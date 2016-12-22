Отит представляет собой заболевание, характеризующееся наличием воспалительного процесса в любом из отделов уха. Чаще всего оно возникает у детей. Согласно данным статистики к возрасту 5 лет практически каждый ребенок один или даже несколько раз сталкивается с этой проблемой. Возбудителями заболевания могут быть вирусы, грибы или бактерии. Наиболее часто встречается отит бактериального генеза. Воспалительный процесс в ухе сопровождается довольно сильными для детей болевыми ощущениями и требует незамедлительного оказания квалифицированной медицинской помощи.

Виды отита

В зависимости от того, в каком отделе уха локализован воспалительный процесс, выделяют отит:

наружный;

средний;

внутренний (лабиринтит).

В 70 % случаев у детей, а у малышей раннего возраста почти в 90 %, выявляют острый средний отит, вызванный попаданием инфекции через слуховую трубу из носоглотки в барабанную полость. По характеру воспаления он может быть катаральным, серозным или гнойным. Катаральный средний отит встречается чаще других.

По характеру течения воспаление уха может быть острым (не более 3 недель), подострым (от 3 недель до 3 месяцев) и хроническим (более 3 месяцев).

По происхождению отит бывает инфекционным, аллергическим и травматическим. В зависимости от того, в одном или в обоих ушах развился воспалительный процесс, выделяют односторонний и двусторонний отиты.

Причины воспаления уха у детей

Главной причиной высокой заболеваемости отитом у детей является особенность строения их слуховой (евстахиевой) трубы. Она практически не изогнута, имеет больший диаметр и меньшую длину, чем у взрослого человека, поэтому слизь из носоглотки может легко попадать в полость среднего уха. В результате нарушается вентиляция барабанной полости и изменяется давление в ней, что провоцирует развитие воспалительного процесса.

Наружный отит возникает вследствие занесения инфекции при повреждении кожного покрова во время чистки слуховых проходов или расчесывания волос, а также при попадании и застое жидкости в ухе после плавания или купания.

Основными причинами острого воспаления в среднем ухе могут стать:

воспалительные процессы в носоглотке;

переохлаждение;

гипертрофия глоточных миндалин и хронические аденоидиты;

хронические патологии носоглотки (синусит, тонзиллит, ринит);

ослабление местного иммунитета на фоне различных заболеваний (рахит, дефицит веса, анемия, экссудативный диатез, лейкоз, СПИД и другие);

частые аллергии, сопровождающиеся отеками слизистых и насморком;

неправильное высмаркивание носа;

травмы с проникновением инфекции в полость уха.

Внутренний отит развивается как осложнение острого или хронического воспаления среднего уха, в результате травмы или общего инфекционного заболевания. В последнем случае возбудитель проникает во внутреннее ухо через кровь или мозговые оболочки (например, при менингите).

Симптомы отита у ребенка

Характерная для отита клиническая картина определяется локализацией воспалительного процесса.

Симптомы наружного отита

При наружном отите у детей наблюдается покраснение, зуд, отек ушной раковины и наружного слухового прохода, сопровождающиеся внезапным подъемом температуры и болезненными ощущениями. Чувство боли усиливается при попытке потянуть за ушную раковину, при открывании рта и жевании.

Выделяют наружный ограниченный и разлитой (диффузный) отит.

Ограниченный наружный отит возникает при воспалении волосяного фолликула и сальной железы в наружном слуховом проходе. Он проявляется в виде покраснения кожи, образования фурункула, в центре которого формируется гнойный стержень, и увеличения лимфатических узлов за ухом. Когда вызревший гнойник вскрывается, болевые ощущения уменьшаются, а на его месте остается глубокая ранка, которая впоследствии заживает с формированием небольшого рубца.

При разлитом наружном отите воспалительный процесс затрагивает весь слуховой проход. Обычно он возникает вследствие аллергической реакции, бактериального или грибкового (отомикоз) поражения кожного покрова. На коже наружного слухового прохода при этой форме заболевания часто появляются волдыри. При грибковой инфекции наблюдается шелушение кожи в ушном проходе, сопровождающееся выраженным зудом.

