Овощи – ценный источник витаминов, органических кислот, пектинов и растительной клетчатки. Все эти вещества необходимы для нормального функционирования детского организма, и они должны присутствовать в рационе ребенка. Несмотря на кажущуюся легкость и пользу овощей, вводить их нужно правильно. В противном случае прикорм может спровоцировать ряд проблем, среди которых первые места занимают аллергические реакции, несварение, расстройство кишечника.

Идеальный первый продукт

В отличие от фруктов, овощи не имеют сладкого вкуса. Впоследствии будет легче сформировать правильное пищевое поведение ребенка. Также они полезнее упитанным детям, чем каши. Если прибавки веса в норме или выше, то злаки можно отложить на несколько месяцев.

Основная ценность овощных блюд:

Клетчатка. В овощных пюре она измельчена, но есть. Именно растительные волокна помогут решить проблему с запорами, нормализуют работу незрелого кишечника, сделают стул регулярным. Витамины, микроэлементы и другие важные вещества. Способствуют правильному росту, развитию ребенка, укрепляют иммунитет, улучшают настроение, повышают выносливость. Развитие вкуса. Ребенок познает мир разными способами, в том числе и с помощью рецепторов языка.

Среди всего многообразия овощей сложно выделить самые полезные или нужные. У каждого человеческого организма свои потребности, они изменяются индивидуально с ростом, развитием, часто зависят от других продуктов рациона.

Оптимальный возраст для овощного пюре

Согласно данным ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) оптимальным возрастом для введения прикорма грудничкам является 6 месяцев. Если ребенок вскармливался искусственно, то его можно познакомить с овощами в 4-5 месяцев. Сроки определяются индивидуально. Существует несколько признаков готовности ребенка к приему твердой пищи:

Ребенок может сидеть сам или при помощи родителей. Вес увеличился в 2 раза. Малыш проявляет интерес к взрослой пище.

Доктор Комаровский утверждает, что к моменту введения овощного прикорма ребенок должен реагировать на ложку, открывать ротик, глотать пищу. Если малыш выталкивает столовый прибор языком, то он еще не готов. В этом случае нельзя пытаться накормить насильно.

Приготовление домашнего прикорма

Пюре для прикорма легко готовить в домашних условиях. Особенно это удобно делать летом и осенью, когда все ингредиенты свежие, доступные, полны витаминов. В сезон также можно заготовить овощи впрок. Для этого плоды нужно очистить, порезать кусочками, разложить на доске в один слой, поставить в морозилку. Как только кусочки затвердеют, их можно ссыпать в пакетик, оставить в камере для дальнейшего хранения.

Приготовление овощного прикорма:

Порезанный кубиками свежий или замороженный овощ поместить в кастрюлю, залить небольшим количеством кипящей воды, чтобы она только покрывала кусочки. Чем больше будет жидкости, тем меньше витаминов и полезных веществ останется в продукте. Овощ отварить до мягкости. Лишнюю жидкость слить. Измельчить кусочки до состояния пюре блендером либо перетереть через сито. Слитым ранее отваром отрегулировать консистенцию. Можно для этого использовать грудное молоко.

Замороженные овощи готовятся быстрее, чем свежие. Оттаивать продукт перед варкой необязательно. Также не стоит добавлять большое количество жидкости, воды из кусочков будет выходить много.

Нужно запомнить: Соль нужна детскому организму, но в небольшом количестве. Доктор Комаровский рекомендует добавлять ее в детские блюда. Это поможет поддерживать водно-солевой баланс.

Видео: Приготовление овощей для грудничка на пару

Как выбрать готовое овощное пюре

Зимой и весной удобно использовать готовое пюре из баночек, так как приобрести качественные и безопасные овощи сложно. У покупного питания есть свои преимущества: экономит время, удобно в использовании, имеет правильную консистенцию.

На что обратить внимание при покупке:

Состав. Для первого овощного прикорма используются однокомпонентные пюре без добавок. Срок годности. Чем свежее питание, тем больше полезных веществ сохранилось. Целостность упаковки. Крышка ровная, вогнутая, без следов продукта или ржавчины. Соответствие возрасту. Если на упаковке маркировка 7+, не стоит приобретать питание для ребенка 5-6 месяцев.

Перед использованием блюдо нужно подогреть до теплого состояния, можно по вкусу добавить немного соли или несколько капель масла.

Схема введения овощного прикорма и порции

Новый продукт вводится в рацион только здоровому ребенку. Если предстоит прививка, прорезываются зубки, идет череда праздников или ожидаются поездки, то введение овощей желательно отложить. Первые дни нужно контролировать регулярность и состояние стула, поведение и самочувствие малыша.

Главное правило любого прикорма – постепенность! Продукт вводится небольшими порциями и ежедневно. На каждый овощ отводится 5-7 дней. Конечный объем пюре ничем не ограничен, ребенка можно кормить досыта. В среднем полная порция составляет 120-150 г, к году жизни - 200 г.

Схема введения овощей:

1 день – 5 г;

2 день – 10 г;

3 день – 15 г;

4 день – 20 г;

5 день – 50 г;

6 день – 100 г;

7 день – 150 г.

Через неделю в рацион вводится другой вид овощного прикорма по аналогичной схеме. Новый продукт можно предлагать самостоятельно либо добавлять в привычное пюре, постепенно увеличивая количество. Также поступают при введении мяса, рыбы. Овощи помогут новой пище усвоиться, сгладят вкус.

