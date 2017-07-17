Фарингитом называют воспалительный процесс, локализованный на задней стенке глотки. Основным симптомом данного заболевания, на который может пожаловаться родителям ребенок, является боль и дискомфорт в горле. В большинстве случаев фарингит развивается на фоне ОРЗ, совместно с другими катаральными процессами в носоглотке и верхних дыхательных путях, гораздо реже как самостоятельная патология. Он встречается у детей различного возраста. Чем меньше ребенок, тем тяжелее течение болезни и сложнее выбор лекарственных средств.

Причины заболевания

Фарингит у детей может развиваться как самостоятельное заболевание или быть следствием какого-то другого. В большинстве случаев воспаление глотки возникает на фоне поражения организма острыми респираторными вирусными инфекциями (вирус гриппа, парагриппа, аденовирус, риновирус, коронавирус) и другими вирусами (цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр). Реже причиной фарингита становятся бактериальные возбудители (стрептококки, стафилококки, гемофильная и дифтерийная палочка, менингококки). Наибольшие риски появления фарингита существуют у детей, посещающих сады и школы, в осенне-зимний период во время сезонных эпидемий гриппа и других ОРВИ.

Способствовать развитию воспалительного процесса на задней стенке глотки могут следующие факторы:

затрудненное носовое дыхание, приводящее к вдыханию через рот холодного неочищенного воздуха и пересыханию слизистой ротовой полости и горла;

задний ринит, при котором инфицированные слизистые выделения не выходят через носовые ходы при высмаркивании, а стекают вниз;

переохлаждение;

ослабление местного иммунитета;

частое использование сосудосуживающих капель при лечении насморка, стекающих из носовой полости вниз, раздражающих слизистую задней стенки глотки и снижающих ее защитные свойства;

обострение некоторых хронических заболеваний (ринит, аденоидит, тонзиллит, синусит, стоматит, кариес);

удаление небных миндалин, сопровождающееся атрофическими изменениями слизистой ткани глотки;

недостаток витаминов (А и группы В);

гастроэзофагеальный рефлюкс, в результате которого в глотку часто попадает содержимое желудка, оказывающее раздражающее действие на ее слизистую оболочку.

Иногда причинами фарингита становятся аллергические реакции, возникающие в ответ на попадание аллергена на слизистую оболочку горла. Вызвать воспаление глотки может и механическое повреждение ее слизистой инородными телами или хирургическими операциями, воздействие паров химических растворителей, пыли, табачного дыма, горячего воздуха. Также воспаление глотки развивается вследствие употребления слишком горячей, грубой, острой или кислой пищи.

Виды фарингита

С учетом этиологического фактора фарингит у взрослых и детей бывает инфекционным (вирусным, бактериальным, грибковым), травматическим, аллергическим или вызванным контактом слизистой глотки с раздражающими факторами. Лечение заболевание напрямую зависит от его вида.

По характеру течения заболевание протекает в острой или хронической форме. В первом случае у детей наблюдается острое воспаление слизистой глотки. Хронический фарингит представляет собой вялотекущий воспалительный процесс, длящийся несколько месяцев и более и характеризующийся фазами ремиссий и обострений. Чаще всего он возникает в результате не до конца вылеченного острого фарингита или как самостоятельное заболевание вследствие длительного раздражения слизистой глотки агрессивными факторами.

В зависимости от тяжести воспалительного процесса хронический фарингит бывает:

простой, или катаральный, проявляющийся в виде гиперемии слизистой глотки;

гранулезный, или гипертрофический, сопровождающийся разрастанием пораженных воспалительным процессом тканей;

атрофический, сопровождающийся усыханием или истончением воспаленных тканей;

смешанный, при котором на задней стенке горла одновременно присутствуют патологические изменения слизистой, характерные для гипертрофического и атрофического типа.

