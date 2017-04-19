Дикая роза – неприхотливое и повсеместно распространенное лекарственное растение. Препараты на ее основе оказывают комплексное действие на организм, поддерживая силы, облегчая работу сердца и сосудов, насыщая витаминами, микроэлементами, нормализуя обмен веществ. Регулярное употребление в пищу цветков и ягод кустарника служит профилактикой множества болезней и необходимо для предупреждения ОРВИ и гриппа. Особенно востребованы свежие и просушенные плоды шиповника, известные лечебными свойствами и богатством состава.

Особенности состава

Шиповник – ценный источник натуральной аскорбиновой кислоты в легко усваиваемой форме. Он также чрезвычайно богат каротином, витаминами группы B, E, P, K, солями калия, железа, кальция, марганца, меди, магния, цинка и фосфора. Растение содержит лимонную и яблочную кислоты, пектины, дубильные вещества, сахара, эфирные масла, фитонциды.

Шиповник майский (коричный) и морщинистый обладают наиболее «концентрированным» составом, что определяет их ярко выраженные лечебные свойства, однако применять в терапии различных заболеваний можно ягоды любой разновидности кустарника при отсутствии противопоказаний. В народных рецептах используются также листья и цветы растения, корни, ветки, масло из его плодов.

Правила приготовления лекарственных средств

Ягоды шиповника собирают с августа по октябрь, пока они сохраняют твердость. Заморозки негативно влияют на лечебные свойства плодов, уменьшая содержание витаминов. Для сушки используют разогретую до 70-75°C духовку: получение качественного материала занимает около 3,5 часов с приоткрытой для вентиляции дверцей.

Заготавливать можно как очищенные ягоды, разрезая их свежими и удаляя орешки и волоски, так и целые. После подсушивания они должны сохранить первоначальный цвет. Потемнение говорит о том, что значительная доля витаминов и полезных веществ подверглись разрушению, служит противопоказанием к использованию таких плодов в пищу.

Приготовление домашних средств из шиповника требует применения стеклянной, фарфоровой или эмалированной посуды. Настаивать ягоды можно, используя термос с колбой из стекла. В нем измельченные плоды шиповника дают наибольшее извлечение витамина C за 6-9 часов, после чего начинается его разрушение. Цельные ягоды достигают этого показателя по прошествии 35 часов и сохраняют его до 42 часов.

Совет: При использовании обычного термоса для настаивания шиповника лучше применять меньший по размеру стеклянный сосуд во избежание контакта напитка со стенками из нержавеющей стали.

Видео: О свойствах шиповника и правилах его приготовления в передаче «О самом главном»

Общеукрепляющие и поливитаминные снадобья

Настои и экстракты шиповника помогают усилить сопротивляемость организма к инфекционным агентам и справиться с интоксикацией. Для избавления от усталости достаточно разжевать несколько ягод растения и запить их чистой водой.

Предупреждение: Следует тщательно полоскать рот после употребления в пищу плодов шиповника или приема лечебных средств на его основе, поскольку они обладают свойством активно разъедать зубную эмаль. Жидкости лучше пить с помощью соломинки.

Рецепт настоя из неочищенных плодов

Неочищенные ягоды шиповника в количестве 1 ст. л. растереть с помощью деревянного пестика, высыпать порошок в подготовленную посуду и залить 0,5 л кипятка. Сосуд накрыть и подержать на водяной бане около 15 минут, после чего убрать для настаивания на 24 часа. Готовый напиток отцедить и пить по полстакана дважды в сутки на протяжении нескольких месяцев.

Рецепт настоя из очищенных плодов

Раздробленные плоды в количестве 1 ст. л. запарить крутым кипятком и подержать на водяной бане в течение 7-10 минут, затем убрать для настаивания на 2-3 часа и отцедить. Выпивать по полстакана жидкости дважды в день, добавляя сахар, мед или фруктовые соки для улучшения вкуса напитка и усиления его лечебных свойств.

