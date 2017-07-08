Фальсификаты меда получили широкое распространение на рынке. Все их разновидности отличаются отсутствием многих ценных нутриентов (витаминов, минеральных солей, органических кислот, протеинов и ароматических соединений) и могут оказаться опасными для здоровья человека. Для получения точного ответа о качестве продуктов питания необходимо обращаться в специализированные государственные лаборатории или испытательные центры. Существует также немало народных методов, позволяющих отличить подделку меда в домашних условиях.

Натуральный мед: признаки качественного продукта

Перед покупкой меда конкретного сорта полезно ознакомиться с подробным описанием его в справочнике или другой специальной литературе. Каждой разновидности присущи определенные качества: внешний вид и цвет, аромат и вкус, консистенция.

Внешний вид, цвет

Чистый мед всегда прозрачный и незамутненный. Его вязкость можно изучить, опуская в посуду тонкую спицу или палочку, вслед за которой он будет тянуться длинной нитью, а прервавшись, опустится целиком, образуя на поверхности продукта «башенку». Подделка поведет себя, скорее, как клей, стекая и капая со спицы, может даже создавать брызги.

Отличить натуральный мед можно по его густоте, которая должна соответствовать сортовой характеристике. При температуре в 20°C качественный продукт при наматывании на ложку накручивается, словно лента, длинной полосой и в определенный момент прерывается. Структура его достаточно нежная, при растирании в ладони он впитывается в кожу.

Качественный цветочный мед содержит не более 5% сахарозы, падевый – не более 10%. Повышенные ее количества можно определить только в стенах лаборатории. Некоторые особенности внешнего вида и свойств продукта должны насторожить покупателя и при беглом осмотре, заставляя заподозрить подделку:

запах несвежих сот;

невыраженный пресноватый вкус;

слишком жидкая консистенция для свежего меда или клейкая, липкая и густая для длительно хранившегося продукта.

Предупреждение: Мед выраженного белого цвета может оказаться сахарным, темно-бурого – падевым. Недостаточно проявленный аромат или привкус карамели часто означает, что продукт расплавили.

Консистенция

Мед, приобретаемый в зимнее время, обычно затвердевший. Если продукт сохраняет пластичность в этот сезон, чаще всего это означает, что он разбавлен или нагрет. Существуют сорта, дольше других не подвергающиеся усадке, однако их сложно отличить от подделки:

Майский мед содержит большое количество фруктозы, поэтому долго не засахаривается. Это самый ранний сорт, один из наиболее полезных для здоровья человека, однако именно он нередко оказывается подделкой. Акациевый мед также содержит значительную долю фруктозы и воды, поэтому способен сохранять пластичность до 1-2 лет. Греческий мед – большая ценность, особенно популярны сосновый и тимьяновый его сорта. Они загустевают только через полгода после сбора, а при соблюдении определенных условий могут сохранять жидкую консистенцию до 1,5 лет. Каштановый мед – вязкий и темный сорт, усадка которого занимает 6-12 месяцев. При длительном хранении он образует все более крупные кристаллы, а также начинает расслаиваться.

Жидкая консистенция характерна для незрелого меда, который стекает со столового прибора, не образуя тягучей нити. Его откачивают в случае нехватки сот, он не является полноценным и биологически активным, содержит слишком много воды и не может долго храниться. В нем быстро начинаются процессы брожения, поскольку продукт недостаточно обогащен сахарозой и ферментами.

Правила выбора и приобретения меда

Приобретать мед желательно на частной пасеке у пчеловодов, качество продукции которых подтверждено знакомыми или известно по личному опыту. Покупая лакомство впервые, лучше ограничиться объемом в 100-200 г, чтобы иметь возможность спокойно изучить его без серьезных финансовых трат.

Перед приобретением меда необходимо проверить, не начался ли в нем процесс брожения. Это легко сделать, аккуратно помешивая его, при этом не должно ощущаться особенной вязкости, наблюдаться активного образования пены и появления пузырьков газа, чувствоваться подгорелого или спиртового привкуса, кислого запаха.

