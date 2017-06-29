Препараты эхинацеи служат мощными иммуномодуляторами естественного происхождения и практически не имеют негативных побочных эффектов для здоровья. Несмотря на безопасность для организма человека в рамках краткосрочного курса приема, желательно получить консультацию врача относительно возможности их применения с учетом имеющихся противопоказаний.

Влияние эхинацеи на иммунную систему

В медицине применяются три основных вида эхинацеи для поддержания иммунитета: пурпурная, бледная и узколистная. Состав растения включает несколько групп соединений, оказывающих благотворное действие на организм человека:

Эхинозидами богаты корни и цветки, они служат природными антибиотиками, проявляя сходные с пенициллином свойства, способны бороться с разнородными группами патогенных микроорганизмов. Эти же вещества очищают тело человека от свободных радикалов. Полисахариды находятся в надземных частях растения. Попадая внутрь организма, они окутывают собой клетки, защищая их от вирусной и бактериальной агрессии, а также помогают им восстанавливать структуру. Алкиламиды экстрагируют преимущественно из корней, эти вещества служат отличным средством для снятия боли, поэтому их используют в качестве анестетиков широкого спектра действия. Инулин содержится в корневой части эхинацеи, он активирует деятельность белых клеток крови, лимфоцитов, за счет чего они быстрее ликвидируют популяции инфекционных агентов. Усиленная таким образом реакция иммунитета способствует быстрому выздоровлению. Активную роль в поддержании иммунитета играют также минеральные вещества растения (железо, калий, алюминий, магний), эфирные масла, флавоноиды, хлорогеновая кислота и синорин, витамины.

Прием препаратов эхинацеи показан для борьбы со стафилококковыми и стрептококковыми инфекциями, ангиной, фурункулезом, гайморитом. Они эффективны для лечения и профилактики простуд в межсезонье.

Показания к применению

Показания к употреблению средств с эхинацеей включают следующие состояния:

появление фурункулов и сыпи на коже;

герпес;

бессонница, повышенная раздражительность;

прием антибиотиков;

высокая подверженность простудным заболеваниям;

длительное и трудное выздоровление;

слабость, вялость, упадок сил;

курение, прием алкоголя;

повышение температуры тела без очевидного повода;

неблагоприятная экологическая обстановка;

другие признаки снижения иммунитета.

Видео: Передача «О самом главном»: эхинацея для иммунитета

Формы выпуска и правила приема препаратов эхинацеи

Существует большое разнообразие вариантов лекарств и тонизирующих средств для иммунитета на основе растительного сырья эхинацеи:

высушенные части растения фасуются в пачки по 30 или 100 г;

готовые многосоставные фиточаи для заваривания чаще всего оформляются в фильтр-пакеты;

сок растения предлагается к употреблению в виде капель, которые необходимо запивать водой;

жидкий экстракт во флаконах по 50-100 мл можно применять для приготовления чая;

таблетки дозировкой по 100-200 мг в упаковках 20-60 шт. выпускаются под различными торговыми наименованиями («Иммунорм», «Эстифан», «Иммунал»), они также могут содержать витамины;

гомеопатические средства представлены в виде гранул;

растворы для инъекций («Эхинацея Композитум С» - препарат для внутримышечного введения).

Спиртовую вытяжку допустимо применять для профилактики на протяжении 14 суток взрослым людям в количестве 20 капель дважды в день незадолго до трапезы. В случаях тяжелого нарушения иммунитета курс приема продлевают до месяца, а количество препарата увеличивают до 25 капель.

В рамках комплексного лечения ОРВИ, бактериальных инфекций и гриппа, а также в периоды обострений хронических заболеваний настойку эхинацеи для иммунитета употребляют трижды в день за полчаса до трапезы по 25 капель. Особенно полезен прием препарата сразу, как только появляются первые симптомы простуды, и до 2 суток после их полного исчезновения.

Применение препаратов эхинацеи в детском возрасте

Организм ребенка чрезвычайно подвержен простудным заболеваниям. Формирующийся иммунитет не справляется с обилием патогенных микробов, постоянно присутствующих в детских садах и школах, что может становиться причиной частых рецидивирующих ОРВИ, увеличения длительности периода выздоровления, возникновения осложнений.