Рецепт укрепляющего силы напитка из ягод

Растереть в ступке 3 ст. л. сухих ягод растения, запарить растительное сырье стаканом кипятка, проварить на протяжении 3 минут и поместить в термос. По прошествии 4 часов отцедить жидкость и пить по полстакана трижды в день.

Рецепт лечебного напитка

Сушеные плоды шиповника в количестве 2 ст. л. обработать в кофемолке, добавить 3 стакана кипящей воды и оставить на четверть часа. Настой переместить в отдельную посуду, а к ягодам снова влить горячую воду и вскипятить смесь. Соединить полученные жидкости, положить мед для придания хороших вкусовых качеств и усиления полезных свойств. Употреблять напиток по желанию несколько раз в сутки.

Рецепт многосоставного поливитаминного чая

Подготовить состав из 3 долей моркови, плодов шиповника, листьев крапивы и 1 доли ягод рябины (смородины). Смесь измельчить, выложить 4 ч. л. в подготовленную емкость и влить 2 стакана крутого кипятка. Напитку дать настояться в течение 60 минут, поддерживая его температуру на уровне 60-70°C. Процедить жидкость, принимать 3 или 4 раза в сутки по 100 мл на протяжении 30 дней.

Рецепт настоя из ягод шиповника и красной рябины

Ягоды шиповника и красной рябины смешать в одинаковом количестве, залить 1 ст. л. полученного растительного сырья 400 мл кипятка, проварить 10 минут. Оставить жидкость на 5 часов, отцедить ее и выпить за сутки в 2-3 приема. Курс употребления напитка составляет 1-3 месяца. Хранить готовый настой допустимо не более 48 часов в темноте и прохладе.

Рецепт настоя из ягод шиповника коричного и рябины черноплодной

Взять на 3 объема сахара по 1 доле ягод черноплодной рябины и шиповника. Плоды обработать в ступке деревянным пестиком, размешать с сахаром и сложить в плотно закрытую емкость. Для изготовления напитка 1 ст. л. смеси добавить к стакану кипятка и настоять 60 минут, затем принимать его теплым несколько раз в сутки на протяжении 1-2 месяцев.

Рецепт чая, укрепляющего иммунитет

Подготовить смесь из 3 объемов плодов шиповника, 2 объемов листьев крапивы и 1 объема ягод малины. Шиповник растереть и соединить с остальными ингредиентами, 1 ст. л. сбора залить 400 мл кипящей воды, плотно закупорить посуду и дать снадобью настояться четверть часа. Принимать стакан напитка дважды в день на протяжении 1-3 месяцев.

Видео: Врач-диетолог Наталья Саркисян о пользе шиповника для здоровья человека

Лечение простудных заболеваний

Лечебные свойства шиповника незаменимы в терапии ОРВИ, ОРЗ, ангины, гриппа и гайморита. Снадобья на его основе способны эффективно снижать температуру тела, стимулировать иммунитет и облегчать восстановление после длительной болезни.

Рецепт настойки для устранения симптомов простуды

Состав:

Ягоды шиповника – 1 стакан

Водка – 200 мл

Сахар – 0,3 кг

Вода – 1,5 стакана

Применение:

Ягоды раздробить, засыпать сахаром, добавить кипяченую воду, предварительно остывшую до комнатной температуры, поставить смесь на 5 суток на солнце. Влить водку, оставить посуду в темноте и прохладе еще на 5 дней. Хорошо отцедить жидкость и выжать осадок. Употреблять по 1 ст. л. настойки с утра через 60 минут после завтрака и вечером, как только появляются признаки болезни.

Рецепт для избавления от насморка

Смесь из масел шиповника, облепихи и сока алоэ, взятых в равных долях, необходимо закапывать по 3-5 капель в каждую ноздрю по несколько раз за сутки. Можно ограничиться маслом дикой розы, используя по 2-3 капли на одну ноздрю.

Рецепт лечебного снадобья для ингаляций при гайморите

В кипящий отвар шиповника влить настойку прополиса в количестве нескольких капель. Дышать над полученной смесью необходимо на протяжении четверти часа, добавляя свежую горячую жидкость по мере остывания используемой.

