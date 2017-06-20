Введение прикорма – важная ступень в жизни мамы и малыша. К ней готовятся заранее, родители изучают горы информации, советуются с педиатрами, ищут и находят самые лучшие, полезные продукты, но не всегда ребенок хочет их есть. Малыш отказывается от новой пищи, выталкивает ложку языком и кривится. Это вполне естественная реакция, она встречается очень часто, но и с ней можно справиться, если запастись терпением и проявить смекалку.

Рвотный и выталкивающий рефлексы как основная причина отказа от прикорма

У всех младенцев имеется врожденный выталкивающий рефлекс. Он защищает от давления слюной, рвотными массами, сохраняется до 4-4,5 месяцев, но так бывает не всегда. Каждый человек развивается индивидуально. Бывает, что и в 5-6 месяцев ребенок не ест прикорм, упорно выталкивает язык и ложку вместе с ним.

На самом деле, это не всегда проблема, часто нужно немного подождать несколько недель. Важно параллельно развивать интерес к взрослой еде, давать ребенку в руку ложку, познакомить с миской, усаживать рядом с собой во время обеда. Эти действия постепенно разовьют пищевой интерес, к моменту исчезновения выталкивающего рефлекса малыш будет подготовлен к прикорму, знакомство будет проходить легче, быстрее.

Большое значение имеет консистенция продукта. У некоторых детей при попадании небольшого кусочка или крошки сразу срабатывает рвотный рефлекс. Именно поэтому первые блюда должны быть гомогенными независимо от вида продукта. Консистенция покупного детского питания однородная, блюдо нежное, немного жидкое. Бывает, что ребенок не хочет есть прикорм домашний, но с удовольствием употребляет готовое пюре из магазина. Оно имеет другой вкус, нежнее и мягче. Нужно попробовать, может, проблема скрывается именно в этом.

Практические рекомендации по введению прикорма

С отказами можно и нужно бороться, прикорм не должен быть спонтанным, к нему готовятся заранее. Ребенок должен понимать, что от него хотят. Лучше всего сажать его рядом с собой во время приема пищи, познакомить с тарелкой, ложкой, пусть еще и пустой. Знакомить с едой нужно только после появления пищевого интереса. Малыш должен открывать ротик, тянуться за столовыми приборами, выпускать слюни при виде продуктов.

Практические советы:

Режим питания. Прикорм дают на голодный желудок, ребенок должен хотеть есть. Чаще всего от нового блюда отказываются сытые малыши. Самое время забыть про кормление по требованию, сделать перерыв между приемами пищи на несколько часов. Давать продукт нужно в одно и то же время, лучше до обеда. Если ребенок не ест какой-то определенный продукт, его следует заменить. Все люди разные, характер и предпочтения тоже, возможно, вкус другого пюре понравится больше. Но не стоит ежедневно экспериментировать с рационом. На каждый новый продукт должно отводиться 7-10 дней. Нельзя засовывать ложку с едой в ротик насильно, обманом или хитростью. Это ни к чему хорошему не приведет. В возрасте 6-7 месяцев малыш должен отчетливо понимать, что от него хотят. А случайно попавшее и проглоченное пюре ничего общего с правильным введением прикорма не имеет. Важно соблюдать температурный режим. Ребенок привык употреблять грудное молоко или смесь, которая по температуре приблизительно равна телу. От холодного или горячего блюда он может отказаться, температура может напугать. Не нужно начинать прикорм, если режутся зубки, ожидается прививка, малыш болен или в плохом настроении.

Хитрость! Если с упрямством не удается справиться, новая пища не пришлась по вкусу, то можно в нее добавить немного грудного молока или адаптированной смеси, которую обычно ест ребенок, постепенно сокращая их количество.

Развитие вкуса

Грудное молоко или смесь – это родной вкус. Ничего другого малыш еще не пробовал. С едой играть не хорошо, но иногда можно. Это именно тот случай. Иногда ребенок не хочет есть прикорм только из-за неизвестности. В этом случае нужно развить интерес. Если малыш уже сидит, то можно перед ним выкладываются кусочки ярких, но твердых овощей и фруктов: моркови, тыквы, огурца, яблока. В процессе перебирания предметов и игры что-то непроизвольно захочется попробовать, лизнуть.