Симптомы

Симптомы фарингита у детей отличаются в зависимости от формы заболевания и степени тяжести. Характерным признаком острого воспаления является:

покраснение и отек;

резкая боль в горле, заметно усиливающаяся при глотании, особенно твердой и горячей пищи;

повышение температуры тела до 38°С;

осиплость голоса;

покашливание, обусловленное ощущением першения и саднения на слизистой глотки;

иррадиация боли в уши (если воспаление затрагивает тубофарингеальные валики).

При хроническом фарингите симптомы менее выражены, присутствует сухость и першение в горле. Для этой формы воспаления не характерно повышение температуры и изменение общего состояния и активности ребенка. Однако в период обострений симптомы хронического фарингита усиливаются и по клинической картине сходны с острым фарингитом.

При гранулезном хроническом фарингите на задней стенке глотки скапливается вязкий налет густой слизи, образуются красные набухшие бляшки, могут быть увеличены и болезненны при пальпации подчелюстные лимфоузлы, присутствовать тянущая боль в затылке.

Атрофическая форма хронического фарингита у детей диагностируется крайне редко. Для нее характерны бледность и сухость слизистой горла, образование на ней корочек, представляющих собой засохшую слизь, и появление сосудистого рисунка на задней стенке глотки.

Особенности симптоматики в зависимости от причины

При фарингите, возникшем на фоне ОРВИ, воспалительный процесс распространяется на всю глотку, включая гланды и мягкое небо. Он часто сопровождается насморком, конъюнктивитом, кашлем, расстройствами ЖКТ.

Фарингит, вызванный патогенными бактериями, характеризуется длительным течением, головной болью, повышением температуры, тонзиллитом. При поражении горла грибками на его слизистой и в уголках рта образуются трещины и эрозии, на задней стенке глотки появляется характерный белый творожистый налет, увеличиваются заднешейные лимфатические узлы.

Если причиной фарингита становится попадание на слизистую горла аллергена, то он проявляется в виде сухого кашля, не сопровождается повышением температуры и выраженной болью в горле.

Особенности симптоматики у маленьких детей

Заподозрить фарингит у грудничков, которые еще не могут изъясняться и показывать, где у них болит, родители могут по следующим признакам:

капризность, плаксивость;

беспокойство и плохой сон;

периодическое покашливание;

снижение аппетита и срыгивание после кормления;

повышение температуры до 39°С.

Для маленьких детей возрастом менее 2 лет острый фарингит протекает тяжело. Если его причиной являются ОРВИ, то он сочетается с острым воспалением слизистой носовой полости и носоглотки, насморком, кашлем, сопровождается подъемом температуры тела, общей слабостью и вялостью, снижением аппетита.

Диагностика заболевания

При подозрении на фарингит у детей родители должны обратиться к врачу. Самостоятельная постановка диагноза и самолечение чреваты осложнениями, и чем младше ребенок, тем более серьезными они могут оказаться. Подтверждение наличия воспалительного процесса на слизистой задней стенки глотки, а также его форма и причины устанавливается на основании:

жалоб ребенка или родителей, если ребенок маленький;

осмотра ротовой полости и горла (фарингоскопия);

прощупывания лимфоузлов в области шеи;

результатов бактериологического посева мазка из зева.

При фарингите отмечается умеренное покраснение, отек и инфильтрация задней стенки глотки, небно-глоточных дужек и реже еще и мягкого неба.

Боль в горле может быть симптомом не только фарингита, но и ангины, кори, скарлатины. В отличие от фарингита, для ангины характерна быстрая динамика развития клинической картины. На следующий же день появляется гнойный налет и пробки на миндалинах, наблюдается их покраснение и увеличение в размере, резко поднимается температура тела до 40°С.

Лечение фарингита

Препараты и процедуры для лечения фарингита у детей должен назначить участковый педиатр или детский отоларинголог с учетом возраста пациента, причины заболевания и степени тяжести состояния больного. Лечение проводится в домашних условиях. При неосложненных формах болезни, протекающих на фоне ОРВИ, воспалительный процесс стихает сам по себе в течение нескольких дней.

