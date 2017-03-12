Ангина относится к острым инфекционным заболеваниям и характеризуется воспалительным процессом, локализованным преимущественно на небных миндалинах, поэтому по-другому ее еще называют острым тонзиллитом. Возбудителями могут быть бактерии, вирусы и грибы, однако в подавляющем большинстве случаев им оказывается β-гемолитический стрептококк. Заражение детей осуществляется воздушно-капельным и реже бытовым путем при контакте с больными детьми или взрослыми. Наиболее подвержены возникновению заболевания малыши в возрасте от 3 до 6 лет, посещающие детские коллективы.

Виды ангины

В зависимости от характера воспаления на небных миндалинах у детей различают несколько форм ангины:

Катаральная. Характеризуется относительно легким течением, поверхностным поражением миндалин, их покраснением и отеком, сверху они покрываются прозрачной слизью. Лакунарная. Проявляется в виде образования в лакунах миндалин и на их поверхности желтовато-белого гнойного налета. Фолликулярная. Сопровождается увеличением небных миндалин в размере, образованием на их поверхности желтых или белых гнойных пробок до 3 мм в диаметре. Фибринозная. Характеризуется появлением по всей поверхности миндалин и иногда за их пределами фибринозного налета беловато-желтого цвета в виде пленки, чаще всего она является следствием лакунарной или фолликулярной ангины. Язвенно-пленчатая. Сопровождается разрыхлением миндалин и образованием на них серовато-желтого налета, оставляющего поверхностные язвы с серым дном, развивается при сильном истощении организма, иммунодефиците, нехватке витаминов группы В и С.

Наиболее часто встречаются первые три формы, причем лакунарная и фолликулярная ангина часто являются продолжением катаральной.

Ангина у детей может возникнуть как самостоятельное заболевание (первичная) или являться следствием или осложнением других болезней: дифтерии, скарлатины, мононуклеоза, лейкоза, агранулоцитоза (вторичная). В зависимости от возбудителя ангину делят на бактериальную, вирусную, грибковую.

Самым распространенными бактериальными возбудителями ангины у детей являются стрептококк и стафилококк. При этом на долю заболеваний, вызванных стрептококком, приходится около 80% всех клинических случаев.

Возбудителями вирусной ангины могут быть вирусы Коксаки и ЕСНО, а также вирусы семейства герпес (цитомегаловирус, висрус простого герпеса, вирус Эпштенйа-Барра), аденовирусы и другие. Заболевание сопровождается появлением на миндалинах высыпаний, внешне напоминающих пузырьки при простом герпесе, в связи с чем эту ангину называют герпетической.

При грибковой ангине имеет место сочетание поражения миндалин грибами рода Candida или Leptotryx со стрептококками или стафилококками.

Причины

Заражение ангиной у детей происходит после контакта с больным ребенком или взрослым человеком воздушно-капельным путем, через продукты питания, напитки и предметы быта (посуда, полотенца, игрушки). Заболевший человек заразен для окружающих с первых дней болезни и до полного выздоровления. Способствуют развитию и размножению патогенной микрофлоры на миндалинах при попадании ее в организм ребенка следующие факторы:

переохлаждение;

употребление холодных напитков и продуктов;

снижение иммунитета на фоне имеющихся или недавно перенесенных заболеваний;

хроническое переутомление;

заболевание носоглотки, сопровождающееся нарушением носового дыхания;

плохое питание.

У малышей до 6 месяцев данное заболевание не встречается, у детей от 6 до 12 месяцев появление ангины возможно, но случается такое крайне редко. Это связано с тем, что развитие небных миндалин и дифференциация их фолликулов начинается только с полугодовалого возраста. Соответственно, если миндалин нет, то и воспаления их быть не может.

