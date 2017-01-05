Популярность натуральных и проверенных временем средств для лечения кашля не ослабевает. Их безопасность для организма, продуктивность, отсутствие побочных эффектов и хорошая переносимость (в большинстве случаев) востребованы круглый год. Среди иммуностимуляторов и бактерицидных лекарств природного происхождения черная редька с медом занимает особое место. Этот рецепт передается в неизменном виде из поколения в поколение, обеспечивая отменный результат – быстрое излечение.

Целебные свойства черной редьки с медом

Состав целительной смеси определяет ее особенные свойства. Черная редька способна в сочетании с медом победить и кашель при легкой простуде, и застарелый бронхит. Коклюш, охриплость голоса, прочие нарушения в функционировании верхних дыхательных путей также являются показанием к применению этого снадобья.

Черная редька содержит большое количество кальция, калия, железа и эфирных масел, определяющих ее бактерицидное действие. Лизоцим разрушает клеточные стенки некоторых микроорганизмов, снимает воспаление, разжижает мокроту, а также способствует ее выведению. Витамины C и B6 помогают справиться с кашлем и облегчают течение простуды.

Мед – известный и признанный природный иммуномодулятор, его антиоксидантный и противомикробный эффекты не нуждаются в рекламе. Он способен активизировать отделение слюны и слизи, что оказывает смягчающее действие на стенку носоглотки. Глюкоза же помогает вырабатываться опиоидным веществам, которые подавляют источник кашля.

Для лечения кашля лучше всего приобретать майский мед, поскольку он имеет выраженное противовоспалительное и антибактериальное действие. Редька должна быть свежей, нового урожая, в идеале - выращенной на частном подворье без применения промышленных доз удобрений, гербицидов и иных синтетических химических соединений.

Помимо борьбы с кашлем, черная редька с медом применяется как противоглистное и молокогонное средство, она также эффективно помогает врачевать и другие нарушения здоровья:

малокровие;

камни в мочевом пузыре, почках;

водянку;

подагру;

болезни печени;

метеоризм;

предупреждать развитие злокачественных новообразований.

Рецепты и правила приготовления черной редьки

Все рецепты изготовления вкусного и эффективного лекарства сводятся к тому, чтобы получить свежий сок редьки и развести его с медом в определенной пропорции. Допустимо добавлять другие действующие вещества или продукты питания, имеющие лечебные и поддерживающие организм человека свойства.

Классический рецепт приготовления черной редьки

Состав:

Редька – 1 шт.

Мед – 2 ст. л.

Применение:

Тщательно вымыть редьку, поставить ее в небольшую емкость с водой корешком вниз. Верхушку отрезать, сердцевину частично удалить, в углубление залить мед таким образом, чтобы осталось место для сока. Положить на редьку отрезанную верхушку, используя ее вместо крышки. Через 12 часов лекарство будет готово. В лунку при этом необходимо периодически добавлять израсходованное количество меда. Использовать корнеплод можно в течение 3 суток, после чего его необходимо заменить новым.

Экономичный рецепт приготовления черной редьки

Состав:

Редька – 1 шт.

Мед

Применение:

Очистить корнеплод от кожуры и нарезать маленькими кусочками, положить их в керамическую или стеклянную банку, залить медом и аккуратно перемешать. Через 8-10 часов редька должна выделить достаточно сока, чтобы его отцедить, а в оставшуюся массу снова налить мед. Полученное средство можно хранить в холодильнике не более 3 дней. Редька, приготовленная таким способом, не пересыхает и дает большое количество сока.

Видео: Приготовление сока редьки с добавлением меда

Быстрый рецепт приготовления редьки с медом

Состав:

Редька – 1 шт.

Мед – 2 ч. л.

Применение:

Редьку хорошо вымыть, почистить от кожуры и натереть на самой мелкой терке. С помощью марли отжать сок из полученной массы, смешать с медом. Как только он растворится в напитке полностью, средство можно считать готовым к употреблению.

Рецепт противокашлевого средства с редькой, малиной и медом

Состав:

Редька средней величины – 1 шт.

Мед

Малина

Применение:

Редьку вымыть, аккуратно почистить и натереть на самой мелкой терке. Смешать по 1 чайной ложке полученной массы и малины, добавить 2 чайные ложки меда, тщательно перемешать.

Рецепт лекарственного средства от кашля из запеченной редьки

Состав:

Редька – 1 шт.

Сахар

Применение:

Редьку помыть, почистить от кожуры и порезать на небольшие кубики; сложить их в кастрюлю и присыпать сахаром. Кастрюлю плотно закрыть крышкой, запекать содержимое при температуре около 110°C в течение 120 минут. Остудить редьку, отцедить ее сок, употреблять по 1-2 чайных ложки до еды трижды в день.

Предупреждение: Важно строго соблюдать дозировку при лечении кашля соком редьки с медом и не превышать ее: это может иметь серьезные последствия.

Взрослому показан прием сиропа в количестве 1 столовой ложки, ребенку – 1 чайной ложки трижды в день перед едой. Средство с малиной употребляют 3-4 раза в день до еды или сразу после нее, доза - 1 чайная ложка. Длительность курса лечения не должна быть больше 21 дня подряд для взрослых, 1 недели – для детей.

Введение сока редьки с медом в рацион маленьких детей

При появлении кашля у маленького ребенка родителям в первую очередь необходимо получить консультацию педиатра. Только после постановки диагноза и одобрения врачом идеи применить народные средства для лечения можно приступить к приготовлению целебного напитка. Дети легко соглашаются принимать полезный сироп из редьки и меда, поскольку он имеет приятный сладкий вкус.

Впервые проводить лечение маленьких детей с помощью редьки и меда от кашля следует с большой осторожностью. Начинают его всего с одной капли снадобья трижды в день. При хорошей переносимости сока ежесуточно добавляют его по 1 капле в процессе лечения, постепенно доводя употребляемое количество до 1 столовой ложки за день.

Видео: Школа доктора Комаровского. Кашель: средства и методы его лечения

Противопоказания

Редька с медом для лечения кашля, приготовленная по любому рецепту, является сильнодействующим лекарственным средством. Следует придерживаться осторожности в ее применении и соблюдать возможные противопоказания:

аллергия на компоненты смеси;

ранний младенческий возраст (до 1 года);

язва двенадцатиперстной кишки, желудка;

воспаление стенки желудочно-кишечного тракта;

психические заболевания, склонность к депрессии;

нарушения в работе почек;

беременность.

Чаще всего аллергическая реакция возникает на продукты пчеловодства в составе смеси. В этом случае допустимо использовать в рецептах сахар вместо меда или сок от запеченной редьки.