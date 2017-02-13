Самой распространенной проблемой среди детей является насморк. Наверно, почти каждый ребенок, особенно посещающий садик или школу, по нескольку раз в год сталкивается с этим симптомом. В зависимости от причины насморка слизистые выделения из носа имеют различную консистенцию и окраску. Они могут быть прозрачными, белыми, желто-коричневыми, зелеными, жидкими, густыми. Наиболее пугающе для родителей выглядят зеленые сопли у ребенка. Такая окраска выделений свидетельствует о наличии в полости носа бактериальной инфекции. Лечение такого типа насморка назначает врач.

Возможные причины появления зеленых соплей

Как у взрослых, так и у детей насморк является одним из характерных симптомов простуды и острых респираторных заболеваний. Чаще всего он появляется в осенне-зимний и зимне-весенний период, когда на фоне общего снижения иммунитета сильно повышается восприимчивость организма к различным инфекциям. В группе риска находятся дети, посещающие детские коллективы, так как возбудители таких заболеваний с легкостью передаются воздушно-капельным путем от больного здоровому.

При попадании в верхние дыхательные пути вирусов в первые дни заболевания выделения из носа прозрачные и жидкие. Если на данном этапе не было начато адекватное лечение, то в носовой полости создается благоприятная среда для развития патогенной бактериальной микрофлоры (чаще стрептококков и стафилококков). При этом меняется характер соплей: они становятся более густыми и приобретают желто-зеленую или зеленую окраску, слизистая оболочка носа становится болезненной, затрудняется свободное носовое дыхание.

Такой цвет выделений из носа обусловлен тем, что для борьбы с патогенными бактериями в носовой полости скапливаются специальные клетки – нейтрофилы (нейтрофильные лейкоциты). Они поглощают бактерии, расщепляют их и затем погибают вместе с ними. В результате этого процесса в нейтрофилах высвобождается лизосомальный фермент миелопероксидаза, который имеет зеленую окраску и принимает активное участие в уничтожении бактерий. Чем интенсивнее окраска соплей, тем большее количество бактерий находится в носу и сильнее воспалительный процесс.

Зеленые сопли у ребенка могут быть симптомами следующих заболеваний, возникающих как осложнение обычного насморка, гриппа или других инфекционных болезней:

ринит – воспаление слизистой оболочки носовой полости;

этмоидит – воспалительный процесс в решетчатой околоносовой пазухе;

гайморит – воспаление в гайморовой придаточной пазухе носа;

фронтит – воспалительный процесс в лобной придаточной пазухе носа.

Иногда зеленые сопли возникают как осложнение аллергического ринита в случае, если ребенок страдает аллергией.

Видео: Педиатр Комаровский Е. О. о лечении насморка

Как лечить зеленые сопли

Любой насморк доставляет сильный дискомфорт. И чем меньше ребенок, тем в большей степени он его испытывает. Затрудненное носовое дыхание может стать причиной головной боли, капризности, нарушения сна. При появлении у ребенка зеленых соплей нужно сразу обратиться к специалисту (отоларингологу). Он проведет осмотр полости носа и назначит соответствующее лечение. Учитывая, что возбудителем заболевания являются бактерии, дополнительно может понадобиться выполнение такого анализа, как бактериологический посев из носа с определением чувствительности выявленных возбудителей к антибиотикам.

При не очень тяжелых формах заболевания показана только местная терапия, включающая нормализацию оттока слизи, промывание носовых ходов и закапывание антисептических препаратов. Иногда при зеленых соплях, особенно если они возникли на фоне аллергии, целесообразен внутренний прием антигистаминных препаратов (фенистил, эриус, супарстин, дезлоратадин). Эти средства снимут воспаление и уменьшат отек слизистой оболочки носовой полости.

Значительно облегчить состояние поможет обильное питье, правильный режим температуры и влажности в помещении. Для создания таких условий необходимо частое проветривание и влажная уборка. Влажный воздух предупреждает пересыхание слизистых оболочек носа и появление густых соплей, которые в значительной степени затрудняют дыхание малыша. Если ребенок относительно нормально себя чувствует, то очень полезны будут прогулки на свежем воздухе.