Медикаментозные средства

При остром фарингите и обострении хронического фарингита у детей для лечения применяются следующие лекарственные средства:

препараты для приготовления растворов для полосканий горла (ротокан, фурацилин, хлорофиллипт);

растворы для смазывания воспаленной слизистой (протаргол, раствор люголя);

леденцы и таблетки для рассасывания с антисептическим, смягчающим и обезболивающим действием (лизобакт, септефрил, фарингосепт, стрепсилс, имудон);

спреи и аэрозоли для орошения глотки (гексаспрей, ингалипт, йокс, тантум верде, каметон, мирамистин);

антибактериальные препараты местно, реже системно (при точно установленной бактериальной этиологии заболевания и определения чувствительности возбудителя к конкретным антибиотикам);

иммуномодулирующие препараты при фарингите на фоне ОРВИ (виферон, лаферобион, иммунофлазид, афлубин);

растворы для ингаляций (сода-буфер, декасан, физиологический раствор);

жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена при подъеме температуры выше 38°С.

Для лечения фарингита у ребенка младше 3 лет не используют спреи и аэрозоли, так как они при впрыскивании могут спровоцировать рефлекторный спазм гортани и приступ удушья, а также полоскание горла ввиду сложности самостоятельного выполнения этой процедуры для малышей.

При грибковом фарингите у детей лечение заключается в обработке горла местными противогрибковыми препаратами. Воспаление глотки, вызванное аллергической реакцией лечится приемом антигистаминных препаратов в виде таблеток, капель или сиропов (фенистил, эриус, зиртек, цетиризин, зодак).

Народные средства

Из народных методов лечения при фарингите после консультации с врачом детям можно делать паровые ингаляции и полоскания горла отварами лекарственных растений (ромашка, шалфей, календула, эвкалипт, зверобой, кора дуба), обладающих антисептическим, противовоспалительным и заживляющим действием. Для полосканий также используют простой солевой раствор (1 ч. л. соли на стакан воды).

На ночь можно дать больному теплое молоко с медом или минеральной водой, которое будет оказывать согревающее и смягчающее действие. Однако перед применением таких народных средств лечения следует убедиться в отсутствии у ребенка аллергии на используемые травы и меда.

Особенности ухода за больным

Большое значение для скорейшего выздоровления ребенка имеет обильное теплое питье (минеральная вода без газа, чай, компот, ягодные морсы) и свежий влажный воздух, на что особое внимание родителей обращает известный педиатр Комаровский Е. О. Все это будет способствовать эффективному увлажнению и очищению пораженной слизистой глотки.

Для уменьшения травмирования и раздражения воспаленной слизистой горла в период болезни ребенку следует придерживаться щадящей диеты. Не рекомендуется давать ему слишком грубую, твердую, острую, соленую, кислую, горячую или холодную пищу.

Видео: Детский ЛОР о симптомах и лечении фарингита

Возможные осложнения и профилактика

При отсутствии своевременного и правильного лечения острый фарингит у детей может привести к осложнениям, основными из которых являются:

переход заболевания в хроническую форму;

распространение инфекции на расположенные ниже органы дыхательной системы (ларингит, трахеит, бронхит);

перитонзиллярный и заглоточный абсцесс;

аутоиммуннные заболевания (ревматизм);

ангина.

Чтобы сократить риски появления у детей фарингита в острой или хронической форме, необходимо соблюдать простые меры профилактики, которые направлены в первую очередь на повышение иммунитета и минимизацию контактов с потенциальными возбудителями заболевания. К ним относятся регулярные прогулки на свежем воздухе, полноценное питание и отдых.

Следует избегать переохлаждений. В помещении, где живет ребенок, важно создать нормальный уровень влажности и температурного режима (прохладный влажный воздух), исключить контакты с загрязненным воздухом, табачным дымом, пылью. Необходимо своевременно лечить ринит, синусит, аденоидит для профилактики длительной заложенности носа и вынужденного дыхания через рот, а также предотвращать контакты с больными людьми в период сезонных эпидемий ОРВИ.