У некоторых детей миндалины гипертрофированы, часто воспаляются и представляют источник хронической инфекции. Данное заболевание называется хроническим тонзиллитом. При этом любая дополнительная инфекция, простуда, переохлаждение, стрессы вызывают его обострение, симптомы которого сходны с симптомами ангины, но как таковой ангиной это заболевание не является, так как никакого заражения не происходит. Просто под влиянием благоприятных факторов для развития постоянно присутствующей на миндалинах в небольших количествах патогенной микрофлоры она начинает активно размножаться и вызывает воспаление.

Симптомы

При ангине у детей внезапно появляются следующие симптомы:

повышение температуры до 38-40°С, которая очень тяжело сбивается традиционными детскими жаропонижающими препаратами;

увеличение в размерах и болезненность при пальпации близлежащих лимфатических узлов;

сильная резкая боль в горле, болезненное затрудненное глотание;

чувство сухости, першения и стянутости в горле;

осипший голос;

общая слабость, тошнота, потеря аппетита, отказ от еды;

боль в суставах, мышцах и в области сердца;

головная боль;

капризность, беспокойство, плаксивость (у совсем маленьких детей).

Их интенсивность зависит от конкретной формы и тяжести течения заболевания.

Главными отличиями ангины от обычной ОРВИ, при которой тоже может отмечаться боль в горле и другие симптомы ангины у детей, являются отсутствие кашля, насморка, высокая температура с ознобом, резкое начало заболевания, наличие патологических изменений на миндалинах, увеличение лимфатических узлов.

Диагностика

При подозрении на ангину ребенка необходимо показать врачу. Самодиагностика и самолечение в данной ситуации могут закончиться серьезными осложнениями. Доктор должен собрать анамнез, выслушать жалобы родителей, провести осмотр глотки и зева, оценить состояние миндалин, назначить дополнительные обследования.

Для выявления причины заболевания ребенку делают общий анализ крови, мочи и бактериологический посев зева (с миндалин и задней стенки глотки) с определением чувствительности обнаруженных бактерий к антибиотикам. При бактериальной ангине в общем анализе крови отмечается:

повышенное содержание лейкоцитов;

увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов;

повышения содержания незрелых форм нейтрофилов (метамиелоцитов и миелоцитов);

снижение процентного содержания лимфоцитов;

высокие показатели СОЭ (до 40-50 мм/час).

В моче обнаруживают следы белка и единичные эритроциты.

Если же заболевание вызвано вирусной инфекцией, то в общем анализе крови наблюдаются следующие отклонения от нормы:

повышенное содержание лимфоцитов;

небольшое увеличение концентрации моноцитов;

снижение количества нейтрофилов;

повышение СОЭ.

При ангине важно провести дифференциальную диагностику, так как типичные для нее симптомы наблюдаются также при дифтерии и инфекционном мононуклеозе. В отличие от ангины при дифтерии дополнительно поражаются сердце, почки, нервная система, а при инфекционном мононуклеозе наблюдается увеличение всех лимфоузлов, поражение печени и селезенки.

Видео: Ангина у детей и взрослых. Как лечить

Лечение ангины у детей

При подозрении на ангину у ребенка родители должны в первую очередь вызвать на дом врача или обратиться в детскую поликлинику. Лечение данного заболевания может проходить как в стационаре, так и в домашних условиях в зависимости от тяжести состояния пациента. Дети до года обычно сразу госпитализируются.

Заболевание вирусной этиологии проходит, как правило, быстрее и легче, чем вызванное стрептококком или другими бактериями. Основой терапии при бактериальной ангине являются антибиотики в пероральной или инъекционной форме. При герпетической ангине лечение симптоматическое, но дополнительно иногда назначают противовирусные и иммуномодулирующие препараты.

Лечение ангины проводится комплексно и включает прием следующих лекарств:

препараты, непосредственно направленные на борьбу с возбудителем (антибиотики, противовирусные или противогрибковые средства);

жаропонижающие препараты;

антигистаминные средства;

местные антисептики.