При зеленых соплях у детей самолечение недопустимо, все препараты и способы их применения должны быть согласованы с врачом.

Промывание и очистка носа

Промывание носа лучше проводить в поликлинике или самостоятельно дома после того, как врач объяснит и покажет, как это делать правильно. Такая тактика поможет избежать возникновения у ребенка осложнений в виде воспаления среднего уха (отита).

Малыши до одного года, как правило, не умеют высмаркиваться, поэтому для качественной очистки их носа от соплей понадобится аспиратор или спринцовка. Перед началом проведения процедуры необходимо вынуть пустышку из ротика малыша, если он ее сосет, в противном случае возможна баротравма уха. Для промывания носа и увлажнения слизистой рекомендуется использовать растворы с морской водой (аквамарис, маример, хьюмер, квикс, аквалор и другие) или обычный физиологический раствор. Предпочтительнее использовать эти средства в виде спреев, так как они обеспечивают более равномерное, по сравнению с каплями, орошение полости носа.

Проводить очистку носа необходимо с периодичностью 3 раза в день. Для грудничков рекомендуется выполнять такую процедуру перед кормлением, ведь забитый нос не даст ему возможности нормально сосать молоко из маминой груди или бутылочки.

Лечебные капли

Перед закапыванием в нос лечебных капель необходимо очистить его от соплей. Это обеспечит лучшее всасывание препарата и повысит эффективность его действия. Тип капель и их дозировка подбирается в соответствии с возрастом и состоянием больного. Обычно при зеленых соплях ребенку могут назначить следующие капли в нос:

2% раствор протаргола. Активное вещество – протеинат серебра, оказывающий бактериостатическое и бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Альбуцид. Активное вещество – сульфацетамид, сульфаниламидный препарат, обладающий широким спектром антимикробной активности, оказывает бактериостатическое действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Изофра. Действующее вещество – антибиотик фрамицетин из группы аминогликозидов, к которому чувствительны большинство штаммов бактерий, вызывающих инфекции верхних дыхательных путей. Полидекса - комбинированный препарат с антибактериальным, противовоспалительным и сосудосуживающим действием. Активные вещества – неомицин, полимиксина B, дексаметазон, фенилэфрин. Биопарокс – ингаляционный препарат, содержащий в составе антибиотик широкого спектра действия, фузафунгин.

Кроме этого, иногда для лечения зеленых соплей оказываются эффективными сложные капли. Они готовятся самостоятельно или в аптеке по прописанному врачом рецепту. В их состав входят препараты с антибактериальной активностью (диоксидин, альбуцид), растворы антибиотиков (цефтриаксон, линкомицин), противовоспалительные и противоаллергические средства (дексаметазон, гирокортизон).

Известный педиатр, доктор Комаровский Е. О., обращает внимание родителей на то, что применение антибиотиков при зеленых соплях не всегда оправдано. По его мнению, в большинстве случаев можно обойтись регулярной очисткой носа от загустевшей слизи и принятием мер по профилактике ее появления, которые заключаются в частых и длительных прогулках на свежем воздухе, поддержании в доме режима прохладного влажного воздуха.

Сосудосуживающие капли

При отсутствии или сильном затруднении носового дыхания в составе комплексной терапии назначают сосудосуживающие капли. Закапывать их следует только при крайней необходимости, например, на ночь, так как они имеют много противопоказаний, побочных эффектов и могут стать причиной развития осложнений. К применению для детей разрешены следующие сосудосуживающие капли:

санорин (от 3 лет);

називин или риназолин 0.01 % (до 1 года), 0.025 % (от 1 до 6 лет), 0.05 % (от 6 лет);

отривин 0.05 % (до 6 лет), 0.1 % (от 6 лет и старше);

нафтизин 0.05 % (от 3 лет);

виброцил (с рождения);

фармазолин 0.05 % (от 6 месяцев), 0.1 % (от 12 лет и старше);

назол беби (от 2 месяцев) и назол кидс (от 6 лет).