Спиртовые вытяжки эхинацеи до 12 лет применять нельзя, для малышей существуют специальные сиропы, леденцы, гранулы, таблетки или эмульсии. В домашних условиях можно делать водную вытяжку, заваривая растительное сырье как обычный чай.

С 12 лет спиртовую настойку эхинацеи для поднятия иммунитета ребенка применяют, разбавляя ее водой в пропорции 1 к 3, и дают выпить по 5-10 капель полученного средства трижды в день до еды. Чай из растительного сырья можно принимать детям с 3 лет 3 раза в сутки по 50 мл, курс не должен превышать 5 недель. Его можно употреблять в чистом виде или добавлять в соки и компоты.

Предупреждение: Дозировку фармацевтических препаратов эхинацеи или рецепт домашнего приготовления снадобий из нее для детей необходимо согласовать с участковым педиатром.

Рецепты самостоятельного приготовления лечебных средств

Настойка эхинацеи доступна для приобретения в аптеке без рецепта, ее также легко приготовить самостоятельно в домашних условиях. Вырастить эхинацею можно на приусадебном участке. Лекарственное сырье готовят, собирая траву во время цветения, корневища выкапывают по осени. Подсушивать надземные части допустимо естественным образом, нарезая кусочками. Корни предварительно промывают и сушат при температуре 40-60°C до ломкого состояния, иначе они могут быть испорчены плесенью.

Важно: В народной медицине принято использовать в лечебных целях растения, возраст которых составляет не менее 2 лет.

Рецепт домашнего изготовления настойки из листьев эхинацеи

Состав:

Свежие листья эхинацеи – 200 г (или высушенное растительное сырье в количестве 50 г)

Водка – 500 г

Применение:

Листья растения складывают в бутыль и заливают водкой, затем помещают посуду в темноту и прохладу на 10-12 суток. Состав необходимо ежедневно взбалтывать.

Рецепт домашнего изготовления настойки из корневищ эхинацеи

Состав:

Корень эхинацеи – 100 г

Водка (спирт) – 0,5 л

Применение:

Растительное сырье необходимо хорошо вымыть, почистить и поместить в стеклянную посуду с водкой или спиртом. Настой требует ежедневного взбалтывания. Приготовление занимает 10-12 дней в темном прохладном месте.

Рецепт отвара эхинацеи

Состав:

Измельченная трава эхинацеи – 1 ч. л.

Вода – 1 стакан

Применение:

Высыпать растительное сырье в кипяток, томить смесь на водяной бане около четверти часа, затем убрать на 30 минут для настаивания и отцедить жидкость. Напиток употребляют по трети стакана трижды в день до еды на протяжении 10 суток, затем нужно сделать перерыв на 5 дней и повторить курс при необходимости.

Рецепт водного настоя эхинацеи

Состав:

Листья и цветы эхинацеи – 1 ч. л.

Вода – 200 г

Применение:

Залить растение кипятком, заварить в течение нескольких минут под крышкой. В остывшую и настоявшуюся жидкость полезно добавить мед по вкусу. Напиток можно принимать до 3 раз за сутки во время трапезы на протяжении полутора недель, после чего необходимо сделать перерыв не менее 10 дней.

Противопоказания

Препараты эхинацеи нельзя принимать при остром лейкозе, наличии злокачественных новообразований, вирусном иммунодефиците, диабете, индивидуальной непереносимости и аллергии, заболевании туберкулезом и красной системной волчанкой. Постоянный и регулярный прием средств на основе этого растения может способствовать нарушению функционирования желудочно-кишечного тракта и росту возбудимости нервной деятельности.

Средство также может оказаться токсичным по отношению к печени при долгосрочном его использовании. Следует исключить совместный прием настоек эхинацеи с другими лекарствами, оказывающими пагубное воздействие на здоровье этого органа. К ним относятся:

амиодарон;

анаболические стероиды;

метотрексат;

кетоконазол.

Прием иммуносупрессоров (циклоспорин, кортикостероиды), период восстановления после пересадки органов также служат противопоказаниями к лечению с помощью настойки эхинацеи для стимуляции иммунитета, поскольку в этом случае существует риск обострения заболевания и развития аутоиммунных процессов.

Применение препаратов во время беременности и грудного вскармливания вызывает споры в медицинской среде, поэтому принятие решения о возможности их употребления должно быть возложено на специалиста. Спиртовые настойки частей растения в этот период запрещены для использования.

Видео: Способ заготовки эхинацеи