Какие овощи подходят для прикорма

Не все овощи можно вводить в рацион. Есть продукты, которые нужно отложить до 8, 10, 12 месяцев. Некоторые из них считаются аллергенными, другая часть вызывает повышенное газообразование. Не стоит забывать про индивидуальную непереносимость. Даже самый безобидный, на первый взгляд, продукт может спровоцировать реакцию.

Видео: С чего начать прикорм: советы Е. Малышевой в программе «Жить здорово»

Кабачок для первого прикорма

Кабачок идеально подходит для знакомства с овощами. Продукт хорошо усваивается, не имеет выраженного вкуса. Пюре из него не раздражает стенки желудка, не перегружает пищеварительную систему. В кабачке содержится пектин, витамины C и группы B, медь, железо. Овощ богат калием, который участвует в работе нервной системы, нормализует сердечный ритм, способствует росту мышечных клеток.

Кабачок вводится первым в рацион детей, страдающих пищевыми аллергиями и запорами. Однокомпонентное пюре из этого овоща можно предложить ребенку с 4 месяцев.

Цветная капуста и брокколи

Белокочанная капуста вызывает повышенное образование газов, вздутие, поэтому нежелательно вводить ее в рацион до 7 месяцев. В возрасте 5 месяцев можно предложить малышу другие виды овоща. В основном используют цветную капусту и брокколи. Эти продукты имеют высокую пищевую ценность, содержат ряд ценных кислот: фолиевую, тартроновую, яблочную, лимонную и другие. В составе присутствуют минералы, витамины.

Чем еще полезна капуста:

содержит пищевые волокна, улучшающие перистальтику;

помогает предотвратить возникновение железодефицитной анемии;

положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Несмотря на всю пользу цветной капусты и брокколи, эти овощи нельзя давать детям ежедневно в большом количестве. Достаточно 3 раз в неделю. Чрезмерное потребление продукта может привести к повышению кислотности желудочного сока, усложнить работу почек. В редких случаях цветная капуста вызывает аллергическую реакцию, которая проявляется покраснением кожных покровов и мелкой сыпью.

Тыква для первого прикорма

Тыкву можно вводить в рацион детям с 5 месяцев. Овощ имеет приятный вкус, может выступать основным блюдом или десертом, часто добавляется в крупяные каши. Содержит бета-каротин, витамины B, C, K, E. Тыква богата калием, магнием, железом и пищевыми волокнами. Этот продукт можно использовать для профилактики и в комплексном лечении запоров.

Иногда тыква вызывает аллергическую реакцию. Продукт достаточно тяжелый для желудка, не стоит употреблять его часто детям, имеющим проблемы с пищеварением. Нельзя готовить пюре, сок из сырого продукта, каким бы сладким и вкусным он ни был. Тепловая обработка для овощного прикорма обязательна.

Картофель для прикорма

Еще 2 десятилетия назад именно картошка была основным овощным прикормом. Пюре смело вводили в рацион детей 3-4 месяцев. Сегодня педиатры, в том числе и всемирно известный доктор Комаровский, рекомендуют вводить картофель после 6 месяцев. Он полезен для сердечно-сосудистой системы, благоприятно действует на пищеварение, стабилизирует обмен веществ. Овощ содержит калий, железо, йод и фосфор.

Картофель тяжел для пищеварения, может вызывать аллергическую реакцию, появление диатеза на щеках и ягодицах. Перед приготовлением блюда кусочки корнеплода нужно тщательно вымыть холодной водой, чтобы избавиться от излишков крахмала. Если у ребенка появилась реакция, рекомендуется отложить введение картофеля до 12 месяцев.

Совет! Чтобы сделать картофельное блюдо легче, можно готовить его вместе с кабачком или с цветной капустой, если эти овощи знакомы ребенку.

Морковь

Морковь оказывает положительное влияние на зрение, развитие и рост ребенка. Овощ богат витамином C, E, K. Ценится оранжевый корнеплод за содержание жирорастворимого вещества - бета-каротина. Для его лучшего усвоения рекомендуется добавить в блюдо 2-3 капли растительного масла.

Морковное пюре рекомендуется вводить в рацион с 6 месяцев. Если у ребенка имеются аллергии, то с 8 месяцев. Однокомпонентное блюдо из отварного овоща используют редко. Чаще корнеплод сочетают с другими овощами: кабачком, картофелем, капустой. Кроме пюре можно готовить для ребенка морковный сок, в этом случае овощ используют в сыром виде.

Зелень, лук, чеснок

Зелень и ароматные овощи добавляются в пюре и супы после 9 месяцев. Лук и чеснок всегда подвергаются термической обработке, тщательно измельчаются, используются в небольшом количестве. Зелень используется в сыром виде, можно листики измельчить вместе с другими овощами блендером. Детям до года добавляют в блюда укроп, петрушку, сельдерей.

До 12 месяцев нельзя вводить в рацион бобовые, репу, редис. С осторожностью вводят огурцы и помидоры. Эти продукты могут вызвать нарушение пищеварения, аллергические реакции. Они добавляются в небольшом количестве к основным продуктам, сопровождаются строгим контролем.

Видео: Доктор Комаровский о прикорме