Классический рецепт народной медицины для избавления от кашля – мед и теплое молоко. Их совместное применение помогает быстро справиться с простудой и восстановить силы, средство полезно и безопасно для большинства взрослых и детей. Если болезнь протекает без осложнений, напиток позволяет избежать приема антибиотиков и способствует самостоятельному выздоровлению.

Лечебные свойства компонентов состава

Оба ингредиента в составе средства отлично зарекомендовали себя как поддерживающие и целебные продукты, имеющие высокую пищевую ценность и способствующие излечению кашля. Свежее натуральное молоко – источник нутриентов, легко усваиваемых организмом человека. Оно полезно при истощении и недостатке энергии во время болезни, отсутствии аппетита.

Мед оказывает противовоспалительное действие, облегчает борьбу с инфекцией, отхождение мокроты и ее выработку. Он насыщает организм витаминами и ценными микроэлементами, способствует заживлению поврежденных заболеванием дыхательных путей, дает потогонный эффект.

Молоко с медом от кашля полезно принимать при любой простуде. Оно устраняет першение в горле, снимает раздражение и успокаивает. Особенно эффективны рецепты, имеющие в составе и другие ингредиенты, способствующие выздоровлению.

Показано регулярное употребление напитка во время беременности, когда организм женщины особенно уязвим, а иммунитет почти не выполняет своих функций. Он обеспечивает отличную профилактику нежелательных и даже опасных в этот ответственный период ОРВИ, ОРЗ и гриппа, помогает в их терапии и устраняет кашель.

На заметку: Употребление меда с молоком матерью полезно и для плода: снадобье помогает его правильному росту и развитию, формированию органов и их систем.

Особенной популярностью пользуется целебный сладкий напиток для лечения кашля у детей, в большинстве случаев они с легкостью соглашаются выпивать его в необходимых дозах и с нужной периодичностью. Полезно использовать в рецептах козье молоко, поскольку оно лучше усваивается детским организмом.

Современные научные эксперименты также позволили запустить производство оригинального продукта – молочного меда. Для его получения в ульях размещают кормушки с молочным сиропом, которые пчелы опустошают с большой охотой, наполняя в ответ соты беловато-желтым медом со вкусом леденцов.

Предупреждение: От введения молока в рацион ребенка рекомендовано воздерживаться до года, а меда – до трехлетнего возраста.

Видео: Мнение врача о применении разных сортов меда для лечения детей

Способы и правила приготовления молока с медом

Простейший и широко известный вариант приготовления целебного напитка от кашля – столовая ложка меда, растворенная в стакане теплого молока. В горячее молоко мед класть нельзя, поскольку высокая температура (более 40-50°C) лишает его полезных свойств, оставляя средству лишь приятную сладость. Можно есть мед вприкуску с молоком, тогда его допустимо согреть сильнее.

Пить такой напиток можно на протяжении всего дня, но особенно важно употребить его на ночь, поскольку он усилит выработку серотонина, обеспечит глубокий сон и спокойный полноценный отдых. При желании вместо молока можно использовать сливки, принимая смесь в небольшом количестве несколько раз в сутки.

Рецепт напитка, смягчающего горло при кашле

В свежеприготовленное теплое молоко с медом положить небольшой кусочек сливочного масла или масла какао, размешать. При желании напиток можно разбавить минеральной водой без газа в пропорции 1:1.

Рецепт напитка для снятия воспаления

Состав:

Молоко – 1 стакан

Мед – 1 ч. л.

Сода – 0,3 ч. л.

Применение:

Подогреть молоко, смешать его с медом, добавить соду. Принимать состав предпочтительно после еды, чтобы избежать повреждения слизистой желудка. Выпив его на ночь, нужно хорошо укрыться плотным теплым одеялом и пропотеть, после чего переодеться в сухое белье.

Рецепт напитка для снятия сухого кашля

Состав:

Молоко – 1 стакан

Сушеный инжир – 4 шт.

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Молоко с инжиром довести до кипения и настаивать 30 минут, убрав кастрюлю с плиты и укутав ее, не снимая крышки. Добавить мед, хорошо размешать, достать инжир и съесть, запивая получившимся напитком. Принимать его следует 3-4 раза в день, можно также использовать для полоскания при сильной боли в горле.

Рецепт напитка для избавления от сухого кашля и боли в горле

Состав:

Луковица среднего размера – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Молоко – 0,5 л

Сухая перечная мята – 1 ст. л.

Мед – по вкусу

Применение:

Лук порезать и вместе с чесноком положить в молоко, довести его до кипения и варить, пока чеснок не станет мягким. Дать напитку остыть, процедить его и смешать с медом и мятой, принимать по 1 столовой ложке каждый час.

Рецепт напитка, помогающего при сильном кашле

Состав:

Молоко – 1 стакан

Семена аниса – 2 ч. л.

Сода – 0,3 ч. л.

Мед – по вкусу

Применение:

Молоко довести до кипения, добавить анис, дать напитку настояться и остыть. Положить в теплое снадобье соду и мед, принимать по 1 столовой ложке до 10 раз в сутки.

Рецепт согревающего напитка

Состав:

Молоко – 1 стакан

Корица – 0,3 ч. л.

Мед – по вкусу

Применение:

В горячее молоко добавить корицу, дать ему немного настояться и остыть. В теплый напиток положить мед и хорошо размешать, выпить небольшими глотками.

Рецепт напитка для избавления от любой простуды и кашля

Состав:

Молоко – 1 стакан

Коньяк – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Применение:

Молоко немного подогреть, добавить коньяк и мед, перемешать. Такой напиток не подходит для лечения детей, поскольку содержит алкоголь.

Рецепт молока с медом и черной редькой от кашля

Теплое молоко соединить с медом и соком черной редьки в равных пропорциях, тщательно перемешать. Смесь принимают до 8 раз в день по 1 столовой ложке. При плохой переносимости сок черной редьки можно заменить морковным или тыквенным.

Рецепт для лечения пневмонии

Состав:

Молоко – 1 стакан

Смалец – 100 г

Свежевыжатый сок алоэ – 30 г

Несоленое сливочное масло

Мед

Применение:

Приготовить хорошо перетертую смесь из смальца, сливочного масла, сока алоэ и меда, дать ей настояться. Принимать по 1 столовой ложке снадобья вместе со стаканом горячего молока. При лечении ребенка порцию нужно уменьшить вполовину. При желании смалец можно заменить гусиным жиром, а также добавить в состав рецепта какао.

Рецепт для восстановления после пневмонии

Состав:

Зерна овса – 1 стакан

Молоко – 1 л

Масло

Мед

Применение:

Овес протушить в молоке до полного набухания, дать отвару остыть, после чего процедить его и добавить масло и мед.

Противопоказания

При планировании лечения кашля молоком с медом следует учитывать все противопоказания, ограничивающие употребление этих продуктов. Наиболее распространенными из них являются:

сахарный диабет;

аллергия, индивидуальная непереносимость;

лактазная недостаточность;

галактоземия.

При некоторых болезнях печени применение напитка стоит обсудить с врачом.