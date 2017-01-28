Гусиные яйца присутствуют в рационе человека несколько тысяч лет, однако широкого распространения не получили. Связано это, в первую очередь, с тем, что гуси несутся сезонно, а не круглогодично, а содержание их требует создания особенных условий. Приобрести свежие яйца гусей не так просто: фермеры используют их преимущественно для вывода молодняка, а не для продажи в качестве пищевого продукта.

Польза гусиных яиц для питания человека

Питательность и значительная насыщенность полезными веществами делают гусиные яйца желанным продуктом для стола любой семьи. Они отличаются нежным вкусом, качество которого напрямую зависит от присутствия свежей травы в рационе птиц.

Регулярное употребление гусиных яиц приносит пользу для центральной нервной системы, улучшает память и внимание, способствует нормализации функции органов выделения и размножения. Они также помогают выведению ядов и токсических веществ, очищению печени, уменьшению степени зашлакованности сосудов, улучшению показателей зрения и поддержанию его остроты.

Лютеин, в большом количестве имеющийся в желтках гусиных яиц, замедляет старение клеток, поскольку проявляет сильнейшую антиоксидантную активность. Полезен их прием и в такой ответственный период, как вынашивание ребенка, особенно они помогают гармоничному развитию мозга малыша.

Правила приготовления и хранения продукта

Высокий риск заражения инфекционными заболеваниями в результате употребления в пищу яиц водоплавающих птиц делает необходимой проведение их качественной термической обработки. Гусиное яйцо следует варить в закрытой кастрюле в подсоленной кипящей воде не менее 15 минут, а лучше в течение получаса, после чего оставить остывать в кипятке. Непоправимый вред здоровью может нанести употребление его сырым, сваренным всмятку или не прожаренным полностью.

Перед укладкой яиц на хранение скорлупу нужно тщательно промывать под струей проточной воды с использованием хозяйственного мыла или соды. Эта процедура уменьшает срок годности продукта, но пренебрегать ей опасно для здоровья. В крайнем случае, очистить скорлупу необходимо непосредственно перед приготовлением.

Хранить гусиные яйца допустимо при температуре от 2 до 12°C в условиях 85-90% влажности до 14 дней. В отделе для яиц современного холодильника соблюден именно такой режим, однако чаще всего он располагается на дверце, а частое ее открывание неблагоприятно сказывается на свежести продуктов.

Предупреждение: Гусиные яйца, скорлупа которых повреждена, употреблять в пищу опасно.

В кулинарии гусиные яйца можно использовать для приготовления выпечки, десертов, салатов, омлетов и закусок; их допустимо запекать, варить или жарить. Они имеют несколько необычный, но приятный аромат и вкус, резкий отталкивающий запах – признак испорченного продукта.

Видео: Полезный завтрак: омлет из гусиных яиц

Противопоказания к употреблению гусиных яиц

Аллергия и индивидуальная непереносимость являются абсолютными противопоказаниями к употреблению в пищу гусиных яиц. Следует обращать внимание на свою реакцию на их запах и вкус – приятны они или вызывают отторжение? Таким образом, организм сам «подскажет», стоит включать в рацион новый непривычный продукт или лучше воздержаться.

При отсутствии противопоказаний личного характера вред гусиные яйца способны нанести при употреблении их в сыром виде или недостаточно проваренными. Они могут послужить источником инфекции и стать причиной развития сальмонеллеза. Наличие микробов никак не сказывается на пищевых качествах зараженного продукта, его невозможно определить на вкус, внешний вид или запах.

Сальмонеллы быстро проникают внутрь яиц и обосновываются преимущественно в районе желтка, где живут и размножаются. Именно поэтому продукт нуждается в длительной термической обработке, а процесс его приготовления должен включать соблюдение жестких санитарных правил:

стол и посуду необходимо промыть горячей водой с содой;

мелкую кухонную утварь (например, ложки) полезно будет прокипятить в течение 15-20 минут;

руки вымыть горячей водой с мылом;

скорлупу от сырых яиц предпочтительно сжечь.

Совет: Детям дошкольного возраста не стоит рисковать здоровьем, употребляя в пищу яйца гусынь.

Видео: «Гусь – древняя птица»: немного о гусях и гусиных яйцах на канале Владимира Павловца

Применение гусиных яиц в косметологии

Использование масок для кожи лица на основе гусиного яйца чрезвычайно благоприятно сказывается на ее состоянии. Процессы восстановления и питания клеток протекают интенсивно, результат заметен уже после первых процедур.

Достаточно заменить куриное яйцо гусиным в большинстве рецептов, чтобы получить чудодейственный состав. Основное правило изготовления масок состоит в раздельном применении частей яйца в зависимости от типа кожи. Для сухой кожи больше пользы принесет желток, для жирной – белок. В некоторых средствах и для смешанного типа кожи допускается применение целого продукта.

Рецепт увлажняющей маски для сухой кожи

Состав:

Желток гусиного яйца – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Применение:

Свежий помидор среднего размера мелко натереть и тщательно перемешать с сырым желтком гусиного яйца. Смесь наложить на кожу лица, избегая области вокруг глаз, смыть теплой водой через четверть часа.

Состав продукта

Гусиное яйцо - высококалорийный и питательный продукт. Оно богато витаминами, важными для здоровья человека минералами, содержит полный набор аминокислот. Их пищевая ценность в несколько раз превышает аналогичный показатель для привычного и общедоступного куриного яйца. В то же время они содержат значительно меньше жира, нежели их самый близкий аналог – утиное яйцо.

Гусыни несут одни из самых крупных яиц среди прочих сельскохозяйственных птиц. Они имеют массу около 200 г, белую прочную скорлупу. Калорийность на 100 г продукта составляет в среднем 185-200 кКал.

Пищевая ценность гусиного яйца (на 100 г продукта)