Кроме назначенных врачом лекарств, необходимо давать ребенку обильное теплое питье (некрепкий чай, компот, обычная или минеральная вода без газа) для уменьшения интоксикации, восполнения потерь жидкости при повышенной температуре и предупреждения обезвоживания. В помещении, где находится больной, нужно ежедневно осуществлять влажную уборку и часто проветривать его.

При тяжелом состоянии в первые дни заболевания детям следует соблюдать постельный режим. Больному ребенку надо выделить отдельную посуду, предметы гигиены и изолировать его от других детей во избежание распространения инфекции. Кормить ребенка лучше теплой измельченной пищей жидкой или полужидкой консистенции (пюре, супы, каши, бульоны), чтобы дополнительно не травмировать воспаленную слизистую миндалин. С этой же точки зрения не следует предлагать ребенку острые, кислые, соленые продукты, газированные напитки, горячий чай.

Обычно спустя 3–4 дня после начала лечения ангины состояние ребенка значительно улучшается, боли в горле становятся менее интенсивными, температура не поднимается до высоких значений. Полное выздоровление при отсутствии осложнений наступает в течение 7–10 дней.

Антибактериальные препараты

Антибиотики являются основным элементом лечения бактериальной ангины. Причем установлено, что более эффективно начинать их прием на второй или третий день от начала появления характерных симптомов ангины у ребенка, так как это позволит организму сформировать определенный иммунитет против возбудителя на будущее. Однако, если состояние ребенка тяжелое, то лечение следует начинать незамедлительно.

При ангине, вызванной стрептококком, применяют антибиотики, которые выпускаются в форме таблеток, суспензии или порошка для приготовления инъекционных растворов. Выбор конкретного препарата и способ его применения является исключительно задачей врача. Детям при ангине могут быть назначены следующие антибиотики:

амоксициллин из группы пенициллинов (флемоксин, ампициллин) или амоксициллин в сочетании с клавулановой кислотой (амоксиклав, аугментин, экоклав);

азитромицин (сумамед, азитромицин, азитрокс, хемомицин) и мидекамицин (макропен) из группы макролидов;

цефуроксим (цефурус, зиннат, аксетин), цефиксим (супракс, панцеф) и другие антибиотики из группы цефаллоспоринов.

Очень важно не прекращать прием антибиотиков после того, как состояние ребенка улучшится, а пройти полный курс лечения, который для большинства препаратов составляет 7–10 дней. Иначе увеличивается вероятность развития у ребенка в дальнейшем серьезных осложнений после ангины, так как возбудитель заболевания уничтожается не полностью и приобретает устойчивость к проведенной терапии.

Отсутствие лечебного эффекта по истечении 3 дней после приема назначенного антибиотика является показанием для его замены.

Для предупреждения дисбактериоза параллельно с антибиотиками и некоторое время после окончания их приема ребенку дают пробиотики. К таким препаратам относятся линекс, бифидумбактерин, бифиформ, лактобактерин.

Местное лечение

Местное лечение детей при ангине оказывает антисептическое действие, позволяет облегчить глотание, уменьшить воспаление и боль в горле, однако никак не влияет на сроки выздоровления. Подбирать препараты для него должен врач, учитывая возраст ребенка и противопоказания. Лечение может включать полоскания горла, рассасывание таблеток или леденцов, обработку горла спреем. Проводить его следует после приема пищи 3–5 раз в день. В течение минимум 30 минут после местной обработки горла нельзя есть и пить.

Для полосканий можно использовать:

раствор фурацилина (2 таблетки на стакан воды);

0.01% раствор мирамистина;

раствор йодинола (1 ст. л. на стакан воды);

стоматидин;

растворы, приготовленные согласно инструкции из травяных сборов (ингафитол, эвкаром) и экстрактов (ротокан, хлорофиллипт).