Следует избегать покупки меда, собираемого на пасеках, расположенных в экологически неблагополучной местности, у дорог с активным транспортным потоком и обилием выхлопных газов. Попадание соединений свинца и других тяжелых металлов в продукты пчеловодства негативно сказывается на здоровье человека.

Важно! Покупать мед можно только в том случае, если продавец хранит его в стеклянной, деревянной, керамической или фарфоровой емкости. Использование металлической посуды недопустимо.

Методы выявления подделки меда в домашних условиях

Популярным методом определения качества меда служит использование химического карандаша. Продукт накладывают слоем на палец, бумагу или ложку, стержень прибора погружают внутрь или проводят им сверху. Считается, что на подделке останется след, который и будет свидетельствовать о присутствии примесей воды, сахара. Метод был изучен В.Г. Чудаковым в 1972 г., и его исследования наглядно продемонстрировали недостоверность полученных результатов.

Проба на промокательной бумаге позволяет безошибочно отличить поддельные продукты, однако в их число попадают и некоторые образцы натуральных. Выполняется она следующим образом: мед кладут на лист промокательной бумаги в небольшом количестве и проверяют, появилось ли водянистое пятно на обратной стороне. Его образование практически всегда будет означать, что продукт фальсифицирован.

Существуют также отдельные методики выявления присутствия примесей в меде:

Самый простой способ – размешать ложку продукта в прозрачном стакане или банке с водой. Примесь, в случае ее наличия, осядет на дне посуды, в то время как мед растворится без остатка. Другим методом, позволяющим отличить подделку, служит опускание раскаленной проволоки из нержавеющей стали в продукт. Она останется чистой, если мед настоящий, и покроется клейкой субстанцией, если образец является фальсифицированным. Сахар или свекловичную патоку в продукте можно определить, соединяя 5-10% водный раствор меда с раствором ляписа (нитрата серебра). Образование осадка белого цвета будет говорить о том, что мед содержит указанную примесь. Разведение продукта сахарным сиропом легко увидеть также, смешав 22,5 мл метанола с 5 мл 20% водного раствора меда (приготовленного с использованием дистиллированной воды). Выпадение большого количества беловато-желтого осадка также будет означать, что лакомство разбавлено. Присутствие крахмальной патоки можно определить, соединив продукт с водой и спиртом (1 часть меда к 2-3 частям дистиллированной воды и четверти объема 96% спирта). Раствор следует хорошо взболтать: при наличии посторонних соединений он примет оттенок молока. Если жидкости дать время для отстаивания, декстрин осаждается в виде липкой прозрачной субстанции полужидкой консистенции. Отсутствие своевременной усадки меда и его особенная клейкость также позволяют распознать подделку. Раствор качественного продукта останется в результате эксперимента незамутненным. Примеси муки или крахмала легко обнаружить с использованием йода. Мед разводят в воде в отношении 1:2, берут 3-5 мл полученного раствора и соединяют с 3-5 каплями настойки йода или раствора люголя. Появление синего оттенка жидкости будет свидетельствовать о подделке. Определить наличие инвертированного сахара в продукте непросто. Для этой цели 5 г образца растирают с незначительным объемом эфира, способного растворить вещества, образующиеся в результате расщепления фруктозы. Полученный раствор отцеживают в чашу, выпаривают и соединяют сухой остаток с 2-3 каплями свежего 1% раствора резорцина в насыщенной соляной кислоте (удельного веса 1,125 г). Появление оранжевого или вишневого оттенка говорит о положительной реакции на присутствие искомого вещества и подделке меда. Добавление падевого меда можно обнаружить следующим образом: соединить известковую воду и 50% водный раствор меда (в соотношении 2 к 1), вскипятить состав. Образование осадка в виде бурых хлопьев означает положительную реакцию на присутствие примеси. Наличие мела легко определить с применением уксусной эссенции, водный раствор подделки в этом случае зашипит при ее добавлении.

Видео: О способах подделки натурального меда в передаче «Знак качества»