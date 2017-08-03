К энтеровирусным инфекциям относят группу инфекционных заболеваний, возникающих вследствие попадания в организм кишечных вирусов. Они могут проявляться в виде самой разнообразной клинической картины из-за поражения сердечно-сосудистой и нервной систем, мышечной ткани, печени, ЖКТ, почек, органов дыхания или других органов. В большинстве случаев энтеровирусная инфекция у детей протекает в легкой форме и сопровождается такими симптомами, как резкое повышение температуры, общее недомогание, высыпания на коже и слизистых, расстройства со стороны ЖКТ.

Характеристика возбудителя

Возбудителем энтеровирусной инфекции являются вирусы рода Enterovirus, из семейства Picornaviridae. Они состоят из линейной однонитевой молекулы РНК, заключенной во внешнюю оболочку белковой природы. Все энтеровирусы содержат в составе общий антиген, характерный для всего рода, и специфический антиген, типичный только для конкретного вида (серотипа). Патогенными для организма человека считаются порядка 70 видов энтеровирусов, которые разделяют на следующие группы:

вирусы полиомиелита (3 серотипа);

вирусы Коксаки типа А (включает 24 серотипа) и типа В (включает 6 серотипов);

вирусы ЕСНО (34 серотипа);

неклассифицированные энтеровирусы.

Энтеровирусы распространены повсеместно. В условиях внешней среды они могут сохранять жизнеспособность до одного месяца, а в испражнениях – до 6 месяцев. Их можно обнаружить в почве, воде, продуктах питания. Они устойчивы к низким температурам, даже к заморозке, кислым средам, воздействию 70%-ного этилового спирта, диэтилового эфира, фенольных соединений, однако быстро инактивируются при высушивании, нагревании до 50°С и более, воздействии ультрафиолетового облучения, ультразвука, радиации. Также они теряют жизнеспособность при обработке хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, окислителями (перекись водорода, перманганат калия), метиленовым синим, формальдегидом.

Основным местом репродукции энтеровирусов в организме человека являются лимфоидные структуры тонкого кишечника, клетки эпителия и лимфоидной ткани глоточного кольца. После перенесенной энтеровирусной инфекции у ребенка остается стойкий пожизненный иммунитет, но только к тому типу вируса, с которым у организма был контакт, и по отношению к другим серотипам он оказывается неэффективным и бесполезным.

Пути заражения

Энтеровирусные инфекции чаще всего регистрируются летом и осенью. Наиболее подвержены заболеванию дети младшего возраста до 10 лет. Дети старшего возраста и взрослые болеют реже, так как уже имеют сформированный иммунитет к возбудителю вследствие бессимптомно перенесенной инфекции, хорошо обучены правилам личной гигиены и мерам профилактики. У грудничков, находящихся на грудном вскармливании, заболевание возникает довольно редко, так как вместе с материнским молоком ребенок получает антитела к данному возбудителю.

Заражение происходит от здорового носителя инфекции или уже заболевшего человека. При этом в случае здорового вирусоносительства, которое может наблюдаться у уже переболевших детей или у детей с сильным иммунитетом, перенесших заболевание бессимптомно, период заразности для окружающих может достигать 5 месяцев. Длительность инкубационного периода после заражения составляет от 2 до 10 дней.

Основным механизмом передачи инфекции является фекально-оральный и реже воздушно-капельный путь. Заражение осуществляется по причине:

несоблюдения правил личной гигиены (отсутствие тщательного мытья рук с мылом после посещения туалета и перед едой);

употребления сырой воды;

контакта с предметами обихода и игрушками больного ребенка;

купания в общественных водоемах;

употребления немытых фруктов и овощей;

употребления молочных продуктов в термически необработанном виде.

Возможна также трансплацентарная передача энтеровирусной инфекции от зараженной беременной женщины к плоду.

Формы и симптомы заболевания

Входными воротами энтеровирусной инфекции являются слизистые оболочки носоглотки и пищеварительного тракта, где в ответ на попадание инфекционного агента наблюдается местная воспалительная реакция.

При хорошем местном иммунитете распространение вируса по организму ребенка ограничивается входными воротами, инфекция протекает бессимптомно или в очень легкой форме только с поражением слизистых оболочек. При недостаточном уровне иммунитета, большом количестве попавших вирусных частиц или высокой вирулентности вируса наблюдается генерализация инфекции. После размножения в кишечнике вирусы попадают в системный кровоток и разносятся по всему организму, поражая те органы и ткани, к которым у них имеется тропность. Наблюдаемая клиническая картина при этом может быть самой разнообразной. Патогенная деятельность вируса у детей идет на спад с момента выработки организмом специфических антител.