Рецепт лечебного средства от ангины

Подготовить разогретый настой шиповника, залить сухую траву чистотела в количестве 2 ст. л. стаканом напитка, оставить на 3 часа. Употреблять небольшими дозами в течение дня.

Рецепт жидкости для полоскания горла

Смешать одинаковые количества аптечной ромашки и чистотела, запарить 1 ст. л. смеси в течение получаса с помощью 1,5 стаканов горячего настоя шиповника, затем процедить. Для избавления от болей в горле полоскания нужно проводить каждые 2 часа.

Рецепт жаропонижающего средства

Полстакана ягод дикой розы и красной калины, взятых в равных долях, запарить 200 мл кипящей воды, настоять с помощью термоса. Отцедить жидкость и пить по 100 мл каждые 60-120 минут.

Рецепт потогонного настоя

Запарить 2 ст. л. цветков липы и столько же лепестков шиповника в 0,2 л кипятка и подержать смесь на огне слабой мощности 7-10 минут. Отцедить жидкость и употреблять ее горячей по 1-2 стакана.

Рецепт настоя для лечения ОРЗ, ОРВИ

Подготовить измельченное растительное сырье: на 2 доли плодов и корней шиповника взять столько же мяты и по 1 доле мать-и-мачехи и травы душицы. Запарить 3 ч. л. смеси 0,2 л кипятка, настоять, аккуратно укутав посуду, можно воспользоваться термосом. Принимать по 0,5 стакана трижды в день за 60 минут до еды.

Рецепт настоя для регуляции температуры при гриппе

Взять по 1 ст. л. сушеных ягод малины и шиповника, залить 0,2 л кипятка и варить смесь 10 минут на слабой мощности. Настоять напиток в течение суток, отцедить жидкость и принимать по 100 мл дважды в день за 60 минут до еды.

Терапия нервных болезней

Употребление ягод шиповника благотворно сказывается на состоянии нервной системы и укрепляет ее. Лечебные свойства плодов кустарника помогают справиться с избыточной реакцией организма на перепады атмосферного давления и смену погоды, устраняют последствия стресса, неприятных переживаний и депрессию, нормализуют сон.

Рецепт настоя для избавления от бессонницы

Положить 1 ст. л. шишек хмеля в 200 мл свежеприготовленного настоя шиповника, убрать на 3,5 часа, отцедить и выпить на ночь. Хмель можно заменить цветами ромашки аптечной в количестве 1 ч. л.

Укрепление сердца и сосудов

Шиповник оказывает гармонизирующее действие на функционирование кровеносной системы, стабилизирует давление и укрепляет стенки сосудов, очищая их от избытков холестерина.

Рецепт напитка для лечения стенокардии

Подготовить стакан горячего настоя на ягодах шиповника и запарить напитком 1 ст. л. цветков боярышника. Оставить жидкость в термосе на сутки, затем отцедить и пить по стакану за 30 минут до еды.

Рецепт настоя для лечения хронической ишемической болезни

Залить 0,2 л горячего настоя шиповника 1-2 ст. л. сырья валерианы, оставить на час, после чего отцедить жидкость. Принимать лекарство по 1 ст. л. четырежды в сутки.

Рецепт средства для нормализации работы сердца

Положить 50 г зверобоя в 1 л настоя ягод шиповника, проварить на водяной бане или огне слабой мощности 10 минут и оставить на полчаса в теплом месте. Процедить жидкость и добавить в нее 100 г меда, пить по 50 мл за полчаса до трапезы.

Рецепт напитка для восстановления после инфаркта, инсульта

Состав:

Измельченные ягоды шиповника – 2 ст. л.

Порезанные ножницами сосновые иголки – 5 ст. л.

Луковая шелуха – 3 ст. л.

Вода – 700 мл

Применение:

Растительное сырье залить холодной водой и варить 15 минут на огне слабой мощности. Посуду укутать, оставить напиток на 2 часа и отцедить. За день принимать 0,5 л снадобья в несколько приемов, курс лечения проводить не менее 60 дней.

