомендуют родителям при уходе за детьми, больными коклюшем, максимально оградить их от любых факторов, которые провоцируют появление удушающего кашля.

Особенности коклюша

Возбудителем этого заболевания является коклюшная палочка (бактерия под названием Бордетелла). Инфекция поражает трахею и бронхи.

Дыхательные пути покрыты так называемым реснитчатым эпителием, клетки которого имеют «реснички», обеспечивающие движение мокроты и ее выведение наружу. При раздражении их токсическими веществами, выделяемыми возбудителями коклюша, нервные окончания передают сигнал от эпителия в головной мозг (в участок, отвечающий за возникновение кашля). Ответная реакция – рефлекторный кашель, который должен вытолкнуть наружу источник раздражения. Бактерии прочно удерживаются на эпителии благодаря тому, что у них имеются специальные ворсинки.

Характерно то, что кашлевой рефлекс настолько закрепляется в мозгу, что даже после гибели всех бактерий сильные позывы к кашлю продолжают сохраняться в течение еще нескольких недель. Продукты жизнедеятельности коклюшевых бактерий вызывают общую интоксикацию организма.

Предупреждение: Врожденного иммунитета к этой болезни у человека нет. Заболеть может даже грудной малыш. Поэтому так важно оградить его от контакта со взрослыми, у которых имеется сильный непроходящий кашель. Он вполне может быть признаком коклюша, который у взрослого, как правило, не имеет других характерных проявлений.

Восприимчивость человека настолько велика, что если заболел малыш, то остальные члены семьи обязательно от него заразятся. Коклюш длится 3 месяца, пока существует кашлевой рефлекс. При этом примерно в течение 2 недель болезнь практически не имеет симптомов. Если каким-то образом удастся установить в первые же дни, что в организме присутствует коклюшная бактерия, то можно быстро подавить болезнь, так как опасный кашлевой рефлекс еще не успел закрепиться. Обычно же симптомы коклюша у детей обнаруживаются уже на тяжелой стадии. Тогда заболевание продолжается до тех пор, пока кашель постепенно не пройдет самостоятельно.

Видео: Как предотвратить приступы кашля

Как происходит заражение

Чаще всего коклюшем заражаются дети в возрасте до 6-7 лет. Причем у малышей моложе 2 лет вероятность заражения в 2 раза выше, чем у детей постарше.

Инкубационный период при коклюше составляет 1-2 недели. В течение 30 дней ребенок не должен посещать детское учреждение, контактировать с другими детьми, так как коклюш очень заразен. Заражение возможно только воздушно-капельным путем при тесном общении с больным человеком или бактерионосителем, когда он чихает или кашляет.

Вспышки заболевания происходят чаще в осенне-зимний период. Это объясняется тем, что бактерии коклюша быстро погибают под лучами солнца, а продолжительность светового дня зимой и осенью минимальна.

Формы коклюша

При заражении коклюшем возможно протекание заболевания в одной из следующих форм:

Типичной – болезнь последовательно развивается со всеми присущими ей признаками. Атипичной (стертой) – больной лишь слегка покашливает, но сильных приступов не бывает. На какое-то время кашель вообще может исчезнуть. В форме бактерионосительства, когда признаки заболевания отсутствуют, но ребенок является носителем бактерий.

Эта форма опасна тем, что может произойти заражение других людей, в то время как родители уверены, что малыш здоров. Чаще всего такая форма коклюша бывает у детей постарше (после 7 лет), если им была сделана прививка. Малыш остается бактерионосителем также после выздоровления от типичного коклюша до 30 дня с момента попадания в его организм инфекции. Нередко в такой скрытой форме проявляется коклюш у взрослых людей (например, работников детских учреждений).