Энтеровирусные инфекции в зависимости от наблюдаемой клинической картины делят на типичные и редкие (атипичные) формы. К типичным относятся:

герпетическая ангина;

серозный менингит;

эпидемическая миалгия;

энтеровирусная экзантема.

Атипичными формами являются:

миокардит;

энцефалитическая и или полиомиелитоподобная форма;

энцефаломиокардит новорожденных;

энтеровирусный увеит;

эпидемический геморрагический конъюнктивит;

энтеровирусная лихорадка;

респираторная (катаральная) форма;

энтеровирусная диарея (гастроэнтерит);

поражение мочеполовой системы (геморрагический цистит, нефрит, охрит, эпидидимит);

панкреатит.

Развитие заболевания у детей, как правило, имеет острый характер, начинается с резкого повышения температуры тела до 39–40°С, сохраняющейся от 3 до 5 дней, озноба, общей слабости, головной боли, снижения аппетита. Возможны тошнота и рвота, увеличение шейных и подчелюстных лимфоузлов, где происходит размножение вируса. Перечисленные симптомы энтеровирусной инфекции характерны практически для всех клинических форм ее протекания.

Герпетическая ангина

Типичным признаком герпетической ангины у ребенка является умеренная гиперемия и появление высыпаний на слизистых ротовой полости и горла (небные дужки, миндалины, мягкое и твердое небо, язычок) в первые сутки болезни. Вначале элементы сыпи представляют собой красные не сливающиеся между собой папулы, а затем превращаются в везикулы диаметром 1–2 мм. Их количество может варьировать от 3 до 18. Спустя 2 дня пузырьки самопроизвольно вскрываются с образованием небольших ранок или рассасываются, не оставляя следа. Для герпетической ангины характерна болезненность при пальпации шейных и подчелюстных лимфоузлов.

Серозный менингит

Серозный менингит является тяжелой и наиболее распространенной формой протекания энтеровирусной инфекции у детей. К его симптомам относятся сильная головная боль, апатия, подъем температуры тела, рвота, возбужденное состояние, беспокойство, судороги, а также ряд симптомов, возникающих вследствие раздражения и воспаления мозговых оболочек:

симптомы Брудзинского и Кернига;

светобоязнь;

повышенная чувствительность к звукам;

сильная головная боль при попытке прижать подбородок к груди;

ригидность затылочных мышц и другие.

Спустя 3–5 дней клиническая картина начинает регрессировать, при этом симптомы могут сохраняться до 10 дней, а вирус обнаруживается в спинномозговой жидкости в течение 2–3 недель. Остаточные явления после серозного менингита в виде гипертензионного и астенического синдрома могут отмечаться еще на протяжении 2–3 месяцев.

Энтеровирусная экзантема

Энтеровирусная экзантема у ребенка проявляется в виде кожной сыпи. Ее элементы присутствуют на коже лица, туловища, конечностях, реже в ротовой полости. Они представляют собой розовые пятна или папулы, которые быстро проходят в течение трех дней, не оставляя после себя никаких следов. В некоторых случаях непродолжительное время после исчезновения сыпи на коже отмечается шелушение и легкая пигментация.

Энтеровирусная экзантема может развиваться совместно с серозным менингитом или герпетической ангиной.

Эпидемическая миалгия

Основным симптомом эпидемической миалгии являются интенсивные мышечные боли. У детей присутствуют жалобы на приступы острой боли в грудной клетке и верхней части живота, реже – в области спины, рук и ног. При движении болевые ощущения усиливаются, кожные покровы становятся бледными, происходит повышенное потоотделение, учащение дыхания. Как и энтеровирусная экзантема, данная форма может протекать совместно с герпетической ангиной и серозным менингитом.

Диагностика

При подозрении на энтеровирусную инфекцию необходимо обратиться к наблюдающему ребенка педиатру. В зависимости от конкретной формы заболевания дополнительно может понадобиться консультация офтальмолога, отоларинголога, невролога, кардиолога или других специалистов. Подтвердить диагноз врач сможет на основании видимых симптомов, оценки общей эпидемиологической ситуации в регионе и результатов анализов. Основными лабораторными исследованиями, показанными в данном случае, являются:

общий анализ крови;

выявление специфических фрагментов РНК энтеровируса в исследуемом материале;

серологические исследования, основанные на реакциях иммунитета по отношению к вирусу (иммуноферментный анализ, реакции связывания комплемента и торможения гемагглютинации и другие) и выполненные в парных сыворотках через определенные промежутки времени.