Спреи применяют для детей старше 3 лет, так как в более раннем возрасте дети еще не способны задержать дыхание во время впрыскивания препарата, что чревато рефлекторным сокращением мышц гортани. При обработке горла спреем для профилактики ларингоспазма лучше направлять струю препарата не прямо в горло, а на щеку. Из лекарств этой группы при ангине детям чаще всего назначают ингалипт, гексорал спрей, люголь спрей, тантум верде, орасепт.

Из таблеток для рассасывания при ангине применяют фарингосепт, гексорал табс, лизобакт, граммидин, стрепсилс, стопангин.

Для совсем маленьких детей, которые не способны полоскать горло и рассасывать таблетки, местное лечение может заключаться в снятии гнойного налета с миндалин при помощи тампонов, пропитанных перечисленными выше растворами для полосканий. Чтобы выполнить эту процедуру мама должна намотать вату на указательный палец, смочить его в лекарстве и протереть им слизистую горла. О том, как правильно выполнять эту процедуру и стоит ли вообще это делать, лучше проконсультироваться у врача.

Жаропонижающие средства

Для снижения температуры назначают разрешенные к применению для детей жаропонижающие средства в виде сиропов на основе парацетомола (эффералган, панадол, калпол) или ибупрофена (нурофен, ибуфен). Учитывая, что характерная для ангины высокая температура может сопровождаться рвотой, то предпочтительнее использовать их в виде ректальных свечей (цефекон, эффералган, нурофен).

Антигистаминные препараты

Для предупреждения аллергических реакций на фоне приема антибиотиков многие врачи назначают детям в составе комплексной терапии антигистаминные препараты. Чаще всего их употребляют в виде сиропов (цетрин, эриус, зодак, перитол) или капель (фенистил, зиртек).

Лечение народными средствами

Из народных средств при лечении ангины применяют полоскания горла настоями лекарственных трав, обладающих антисептическим и противовоспалительным действием. К ним относятся ромашка, календула, шалфей, эвкалипт, зверобой. Также для полосканий можно использовать раствор, приготовленный из ½ ч. л. соли и соды, 200 мл воды и нескольких капель йода.

Эффективным народным средством при многих заболеваниях верхних дыхательных путей является теплое молоко с добавлением меда и сливочного масла. Этот напиток смягчает слизистую горла и облегчает болевые ощущения.

Применение народных методов лечения ангины для ребенка необходимо согласовывать с врачом, так как некоторые процедуры при данном заболевании строго противопоказаны. В первую очередь это касается паровых ингаляций и согревающих компрессов.

Видео: Педиатр Комаровский Е. О. о симптомах и лечении ангины

Осложнения

При отсутствии своевременной правильной терапии ангина может закончиться для ребенка печальными последствиями. Это обусловлено тем, что стрептококк, являющийся в подавляющем большинстве случаев возбудителем заболевания, поражает сердце, почки и суставы. В результате спустя несколько месяцев или лет у ребенка могут развиться следующие тяжелые хронические заболевания:

ревматоидный артрит;

гломерулонефрит;

ревматический эндокардит и миокардит;

менингит;

сепсис;

некротический фасциит;

ревматическая хорея.

В настоящее время благодаря применению эффективных против стрептококка антибиотиков такие осложнения встречаются крайне редко. Для своевременного их выявления после перенесенной ангины необходимо наблюдение врача в течение месяца и проведение обследований (ЭКГ, общий анализ крови и мочи).

При ангине существует риск возникновения и местных осложнений, которые проявляются сразу во время заболевания. К ним относятся:

ларингит;

отит;

гнойный лимфаденит;

воспаление легких;

паратонзиллярный абсцесс.

Видео: Осложнения ангины

Профилактика

Самым надежным методом профилактики ангины является исключение контактов ребенка с зараженными ею детьми или взрослыми, тщательное соблюдение правил личной гигиены. Кроме этого, родителям следует заблаговременно принимать меры по укреплению иммунной системы ребенка, которые включают в себя сбалансированное питание, закаливание, соблюдение режима дня, полноценный сон, занятия спортом, частые прогулки на свежем воздухе.