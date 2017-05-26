Особенностью развития детского организма является несовершенство иммунитета. Поэтому восприимчивость к кишечным инфекциям, в том числе и к сальмонеллезу, у них повышена. Болезнь сопровождается сильным отравлением и обезвоживанием. Особенно тяжело она протекает у грудных детей. Родителям необходимо знать, что можно предпринять, чтобы снизить риск заражения, как облегчить состояние больного малыша. Важно отличить это заболевание от обычного расстройства кишечника, вызванного перееданием или употреблением нового продукта.

Действие возбудителя сальмонеллеза в организме

Возбудителем сальмонеллеза являются бактерии Сальмонелла. В организме человека они размножаются в тонком кишечнике. В процессе их жизнедеятельности выделяются токсины, отравление которыми приводит к появлению у больного таких симптомов, как сильная рвота и частая диарея. Происходит обезвоживание организма, что приводит к нарушению водно-солевого баланса. Возникает недостаток важнейших элементов, необходимых для работы сердца, почек, головного мозга и остальных органов.

Вследствие этого при сальмонеллезе возможно нарушение сердечного ритма, потеря сознания и возникновение других опасных состояний. У детей обменные процессы в организме протекают интенсивнее, чем у взрослых, поэтому обезвоживание происходит очень быстро.

Сальмонелла устойчива к низким температурам. В замороженном мясе бактерии могут существовать полгода. Попадая в почву, они сохраняют жизнеспособность в течение 1.5 лет. Эти микроорганизмы не чувствительны к действию многих антибиотиков. Против них неэффективны многие дезинфицирующие средства.

В кипящей воде сальмонеллы быстро погибают.

Причины и пути заражения детей сальмонеллой

Сальмонеллы способны размножаться в организме не только человека, но и животных. Поэтому продукты животного происхождения необходимо подвергать тщательной тепловой обработке. Бактерии могут находиться на окружающих предметах, в плохо очищенной питьевой воде. Основные пути проникновения сальмонелл в организм – пищевой, контактный, трансплацентарный.

Пищевой. Сальмонеллы можно обнаружить в недостаточно прожаренном мясе, сыром молоке, яйцах, масле, твороге. Заразным может быть мясо больных коров, свиней, а также птиц (кур, уток, гусей). Бактерии сальмонеллеза попадают в полуфабрикаты во время совместной разделки мяса больных и здоровых животных.

Заразиться сальмонеллезом можно при употреблении, например, пирожных с кремом (особенно с сырыми взбитыми яйцами, сливками), если санитарный контроль за их производством и качеством продуктов осуществляется плохо. Причиной заражения может стать и употребление яиц всмятку, яичницы-глазуньи, салатов, содержащих вареные яйца, мясные компоненты, заправленных сметаной, майонезом.

Контактно-бытовой. Заражение детей сальмонеллезом возможно при контакте с больными людьми, персоналом медицинских учреждений, работниками пищевых предприятий или людьми, ухаживающими за животными. Бактериями заражаются игрушки, одежда, полотенца и другие предметы, которых касался больной человек. Этот путь заражения является основным для грудных детей.

Трансплацентарный. Возможно внутриутробное заражение плода сальмонеллезом, если беременная женщина является бактерионосителем.

Дополнение: Ребенок заражается этой инфекцией, играя с домашними животными, вдыхая пыль, содержащую бактерии. Заражение сальмонеллезом может также произойти во время купания в пруду, если в воду заходит домашний скот, птица.

Видео: Пути заражения сальмонеллой

Типы сальмонеллеза, характерные симптомы у детей

В зависимости от проявлений и локализации бактерий в организме различают гастроинтестинальный и генерализованный сальмонеллез. После выздоровления наступает стадия бактериовыделения.

Гастроинтестинальный сальмонеллез, его разновидности и формы

У детей старше 2 лет этот тип заболевания проявляется в виде гастрита, гастроэнтерита или колита. У грудных детей болезнь проявляется в основном в виде гастроэнтерита.

Гастритический сальмонеллез. Возникают симптомы гастрита: тошнота, рвота, боли в животе. Поноса при этом не бывает.

Гастроэнтерический. Возникают симптомы острого воспаления кишечника и интоксикации организма:

желто-коричневый или темно-зеленый стул с сильным запахом, имеющий вид рисового отвара, с частичками непереваренной пищи;

тошнота;

сильная рвота;

боли в области пупка и выше;

вздутие живота, урчание;

повышение температуры тела.

