У маленького ребенка иммунитет еще не достаточно окрепший, поэтому он часто болеет простудными заболеваниями, и сопливый нос – это состояние для него обычное. Вместе с соплями выходят наружу бактерии. Выделения из носа являются реакцией организма на раздражение и воспаление слизистой оболочки. Постепенно слизь становится гуще, меняет цвет. Желтые сопли у ребенка бывают перед выздоровлением. Если оно затягивается, то могут быть осложнения. Родители волнуются, надо ли бежать с малышом к врачу, могут ли быть желтые сопли у здорового ребенка.

Почему возникают желтые сопли

Причинами появления у детишек желтых соплей могут быть:

Простудное или вирусное заболевание в стадии завершения. Обильные прозрачные сопли постепенно сменяются густыми желтыми или зелеными выделениями из носа, которые могут еще примерно неделю досаждать малышу. Примерно через 3-4 дня в организме вырабатываются антитела к бактериям. Затем наступает выздоровление, насморк проходит. Осложненный хронический насморк, при котором инфекция попадает в гайморовы пазухи. При гайморите сопли бывают гнойные, желто-зеленого цвета. Нос периодически закладывает с одной или обеих сторон. Появляются и другие симптомы: болит голова, может повышаться температура. Аденоиды – воспаление миндалин в носоглотке. Оттуда бактерии легко попадают в пазухи носа, а также в бронхи и среднее ухо. Распухшие миндалины не дают ребенку дышать носом. У него постоянно открыт рот. Появляется храп во сне. Даже после удаления миндалин болезнь часто возникает снова. Такое заболевание появляется из-за несовершенства иммунитета в детском возрасте. Аллергический насморк, который может также перейти в хроническую форму. Искривление носовой перегородки. Оно бывает врожденным или становится результатом частых простудных заболеваний с затяжным насморком. Попадание в нос инородного тела. Дети нередко засовывают в нос мелкие предметы, травмирующие слизистую, перекрывающие носовые ходы. Это приводит к воспалению слизистой, скоплению и нагноению соплей. Пребывание малыша в помещении с недостаточной влажностью воздуха. Слизистая оболочка носа пересыхает, носовые ходы перекрываются корочками, загустевшая слизь скапливается в носу, приобретая желтый оттенок. Частые кровотечения из носа. У малышей сосуды располагаются близко к поверхности слизистой оболочки, поэтому примерно до 5-летнего возраста у них нередко возникают беспричинные кровотечения из носа. При этом сгустки свернувшейся крови смешиваются со слизью, делают ее более густой и окрашивают в коричнево-желтый цвет.

Интенсивно желтый с зеленым оттенком цвет соплей характерен именно для бактериальных гнойных процессов.

Какие могут быть осложнения

Особенную тревогу вызывает появление желтых соплей у новорожденного ребенка. Причиной может стать простуда из-за переохлаждения или заражение вирусной инфекцией от других членов семьи.

Опасность состоит в том, что забитый носик не дает ребенку возможности нормально сосать молоко, а значит, он не будет поправляться и правильно развиваться. При нарушении носового дыхания может произойти его внезапная полная остановка.

Из-за несовершенства иммунной системы и в силу физиологических особенностей организма у грудных детей инфекция очень быстро распространяется на дыхательные органы и среднее ухо, что ведет к воспалению легких или отиту. У детей любого возраста затяжные желтые сопли становятся причиной таких заболеваний, как катар верхних дыхательных путей, бронхит, астма, пневмония, воспаление среднего уха (отит), слизистой в глотке (фарингит) и гортани (ларингит).

Затяжной насморк с желтыми соплями у детей способствует распространению бактериальной инфекции в организме, что может стать причиной заболеваний сердца.

Когда необходимо обращаться к врачу

Иногда для устранения соплей у детишек бывает достаточно просто увлажнить воздух в квартире, чаще ее проветривать и бороться с пылью. Это особенно актуально, если у него аллергия на пыль или частые носовые кровотечения. При простуде помогает промывание носа антисептическими растворами. Устранить желтые сопли иногда удается с помощью народных средств.

Но нельзя заниматься самолечением, требуется обязательно обратиться к врачу, если при наличии желтых соплей у ребенка имеются следующие симптомы:

насморк не проходит более 2 недель;

повышается температура тела;

в слизи содержатся примеси крови;

он не может дышать носом, плохо спит, храпит во сне, рот постоянно приоткрыт, при этом из него неприятно пахнет;

малыш капризничает и жалуется, что у него болит голова;

имеются припухлости на лице в области носа;

ощущается боль при нажатии на щеку;

наблюдаются симптомы отита, заболеваний горла и органов дыхания.

Врач должен обследовать ребенка, назначить соответствующее лечение.