Второй способ развить вкус – это использование ниблера. Приспособление представляет собой пластиковый держатель с сеточкой, в которую закладывается продукт. Ребенок не может его откусить, проглотить, но с удовольствием лизнет, пососет. Емкости ниблеров бывают матерчатые или силиконовые. Многие дети с удовольствием чешут ими зудящие во время прорезывания зубов десна и одновременно познают новые вкусы.

Введение прикорма детям на грудном и искусственном вскармливании

Как правило, малыши на грудном вскармливании хуже принимают прикорм. Они привыкли к материнскому молоку, едят по требованию, редко бывают голодными, получают все необходимые микроэлементы. У искусственников лучше развит вкус, они легче переходят со смеси на пюре и каши, принимают их с удовольствием. Пищеварительные органы таких малышей развиваются быстрее, так как вынуждены сами вырабатывать нужные ферменты. В рацион грудничка продукты вводятся в 6-7 месяцев. На искусственном вскармливании можно предложить прикорм ближе к 5 месяцам. Но не стоит забывать про индивидуальную готовность.

Основные признаки:

вес удвоился в 2 раза после рождения;

ребенок способен сидеть;

исчез выталкивающий рефлекс.

Одна из самых распространенных родительских ошибок – использование бутылочки. То есть каша или пюре разбавляется, супы измельчаются блендером, в соске делается крупное отверстие. Нельзя давать прикорм этим способом! В возрасте 5-6 месяцев нужно начинать знакомство с ложкой. Желательно приобрести отдельную посуду из безопасных материалов, яркую, красивую. Для удобства используют тарелку с присоской.

Как ввести каши, овощи, мясо и рыбу. Маленькие хитрости

Часто можно услышать, что кроха не хочет овощи или отказывается от мяса, ему не нравится каша, а приготовленная рыбка летит в мусорное ведро. В любой категории продуктов можно найти что-то по вкусу либо его усовершенствовать. В этом случае подходить к прикорму нужно творчески.

Важно! Не стоит первыми предлагать фрукты и ягоды. Они очень сладкие, приятные, но лучше оставить до 7-8 месяцев, чтобы формировалось здоровое отношение к пище. Это же касается соков, которые вводятся после овощей.

Хитрости введения продуктов:

Каши. Для первого знакомства лучше использовать готовые каши, которые разводятся водой. Обычно они имеют сладковатый вкус. Если не понравилась гречка, то можно взять яркую кукурузу или рис, не стоит останавливаться на одной крупе или фирме. Овощи. Кабачок, капуста, картофель будут вкусней, если их немного подсолить, можно добавить несколько капель масла. Допускается введение в пюре небольшого количества грудного молока или смеси. А пресные овощи без добавок сами по себе не очень вкусные, немудрено, что малыш от них отказывается. Мясо. Сделать в домашних условиях однородное и гомогенное пюре из волокнистого продукта сложно. Если самостоятельно приготовленное блюдо не принимается, стоит попробовать детские консервы. Лучше добавлять прикорм в ту еду, которую ребенок с удовольствием принимает. Рыба. Она имеет нежную консистенцию, продукт легко измельчить в пюре, его можно приготовить самостоятельно, но вкус не всегда радует. Желательно приправить рыбку солью, можно добавить немного растительного масла, овощного пюре.

Не стоит забывать про размер порции. Для первого раза достаточно 3-5 г мясного или рыбного прикорма, который можно развести в 40-50 г овощного пюре. Малыш добавку просто не заметит, но рецепторы начнут реагировать на новый вкус. Далее количество постепенно увеличивается.

Мнение доктора Комаровского

Всемирно известный педиатр Комаровский Евгений Олегович считает, что чаще всего ребенок не ест прикорм по вине родителей, а именно по вине мамы. Чтобы принятие нового продукта прошло положительно, у ребенка должен разыграться аппетит. Ничего страшного, если после кормления пройдет 3-4 часа, перерыв не навредит.

Если мать не выдерживает отказов, дает грудь или смесь, то ребенок это быстро понимает, следующие попытки также закончатся неудачей. Нужно взять себя в руки, твердо и настойчиво предлагать новый продукт. Первая порция составляет всего 5 грамм, это не так много. Через несколько дней малыш начнет привыкать к вкусу. Количество попыток иногда доходит до 7-10, что является нормальным.

Видео: Доктор Комаровский: ребенок ест только мамино молоко – что делать?