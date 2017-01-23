Молоко с медом от кашля: бабушкины рецепты в действии
Классический рецепт народной медицины для избавления от кашля – мед и теплое молоко. Их совместное применение помогает быстро справиться с простудой и восстановить силы, средство полезно и безопасно для большинства взрослых и детей. Если болезнь протекает без осложнений, напиток позволяет избежать приема антибиотиков и способствует самостоятельному выздоровлению.
Содержание:
- Лечебные свойства компонентов состава
- Способы и правила приготовления молока с медом
- Противопоказания
Лечебные свойства компонентов состава
Оба ингредиента в составе средства отлично зарекомендовали себя как поддерживающие и целебные продукты, имеющие высокую пищевую ценность и способствующие излечению кашля. Свежее натуральное молоко – источник нутриентов, легко усваиваемых организмом человека. Оно полезно при истощении и недостатке энергии во время болезни, отсутствии аппетита.
Мед оказывает противовоспалительное действие, облегчает борьбу с инфекцией, отхождение мокроты и ее выработку. Он насыщает организм витаминами и ценными микроэлементами, способствует заживлению поврежденных заболеванием дыхательных путей, дает потогонный эффект.
Молоко с медом от кашля полезно принимать при любой простуде. Оно устраняет першение в горле, снимает раздражение и успокаивает. Особенно эффективны рецепты, имеющие в составе и другие ингредиенты, способствующие выздоровлению.
Показано регулярное употребление напитка во время беременности, когда организм женщины особенно уязвим, а иммунитет почти не выполняет своих функций. Он обеспечивает отличную профилактику нежелательных и даже опасных в этот ответственный период ОРВИ, ОРЗ и гриппа, помогает в их терапии и устраняет кашель.
На заметку: Употребление меда с молоком матерью полезно и для плода: снадобье помогает его правильному росту и развитию, формированию органов и их систем.
Особенной популярностью пользуется целебный сладкий напиток для лечения кашля у детей, в большинстве случаев они с легкостью соглашаются выпивать его в необходимых дозах и с нужной периодичностью. Полезно использовать в рецептах козье молоко, поскольку оно лучше усваивается детским организмом.
Современные научные эксперименты также позволили запустить производство оригинального продукта – молочного меда. Для его получения в ульях размещают кормушки с молочным сиропом, которые пчелы опустошают с большой охотой, наполняя в ответ соты беловато-желтым медом со вкусом леденцов.
Предупреждение: От введения молока в рацион ребенка рекомендовано воздерживаться до года, а меда – до трехлетнего возраста.
Видео: Мнение врача о применении разных сортов меда для лечения детей
Способы и правила приготовления молока с медом
Простейший и широко известный вариант приготовления целебного напитка от кашля – столовая ложка меда, растворенная в стакане теплого молока. В горячее молоко мед класть нельзя, поскольку высокая температура (более 40-50°C) лишает его полезных свойств, оставляя средству лишь приятную сладость. Можно есть мед вприкуску с молоком, тогда его допустимо согреть сильнее.
Пить такой напиток можно на протяжении всего дня, но особенно важно употребить его на ночь, поскольку он усилит выработку серотонина, обеспечит глубокий сон и спокойный полноценный отдых. При желании вместо молока можно использовать сливки, принимая смесь в небольшом количестве несколько раз в сутки.
Рецепт напитка, смягчающего горло при кашле
В свежеприготовленное теплое молоко с медом положить небольшой кусочек сливочного масла или масла какао, размешать. При желании напиток можно разбавить минеральной водой без газа в пропорции 1:1.
Рецепт напитка для снятия воспаления
Состав:
Молоко – 1 стакан
Мед – 1 ч. л.
Сода – 0,3 ч. л.
Применение:
Подогреть молоко, смешать его с медом, добавить соду. Принимать состав предпочтительно после еды, чтобы избежать повреждения слизистой желудка. Выпив его на ночь, нужно хорошо укрыться плотным теплым одеялом и пропотеть, после чего переодеться в сухое белье.
Рецепт напитка для снятия сухого кашля
Состав:
Молоко – 1 стакан
Сушеный инжир – 4 шт.
Мед – 1 ч. л.
Применение:
Молоко с инжиром довести до кипения и настаивать 30 минут, убрав кастрюлю с плиты и укутав ее, не снимая крышки. Добавить мед, хорошо размешать, достать инжир и съесть, запивая получившимся напитком. Принимать его следует 3-4 раза в день, можно также использовать для полоскания при сильной боли в горле.
Рецепт напитка для избавления от сухого кашля и боли в горле
Состав:
Луковица среднего размера – 1 шт.
Чеснок – 1 головка
Молоко – 0,5 л
Сухая перечная мята – 1 ст. л.
Мед – по вкусу
Применение:
Лук порезать и вместе с чесноком положить в молоко, довести его до кипения и варить, пока чеснок не станет мягким. Дать напитку остыть, процедить его и смешать с медом и мятой, принимать по 1 столовой ложке каждый час.
Рецепт напитка, помогающего при сильном кашле
Состав:
Молоко – 1 стакан
Семена аниса – 2 ч. л.
Сода – 0,3 ч. л.
Мед – по вкусу
Применение:
Молоко довести до кипения, добавить анис, дать напитку настояться и остыть. Положить в теплое снадобье соду и мед, принимать по 1 столовой ложке до 10 раз в сутки.
Рецепт согревающего напитка
Состав:
Молоко – 1 стакан
Корица – 0,3 ч. л.
Мед – по вкусу
Применение:
В горячее молоко добавить корицу, дать ему немного настояться и остыть. В теплый напиток положить мед и хорошо размешать, выпить небольшими глотками.
Рецепт напитка для избавления от любой простуды и кашля
Состав:
Молоко – 1 стакан
Коньяк – 1 ч. л.
Мед – 1 ч. л.
Применение:
Молоко немного подогреть, добавить коньяк и мед, перемешать. Такой напиток не подходит для лечения детей, поскольку содержит алкоголь.
Рецепт молока с медом и черной редькой от кашля
Теплое молоко соединить с медом и соком черной редьки в равных пропорциях, тщательно перемешать. Смесь принимают до 8 раз в день по 1 столовой ложке. При плохой переносимости сок черной редьки можно заменить морковным или тыквенным.
Рецепт для лечения пневмонии
Состав:
Молоко – 1 стакан
Смалец – 100 г
Свежевыжатый сок алоэ – 30 г
Несоленое сливочное масло
Мед
Применение:
Приготовить хорошо перетертую смесь из смальца, сливочного масла, сока алоэ и меда, дать ей настояться. Принимать по 1 столовой ложке снадобья вместе со стаканом горячего молока. При лечении ребенка порцию нужно уменьшить вполовину. При желании смалец можно заменить гусиным жиром, а также добавить в состав рецепта какао.
Рецепт для восстановления после пневмонии
Состав:
Зерна овса – 1 стакан
Молоко – 1 л
Масло
Мед
Применение:
Овес протушить в молоке до полного набухания, дать отвару остыть, после чего процедить его и добавить масло и мед.
Противопоказания
При планировании лечения кашля молоком с медом следует учитывать все противопоказания, ограничивающие употребление этих продуктов. Наиболее распространенными из них являются:
- сахарный диабет;
- аллергия, индивидуальная непереносимость;
- лактазная недостаточность;
- галактоземия.
При некоторых болезнях печени применение напитка стоит обсудить с врачом.