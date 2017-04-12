Забота о здоровье ребенка – большая ответственность для родителей, ведь каждое неправильно принятое решение чревато возникновением осложнений. Наиболее часто встречающейся патологией у детей являются ОРЗ, сопровождающиеся кашлем, насморком, температурой и покраснением горла. Каждой маме хорошо знакомы эти симптомы, и она прекрасно знает, что делать в этом случае. Но бывают ситуации, когда единственным выявленным симптомом заболевания является высокая температура. Это сильно пугает родителей ввиду непонимания того, что происходит с их ребенком.

Возможные причины высокой температуры

Главной причиной подъема температуры как у взрослых, так и у детей является воспалительный процесс различной этиологии. Это своего рода защитный механизм или ответная реакция организма, например, на вторжение чужеродных агентов, способствующий замедлению, а в некоторых случаях и полной остановке размножения патогенных микроорганизмов.

Причинами подъема температуры у детей до 39°С, не сопровождающегося другими симптомами, могут быть перегрев или инфекционные заболевания. У малышей до 2.5 лет гипертермия иногда отмечается на фоне прорезывания зубов, при этом ребенок активно пытается почесать болезненные десна ручками или предметами, попадающимися ему на глаза.

Однако если родители не видят других симптомов у детей, кроме температуры, это еще не значит, что их нет. Например, груднички и маленькие дети, которые еще не умеют разговаривать, не могут сказать, что у них болит ушко, голова, горло, область почек или живот.

У детей до года довольно часто причиной высокой температуры является именно перегрев, что связано с недостаточной зрелостью системы терморегуляции. Спровоцировать такое состояние может длительное пребывание ребенка на солнце в жаркую погоду, слишком теплая одежда, избыточная физическая активность.

Иногда внезапное повышение температуры до 39°С отмечается как проявление аллергической реакции, возникающей вследствие длительного приема лекарственных средств, прививок, укусов насекомых или других факторов.

Бессимптомное повышение температуры при заболеваниях

Как известно, инфекционные заболевания чаще всего бывают бактериальной или вирусной природы.

Вирусные инфекции

Резким подъемом температуры до 39°С и выше, как правило, характеризуются вирусные инфекции. При некоторых их видах такое состояние может быть единственным ранним симптомом заболевания, а остальные признаки болезни (характерная сыпь, увеличение лимфатических узлов и прочее) появляются лишь спустя пару дней. К ним относятся следующие детские заболевания:

корь;

краснуха;

ветряная оспа;

эпидемический паротит;

внезапная экзантема.

Бактериальные заболевания

Среди инфекционных заболеваний, вызванных преимущественно бактериями, протекающих без видимых для родителей симптомов и сопровождающихся подъемом температуры тела до 39°С и выше можно выделить:

фарингит или ангину;

отит;

стоматит;

инфекции мочевыводящих путей.

При проблемах в мочевыделительной системе у ребенка дополнительно отмечается частое мочеиспускание, однако заметить его родителям совсем маленьких детей, которые еще носят подгузники, довольно сложно. Также родители без специального оборудования, опыта и навыков не в состоянии осмотреть ушную полость, горло, полость рта и оценить их состояние. Для постановки точного диагноза в перечисленных выше ситуациях необходим осмотр специалистов и сдача общеклинических анализов.

Видео: Педиатр Комаровский Е. О. о возможных причинах подъема температуры без симптомов

Что делать при высокой температуре без других симптомов

При обнаружении температуры 39°С без симптомов родители должны постараться выяснить причину такого состояния ребенка. Для этого нужно проанализировать, чем он занимался накануне, учесть возможность перегрева. Если будет установлено, что малыш перегрелся, то его необходимо раздеть, дать прохладное питье и обтереть полотенцем, смоченным в прохладной воде. Важно обеспечить ребенку пребывание в комнате или помещении, где температура воздуха будет находиться в диапазоне 18–22°С, или в тени.

В результате таких действий уже через час температура должна самостоятельно нормализоваться без использования жаропонижающих лекарственных препаратов. При подъеме температуры до 39°С по другим причинам рекомендуется обратиться за медицинской помощью. В обязательном порядке это нужно сделать, если у ребенка:

температура не снижается в течение трех суток;

имеются тяжелые заболевания нервной системы (эпилепсия);

имеются врожденные пороки сердца и нарушения сердечного ритма;

возраст составляет менее одного года;

присутствуют признаки обезвоживания, он отказывается пить и есть.

Если температура обусловлена развитием какого-либо инфекционного заболевания в организме, то следует учитывать, что вирусные инфекции, в отличие от бактериальных, в большинстве случаев проходят сами по себе и не требуют специфического лечения. При этом состояние ребенка должно заметно улучшиться на третий день, а на пятый установиться нормальная температура. Важно следить за общим самочувствием больного и своевременно выявлять другие симптомы, если они появляются впоследствии.

Как сбить жар

Первая помощь ребенку в домашних условиях при температуре 39 градусов заключается в приеме жаропонижающих средств, обеспечении обильным питьем, влажным прохладным воздухом, регулярном проветривании помещения, где он находится.

Для того чтобы облегчить состояние ребенка, можно использовать жаропонижающие препараты на основе ибупрофена или парацетамола в дозировках, соответствующих возрасту и массе тела. Их действие отмечается примерно через час после приема лекарства. Жаропонижающие средства для детей выпускаются в форме сиропов, таблеток, суспензий и ректальных суппозиториев. К ним относятся следующие препараты:

Цефекон Д;

Эффералган;

Нурофен;

Парацетамол;

Панадол;

Ибуфен и другие.

Обильное питье необходимо для предупреждения обезвоживания. Особенно важно это для маленьких детей, которые очень быстро теряют необходимую для полноценного функционирования организма жидкость, что может иметь серьезные последствия для здоровья и даже представлять угрозу для жизни ребенка. В качестве напитков можно предложить обычную очищенную кипяченую воду, компот, сок, чай, травяные настои цветков ромашки или липы. При снижении или отсутствии аппетита не стоит насильно кормить.

При высокой температуре не нужно закутывать ребенка в одеяло и надевать на него теплую одежду. Лучше накинуть что-то легкое из натуральных материалов. Если он интенсивно потеет, следует вовремя менять ему одежду на сухую. Малышам, которые носят памперс, его необходимо снять. Ребенка лучше вообще раздеть, выложить на непромокаемую пеленку и накрыть простынкой.

В случае, если температура не снижается или даже поднимается после приема жаропонижающих средств, а также если ребенок слишком вялый, резко побледнел, у него имеются нарушения дыхания, судороги, потеря сознания, необходимо срочно вызвать скорую помощь.