Видео: Как лечить отит у взрослых и детей

Симптомы среднего отита

При остром среднем отите у детей симптомы зависят от формы заболевания. Для катарального воспаления характерны следующие признаки:

пульсирующая, колющая или стреляющая боль в ухе, усиливающаяся при нажатии на козелок, возможна иррадиация боли в висок, горло или щеку;

резкое повышение температуры тела до 40°C;

заложенность в ушах;

беспокойный сон;

слабость, вялость;

капризность, раздражительность;

рвота, послабление стула (наблюдается не всегда).

При отсутствии своевременно начатой терапии острый средний катаральный отит уже на следующие сутки может перейти в гнойный. Гной образуется в выпотевшем при катаральном отите экссудате, являющемся благоприятной средой для размножения патогенных бактерий. Для гнойного отита характерна сильная боль (чем выше давление в барабанной полости, тем сильнее боль), снижение слуха. При разрыве барабанной перепонки гнойная жидкость вытекает из наружного слухового прохода. Болевые ощущения при этом становятся менее интенсивными.

Серозный средний отит представляет собой вялотекущий воспалительный процесс, который может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Он характеризуется скоплением жидкости негнойного происхождения в барабанной полости.

Хроническая форма среднего отита характеризуется слабо выраженной симптоматикой. При ней у ребенка долго не зарастает отверстие на барабанной перепонке, периодически выделяется гной из наружного слухового прохода, отмечается шум в ушах и постепенно нарастающее в зависимости от длительности заболевания снижение слуха. Сильные боли отсутствуют.

Симптомы внутреннего отита

Внутреннее ухо тесно связано с вестибулярным анализатором, поэтому воспалительный процесс в нем отражается на его функциях. У детей с этим видом заболевания, кроме нарушений слуха, отмечается шум в ушах, головокружения, нарушения координации движений и равновесия, тошнота и рвота.

Особенности отита у грудничков

Заподозрить отит у грудничков, которые не могут объяснить родителям, что именно у них болит, является сложной задачей. Основным признаком воспаления уха становится резкое беспокойство, сильный, казалось бы, беспричинный пронзительный крик и плач. Они плохо спят ночью, просыпаются с криком. Если дотронуться до больного ушка, то плач усиливается. Наблюдается заметное ухудшение аппетита или отказ от еды. Ребенок не может нормально поесть, так как во время сосания и глотания болевые ощущения усиливаются. Он крутит головой и отворачивается от бутылочки или груди.

Ребенок может теребить рукой больное ушко. Во время сна он часто трется головой о подушку. При одностороннем отите малыш, чтобы уменьшить боль, пытается занять вынужденное положение и ложится так, чтобы больное ухо упиралось в подушку.

Риск возникновения заболевания у детей первого года жизни повышает то, что большую часть времени они находятся в горизонтальном положении. Это затрудняет отток слизи из носоглотки при насморке и способствует ее застою. Также при кормлении малыша в положении лежа на спине или при срыгивании грудное молоко или молочная смесь иногда попадают из носоглотки в среднее ухо и вызывают его воспаление.

Диагностика

При подозрении на отит у детей необходимо обратиться к педиатру или отоларингологу. В случае гнойных выделений из уха надо срочно вызвать на дом врача или заложить ребенку в ушко вату, надеть шапочку и самостоятельно отправиться в поликлинику.

Сначала врач собирает анамнез и выслушивает жалобы, а затем производит осмотр уха при помощи отоскопа или ушного зеркала, оценивает изменения наружного слухового прохода и состояние барабанной перепонки. Также производится осмотр пазух носа и ротовой полости.

При подозрении на отит назначается общий анализ крови для оценки наличия в организме воспалительного процесса и степени его выраженности (повышенное СОЭ, увеличение количества лейкоцитов). Для проверки нарушений слуха может быть проведена аудиометрия.

