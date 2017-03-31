Всем известно, что витамины играют важную роль в процессах обмена веществ в организме. Они жизненно необходимы и взрослым, и детям. Однако поступать эти питательные вещества должны в определенных, соответствующих возрасту и потребностям количествах. Как недостаток, так и избыток витаминов ведет к серьезным нарушениям здоровья. Большое значение для нормального физического развития детей в грудном возрасте имеет витамин Д, регулирующий обмен кальция и фосфора и влияющий на состояние и рост костей.

Роль витамина Д в организме

Витамин Д (кальциферол) относится к группе жирорастворимых витаминов. Главная его роль заключается в обеспечении нормального развития костного скелета и зубов. Он способствует всасыванию кальция и фосфора из пищи в ЖКТ и отвечает за их поступление в костную и зубную (дентин) ткань, а также уменьшает потери кальция и фосфора с мочой. Это особенно важно для грудничков, так как первый год жизни малыша характеризуется интенсивным ростом (рост увеличивается в среднем в 1.5 раза по сравнению с ростом при рождении), формированием и появлением первых зубов.

Кости у новорожденного содержат гораздо меньше минеральных веществ по сравнению со взрослыми людьми, но по мере роста ребенка их структура изменяется, в них накапливаются соли кальция, они становятся более плотными и прочными.

Витамин Д выполняет следующие функции в организме:

обеспечивает рост мышечной и костной ткани, правильное формирование скелета, своевременное появление зубов;

улучшает состояние кожных покровов и снижает восприимчивость организма к заболеваниям кожи;

поддерживает работу иммунной и эндокринной системы;

препятствует возникновению онкологических и аутоиммунных заболеваний (диабет, ревматоидный артрит, рассеянный склероз и другие).

Кроме перечисленного, витамин Д снижает вероятность воспалительных процессов.

Источники витамина Д для грудного ребенка

Большая часть витамина Д образуется из соответствующего провитамина в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Значительно меньше его поступает в организм с пищей. Максимальные количества витамина Д содержат следующие продукты питания:

рыба (сельдь жирная, кета, скумбрия, горбуша, тунец, камбала, лосось);

рыбий жир;

печень трески;

шпроты в масле, лосось (консервы);

черная и красная икра;

желток куриного яйца;

куриная, свиная и говяжья печень;

сливочное масло.

Однако основным источником питания грудничков является материнское молоко или молочная смесь, а не перечисленные выше продукты, которые детям до года вообще противопоказаны. Тем не менее, установлено, что в грудном молоке и в выпускаемых в последнее время адаптированных молочных смесях витамин Д содержится в достаточном, соответствующем возрасту малыша количестве. Концентрация кальциферола в переднем грудном молоке составляет 0.88 мкг на 100 мл.

Самым эффективным методом обеспечения грудничка необходимым витамином Д являются прогулки на свежем воздухе, предпочтительно в утреннее время, при этом совсем не обязательно находится на открытом солнце. Пребывание в полутени деревьев также способствует его накоплению. Следует учитывать, что оконное стекло пропускает тепло, но задерживает большинство ультрафиолетовых лучей, поэтому пребывание ребенка на солнце на застекленном балконе будет неэффективно с точки зрения получения витамина Д. Ультрафиолетовое излучение задерживается одеждой и солнцезащитными кремами.

Образование витамина Д в организме связано с цветом кожи ребенка. Установлено, что чем светлее кожа, тем больше его вырабатывается и тем меньше времени ребенок может находиться на солнце для получения необходимой дозы кальциферола.

Норма витамина Д для грудного ребенка

Чем младше ребенок, тем больше витамина Д ему необходимо. Суточная норма этого витамина для грудного ребенка составляет 400 МЕ, что соответствует 10 мкг.

Если ребенок много гуляет на улице, при этом на его кожу попадает достаточное количество ультрафиолетового излучения, его потребность в витамине Д полностью компенсируется. Особенно легко пополнить таким образом запасы витамина Д летом, но, учитывая высокую чувствительность кожных покровов грудных детей, им не стоит проводить на открытом солнце более 15 минут. Прогулки в пасмурную погоду и в тени деревьев тоже будут способствовать получению необходимой дозы витамина.