Первые признаки заболевания коклюшем

На начальном этапе заболевание не вызывает особой тревоги у родителей, так как по первым признакам коклюш напоминает обычную простуду. У малыша возникает сильный озноб из-за повышающейся температуры, головная боль, слабость. Появляются сопли, а затем усиливающийся сухой кашель. Причем обычные средства от кашля не помогают. И только через несколько дней могут появиться симптомы типичного коклюша, которые постепенно усиливаются.

Видео: Заражение коклюшем, симптомы, значение вакцинации

Периоды болезни и характерные симптомы коклюша

Существуют следующие периоды развития у ребенка симптомов коклюша:

Инкубационный. Заражение уже произошло, но первых признаков заболевания нет. Они появляются только на 6-14 день с момента попадания бактерий в организм. Продромальный. Это период, связанный с появлением предвестников коклюша: сухого, постепенно усиливающегося (особенно ночью) кашля, незначительного повышения температуры. При этом ребенок чувствует себя неплохо. Но такое состояние длится 1-2 недели без изменения. Спазматический. Возникают приступы судорожного кашля, связанного с попыткой вытолкнуть то, что раздражает дыхательные пути, трудно вдохнуть воздух. После нескольких кашлевых выдохов следует глубокий вдох с характерным свистящим звуком (реприз), возникающим из-за спазма гортани в области голосовых связок. После этого малыш судорожно вздрагивает несколько раз. Приступ заканчивается выделением слизи или рвотой. Приступы кашля при коклюше могут повторяться от 5 до 40 раз в сутки. Частота их появления является характеристикой тяжести заболевания. Во время приступа у ребенка язык высунут, лицо имеет красно-синий цвет. Глаза краснеют, так как из-за напряжения лопаются сосудики. Возможна остановка дыхания на 30-60 секунд. Такой период заболевания длится примерно 2 недели. Обратное развитие (разрешение). Кашель постепенно ослабевает, приступы появляются еще дней 10, паузы между ними увеличиваются. Затем тяжелые симптомы исчезают. Ребенок еще 2-3 недели немного кашляет, но кашель обычный.

Примечание: У грудных детей мучительные приступы длятся не так долго, но после нескольких кашлевых движений может возникнуть остановка дыхания. Кислородное голодание мозга становится причиной заболеваний нервной системы, отставания в развитии. Возможна даже гибель.

Видео: Как распознать коклюш

Возможные осложнения

Осложнениями коклюша могут быть воспаление органов дыхательной системы: легких (пневмония), бронхов (бронхит), гортани (ларингит), трахеи (трахеит). В результате сужения просвета дыхательных ходов, а также спазмов и отеков тканей может наступить летальный исход. Особенно быстро бронхопневмония развивается у детей в возрасте до 1 года.

Возможны такие осложнения, как эмфизема легких (вздутие), пневмоторакс (повреждение стенки легкого и выход воздуха в окружающую полость). Сильное напряжение во время приступа может стать причиной появления пупочной и паховой грыжи, носовых кровотечений.

После коклюша из-за гипоксии головного мозга иногда возникает поражение тканей отдельных центров, в результате чего у ребенка нарушается слух или возникают эпилептические припадки. Очень опасны судороги, которые также возникают из-за нарушения работы мозга и могут привести к смерти.

Вследствие напряжения при кашле возникает повреждение барабанных перепонок, кровоизлияние в мозг.

Диагностика коклюша у детей

Если коклюш у ребенка протекает в легкой и нетипичной форме, диагностика очень затруднена. Врач может предположить, что недомогание вызвано именно этой болезнью, в следующих случаях:

у ребенка долгое время не проходит кашель, симптом только усиливается, при этом насморк и температура прекратились уже через 3 дня;

отхаркивающие средства не оказывают никакого действия, наоборот, самочувствие ухудшается после их приема;

между приступами кашля малыш кажется здоровым, у него нормальный аппетит.