Для выявления возбудителей инфекции у детей в зависимости от зоны поражения используются различные биологические материалы: кровь, выделения из глаз, смывы с носоглотки, соскобы с кожи, фекалии.

В общем анализе крови при энтеровирусной инфекции наблюдается повышение концентрации лейкоцитов, нейтрофилов (на ранней стадии болезни), эозинофилов и лимфоцитов (по мере прогрессирования заболевания), сдвиг лейкоцитарной формулы влево и увеличение СОЭ. При серологических исследованиях в случае наличия в организме энтеровирусов должно наблюдаться не менее чем 4-х кратное увеличение титра антител между парными сыворотками.

При некоторых формах энтеровирусной инфекции необходима дифференциальная диагностика с другими заболеваниями, протекающими со схожей симптоматикой:

герпетическую ангину дифференцируют с поражением слизистой полости рта и горла вирусом простого герпеса и грибами рода Candida;

серозный менингит следует отличать от поражения оболочек мозга, вызванных менингококковой инфекцией, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями;

энтеровирусную экзантему дифференцируют с краснухой, скарлатиной, корью, аллергической реакцией в виде крапивницы;

эпидемическую миалгию отличают от плеврита, острого аппендицита, перитонита, панкреатита, холецистита.

Лечение

Энтеровирусная инфекция у относительно здоровых детей протекает преимущественно в легкой форме. Лечение проводится в домашних условиях за исключением случаев поражения нервной системы и жизненно важных органов (сердце, печень, почки). Госпитализация показана также, если у ребенка длительно сохраняется высокая температура, которая не снижается в ответ на прием жаропонижающих средств.

Специфических препаратов для лечения болезни, непосредственно воздействующих на энтеровирусы, на данный момент нет, поэтому основная терапия заключается в поддержке и укреплении иммунной системы, повышении ее защитных функций. Для этого при необходимости применяют иммуноглобулины, иммуномодулирующие препараты и препараты интерферона.

Для устранения и облегчения симптомов энтеровирусной инфекции у детей могут использоваться следующие лекарственные средства:

жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена при высокой температуре;

средства для регидратации и снятия интоксикации (водно-солевые растворы регидрон, хумана электролит, гидровит и другие, глюкоза, смекта, энтеросгель);

антигистаминные препараты;

противорвотные средства;

обезболивающие препараты;

полоскания и спреи для горла;

препараты для восстановления микрофлоры кишечника (линекс, лактовит, бифиформ).

При высокой температуре показан постельный режим. Важным элементом лечения энтеровирусной инфекции у детей в течение всего периода болезни является обильное питье (негазированная минеральная вода, компоты, морсы, чай), частая влажная уборка и регулярное проветривание комнаты, где находится ребенок, на что особо обращает внимание педиатр Е. О. Комаровский. Питание должно быть по желанию ребенка и состоять из легких для усвоения продуктов (каши на воде, вареное нежирное мясо, овощи, супы без наваристого бульона, кефир, галетное печенье).

В период лечения и до полного выздоровления больной ребенок должен быть изолирован от здоровых детей. Во избежание массового распространения инфекции ему запрещается посещать детский сад, школу или другие детские коллективы.

Видео: Педиатр Комаровский Е. О. об энтеровирусных инфекциях и их особенностях

Осложнения

Энтеровирусная инфекция в большинстве случаев имеет благоприятный для ребенка прогноз и заканчивается полным выздоровлением. Наибольшую опасность она представляет для новорожденных и детей с ослабленным иммунитетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных.

Серьезные осложнения в виде отека мозга, эпилепсии, психических расстройств, повышения внутричерепного давления возможны при энтеровирусном энцефалите, энцефаломиокардите новорожденных, менингите. При тяжелом течении заболевания существует вероятность генерализации инфекции, развития пневмонии, острой дыхательной недостаточности, присоединения вторичной бактериальной инфекции.

Профилактика

Профилактика энтеровирусной инфекции состоит в следующих мерах:

строгое соблюдение правил личной гигиены;

употребление только кипяченой или бутилированной воды;

общее укрепление иммунной системы;

тщательное мытье сырых фруктов и овощей перед употреблением;

частое проветривание и влажная уборка в помещении;

избегание посещений мест массового скопления людей при вспышке эпидемии;

запрет на купание в открытых водоемах, не имеющих специального разрешения.

Учитывая многочисленность серотипов энтеровирусов, эффективная профилактика инфицирования ими детей путем вакцинации на данный момент не разработана.