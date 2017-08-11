Насморк, особенно у маленьких детей - это явление, с которым родители борются по мере сил и возможностей. Причина, как они думают, обычная: посидел на сквозняке, промочил ноги – вот тебе и мокрый нос. В холодное время года без насморка не обходится ни один ребенок. Но не всегда его причины и последствия безобидны. Хронический насморк может стать причиной слабого развития малыша, различных серьезных болезней. Медики называют насморк синуситом. При заболевании детей требуется лечение, учитывающее анатомические особенности строения их лицевых костей.

Синусит, его виды и формы

Синусит – это общее название воспалительных заболеваний околоносовых пазух (синусов). Предназначением синусов является предварительный подогрев воздуха, поступающего в дыхательные органы. Черты лица человека, а также тембр его голоса во многом зависят от формы и размера пазух.

Всего таких пазух 7 (3 парных, расположенных с обеих сторон от носа, и 1 непарная – «клиновидная», расположенная над ним). Воспаление может возникнуть в одной из них или во всех сразу, с одной стороны лица или с обеих.

Все синусы соединяются с полостью носа узкими отверстиями, которые легко перекрываются при возникновении отека слизистой оболочки. При этом в пазухе скапливается слизь, происходит ее нагноение.

У детей лицевые пазухи формируются постепенно. Их строение меняется по мере взросления. Поэтому проявления заболевания у малышей разного возраста различны. В зависимости от того, в каких пазухах воспалена слизистая оболочка, синусит подразделяют на следующие виды:

гайморит – воспаление верхнечелюстных («гайморовых») пазух, которые окончательно формируются только к 7 годам;

фронтит – воспаление лобных пазух;

этмоидит – воспалительный процесс в «решетчатых» пазухах;

сфеноидит – процесс воспаления возникает в «клиновидной» пазухе.

Синусит возникает в острой форме (длится не более 3 месяцев), хронической (продолжительность заболевания больше 3 месяцев) и рецидивирующей (ребенок болеет периодически, через каждые 2-3 месяца и чаще). Легко протекающий острый синусит, как правило, наблюдается у ребенка при любой простуде. В тяжелой форме это заболевание встречается редко.

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Последствия синусита

Воспаление вначале возникает обычно в слизистой оболочке носа, откуда распространяется на околоносовые пазухи. Нарушение вентиляции синусов и отек слизистой приводят к возникновению отечно-катаральной формы синусита, при которой наблюдается только воспаление слизистых оболочек синусов. При нагноении слизи возникает гнойная форма заболевания. Гной может попадать в кровь, а через нее – в другие органы (сердце, сосуды, почки, дыхательные органы).

Воспаление может распространиться на ухо (возникает отит), оболочки головного и спинного мозга (менингит – это заболевание, опасное для жизни). Возможно появление в носу полипов. Может возникнуть воспалительный процесс в костях и окружающих их мягких тканях (остеомиелит). Одним из последствий является воспаление глазницы, в результате которого появляются различные заболевания глаз.

Предупреждение: При возникновении у ребенка симптомов синусита нельзя заниматься самолечением. Домашнее лечение ведет к дальнейшему распространению патологического процесса и появлению тяжелых осложнений. Прежде всего, надо показать ребенка врачу, выяснить причину заболевания. Лечение при синусите отдельных видов значительно различается.

Хронический синусит приводит к ослаблению иммунитета у ребенка.

Причины заболевания синуситом

Синусит имеет различную природу, возникает вследствие инфекционного заражения, травм носа, наличия аллергии. В зависимости от этого выделяют следующие типы синусита:

вирусный (возбудителями являются вирусы кори, гриппа и другие);

бактериальный (возникает вследствие поражения стафилококками, пневмококками, стрептококками, хламидиями);

грибковый (чаще всего проявляется в хронической форме при сахарном диабете, лейкозе);

травматический (такой воспалительный процесс возникает из-за попадания в нос ребенка инородного тела, повреждения тканей носа при падении, ушибах, хирургических операциях);

аллергический - образованию отеков способствует аллергическое воспаление слизистых оболочек лицевых пазух. Такой синусит появляется в определенный сезон, связанный с цветением растений. Его причиной может быть общение ребенка с домашним животным, а также воздействие других факторов, вызывающих аллергию.

Может проявиться смешанная форма заболевания. Нередко причиной синусита становится бронхиальная астма, бактериальное воспаление дыхательных путей, плохое состояние зубов у ребенка (кариес). Нередко возникает у ВИЧ инфицированных, детей, страдающих генными нарушениями, такими, как синдром Дауна, муковисцидоз (генетическое поражение дыхательных органов).

