Частые насморки и кашель у детей, особенно в холодные месяцы, никого не удивляют. Несовершенство иммунной системы и своеобразие детской физиологии делают организм малыша восприимчивым к респираторным инфекциям, а заболевания протекают тяжелее, чем у взрослых. Наиболее острые проявления ларингита бывают у детей, склонных к аллергии. Кашель, переходящий в удушье, является симптом сужения гортани – состояния, требующего принятия срочных мер для облегчения дыхания ребенка. Родители должны знать, как оказать первую помощь. Особенно опасно такое осложнение для младенцев.

Что такое ларингит

Ларингит – это респираторное заболевание, при котором происходит воспаление слизистой оболочки гортани. В этом органе расположены голосовые связки. Воспаление слизистой быстро распространяется и на них, поэтому одним из характерных признаков ларингита является осиплость голоса.

Гортань у детей более узкая, чем у взрослых. При воспалении объем слизистой увеличивается, сужая просвет еще больше. Это затрудняет дыхание. Чем младше ребенок, тем опаснее такое состояние, так как может произойти остановка дыхания. Наибольшую опасность ларингит представляет для детей младше 3 лет.

Заболевание может протекать как в острой форме, так и в хронической.

Причины воспаления гортани

Причинами ларингита могут быть:

Заражение вирусной инфекцией при гриппе, кори, скарлатине, коклюше, ОРВИ. Возникновению ларингита такой природы способствует низкий иммунитет у ребенка, частые ангины, простуда, переохлаждение. Наличие аллергии на какие-либо продукты, табачный дым, препараты бытовой химии, шерсть животных, растения. Реакция несовершенной нервной системы на сильное волнение. Врожденные дефекты слизистой оболочки гортани, которые к 3 годам обычно исчезают. Но до этого возраста возможно периодическое повторение ларингита у детей. Индивидуальные особенности строения гортани и носоглотки. Лечение насморка и ангины с помощью спреев. Лекарство, впрыскиваемое под давлением, попадая в горло, может вызвать спазм гортани и голосовых связок. Запыленность, загазованность, пониженная влажность и повышенная температура окружающего воздуха. Перенапряжение голосовых связок при громком крике или пении.

Нельзя исключать попадание инородного тела в дыхательное горло (трахею).

Характерные симптомы и признаки ларингита

Заболевание обычно начинается с появления насморка и боли в горле. При осмотре оказывается, что оно красное и отекшее. Возникает характерный лающий кашель, связанный с раздражением слизистой и зудом в горле. Вначале кашель бывает сильный и сухой. Постепенно появляется мокрота, в которой могут содержаться кровянистые сгустки. Голос у ребенка становится хриплым. Ему трудно дышать из-за отечности гортани. Возможно повышение температуры. У малыша болит голова, появляется сухость во рту. Во время кашля над верхней губой возникает синюшный треугольник.

При острой форме ларингита симптомы у ребенка выражены ярко. При переходе в хроническую форму его беспокоит в основном першение в горле, возникает постоянная потребность откашляться. Меняется тембр голоса.

Признаки ларингита у грудного малыша

Поскольку малыш еще не может сказать, где болит, родители должны особенно внимательно относиться к изменениям в его состоянии. К общим признакам ОРЗ, таким как насморк, вялость, повышенная капризность, добавляются сильный хриплый кашель, свист и шумы в области дыхательных путей, синева между ротиком и носом.