Рецепт смеси для лечения гипертонии

Измельчить неочищенный лимон, смешать его с 1 ст. л. ягод клюквы и таким же количеством размолотых плодов шиповника. Перетереть состав со стаканом меда, есть по 1 ст. л. дважды в день.

Рецепт настойки для лечения гипотонии

Обработать в кофемолке 100 г ягод шиповника, добавить 500 мл водки, убрать для настаивания в темное прохладное место на 7 дней. Употреблять по 25 капель средства за 30 минут до еды.

Лечение заболеваний желудка, кишечника и патологий печени

В терапии пищеварительной системы с помощью составов из шиповника нужно соблюдать осторожность и учитывать имеющиеся противопоказания. Необходимо следовать рекомендациям специалиста, согласовывая с ним действия по применению домашних средств оздоровления.

Рецепт отвара для лечения гастрита с пониженной кислотностью и изжоги

Залить 1 ст. л. перечной мяты 200 мл настоя шиповника, вскипятить и проварить 2 минуты. Оставить жидкость на полчаса, отцедить, пить по 200 мл за сутки на протяжении 14 дней.

Рецепт смеси при желчнокаменной болезни

Настой шиповника смешать с лимонным, редечным соком и маслом оливок в равных объемах. Принимать средство по 1 ст. л. каждое утро натощак 1-2 месяца.

Рецепт средства для лечения гепатита и патологий желчевыводящих путей

Настой шиповника в количестве 100 мл смешивают с таким же объемом яблочного сока и 1 ст. л. меда и выпивают за 60 минут до еды.

Рецепт настоя при воспалении желчных протоков

В стакан горячего настоя шиповника положить 1 ч. л. цветов календулы, оставить завариться на 60 минут и отцедить жидкость. Выпивать по 100 мл напитка через час после трапезы.

Терапия мужских болезней

Свойства шиповника хорошо сочетаются с действием растительного сырья боярышника, в связи с чем он нередко используется в комбинированных рецептах для лечения импотенции и простатита.

Рецепт напитка для лечения аденомы простаты

В горячий настой шиповника объемом 1 л положить корни (листья) лопуха большого в количестве 2 ст. л., поставить смесь на 10 минут на водяную баню, отставить на 2,5 часа, отцедить. Лечение производится курсами по 30 дней, выпивать нужно 1-2 ст. л. средства за 30 минут до еды.

Рецепт настоя для увеличения мужской силы

Сложить 1 ст. л. цветов боярышника в стакан настоя шиповника, проварить смесь четверть часа на водяной бане, оставить на 60 минут для остывания и процедить. Выпить 200 мл лекарства за сутки равными порциями за полчаса до еды.

Противопоказания

Специфические свойства шиповника определяют противопоказания к его использованию. Несмотря на относительную безопасность растения, существует ряд ситуаций, когда к лекарственным средствам на его основе необходимо отнестись с большой осторожностью:

Абсолютными противопоказаниями служат тромбофлебит, сердечная недостаточность в дистрофической стадии, эндокардит, индивидуальная непереносимость и аллергия на препараты шиповника. Гастрит с высокой кислотностью, язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки ограничивают использование средств, содержащих значительные объемы витамина C. Употребление больших количеств мякоти ягод дикой розы во время беременности может спровоцировать выкидыш. Камни большого размера в желчном пузыре являются противопоказанием к его лечению с помощью средств народной медицины: возможны серьезные осложнения вплоть до перекрытия протока. Спиртовые настойки плодов шиповника повышают давление, их нельзя принимать при гипертонии.

Прием составов с высоким содержанием плодов шиповника в течение длительного периода ухудшает состояние печени. Препараты на основе корней кустарника, в свою очередь, могут спровоцировать запор, ослабляют секрецию инсулина и желчи.

Предупреждение: Домашнее лечение с использованием народных средств должно быть согласовано с врачом.

Видео: Елена Малышева о шиповнике в передаче «Жить здорово!»