Если из наружного слухового прохода вытекает гнойная жидкость, то производится ее забор для бактериологического исследования и анализа чувствительности к антибиотикам. В особо сложных ситуациях (например, при поражении внутреннего уха) дополнительно применяется рентгенологическое исследование, КТ и МРТ.

Лечение

Своевременно начатое лечение отита у детей обеспечивает благоприятный исход. В зависимости от вида заболевания и тяжести течения процесс выздоровления при острой форме может занять 1–3 недели. После окончания терапии у детей в среднем до трех месяцев сохраняется нарушение слуха.

Лечение наружного отита

Лечение наружного отита проводится в амбулаторных условиях. До тех пор, пока не вызреет гнойный стержень фурункула, оно заключается в применении противовоспалительных средств и спиртовых компрессов. После формирования стержня врачом осуществляется его вскрытие с последующим дренированием образовавшейся полости и промыванием ее антисептическими растворами (хлоргексидин, мирамистин, 3% расвором перекиси водорода). После окончания процедуры накладывается повязка с левомеколем, которую необходимо периодически менять до полного заживления раны.

Если имеет место высокая температура и сильное увеличение в размерах расположенных рядом лимфатических узлов, применяют антибиотики.

При отомикозе наружного уха ушную раковину и наружный слуховой проход очищают от ушной серы, слущенной кожи, патологических выделений и грибкового мицелия. Затем промывают растворами антимикотических средств и обрабатывают противогрибковыми мазями или кремами (клотримазол, нистатиновая мазь, кандид, миконазол и другие). Внутрь назначают таблетки (флуконазол, кетоконазол, микосист, амфотерицин В) с учетом допустимости их применения для детей определенного возраста.

Лечение среднего отита

Лечение острого среднего отита в большинстве случаев осуществляется в домашних условиях. В зависимости от формы и тяжести заболевания могут применяться:

жаропонижающие;

обезболивающие;

антибиотики;

сосудосуживающие капли;

антисептики;

антигистаминные средства;

физиотерапевтические процедуры (ультрафиолетовое облучение, лазеротерапия, УВЧ в носовые ходы и наружный слуховой проход);

хирургическое вмешательство.

Для детей старше двух лет, если диагноз требует уточнения, воспаление является односторонним и симптоматика выражена не слишком ярко, целесообразна выжидательная тактика. Терапия при этом заключается в применении жаропонижающих средств на основе парацетамола или ибупрофена при повышении температуры. Через некоторое время проводится повторный осмотр для подтверждения диагноза. Если состояние ребенка за период наблюдения (24 – 48 ч) не улучшается, врач назначает антибиотики.

Лечение антибиотиками

Антибиотики при отите назначаются в случае, если причиной заболевания является бактериальная инфекция. Их применение в инъекционной или пероральной форме (таблетки, сироп, суспензия) необходимо с первого дня, если:

заболевание выявлено у ребенка до одного года;

диагноз не вызывает сомнения;

воспалительный процесс локализован в обоих ушах;

наблюдается выраженная тяжелая симптоматика.

При гнойном среднем отите антибиотики обычно назначают инъекционно, так как при таком способе введения заметно повышается их эффективность.

Из антибиотиков для лечения отита у ребенка чаще всего применяют препараты пенициллинового (амоксиклав, амоксициллин, амписид, аугментин и другие) и цефалоспоринового ряда (цефтриаксон, цефуроксим, цефотаксим), макролиды (азитрокс, сумамед, хемомицин, азимед и другие). Главными критериями выбора препарата являются его способность хорошо проникать в полость среднего уха и относительная безопасность для детей.

Дозировка рассчитывается исключительно врачом с учетом веса ребенка. Терапевтический курс составляет не менее 5-7 дней, что позволяет препарату в достаточном количестве накопиться в барабанной полости и предупредить переход заболевания в хроническую форму.

Видео: Доктор Комаровский о симптомах и лечении отита

Местные средства при гнойном отите

Для лечения среднего отита используют ушные капли с противовоспалительным, антибактериальным и обезболивающим действием и растворы антисептиков.