Гастроэнтероколитический. Появляется жидкий обильный стул с частыми позывами. Иногда позывы бывают ложными. Боли возникают в области толстой кишки. Стул имеет зеленый цвет, содержит прожилки крови и слизь.

Гастроинтестинальный сальмонеллез может протекать как в легкой (стертой) форме, так и в тяжелой. При протекании в легкой форме рвота бывает только в начальный момент, температура поднимается незначительно, жидкий стул возникает 3 раза в день в течение 1-2 дней. На 3 сутки ребенок выздоравливает. В стертой форме заболевание чаще всего протекает у детей старшего возраста.

При тяжелой форме сальмонеллеза у ребенка бывает жидкий стул до 20 раз в день, частая рвота. Наблюдается слабость, падение артериального давления. Высокая температура с ознобом держится 3-5 дней. Диарея наблюдается в течение 4-5 дней, в результате чего происходит обезвоживание организма. Полное выздоровление наступает примерно через 2 недели.

Генерализованный сальмонеллез

Происходит поражение сальмонеллами различных органов (поджелудочной железы, печени, сердечно-сосудистой системы, почек). Возможны 2 формы протекания заболевания:

Тифоподобная (проявляется метеоризмом, поносом, рвотой, лихорадкой, высыпаниями на коже живота, увеличением печени и селезенки). Септическая. Чаще возникает у грудных детей. Появляются симптомы диспепсии (понос, тошнота, рвота), а также сепсиса (высокая температура, обильное потоотделение и озноб, падение артериального давления, учащенный пульс). Увеличиваются печень, селезенка, появляется желтуха. При такой форме заболевания может наступить летальный исход.

Бактериовыделение

После выздоровления ребенок продолжает оставаться носителем бактерий. Острый период бактериовыделения длится 3 месяца. Если сальмонеллы остаются в организме больше 3 месяцев, то говорят о хроническом бактерионосительстве.

Как протекает заболевание у детей

Симптомы сальмонеллеза у детей начинают проявляться не сразу. Инкубационный период может длиться от 5 часов до 5 суток. Характерными признаками являются лихорадочное состояние (наблюдается в течение 5-20 дней), зловонный стул (может продолжаться до 10 дней), обезвоживание организма.

После выздоровления у детей в течение 12 месяцев сохраняется иммунитет к этому заболеванию.

Особенности проявления сальмонеллеза у грудных детей

У малышей первого года жизни заболевание проявляется в первую очередь сильной интоксикацией организма. При этом они часто срыгивают, теряют вес. Наблюдается вздутие живота. Ребенок плохо спит, становится капризным, беспокойным. Температура тела может быть нормальной. Ручки и ножки остаются холодными. Обезвоживание организма можно заметить по западению родничка.

Понос и рвота появляются не сразу, а на 3-4 сутки. Стул бывает зеленого цвета, жидкий, как вода, содержит прожилки крови. На этой стадии требуется срочное лечение, так как возможно быстрое наступление летального исхода.

Предупреждение: Болезнь у грудных детей развивается стремительно, поэтому при появлении первых признаков отравления, необычного поноса необходимо срочно обратиться за помощью к детскому врачу.

Чем опасен сальмонеллез для детей

Чем младше ребенок, тем обычно тяжелее протекает заболевание. Если он физически крепкий, терапия проводится своевременно, то осложнений, как правило, не бывает. Если же малыш ослаблен, болезнь протекала тяжело, то могут возникать опасные осложнения. Последствием длительного обезвоживания является нарушение работы почек, сердечно-сосудистой системы. Возможен отек мозга.

Если бактериовыделение длится больше 3 месяцев, это говорит о переходе заболевания в хроническую форму, опасности возникновения рецидива. Поскольку сальмонеллы с током крови могут попадать в другие органы, то возможно появление в них воспалительных процессов.

Примечание: Если сальмонеллез переходит в хроническую форму, то ребенку запрещается посещать детский сад или школу, так как он является распространителем инфекции, может заразить других людей. Это приводит к дополнительному стрессу.

Диагностика сальмонеллеза

По своим проявлениям сальмонеллез похож на другие инфекционные кишечные заболевания (дизентерия, ротавирус, энтеровирус). Для точного установления диагноза проводится исследование крови, каловых и рвотных масс. Обследование повторяют в ходе лечения и после него, для того чтобы проконтролировать процесс выздоровления.

Бактериальный посев

Исследуются кал и рвотные массы для обнаружения сальмонелл. Если есть подозрения на распространение инфекции в другие органы, то дополнительно делается посев мочи, желчи, промывных вод желудка и кишечника. Определяется чувствительность бактерий к различным антибиотикам. Однако на такое исследование уходит до 10 дней, в то время как ребенку иногда требуется оказать срочную помощь, чтобы не допустить тяжелых осложнений.