Разновидности ларингита у детей

В зависимости от характера изменений в слизистой и причин возникновения воспалительного процесса различают следующие типы ларингита:

Катаральный, при котором ребенок покашливает из-за першения в горле. Голос становится осиплым. Повышения температуры не бывает. У совсем маленьких детей может возникать удушье. Гипертрофический. Происходит разрастание слизистой, в складках гортани появляются характерные узелки, из-за чего раздражение горла усиливается. Атрофический – это состояние возникает, если заболевание переходит в хроническую форму. Ребенок часто и сильно кашляет. Слизистая оболочка становится тоньше, подвижность связок уменьшается. У него надолго пропадает голос. Трудность общения с окружающими может привести к отставанию в развитии. Такой тип заболевания у детей встречается редко. Геморрагический. При ларингите такого типа в слизистой оболочке возникают кровоизлияния. Ребенка беспокоят приступы сухого кашля, особенно по утрам. Ему кажется, что в горле есть что-то постороннее. В мокроте имеются прожилки крови. Ощущается сухость во рту. В такой форме ларингит проявляется при наличии у детей заболеваний сердца, печени, органов кроветворения. Флегмозный – крайне редкий тип ларингита, который может возникать после инфекционного заражения или травм. Воспаление поражает не только слизистую, связки, но и мышцы гортани. При этом возникают сильные боли в горле, высокая температура, кашель с удушьем. Ларинготрахеит – одновременное воспаление гортани и трахеи.

Видео: Как поставить диагноз по звуку кашля

Что такое ложный круп и истинный

Острый инфекционный ларингит известен как ложный круп, или острый стенозирующий ларинготрахеит. Для этого состояния характерно не только воспаление слизистой, но и возникновение затрудненного дыхания (трудно сделать вдох).

Истинным крупом называют дифтерию гортани (из-за сходства с симптомами ларингита это заболевание считают его разновидностью и называют фибринозным ларингитом). Дифтерия поражает миндалины и гортань. При этом слизистая покрывается бело-серой пленкой, которая перекрывает просвет.

Разница в том, что дифтеритный круп развивается постепенно. Сначала увеличиваются шейные лимфотические узлы, затем появляются пленки, перекрывающие гортань, а после этого возникает лающий кашель.

Ложный круп возникает приступообразно, удушье появляется из-за разбухания слизистой. Приступ ложного крупа чаще всего возникает у малыша ночью. Учащается дыхание, поднимается температура, начинается хриплый кашель, крылья носа раздуваются, лицо бледнеет, появляется синюшный треугольник над губой.

Предупреждение: Особенно опасно, если приступ возникает у спящего ребенка. Если родители не окажут ему срочную помощь, он может задохнуться. Требуется немедленно поднять его и держать вертикально, принять меры для облегчения дыхания, срочно вызвать скорую.

Инфекционный стеноз (ложный круп) не встречается у детей, которым еще не исполнилось 6 месяцев.

Видео: Как лечить ложный круп дома. Рекомендации доктора Е. Комаровского

Возможные осложнения при ларингите

Опасность ларингита состоит в том, что он развивается быстро и дает тяжелые осложнения. Наиболее частым из них является удушье, которое особенно характерно для заболевания, возникающего из-за аллергии. Такое осложнение может также появиться у грудных малышей из-за несовершенства дыхательной системы.

При инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей возможно возникновение приступов ложного крупа. Гнойное воспаление распространяется на мышцы шеи, легкие, вызывает заражение крови.

Стадии сужения просвета гортани

Нарушение дыхания (стеноз), появляющееся в результате отека слизистой и уменьшения просвета гортани, развивается быстро. При этом можно наблюдать поэтапное ухудшение состояния.

Стеноз 1 степени (так называемая компенсация). Ребенок не задыхается, но можно заметить, что в процессе дыхания участвуют мышцы грудины и живота выше пупка. С таким состоянием организм может справиться самостоятельно в течение 1-2 дней.

Стеноз 2 степени (субкомпенсация). Малыш бледнеет, становится более возбужденным, появляется синюшный носогубный треугольник, учащается сердцебиение. Ребенку не хватает воздуха, он дышит всей грудью и животом. Такое состояние может продолжаться несколько дней.

Стеноз 3 степени (некомпенсированный). Вдох и выдох производятся с трудом, дыхание шумное, губы и ногти синеют, выступает пот. Нижняя часть грудины втягивается. Наблюдается аритмия, понижается давление.