Причиной возникновения синусита у ребенка может быть искривление носовой перегородки.

Типичные симптомы

При заболевании синуситом у детей возникают симптомы заложенности носа, затруднения дыхания.

Появляется боль в области лба, щек со стороны носа. Боль отдает в челюсти, область глаз, усиливается при наклоне головы. Появляется насморк. Слизистое отделяемое из носа является обильным, жидким или плотным, окрашенным в желто-зеленый цвет.

Возможно появление неприятного запаха изо рта. Голос становится гнусавым. Температура может повышаться до 38°. Беспокоит, особенно к вечеру, сухой затяжной кашель, вызывающий тошноту и рвоту. Кашель усиливается к вечеру.

Малыш становится вялым и капризным. У него краснеют и начинают слезиться глаза, опухают веки.

Особенности протекания заболевания у детей разного возраста

У малышей до 3 лет носовые пазухи развиты слабо, поэтому застой слизи в них происходит реже. Синусит чаще всего носит вирусный или бактериальный характер. Проявляется не так ярко, как у взрослых. Хронический насморк часто сопровождается воспалением среднего уха, при котором из уха «течет». Малыши такого возраста не всегда могут пожаловаться на боль.

О наличии синусита говорит обычно затрудненное дыхание. Ребенок очень беспокойный, отказывается есть и пить, плохо спит, постоянно капризничает. Грудному малышу трудно сосать грудь или бутылочку, так как он не может нормально дышать с заложенным носом.

Дети старшего возраста уже могут четко объяснить, где у них болит, обрисовать свое состояние. В отличие от маленьких детей, у них чаще всего бывают воспалены несколько пазух (возможно общее поражение всех синусов). Гнойная слизь имеет примеси крови.

Кроме болезненных симптомов и заложенности носа у них заметно снижение чувствительности к запахам, светобоязнь, появление сухости в горле. Першение приводит к мучительному ночному кашлю. Температура повышается до 39°. Состояние ухудшается к вечеру. Нарастает утомляемость, раздражительность, ухудшается память и внимание. Малыш храпит во сне, часто просыпается.

Особенности симптомов и осложнений при различных видах синусита

По характеру симптомов врач может установить, каким видом синусита заболел ребенок, и предусмотреть возможные осложнения.

Гайморит. Для него характерны боли с одной стороны верхней части носа или обеих, отечность век. Появляется ощущение выпученности одного или обоих глаз. Расположение гайморовых пазух таково, что гной может непосредственно попадать в черепную полость. Поэтому осложнением часто бывает менингит. Из-за гайморита обостряется ангина, хронический бронхит. Возможно гнойное поражение костей верхней челюсти, развитие воспаления лицевого нерва.

Фронтит. Боль ощущается в основном в области лба и распространяется в другие части лица, усиливается при надавливании на внутренний угол глазницы, при ярком освещении. У больного слезятся глаза, появляются отеки на лице. Выделения из носа наиболее обильны утром, у них имеется неприятный запах.

Осложнением хронического фронтита может стать воспаление кости лобной пазухи, образование свища из-за некроза. Возможно поражение глазницы, возникновение менингита, развитие абсцесса мозга, заражения крови.

Сфеноидит. Боль возникает в области затылка и висков. Наблюдается расстройство обоняния, слабость, высокая температура. Опасными осложнениями являются поражение зрительного нерва, менингит, абсцесс.

Этмоидит. Признаки этого заболевания характерны для гриппа и ринита. Боль возникает в области переносицы, внутреннего края глаза. Носовое дыхание может отсутствовать полностью. Выделения из носа вначале прозрачные, не имеющие запаха. Затем они густеют, становятся зелено-желтыми, гнойными. Температура в начале заболевания резко поднимается до 40°. У грудничков возникает частое срыгивание.

При длительном течении возможно попадание гноя в глазницы, нарушение зрения (двоение в глазах, снижение остроты зрения, сужение обзора). Может возникнуть воспаление мозговых оболочек.

