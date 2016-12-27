Уникальные свойства, польза и вред утиных яиц
Утиное яйцо – редкий гость на обеденном столе. Особенности питания и образа жизни уток не способствуют росту популярности их яиц. Они, как правило, сильно загрязнены, существует высокая вероятность их заражения болезнетворными микроорганизмами. Продукт имеет специфический запах и оригинальный вкус, непривычную консистенцию, поэтому является деликатесом «на любителя». Однако именно уникальные свойства и определяют пользу утиных яиц для здоровья человека.
Содержание:
- Польза утиного яйца как пищевого продукта
- Особенности приготовления и хранения утиных яиц
- Применение утиных яиц в косметологии
- Могут ли утиные яйца нанести организму вред
- Состав продукта
Польза утиного яйца как пищевого продукта
Утиное яйцо является высококалорийным продуктом. В его составе есть все необходимые организму человека питательные вещества, витамины и микроэлементы. Полезные свойства его те же, что и у куриного яйца, но отличается оно большим весом и жирностью. В связи с этим диетологи особенно рекомендуют этот продукт людям с ослабленным здоровьем и дистрофией для восстановления сил, иммунитета и набора веса.
Большое количество белка и аминокислот делает этот продукт значимым для включения в рацион спортсменов и людей, занятых тяжелым физическим трудом. Минеральные вещества утиного яйца поддерживают зубы и скелет человека в здоровом состоянии. Фолиевая кислота необходима организму для нормального функционирования системы кроветворения, а мужчинам – для выработки сперматозоидов.
Селен, в избытке присутствующий в утином яйце, входит в состав более 200 ферментов и гормонов, его роль в поддержании хорошего самочувствия огромна. Витамин B12 необходим для правильной работы центральной нервной системы, он предупреждает развитие анемии, регулирует липидный и углеводный обмен. Цинк важен для обновления клеток кожи, поддерживает защитные силы организма, стимулирует работу мозга и улучшает настроение.
Особенности приготовления и хранения утиных яиц
Утиные яйца сложно найти в продуктовых магазинах, они не слишком распространены. Увидеть их можно в специализированных отделах, на частных подворьях или птицефермах. Они имеют белую скорлупу, иногда с голубым или зеленоватым оттенком.
В пищевой промышленности утиные яйца принято использовать только в продуктах, которые проходят обработку при высокой температуре (120°C). Для непосредственного употребления в пищу их необходимо варить в кипящей воде не менее 13 минут вкрутую, а крупные экземпляры – до 15 минут. Для приготовления яйца пашот требуется около 6 минут, всмятку - 7 минут, «в мешочек» - 10 минут.
Яйца уток применяют для производства майонезов, соусов, фарша, паштетов, выпечки и салатов. Кулинары ценят белок утиного яйца за его особенную эластичность и маслянистость, важные свойства для изготовления бисквитов. Желток широко применяется в производстве лапши.
Есть несколько простых рекомендаций, которые помогут в приготовлении утиных яиц:
- Перед варкой следует промыть яйца в проточной воде с содой или хозяйственным мылом.
- До того как кастрюля будет поставлена на плиту, нужно дать яйцу прогреться до комнатной температуры, чтобы улучшить его вкус (белок будет несколько мягче).
Хранить утиные яйца следует в холодильнике, лучше в основном отделе на полках, а не на дверце. Употреблять их желательно свежими сразу после приобретения. При покупке можно ограничиться небольшим количеством продукта, исходя из того, что чаще двух раз в неделю принимать в пищу его не стоит.
Совет: Срок годности утиного яйца невелик и составляет всего 7 дней. Для проверки свежести достаточно опустить яйцо в воду. Если оно плавает на поверхности, использовать его нельзя.
Видео: Семинар фермера Светланы Чирковой: употребление в пищу утиных и гусиных яиц
Применение утиных яиц в косметологии
Маски для кожи лица и шеи на основе утиного яйца пользуются большой популярностью. Для жирной кожи хорошо себя зарекомендовали составы на основе белка и белой глины, поскольку они имеют подсушивающий эффект и сужают поры. Держат такие маски до полного высыхания, после чего смывают прохладной водой.
Для комбинированного типа кожи наибольшую пользу приносит яйцо вместе с желтком, по желанию можно добавить тертый сырой картофель или другие компоненты. Для сухой кожи предпочтительнее оставлять в качестве косметического средства только желток. Эти типы масок требуется держать 10-15 минут и смывать теплой водой.
Утиное яйцо – один из лучших кондиционеров для волос естественного происхождения. Он показан для оздоровления ослабленных и тусклых прядей, придания им жизненной силы и блеска. Питательные, смягчающие и укрепляющие маски на его основе можно приготовить и в домашних условиях.
Маска для укрепления волос
Действие:
Укрепляет и питает волосы, останавливает их выпадение.
Состав:
Желтки утиного яйца – 2 шт.
Йогурт – 100 г
Мед – 2 ст. л.
Сок лимона – 2 ст. л.
Применение:
Ингредиенты тщательно перемешать и нанести на корни волос. Смыть прохладной водой через 25 минут.
Могут ли утиные яйца нанести организму вред
Особенности вкуса и запаха утиных яиц могут послужить достаточным основанием для отказа от употребления их в пищу. Кроме того, продукт содержит много жиров и холестерина, что нужно учитывать склонным к набору веса или страдающим определенными заболеваниями людям. Абсолютное противопоказание к употреблению утиных яиц – индивидуальная непереносимость продукта.
Утки – водоплавающие птицы, они не отличаются чистоплотностью, поэтому высок риск загрязнения яйца и его заражения сальмонеллой. Скорлупа утиного яйца редко остается чистой, его необходимо промывать, что сокращает срок годности продукта. Не стоит рисковать и употреблять яйца утки сырыми, это грозит развитием кишечной инфекции. Также следует тщательно мыть руки после обработки скорлупы, чтобы не перенести возможных возбудителей болезни на другие продукты питания.
Предупреждение: Вред утиного яйца для здоровья маленьких детей может значительно превысить пользу, поэтому до 6 лет включать его в рацион не рекомендуется. Желудку ребенка будет сложно справиться с такой тяжелой пищей, к тому же велик риск заражения.
Состав продукта
Визитная карточка яйца утки - его высокая питательная ценность, калорийность на 100 г продукта составляет 185 кКал. В сравнении с яйцом курицы оно содержит меньше воды (70-71%) и больше жиров (14-14,6%). Утиное яйцо к тому же несколько крупнее куриного (в 1,5-2 раза), его вес составляет 70-100 г.
Пищевая ценность утиного яйца (на 100 г продукта)
|
Витамины
|
% от суточной нормы
|
Минералы
|
% от суточной нормы
|
A
|
22
|
Калий
|
9
|
D
|
17
|
Кальций
|
6
|
E
|
9
|
Магний
|
4
|
B1, тиамин
|
11
|
Натрий
|
11
|
B2, рибофлавин
|
22
|
Фосфор
|
28
|
B4, холин
|
53
|
Железо
|
21
|
B5, пантотеновая кислота
|
37
|
Селен
|
66
|
B6, пиридоксин
|
13
|
Цинк
|
12
|
B9, фолаты
|
20
|
-
|
-
|
B12, кобаламин
|
180
|
-
|
-
|
PP, ниацин
|
1
|
-
|
-
|
PP, НЭ
|
23
|
-
|
-