Экспресс-диагностика

С этой целью используются методы иммунохимического анализа (ИФА, РИА и другие) на наличие в крови антител к сальмонеллам. С помощью специальных экспресс-тестов можно проверить наличие этих бактерий в продуктах питания.

Анализ кала на дисбактериоз, копрограмма

Проводится исследование бактериологического состава содержимого кишечника. С помощью копрограммы оценивается кислотность кишечной среды, активность ферментов.

Видео: Доктор Комаровский о возникновении и лечении сальмонеллеза у детей

Лечение

Терапия сальмонеллеза у грудных детей проводится только в условиях стационара.

Если сальмонеллез протекает в легкой форме, то лечение детей старше 1 года проводится в домашних условиях. При тяжелой форме заболевания ребенок любого возраста госпитализируется.

Основными направлениями лечения являются антибиотикотерапия, борьба с последствиями обезвоживания организма и очищение его от токсинов.

Терапия антибиотиками

Антибиотики назначаются врачом при тяжелых формах сальмонеллеза только после точного установления диагноза. Используются левомицетин, доксициклин, ампициллин.

Предупреждение: Недопустимо самостоятельное лечение ребенка какими-либо антибактериальными препаратами или другими средствами. Это может резко усугубить симптомы, вызвать серьезное обострение болезни.

Устранение последствий обезвоживания и интоксикации у ребенка

Для восстановления кислотно-щелочного баланса применяются такие препараты, как оралит, регидрон, глюкосолан. Их используют для частого дробного питья. Если малыша не удается напоить этими лекарствами, то ему внутривенно вводится глюкоза и физиологический раствор.

Для детоксикации организма назначаются энтеросорбенты: смекта, энтеросгель.

Для устранения дисбактериоза кишечника употребляются ферменты: энзистал, фестал.

Если наблюдается продолжительное бактериовыделение, то применяются иммуномодуляторы (виферон – с 1 года, иммунал – с 4 лет).

Назначается прием бактериофагов (препаратов, содержащих вирусы, разрушающие бактерии), а также средства, нормализующие микрофлору кишечника (бифидумбактерин и другие).

Диета при сальмонеллезе

Питание должно быть легким, не раздражающим слизистую желудка и кишечника. Продукты необходимо хорошо проваривать, давать их следует в протертом виде. При этом из рациона полностью исключаются сливочное масло и другие животные жиры. Нельзя давать малышу цельное молоко, кисломолочные продукты (они усиливают спазмы в кишечнике), сладкие и соленые продукты, сырые овощи и фрукты, газированные напитки, соки, блюда из капусты и бобовых.

Рекомендуется давать каши (рисовую, овсянку), сваренные на воде или картофельном отваре. Рыбу следует давать только вареную, котлеты должны быть приготовлены на пару. Можно давать нежирный творог или сыр, а также фруктовый кисель, печеные яблоки.

Диету необходимо соблюдать как минимум в течение 1 месяца.

Меры первой помощи

Если у ребенка появляется сильный понос, рвота, повышается температура, то необходимо срочно вызывать «скорую помощь». Чтобы не допустить обезвоживания, до приезда врача больному необходимо давать подсоленную кипяченую теплую воду, минеральную воду без газа, слабый подслащенный чай. Можно давать отвар ромашки или мяты. Употребление большого количества жидкости помогает выводить из организма токсины.

Необходимо каждые 5-10 минут поить ребенка раствором регидрона. 1 пакетик порошка разводится в 1 л воды. Малышу дают каждый раз по 1 ч. л. лекарства.

Можно приготовить средство для восстановления солевого баланса самостоятельно. В 1 л теплой кипяченой воды насыпают 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, добавляют сок, выжатый из ½ лимона или 3 ст. л. клюквенного сока.

Профилактика

Чтобы не подвергать ребенка риску заражения сальмонеллезом, нельзя давать ему мясо, яйца, рыбу без долгой тепловой обработки. Малыш не должен пить сырую воду и молоко, есть плохо промытые овощи и фрукты.

Детям не следует разрешать купание в водоемах с непроточной водой. Рекомендуется исключить контакт с домашней птицей и скотом. Необходимо тщательно следить за чистотой домашних помещений, приучать малышей к соблюдению правил гигиены.

Видео: В каких продуктах могут содержаться сальмонеллы. Меры профилактики