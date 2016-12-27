Утиное яйцо – редкий гость на обеденном столе. Особенности питания и образа жизни уток не способствуют росту популярности их яиц. Они, как правило, сильно загрязнены, существует высокая вероятность их заражения болезнетворными микроорганизмами. Продукт имеет специфический запах и оригинальный вкус, непривычную консистенцию, поэтому является деликатесом «на любителя». Однако именно уникальные свойства и определяют пользу утиных яиц для здоровья человека.

Польза утиного яйца как пищевого продукта

Утиное яйцо является высококалорийным продуктом. В его составе есть все необходимые организму человека питательные вещества, витамины и микроэлементы. Полезные свойства его те же, что и у куриного яйца, но отличается оно большим весом и жирностью. В связи с этим диетологи особенно рекомендуют этот продукт людям с ослабленным здоровьем и дистрофией для восстановления сил, иммунитета и набора веса.

Большое количество белка и аминокислот делает этот продукт значимым для включения в рацион спортсменов и людей, занятых тяжелым физическим трудом. Минеральные вещества утиного яйца поддерживают зубы и скелет человека в здоровом состоянии. Фолиевая кислота необходима организму для нормального функционирования системы кроветворения, а мужчинам – для выработки сперматозоидов.

Селен, в избытке присутствующий в утином яйце, входит в состав более 200 ферментов и гормонов, его роль в поддержании хорошего самочувствия огромна. Витамин B12 необходим для правильной работы центральной нервной системы, он предупреждает развитие анемии, регулирует липидный и углеводный обмен. Цинк важен для обновления клеток кожи, поддерживает защитные силы организма, стимулирует работу мозга и улучшает настроение.

Особенности приготовления и хранения утиных яиц

Утиные яйца сложно найти в продуктовых магазинах, они не слишком распространены. Увидеть их можно в специализированных отделах, на частных подворьях или птицефермах. Они имеют белую скорлупу, иногда с голубым или зеленоватым оттенком.

В пищевой промышленности утиные яйца принято использовать только в продуктах, которые проходят обработку при высокой температуре (120°C). Для непосредственного употребления в пищу их необходимо варить в кипящей воде не менее 13 минут вкрутую, а крупные экземпляры – до 15 минут. Для приготовления яйца пашот требуется около 6 минут, всмятку - 7 минут, «в мешочек» - 10 минут.

Яйца уток применяют для производства майонезов, соусов, фарша, паштетов, выпечки и салатов. Кулинары ценят белок утиного яйца за его особенную эластичность и маслянистость, важные свойства для изготовления бисквитов. Желток широко применяется в производстве лапши.

Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут в приготовлении утиных яиц:

Перед варкой следует промыть яйца в проточной воде с содой или хозяйственным мылом. До того как кастрюля будет поставлена на плиту, нужно дать яйцу прогреться до комнатной температуры, чтобы улучшить его вкус (белок будет несколько мягче).

Хранить утиные яйца следует в холодильнике, лучше в основном отделе на полках, а не на дверце. Употреблять их желательно свежими сразу после приобретения. При покупке можно ограничиться небольшим количеством продукта, исходя из того, что чаще двух раз в неделю принимать в пищу его не стоит.

Совет: Срок годности утиного яйца невелик и составляет всего 7 дней. Для проверки свежести достаточно опустить яйцо в воду. Если оно плавает на поверхности, использовать его нельзя.

Видео: Семинар фермера Светланы Чирковой: употребление в пищу утиных и гусиных яиц

Применение утиных яиц в косметологии

Маски для кожи лица и шеи на основе утиного яйца пользуются большой популярностью. Для жирной кожи хорошо себя зарекомендовали составы на основе белка и белой глины, поскольку они имеют подсушивающий эффект и сужают поры. Держат такие маски до полного высыхания, после чего смывают прохладной водой.

Для комбинированного типа кожи наибольшую пользу приносит яйцо вместе с желтком, по желанию можно добавить тертый сырой картофель или другие компоненты. Для сухой кожи предпочтительнее оставлять в качестве косметического средства только желток. Эти типы масок требуется держать 10-15 минут и смывать теплой водой.

Утиное яйцо – один из лучших кондиционеров для волос естественного происхождения. Он показан для оздоровления ослабленных и тусклых прядей, придания им жизненной силы и блеска. Питательные, смягчающие и укрепляющие маски на его основе можно приготовить и в домашних условиях.

Маска для укрепления волос

Действие:

Укрепляет и питает волосы, останавливает их выпадение.

Состав:

Желтки утиного яйца – 2 шт.

Йогурт – 100 г

Мед – 2 ст. л.

Сок лимона – 2 ст. л.

Применение:

Ингредиенты тщательно перемешать и нанести на корни волос. Смыть прохладной водой через 25 минут.

Могут ли утиные яйца нанести организму вред

Особенности вкуса и запаха утиных яиц могут послужить достаточным основанием для отказа от употребления их в пищу. Кроме того, продукт содержит много жиров и холестерина, что нужно учитывать склонным к набору веса или страдающим определенными заболеваниями людям. Абсолютное противопоказание к употреблению утиных яиц – индивидуальная непереносимость продукта.

Утки – водоплавающие птицы, они не отличаются чистоплотностью, поэтому высок риск загрязнения яйца и его заражения сальмонеллой. Скорлупа утиного яйца редко остается чистой, его необходимо промывать, что сокращает срок годности продукта. Не стоит рисковать и употреблять яйца утки сырыми, это грозит развитием кишечной инфекции. Также следует тщательно мыть руки после обработки скорлупы, чтобы не перенести возможных возбудителей болезни на другие продукты питания.

Предупреждение: Вред утиного яйца для здоровья маленьких детей может значительно превысить пользу, поэтому до 6 лет включать его в рацион не рекомендуется. Желудку ребенка будет сложно справиться с такой тяжелой пищей, к тому же велик риск заражения.

Состав продукта

Визитная карточка яйца утки - его высокая питательная ценность, калорийность на 100 г продукта составляет 185 кКал. В сравнении с яйцом курицы оно содержит меньше воды (70-71%) и больше жиров (14-14,6%). Утиное яйцо к тому же несколько крупнее куриного (в 1,5-2 раза), его вес составляет 70-100 г.

Пищевая ценность утиного яйца (на 100 г продукта)