Предупреждение: Используя народные советы по лечению насморка, необходимо, прежде всего, испытать предлагаемые методы на себе, чтобы убедиться, что они не причинят ребенку боли. Незнакомые средства и препараты в несоответствующей возрасту дозе могут вызвать ожог слизистой, серьезно осложнить ситуацию.

Видео: Принцип лечения ребенка от соплей

Лечение в домашних условиях

Если нет осложнений, то лечение от желтых соплей можно проводить своими силами, учитывая возраст ребенка, не забывая об особенностях детского организма. Основные приемы лечения сводятся к следующему.

Тщательная периодическая очистка носовой полости от соплей, промывание солевым раствором. Удобно промывать нос малышу с помощью шприца (без иголки). Если ребенок еще не умеет нормально сморкаться, то очищают с помощью ватных палочек. Предварительно можно закапать грудное молоко или слабосоленую водичку, чтобы малыш чихнул. Существуют специальные приспособления для отсоса соплей у маленьких детей.

Ребенку любого возраста рекомендуется закапывать в нос капли, содержащие раствор морской соли или физраствор. Применяются такие препараты, как салин, аква марис, аквалор, оказывающие дезинфицирующее действие. Концентрация соли в них такова, что она не вызывает раздражения слизистой. Такие средства можно применять для промывания носа в течение неограниченного времени. В качестве антисептиков назначают также фурацилин, мирамистин.

Для закапывания используются масляные растворы витаминов, а также оливковое, персиковое, вазелиновое масло. Они смягчают слизистую, защищают от пересыхания, облегчают очищение носа от соплей и корочек.

Дополнение: Масляные растворы не применяются для детей до 1 года, так как они могут попасть в легкие малыша, что приводит к появлению липоидной пневмонии. Детям такого возраста можно лишь закапывать соляной раствор и чистить нос ватным жгутиком.

Использование сосудосуживающих средств, облегчающих дыхание (нафтизина, риназолина, отривина, назола, тизина). Они выпускаются как в виде капель, так и спреев. Спреи действуют быстрее и эффективнее, однако их можно применять только для детей старше 3 лет. У малышей слуховые трубы расположены очень близко к носовым ходам, поэтому вместе с выпускаемым под давлением лекарством в них легко могут попасть бактерии. При этом возникнет отит, который лечить гораздо труднее, чем насморк.

Специалисты подчеркивают (например, педиатр Е. Комаровский), что такие средства не могут вылечить насморк, они лишь облегчают состояние ребенка. Их нельзя принимать больше 7 дней, так как затем наступает привыкание. Появляется зависимость организма от лекарства. Как только капли перестают закапывать, слизистая набухает, хотя выделений нет. Кроме того, препарат начинает действовать на сосуды других органов, что приводит к заболеваниям.

Закапывание средств противомикробного действия, устраняющих воспаление слизистой носа. При наличии у ребенка желтых соплей эффективно такое средство, как протаргол – препарат бактерицидного и вяжущего действия, содержащий ионы серебра.

Видео: Доктор Комаровский о применении сосудосуживающих препаратов при насморке у детей

Лечение народными способами

Одним из наиболее известных и популярных народных способов устранения у малыша загустевших желтых соплей является ингаляция. Используется картофельный отвар, раствор соды, отвары трав и растений, содержащих эфирные масла (мяты, эвкалипта, лаврового листа, еловые и сосновые ветки), а также дезинфицирующие и противовоспалительные отвары шалфея и ромашки.

Если нет специального ингалятора, можно использовать чайник. Маленькому ребенку удобно сделать ингаляцию следующим образом: сесть с ребенком за стол под зонтиком, накрытым большим полотенцем. Поставить внутрь кастрюльку с отваром, чтобы он мог вдыхать пар в течение 7-10 минут.

Можно положить спящему малышу на грудь салфетку, смоченную эвкалиптовым маслом. Этот способ применяется для грудничков.

Для промывания носа готовят отвары из трав, обладающих антибактериальным действием, снимающих воспаление. Можно с этой целью использовать цветки ромашки и календулы, траву шалфея и зверобоя.

Видео: Как очистить заложенный нос малышу

Профилактика появления желтых соплей

Для того чтобы не появились желтые сопли у ребенка, должен быть крепкий иммунитет, тогда он будет реже простужаться. Закаливание, разнообразное витаминизированное питание, активное пребывание на свежем воздухе снижают вероятность возникновения простуды и насморка.

Важно, чтобы ребенок был одет по сезону, находился в хорошо проветриваемом чистом помещении с достаточной влажностью. Необходимо своевременно лечить аденоиды, обращаться к врачу при осложнениях простудных заболеваний.

Е. Комаровский подчеркивает, что главную роль в лечении насморка играют не таблетки, а увлажнение воздуха в помещении и обильное питье. Они предупреждают сгущение слизи и образование желтых соплей.