Последствия избытка витамина Д

Относительно безопасным верхним пределом поступления витамина Д для грудничка является доза 1000–1500 МЕ. Передозировка кальциферола у детей обычно возникает при избыточном бесконтрольном употреблении его в составе различных препаратов с целью профилактики рахита или при генетически повышенной чувствительности организма к нему.

Избыток витамина Д опасен для организма ребенка, так как данное соединение плохо растворяется в воде, соответственно его выведение из организма почками затруднено. При повышенном содержании кальциферола происходит нарушение метаболизма кальция и фосфора, они начинают накапливаться в мягких тканях, почках, сосудах, слизистой желудка, связках, хрящах.

Передозировка у грудничка проявляется в виде:

Ребенок становится вялым, слабым и раздражительным.

Видео: К чему ведет переизбыток витамина Д

Последствия недостатка витамина Д

Нехватка витамина Д у новорожденных и грудных детей приводит к нарушению усвоения кальция, метаболизма в нервных клетках, мышечной ткани и развитию такого тяжелого заболевания, как рахит. Он влечет за собой нарушения в формировании опорно-двигательного аппарата, размягчение костной ткани, повышенную возбудимость и задержку развития. Его первыми симптомами у грудничка могут быть:

раздражительность, изменения в поведении;

нарушение сна;

потливость;

судороги;

облысение затылка;

снижение аппетита;

снижение мышечного тонуса.

Если не принять меры, то в дальнейшем может развиться деформация скелета, нарушение работы внутренних органов, замедление роста зубов. Патологические изменения скелета имеет следующие проявления:

вальгусные и варусные искривления нижних конечностей;

увеличение размера черепа, появление бугров в области лба и темени;

деформация костей таза;

утолщения реберных хрящей в местах их соединения с костными частями ребер («рахитические четки»);

вдавление нижней части грудной клетки.

При подозрении на рахит у грудничка родителям следует сразу обратиться к врачу, который назначит обследование и подтвердит или опровергнет предполагаемый диагноз. Диагностика этого заболевания не представляет особых трудностей. Ребенок должен сдать анализ крови на содержание кальция, фосфора, фермента щелочной фосфатазы, анализ мочи по Сулковичу. Для подтверждения диагноза еще применяется рентгенологический метод или компьютерная томография, которые позволяют оценить степень деминерализации костной ткани.

Препараты витамина Д

Решение о необходимости дополнительного приема препаратов витамина Д детям до одного года в профилактических или лечебных целях должен принимать педиатр с учетом всех особенностей ребенка, условий его проживания и вида вскармливания. Показаниями для приема грудничком кальциферола могут быть следующие факторы:

проживание в недостаточно солнечной местности (в северных областях);

отсутствие регулярных прогулок на улице;

проживание в регионах с повышенной загрязненностью атмосферы;

рождение раньше срока;

темный цвет кожи;

выявление начальных признаков рахита.

Как правило, здоровому нормально развивающемуся грудному ребенку, питающемуся материнским молоком или адаптированной молочной смесью, а также регулярно бывающему на улице, дополнительный прием витамина Д в виде препаратов не требуется. По мнению известного педиатра Комаровского Е. О., при наличии показаний активная профилактика рахита актуальна в осенне-зимний период с октября по март, когда количество солнечных дней резко снижается, а ребенок находится на улице в одежде, что препятствует попаданию ультрафиолетовых лучей на кожу.

Препараты витамина Д, разрешенные для грудных детей, выпускаются в виде масляных (вигантол) и водных (аквадетрим) растворов. Кроме этого, его можно найти в составе многих поливитаминных комплексов для детей. Водные растворы являются более предпочтительными для детей, так как в них витамин Д для грудничков лучше адсорбируется в ЖКТ и имеет большую биодоступность. В целях профилактики рахита аквадетрим или вигантол доношенным грудным детям дают по 1 капле, разбавляя ее в 15 мл воды, грудного молока или молочной смеси. Точную дозировку в каждом отдельном случае определяет врач с учетом всех показаний и противопоказаний.

Видео: Педиатр Комаровский Е. О. о рахите, заболевании, возникающем в результате дефицита витамина Д