В этом случае, чтобы убедиться, что пациент болен коклюшем, делается бактериологический посев мазка из горла. Трудность состоит в том, что бактерия достаточно прочно удерживается реснитчатым эпителием, не выводится наружу. Вероятность того, что даже при наличии возбудителей коклюша их удастся обнаружить этим способом, сводится к нулю, если ребенок поел или почистил зубы перед процедурой. Они будут полностью отсутствовать в пробе, если малышу давали даже ничтожную дозу антибиотика.

Делается также общий анализ крови, который позволяет обнаружить характерное повышение содержания лейкоцитов и лимфоцитов.

Используются методы диагностирования коклюшной палочки по анализу крови на антитела (ИФА, ПЦР, РА).

Существует метод экспресс-диагностики. Мазок обрабатывается специальным составом и изучается под микроскопом, в котором используется эффект свечения антител при освещении.

Предупреждение: При наличии характерных симптомов коклюша ребенка необходимо изолировать, чтобы избежать заражения других людей. К тому же его положение может ухудшиться после общения с больными простудой или гриппом. Даже после выздоровления организм ослаблен, малейшее переохлаждение или инфекция вызывают появление тяжелых осложнений коклюша.

Признаки возникновения пневмонии

Воспаление легких – это одно из наиболее типичных осложнений. Поскольку родителям известно, что коклюш быстро не проходит, то они не всегда обращаются к врачу при изменениях в состоянии малыша. Однако в некоторых случаях промедление опасно, поэтому необходимо обязательно показать ребенка специалисту. К тревожным признакам, требующим неотложного лечения, относятся:

Повышение температуры. Если это происходит через 2-3 недели после возникновения приступов коклюша, насморк у малыша при этом не появился.

Учащение кашля после того, как состояние ребенка уже начинало улучшаться. Внезапное увеличение продолжительности и частоты приступов.

Учащенное дыхание между приступами. Общая слабость.

Лечение коклюша у детей

Коклюш лечится в основном в домашних условиях за исключением тех случаев, когда им заболевают малыши в возрасте до 1 года. У них осложнения развиваются стремительно, малыша можно просто не успеть спасти. Ребенок любого возраста госпитализируется, если возникают осложнения или во время приступов наблюдается остановка дыхания.

Первая помощь дома при возникновении коклюшного кашля

Во время приступа кашля малыш не должен лежать. Его необходимо немедленно посадить. Температура в помещении должна быть не больше 16 градусов. Следует отключить полностью отопление и с помощью разбрызгивателя увлажнить воздух.

Малыша важно успокоить и отвлечь с помощью игрушек, мультиков. Поскольку причиной кашля является возбуждение нервного центра головного мозга, то испуг и волнение провоцируют усиление кашля и спазм в области дыхательных путей. При малейшем ухудшении состояния необходимо срочно вызвать «скорую».

Примечание: Как подчеркивают врачи, для остановки и предотвращения приступа хороши любые средства, лишь бы они вызывали у малыша положительные эмоции. Просмотр детских телепередач, покупка собачки или новых игрушек, поход в зоопарк заставляют мозг переключаться на восприятие новых впечатлений, снижают чувствительность к раздражению кашлевого центра.

Как облегчить состояние и ускорить выздоровление

Больному малышу необходимо каждый день гулять для профилактики гипоксии мозга и улучшения дыхания. При этом надо помнить о том, что он может заразить других детей. Особенно полезны прогулки по берегу реки или озера, где воздух более прохладный и влажный. При этом не рекомендуется много ходить, лучше посидеть на скамейке.

Больному нельзя нервничать.

Приступ может спровоцировать неправильно организованное питание. Кормить малыша надо часто и понемножку, преимущественно жидкой пищей, так как жевательное движение также вызывает кашель и рвоту. Как поясняет доктор Е. Комаровский, у малыша, напуганного предыдущим приступом во время еды, даже приглашение к столу нередко рефлекторно вызывает коклюшный кашель.

Предупреждение: Ни в коем случае не рекомендуется заниматься самолечением, применять «бабушкины средства» для избавления от кашля. Природа кашля в данном случае такова, что прогревания и настои не избавляют от него, а аллергическая реакция на растения может довести до шокового состояния.