Стеноз 4 степени (асфиксия). Дыхание поверхностное, сердцебиение замедленное, появляются судороги, происходит потеря сознания из-за большого содержания углекислого газа в крови и кислородной недостаточности.

Видео: Рекомендации врача: как должны действовать родители, если у ребенка начался приступ крупа

Аллергический стеноз

Отек гортани возникает в результате частичного или полного воспаления слизистой оболочки гортани из-за воздействия какого-либо аллергена (растительной пыльцы, бытовой пыли). У ребенка грубеет голос, ему больно глотать, могут внезапно возникнуть признаки асфиксии.

В каких случаях надо обязательно вызывать скорую помощь

Поскольку ларингит может развиваться очень быстро, особенно у маленьких детей, то при первых признаках затруднения дыхания родители должны немедленно вызвать скорую помощь, до ее приезда принять меры для устранения спазма гортани.

Если у ребенка появляется лающий кашель, прерывистое дыхание и одышка, это может привести к развитию сердечной недостаточности и быстрому прогрессированию стеноза. Лечение при стенозе 2-4 степени требует срочной госпитализации. Особенно велик риск резкого обострения ларингита у детей, имеющих нервно-психические расстройства, а также у аллергиков.

Такие признаки, как частое покашливание, одышка в сочетании с высокой температурой могут быть тревожными симптомами развивающегося острого ларингита. Разобраться в причине необходимо срочно, чтобы начать адекватное лечение.

Первая помощь при возникновении приступа стеноза

До приезда скорой для снятия спазма гортани и облегчения дыхания ребенку необходимо подышать паром. Для этого можно в ванной открыть горячую воду, чтобы скопился пар, и побыть там с малышом. Большой ребенок сможет подышать над кастрюлькой с раствором соды или с картофельным отваром. Дышать паром нужно 5-10 минут в несколько приемов с небольшим перерывом. При этом сухой кашель ослабевает, появляется мокрота, дыхание облегчается.

Помогут и следующие процедуры:

Уменьшит отек гортани ножная ванночка с теплой водой. После такой процедуры малышу необходимо надеть теплые носки. Малыш должен пить много воды. Лучше всего давать ему минеральную воду без газа или простую с добавлением небольшого количества соды. Необходимо срочно увлажнить воздух в комнате, если он слишком сухой (разбрызгать воду или поставить тазик с водой, развесить мокрые полотенца). Дать ребенку но-шпу или папаверин, снимающие спазмы, а также антигистамины (супрастин, например), для снижения чувствительности к аллергенам. Лучше всего сделать укол внутримышечно. Очень важно успокоить малыша, отвлечь его чем-нибудь, так как переживание и плач только усилят спазм гортани.

Дополнение: Как указывает врач отделения неотложной педиатрии Союза Педиатров России Артемова И.В., типичными ошибками родителей, столкнувшихся с возникновением стеноза гортани у ребенка, является то, что они пытаются дать ему антибиотик, чтобы предотвратить повторение приступа. При вирусной инфекции это совершенно бесполезно. Рекомендуется иметь дома небулайзер для ингаляций, использовать в нем препарат «Пульмикорт».

Видео: Приступ стеноза у ребенка при ларинготрахеите (советы мамы)

Домашнее лечение ларингита у детей

Если врач не считает необходимым держать ребенка в стационаре, проводится лечение от ларингита в домашних условиях. При этом необходимо, чтобы соблюдался строгий постельный режим.

Больной не должен много разговаривать. Лишняя нагрузка на голосовые связки ведет к их неправильному формированию. Впоследствии у ребенка может быть сиплый голос.

Необходимо следить за влажностью и свежестью воздуха, чистотой помещения. Малыш не должен играть с мягкими игрушками, так как в них накапливается пыль.

Требуется часто поить. Если болезнь имеет аллергическую природу, то ни в коем случае нельзя давать компоты, соки, травяные чаи. Пища должна быть витаминизированной, не раздражающей слизистую.