При гноетечении из наружного слухового прохода врач сначала тщательно удаляет гной и промывает ушную полость дезинфицирующими растворами (перекиси водорода, йодинола, фурацилина), после чего закапывает раствор антибиотика (диоксидин, софрадекс, отофа).

Из обезболивающих и противовоспалительных средств можно использовать ушные капли отипакс, отирелакс, отинум. Их закапывают в полость уха непосредственно или пропитывают ими ватные турунды, а затем вставляют в ухо. Капли в ушной канал ребенку закапывают в положении лежа на спине с повернутой на бок головой, слегка оттянув ушную раковину вверх и кзади. После этого ребенок должен полежать 10 минут, не меняя положения тела.

Многие педиатры, в том числе Комаровский Е. О., особо акцентируют внимание родителей на том, что до осмотра полости уха врачом и оценки целостности барабанной перепонки с целью лечения отита нельзя использовать никакие ушные капли. Если при разрыве барабанной перепонки они попадут в полость среднего уха, то возможно поражение слухового нерва и повреждение слуховых косточек, что приведет к тугоухости.

Сосудосуживающие капли в нос

При отите важно обеспечить ребенку свободное носовое дыхание. Для этого необходимо регулярно очищать носовые пазухи от скопившейся слизи при помощи ватных жгутиков, смоченных в детском масле. Если в полости носа имеется засохшая слизь, то в каждую ноздрю надо закапать по 2-3 капли физраствора или специальных препаратов (аквамарис, маример, хьюмер), а затем через 2-3 минуты очень аккуратно удалить размягчившуюся слизь при помощи аспиратора.

При среднем отите показано закапывание в нос сосудосуживающих капель (називин, виброцил, галазолин, риназолин), которые не только улучшают носовое дыхание, но и обеспечивают проходимость слуховой трубы, уменьшая отек слизистой и нормализуя вентиляцию среднего уха.

Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство при остром среднем отите требуется довольно редко. Оно заключается в надрезе барабанной перепонки (миринготомии) с целью обеспечения выхода для скопившегося в барабанной полости гноя или экссудата наружу. Показанием для этой процедуры являются сильно выраженные болевые ощущения. Проводится она под анестезией и позволяет сразу облегчить состояние ребенка. Заживление поврежденной барабанной перепонки занимает около 10 дней. В течение этого времени необходим тщательный уход за ухом.

Лечение лабиринтитов

Лечение воспаления внутреннего уха проводится в условиях стационара, так как это заболевание чревато развитием довольно серьезных осложнений в виде нарушений мозгового кровообращения, развития менингита, сепсиса.

Для лечения используют антибиотики, антисептические, противовоспалительные и дегидратирующие средства, витамины, а также препараты, улучшающие кровообращение, нормализующие функции вестибулярного аппарата и слух. При необходимости прибегают к хирургическому вмешательству, целью которого является выведение жидкости из полости внутреннего уха и устранение гнойного очага.

Осложнения

При несвоевременно начатом или неправильном лечении, а также при стремительном течении отит может перейти в хроническую форму или привести к развитию следующих осложнений:

мастоидит (воспаление сосцевидного отростка височной кости);

менингеальный синдром (раздражение оболочек головного мозга);

тугоухость;

парез лицевого нерва;

поражение вестибулярного аппарата.

Наиболее подвержены риску возникновения осложнений дети с ослабленным иммунитетом.

Видео: Как избежать осложнений при отите. Советует «Детский доктор»

Профилактика

Профилактика отита у детей направлена в первую очередь на повышение защитных сил организма и предупреждение попадания слизи из носовой полости в слуховую трубу. В связи с этим рекомендуется:

обеспечить как можно более длительное грудное вскармливание;

принимать меры по закаливанию организма;

своевременно и до конца вылечивать ОРЗ и воспалительные заболевания носоглотки;

при насморке во время кормления грудью или из бутылочки не класть ребенка горизонтально;

регулярно удалять слизь из носовой полости при насморке;

одевать ребенку закрывающую уши шапку в холодную и ветреную погоду.

Родителям необходимо следить за тем, чтобы ребенок правильно высмаркивал нос, поочередно каждую ноздрю.