В некоторых случаях, посоветовавшись предварительно с врачом, можно воспользоваться народными советами по облегчению состояния при кашле. Например, народные целители рекомендуют для детей старше 13 лет приготовить компресс из смеси одинаковых количеств камфорного и эвкалиптового масла, а также уксуса. Его советуют укладывать на грудь больного на всю ночь. Это помогает облегчить дыхание.

Лечение антибиотиками

Коклюш обычно обнаруживается на такой стадии, когда кашлевой рефлекс, представляющий главную опасность, уже развился. При этом антибиотики не помогают.

На стадии появления предвестников заболевания малышу дают лишь жаропонижающее лекарство, если возникает небольшой подъем температуры. Давать ему отхаркивающие средства при появлении сухого приступообразного кашля самостоятельно нельзя, так как передвижение мокроты вызовет усиление раздражения дыхательных путей.

Антибиотики (а именно эритромицин, не оказывающий вредного действия на печень, кишечник и почки) применяются для лечения детей от коклюша на самой ранней стадии, пока сильные приступы кашля еще не появились.

Их принимают чаще в профилактических целях. Если коклюшем заболел кто-то из членов семьи, то прием антибиотика защитит детей от действия бактерии. Он убивает микроб до того, как разовьется кашель. Антибиотик поможет также не заболеть взрослым членам семьи, ухаживающим за больным малышом.

Лечение в больнице

При состояниях повышенной тяжести больного коклюшем госпитализируют. В больнице применяются средства для устранения дыхательной недостаточности и кислородного голодания мозга.

Если ребенок попадает в больницу на первом этапе заболевания, то задачей является уничтожение микробов, купирование приступов апноэ (остановки дыхания), снятие судорог, устранение спазм в бронхах и легких.

Для усиления сопротивляемости организма коклюшной инфекции на ранней стадии вводится гамма-глобулин. Назначаются витамины С, А, группы В. Применяются средства успокаивающего действия (настои валерианы, пустырника). Для снятия спазм и судорог применяется лечение спазмолитиками: глюконатом кальция, экстрактом белладонны.

Противокашлевые препараты не оказывают при коклюше достаточного действия, однако при мучительных приступах под наблюдением врача их дают детям для облегчения отхождения мокроты. Среди используемых препаратов - амброксол, амбробене, лазолван (для разжижения мокроты), бромгексин (стимулятор выведения слизи), эуфиллин (снимает спазмы в дыхательных органах).

При лечении детей от коклюша используются также противоаллергические средства, а в тяжелых случаях – транквилизаторы (седуксен, реланиум).

Для снижения частоты приступов и уменьшения вероятности апноэ применяются психотропные препараты (аминазин), оказывающие также противорвотное действие. Остановка дыхания предотвращается путем введения гормональных препаратов. В конце спазматического периода назначается массаж и дыхательная гимнастика.

С целью профилактики осложнений применяется кислородная терапия, а иногда – искусственная вентиляция легких.

Видео: Применение эритромицина при коклюше, значение вакцинации, профилактика кашля

Профилактика

Поскольку коклюш очень заразен, то при обнаружении случаев заболевания в детском учреждении проводится обследование и профилактическое лечение всех детей и взрослых, находившихся в контакте с больным. Применяются эритромицин, убивающий бактерий коклюша, а также инъекции гамма-глобулина, стимулирующего выработку антител.

Особенно опасно заражение коклюшем грудных малышей. Поэтому необходимо ограничить пребывание ребенка в местах скопления людей и общение с незнакомыми детьми и взрослыми. Если ребенка приносят из роддома, при этом кто-то из членов семьи болен, необходимо полностью исключить его контакт с малышом.

Главной мерой профилактики является вакцинация. Она позволяет снизить риск заражения. В случае заболевания коклюш протекает значительно легче.