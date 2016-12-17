Разнообразить рацион ребенка несложно, но важно сделать это правильно. Неграмотное введение прикорма может обернуться несварением, аллергической реакцией, сыпью. В редких случаях детский организм реагирует на новый продукт рвотой, повышением температуры, серьезным расстройством ЖКТ. К тому же от первого введенного продукта напрямую зависит пищевое поведение ребенка в будущем, его рост и развитие. Начинать нужно продуманно.

Идеальный возраст

Каждый детский организм развивается индивидуально. Нет четко обозначено возраста, в который нужно начинать прикорм. Если ребенок страдает аллергиями, чем-то болен, стоит жара, впереди прививки, смена места жительства или другие события, то внедрение в рацион новых продуктов нежелательно. В среднем оптимальный возраст - 6 месяцев.

Можно начинать прикорм, если:

вес ребенка увеличился в 2 раза с момента рождения;

малыш проявляет интерес к взрослой пище;

появилась способность удерживать в руках мелкие предметы.

Еще одним критерием введения прикорма является способность ребенка сидеть, пусть пока и с помощью родителей. В лежачем положении вводить в рацион твердую пищу нежелательно, если на то нет серьезных оснований.

Важно: Не нужно путать понятия. Докорм – необходимое введение пищи при недостатке грудного молока или смеси, попросту – ребенок голоден. Прикорм – разнообразие рациона, плавный переход на твердую пищу.

Видео: Доктор Комаровский о прикорме

Овощи для начала прикорма

Овощи – идеальный продукт для первого прикорма. Детям на искусственном вскармливании разрешается начинать введение пюре с 5 месяцев. Грудничкам - не раньше полугода. Овощные блюда богаты витаминами, минеральными веществами, но особенную ценность несет клетчатка. Растительные волокна заставляют работать кишечную моторику, помогают справиться с запорами, тормозят быстрое переваривание молока или смеси, чем помогают сдерживать скачки глюкозы в крови.

Овощное пюре можно приготовить самостоятельно либо использовать питание промышленного производства. В первый день ребенку вводят 10 г нового блюда перед основным приемом пищи. К году порцию увеличивают до 120 г. Важно начать введение овощей с правильного продукта. Красные и оранжевые плоды могут вызывать аллергическую реакцию, сложен в восприятии и переваривании картофель.

Лучшие овощи для прикорма:

брокколи;

кабачок;

цветная капуста.

Если введение одного продукта проходит гладко и без проблем, то через неделю можно постепенно начинать знакомство с другими видами. Со временем зеленые плоды разбавляются цветными овощами: морковью, тыквой, болгарским перцем.

Каши для начала прикорма

Почему-то именно с каши многие родители начинают прикорм. На самом деле, для этого должны быть серьезные показания: нехватка грудного молока или недостаточная прибавка в весе. Если ребенок развивается нормально, здоров и весел, ему хватает основной пищи, то введение каш можно отложить до возраста 7-8 месяцев. При избыточной массе тела крупы вводят в рацион ближе к 10 месяцам.

Критерии выбора каши:

крупа не содержит глютен;

продукт без молока;

отсутствие соли, сахара, других добавок.

Немалое значение имеет консистенция блюда. Важно приготовить нежную, однородную кашу. Малейшие крупинки и комочки могут вызвать у ребенка рвотный рефлекс. Именно поэтому начинать прикорм рекомендуется с покупного питания, имеющего гомогенную консистенцию. К тому же такая каша легко разводится водой, не требует много времени на приготовление.

Первая порция блюда не должна превышать 1 ч. л, то есть 10 г. Если ребенок нормально принял продукт, пищеварительная система отреагировала положительно, никаких негативных последствий не выявлено, то во второй день можно предложить 15 г каши. К году порция увеличивается до 120 г. Что касается выбора крупы, не все каши для детей одинаково полезны, некоторые могут не понравиться ребенку по вкусу.

Творог для прикорма

Творог – незаменимый для детского организма продукт, который можно использовать в качестве первого прикорма. Здоровым и правильно развивающимся детям можно его предложить в возрасте 7-8 месяцев. Ребенку на искусственном вскармливании новый продукт дают в 6 месяцев. Это прекрасная альтернатива кашам, если прибавки в весе превышают норму, или овощам, если они не пришлись малышу по вкусу. Творог полезен при рахите, дефиците кальция. Его добавляют в рацион при анемии и других проблемах со здоровьем.