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Диагностика синусита

Прежде чем назначить препараты для лечения, врач должен знать точно, каким видом синусита болен ребенок, что явилось причиной заболевания. Для того чтобы обследовать область носоглотки и диагностировать синусит, применяются следующие методы обследования:

Традиционный осмотр всех областей носовой полости с помощью специальных зеркал (риноскопия). Осмотр пазух с помощью эндоскопа (при оптическом увеличении и освещении) – эндоскопия. Производится рентген лицевой части головы для исследования околоносовых пазух. Компьютерная и магнитно-резонансная томография. Применяется для обнаружения полипов в носу, искривления носовой перегородки, оценки степени распространения воспалительного процесса, изучения характера осложнений. При подозрениях на аллергический синусит проводится тест на аллергены. Лечение такого заболевание не имеет смысла, если ребенок будет и дальше находиться в контакте с вредным для него веществом. Проводится анализ мазка из носа на антитела к вирусным инфекциям.

Помимо этого, обязательно делается бактериальный посев слизи из пазух носа, чтобы выяснить, какой вид бактерий вызвал заболевание.

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Лечение синусита

Лечение синусита у детей направлено на устранение причины болезни, снятие заложенности носа и восстановление носового дыхания. Необходимо избавиться от воспаления слизистых оболочек носовых пазух, предотвратить осложнения. Возможно лечение консервативным способом с помощью лечебных препаратов и физиотерапевтических процедур, а также с помощью хирургического вмешательства (проведения пункции носовой пазухи).

Медикаментозное лечение

При консервативном лечении используются антибиотики, сосудосуживающие и антисептические средства, препараты противоаллергического действия.

Антибиотики. Обычно их рекомендуется назначать после выяснения бактериального происхождения заболевания и получения результатов бактериального посева, показывающего тип бактерий и чувствительность к антибиотикам определенного вида. Однако если у ребенка наблюдается резкий подъем температуры и появляются обильные гнойные выделения из носа, то есть возникает опасное состояние, врач сразу назначает антибиотик. При этом результат посева бывает готов только через несколько дней, а осложнения у детей наступают очень быстро. После получения результатов анализа прием антибиотика корректируется.

Назначаются антибиотики пенициллинового ряда (ампициллин, амоксиклав), а если у ребенка имеется аллергия на эти препараты, то применяются сумамед, азитромицин и другие препараты-макролиды.

Сосудосуживающие средства. Сосудосуживающие средства применяют для уменьшения отека слизистой, что помогает ребенку дышать носом. Такие средства способствуют высушиванию слизистой, поэтому их применяют в течение 5-6 дней, не дольше. Используются детские капли отривин, називин, тизин. Для малышей старше 3 лет эти средства можно применять в виде спреев.

Антисептические и противовоспалительные средства. К ним относятся капли протаргол, колларгол вяжущего действия. Для устранения воспаления назначается закапывание препарата биопарокс или смазывание слизистой носа мазью бепантен, смягчающей слизистую и ускоряющей ее заживление.

Антигистаминные препараты. Они позволяют устранить действие аллергенов, снять такие симптомы, как слезоточивость, отеки, аллергический насморк. Используются кларитин, зиртек, цетрин.

Примечание: При назначении любых лекарств учитывается возраст и вес пациента, чтобы не допустить передозировки и ее последствий для печени и иммунной системы.

Жаропонижающие средства. Для снижения температуры тела применяются панадол, парацетамол, мбупрофен, но ни в коем случае не препараты аспирина, способствующие возникновению носового кровотечения.

Физиотерапевтические методы

Они позволяют улучшить циркуляцию крови в слизистых оболочках, ускорить обменные процессы, снять воспаление. Используются такие методы, как кварцевание носовой полости, УВЧ, электрофорез, лазерная терапия, инфракрасное облучение с помощью лампы «Соллюкс».

Активно применяются ингаляции препаратами, разжижающими слизь, способствующими регенерации слизистой (0.2% раствором этония, интерфероном). Практикуется промывание носа специальными солевыми растворами. Используются также массаж биологически активных точек лица и лечебная дыхательная гимнастика.

Для ингаляции в домашних условиях после согласования с врачом и при отсутствии у ребенка аллергии на растения можно использовать отвары ромашки, календулы, картофеля.

Хирургическое лечение

Такое лечение проводится, если достичь эффекта другими методами не удается. Производится прокол пораженных пазух, промывание их антисептическими растворами и введение антибиотика. К хирургическим методам относится и операция по устранению искривления носовой перегородки, которая проводится обычно после 14 лет.

Чтобы избежать развития синусита, ЛОР-врачи рекомендуют закаливать ребенка, укреплять его иммунитет, вовремя обращаться к врачу для лечения простудных и аллергических заболеваний, поддерживать в квартире оптимальную температуру и влажность воздуха.