Физиотерапия

Для лечения зеленого насморка врач может выписать также курс физиотерапевтических процедур. Из них хороший эффект дают:

ультрафиолетовое облучение;

СВЧ- и УВЧ-терапия;

магнитотерапия;

электрофорез с лекарственными препаратами;

аппаратная лекарственная ингаляция.

Видео: Педиатр Комаровский Е. О. о зеленых соплях

Лечение народными средствами

Традиционную терапию зеленых соплей у ребенка можно дополнить проверенными временем народными средствами. Однако перед их применением нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, так как в некоторых случаях они могут не только не сделать лучше, но еще и усугубить ситуацию, вызвав, например, аллергическую реакцию. Народные средства крайне не рекомендуется использовать для малышей младше двух лет.

При зеленых соплях хороший эффект дают закапывания в нос сока алоэ и настоев лекарственных трав, обладающих антисептическим, противовоспалительным и регенерирующим действием. К ним относятся цветки ромашки и календулы, трава тысячелистника, листья шалфея и эвкалипта. Чтобы приготовить такой настой, одну столовую ложку лекарственного сырья заливают стаканом кипятка, накрывают крышкой и дают остыть до комнатной температуры. Затем процеживают и используют по назначению.

Полезны будут и закапывания в нос свежевыжатых соков картофеля, моркови, свеклы, разбавленных кипяченой водой. В составе этих овощей содержатся фитонциды, являющиеся природными антибиотиками.

В домашних условиях также можно выполнять паровые ингаляции, которые будут способствовать разжижению и лучшему отхождению слизистых выделений из носовой полости. Наиболее эффективны из них вдыхания паров:

сваренного в мундире картофеля;

горячих настоев лекарственных трав (ромашки, душицы, календулы, эвкалипта, шалфея);

горячей воды с добавлением нескольких капель эфирного масла чайного дерева, розмарина, эвкалипта, пихты, мяты или камфоры (только для детей старше 4 лет).

В качестве общеукрепляющих и повышающих иммунитет средств можно давать ребенку теплое молоко с медом, чай с лимоном, шиповником, отвар или морс с черной смородиной.

При насморке помогают и тепловые процедуры. Можно выполнять горячие ванночки для кистей рук и ступней, для усиления разогревающего действия в них рекомендуется добавить горчичный порошок. Непосредственно на область носа при отсутствии острого воспалительного процесса прикладывают сухое тепло (мешочки с разогретой на сковороде солью или сахаром, сваренное вкрутую и завернутое в полотенце яйцо).

Осложнения

При появлении у ребенка из носовой полости слизистых выделений зеленого цвета лечение должно быть начато незамедлительно. В противном случае значительно повышается риск развития серьезных осложнений, одним из которых является переход заболевания в хроническую форму.

При насморке слизистые выделения, особенно если они густые, стекают не только наружу по носовым ходам, но и вниз по задней стенке носоглотки, что может привести к распространению инфекции по расположенным ниже дыхательным путям и вызвать воспаление горла, трахеит, бронхит и даже воспаление легких.

Кроме того, учитывая, что у маленьких детей соединяющаяся с носовой полостью слуховая труба короткая и широкая, практически не имеет изгиба, сопли из носовой полости легко попадают в полость среднего уха. В результате там начинает развиваться средний отит. Особенно часто такое происходит, если родители неправильно проводят ребенку промывание носа. В редких случаях инфекция распространяется на мозговые оболочки и ткани головного мозга.

Меры профилактики

Профилактика зеленых соплей у ребенка заключается, прежде всего, в принятии мер по предупреждению заболеваемости ОРЗ и повышении иммунитета, а также в своевременной терапии начинающегося насморка. Для этого родителям необходимо делать для ребенка следующее:

обеспечивать полноценное питание, богатое витаминами;

часто гулять на свежем воздухе;

заниматься закаливанием и спортом;

поддерживать в доме, где живет ребенок, оптимальные параметры температуры (18–19°С) и влажности (50–70%), часто проветривать помещение.

В период эпидемий гриппа и ОРВИ нелишним будет смазывать полость носа оксолиновой мазью, стараться не посещать места массовых скоплений людей.