Особенности введения творога:

Нельзя покупать продукт на рынке. Для первого прикорма рекомендуется приобретать специальный детский творог, который соответствует всем нормам безопасности. Важно не только использовать продукт с нормальным сроком годности, но и правильно хранить. Именно творог лидирует в случаях отравления. Суточная порция для годовалого ребенка составляет 40 г. В 7-8 месяцев - 20 г. Поэтому не нужно пытаться уговорить ребенка съесть всю упаковку за один раз.

Белковый продукт переваривается тяжелее и дольше, чем овощи или каши. Первая порция творога не должна превышать 0,5 ч. л. Если в рационе ребенка уже присутствует овощное или фруктовое пюре, то к ним можно добавить небольшое количество нового продукта.

Важно! Если родители желают готовить творог для прикорма самостоятельно, то нужно использовать только детский кефир. Обычные кисломолочные продукты из магазина не подойдут. Также нужно помнить про стерильность используемой посуды.

Мясо для прикорма

Национальная программа оптимизации питания детей разрешает начинать прикорм с мясного пюре. Этот продукт можно вводить в рацион детям с 6-7 месяцев при условии правильного выбора и адекватного подхода. На начальном этапе разумнее использовать готовые консервы. В домашних условиях сложно придать блюду нужную консистенцию, поэтому ребенок может его не принять.

Мясо является источником цинка и железа. Организм расщепляет продукт на незаменимые аминокислоты. Пюре обязательно вводится в рацион при плохих показателях биохимических анализов крови, детям с ослабленной иммунной системой, отстающим в росте и развитии.

Какой вид мяса выбрать:

конина;

индейка;

кролик.

Позже в рацион можно будет ввести говядину (телятину). Курица считается диетическим мясом, но она часто вызывает аллергию. Начальная порция мясного продукта составляет 5-10 г. К году жизни количество пюре постепенно увеличивается до 120 г. Допускается разбавление мяса овощами, которые уже знакомы ребенку.

Фрукты для прикорма

На баночках с пюре часто можно встретить пометку «4+» или «5+». На самом деле, в столь раннем возрасте начинать прикорм с фруктов не стоит. Первыми в рацион ребенка должны войти овощи. В противном случае после знакомства со сладким и приятным вкусом малыш откажется есть кабачки, брокколи и другие полезные и нужные детскому организму продукты.

Важно! Фрукты, в отличие от овощей, творога или мяса, не являются главными компонентами рациона. Они могут использоваться в дополнение к другим блюдам, витаминизировать и разбавлять меню, но не являться его основой.

Тем не менее, именно фруктовые пюре большинство малышей пробуют в первую очередь и зачастую раньше полугода. В этом случае самым безопасным является готовое детское питание, адаптированное под возраст малыша. Независимо от данных на упаковке начинать прикорм нужно с однокомпонентных пюре. В них не должно быть сливок, молока, круп, сахара и других добавок, даже если ребенок перерос указанные на баночке «5» или «6+».

С каких фруктов начать прикорм:

В сезон фруктовые пюре можно готовить ребенку самостоятельно. Привозных, купленных в магазине или на рынке плодов лучше избегать. То же самое касается домашних яблок или груш, которые пролежали всю осень или зиму в подвале. Про пользу и витамины в этих фруктах можно забыть. Именно поэтому в зимне-весенний период рекомендуется отдавать предпочтение готовому фруктовому питанию.

Видео: Распространенные ошибки введения прикорма

Соки в детском рационе

В прошлом веке именно яблочный сок первым вводился в рацион ребенка. Мало того, напиток давали детям с возраста 3 месяцев. Сегодня педиатры всего мира считают это грубейшей ошибкой. Кислота продукта негативно влияет на слизистые оболочки желудка, что может привести к серьезным заболеваниям пищеварительной системы. К тому же в соках отсутствует растительная клетчатка, что еще раз говорит о пользе полноценных фруктов. Напитки рекомендуется водить в рацион после плодово-ягодных пюре и не ранее возраста 7 месяцев.

С каких соков лучше начать прикорм:

яблочный;

морковный;

грушевый;

сливовый.

Яблочный сок, если он свежий, богат железом и витамином C. Со временем полезные вещества из напитка улетучиваются. Напиток из груши поможет справиться с поносом. Сливовый сок, напротив, обладает слабительными свойствами и избавит от запора.

Несмотря на то что сок имеет жидкую консистенцию, вводить его нужно крайне аккуратно. В первые две недели рекомендуется разводить напиток пополам с водой. Начинать введение сока нужно с 1 ч. л. К году суточная порция чистого продукта без разбавления не должна превышать 100 г. Для утоления жажды ребенку лучше предлагать чистую воду.