В домашних условиях для лечения от сухого кашля делаются горчичные ванночки для ног, прикладываются горчичники на спинку. Проводится физиотерапия в виде ингаляций над отваром картошки с добавлением мяты, эвкалипта. Народная медицина рекомендует использовать для ингаляции настои календулы, сосновых почек, ромашки с несколькими каплями эфирных масел.

С той же целью применяется раствор из 3 ст. л. морской соли, 3 ч. л. соды в 1 л воды. Туда добавляется несколько капель йода.

Для снятия воспаления малышу необходимо полоскать горло настоем ромашки, зверобоя, шалфея. Они не только обладают сильным противовоспалительным действием, но и помогают выведению мокроты. Полоскать горло можно также соком свеклы или теплой водой с медом.

На шею в области гортани рекомендуется прикладывать согревающие водяные компрессы.

Предупреждение: Если причина ларингита неизвестна, то применять растительные средства для ингаляции, полоскания горла или компрессов запрещается, так как спазм гортани может быть аллергической реакцией. Прежде чем применять любые народные средства для устранения симптомов ларингита, надо посоветоваться с врачом, сделать анализ крови на вирусы, общий анализ крови на лейкоциты. Возможно, придется также сделать пробы на различные аллергены.

Применение медикаментов

По назначению врача применяются препараты, оказывающие отхаркивающее, жаропонижающее, противовоспалительное, антиаллергенное действие. В каждом случае индивидуально подбирается доза с учетом возраста и веса ребенка.

Отхаркивающие средства. Применяются капли стоптуссин-фито (с 6 месяцев), гербион с подорожником (с 2 лет), либексин (с 3 лет). Они используются при сухом кашле. Для последующего устранения влажного кашля используются бронхосан, лазолван, амбробене.

Жаропонижающие. К ним относятся панадол, парацетамол, эффералган. Для маленьких детей выпускаются свечи и сиропы, удобные в применении.

Противовоспалительное лечение. Используются нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен и его аналоги (ибуфен, нурофен).

Антигистаминные средства. Наиболее популярными являются капли фенистил, зиртек (для грудных детей), кларитин (с 2 лет), зодак, цетрин (с 6 лет).

Если точно известно, что причина заболевания – бактериальная инфекция, то педиатр выписывает антибиотик.

Лечение в стационаре

Если состояние ребенка нестабильное, имеются признаки стеноза 2, 3, 4 степени, то лечение проводится только в больнице. После устранения острого приступа удушья применяются препараты для избавления от жара и сухого кашля, делаются ингаляции. Через капельницу вводятся средства для снятия воспаления и отеков в горле. Если выяснится, что воспалительный процесс в гортани возник из-за бактериального заражения, для лечения от ларингита ребенку назначаются антибиотики.

При 4 степени стеноза детей лечат в отделении реанимации. В критической ситуации, если наступает асфиксия, делают надрез под щитовидной железой и вставляют дыхательную трубку (трахеостому) непосредственно в трахею. После того как состояние улучшится, трубку убирают.

Как избежать возникновения ларингита у детей

Чтобы предотвратить возникновение этого заболевания, необходимо максимально снизить контакт ребенка с аллергенами, если у него имеются признаки непереносимости каких-либо веществ или продуктов.

Бактерии могут легко проникнуть в гортань, если воспалены аденоиды, миндалины, имеются больные зубы. Если ребенок все время дышит только ртом, у него пересыхает слизистая, это создает условия для быстрого проникновения и развития инфекции. Поэтому важно вовремя лечить ЛОР-заболевания и проверять состояние зубов.

Необходимо закаливать малыша с рождения, следить за его правильным физическим развитием. В квартире поддерживать нормальные санитарно-гигиенические условия. Ребенок должен хорошо высыпаться. Это необходимо для укрепления нервной системы. Правильное питание способствует повышению иммунитета.