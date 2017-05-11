Наверное, каждый родитель хоть раз столкнулся с кожными проблемами детей, особенно первого года жизни, решить которые не всегда бывает просто. Нередко затруднение в лечении состоит в том, что взрослые не могут точно установить диагноз. Наиболее распространенным является пеленочный дерматит, по своим симптомам схожий с аллергией, атопическим дерматитом, потницей. Однако существует ряд признаков, по которым удастся его распознать, чтобы начать своевременное лечение.

Причины пеленочного дерматита

Изначально пеленочным дерматит - это воспаление дермы, связанное с пеленанием. Возникает оно чаще всего в промежности, области ягодиц, на внутренней стороне бедер. Однако многие родители обобщают в это понятие другие кожные проблемы грудничков, поэтому в быту оно приняло более широкий смысл.

Пеленочный дерматит у детей может образовываться на небольших участках. Часто, если выявлена и устранена причина возникновения, он проходит достаточно быстро. Если же запустить процесс, дерматит рискует перерасти в серьезные поражения кожи.

Все причины образования пеленочного дерматита делят на 4 основные группы.

Механические

Натирание кожи тканью (одежда, постельное белье) или подгузником провоцирует потертости, которые при несвоевременном лечении перерастают в дерматит. На месте потертостей образуются ранки и язвочки, куда попадает инфекция, процесс распространяется на здоровые участки кожи.

Пеленочный дерматит чаще возникает у детей от 3 месяцев до года вследствие физиологических особенностей. Эпидермис детей этого возраста очень тонкий, любое трение способно вызвать раздражение. До 3 месяцев дерматит возникает, как правило, у детей, чья гигиена не была соблюдена в достаточной мере.

Химические

Возникают в результате воздействия аммиака (содержащегося в моче), пищеварительных ферментов (в кале), отдушек, щелочных компонентов (в моющих средствах и стиральном порошке).

Физические

Повышенная температура и влажность в определенном месте. Возникают, как правило, при несвоевременной смене подгузника и мокрого белья в виде опрелостей, которые без должного ухода и лечения перерастают в пеленочный дерматит.

Терморегуляция новорожденных налажена недостаточно, они подвержены перегреву, поэтому у малышей, которых часто кутают, они потеют, болезни кожи проявляются чаще.

Сюда же относят и перианальный дерматит, или воспаление области вокруг ануса. Это связано с ферментной активностью кала, в некоторых случаях - с особенностями питания. Именно поэтому после каждого испражнения детей следует не просто обтирать влажными салфетками, как это делают современные мамы, а подмывать под проточной водой. Особенно это касается новорожденных девочек: от правильности процедур зависит их репродуктивное здоровье в будущем.

Микроорганизмы и грибки

Часто присоединяются к уже существующему воспалению, усугубляя ситуацию. Если ребенка вовремя не переодели, не сменили подгузник, то в теплой влажной среде бактерии начинают размножаться очень быстро, еще больше поражая кожные покровы малыша.

Вероятность возникновения дерматита, вызванного грибковым заболеваниями, выше у детей, принимающих антибиотики. Кандидоз поражает в основном паховую область. Это участки кожи с ярко-красными воспалениями, покрытыми беловатым налетом, под которым образуются кровоточащие язвочки.

Другие причины

Кроме перечисленного, самой распространенной причиной пеленочного дерматита у ребенка являются погрешности в проведении гигиенических процедур. Неправильное питание в некоторых случаях также способно спровоцировать проявления дерматита у ребенка.

Нередко виновником пеленочного дерматита является аллергия, в том числе и контактная. Она возникает на синтетические материалы, гигиенические и моющие средства, с помощью которых была постирана детская одежда.

Видео: Доктор Комаровский о причинах пеленочного дерматита

Симптомы

Пеленочный дерматит выдают следующие признаки:

маленькие ранки, трещинки, язвочки, которые чаще всего мокнут, кожа вокруг них красная, отечная, раздраженная;

мелкие папулы (волдырики), которые со временем лопаются, на их месте возникают сильно зудящие мокнущие пятна;

в некоторых случаях пеленочный дерматит, напротив, проявляется чрезмерным шелушением кожи с образованием чешуек, желтоватых или белых (кожа в этих местах стянутая, чешется, хотя зуд может и отсутствовать);

постепенно на месте эрозий образуются корочки, которые тяжело заживают из-за того, что ранки постоянно мокнут.

Все эти проявления доставляют огромный дискомфорт ребенку. Он часто капризничает, плачет, отказывается от еды, плохо спит. Как правило, температура у детей при пеленочном дерматите не поднимается, но в запущенных случаях, когда присоединяется бактериальная инфекция, у ребенка может возникнуть жар.

Степени пеленочного дерматита

Легкая - незначительное покраснение, которое быстро проходит после просушивания кожи и обработки специальными средствами.

Средняя - воспаление приобретает малиновый, бордовый оттенок, появляются гнойнички.

Тяжелая - обильные мокнущие высыпания, изъязвленные участки, глубокие трещинки. Часто при тяжелой форме пеленочного дерматита присоединяются другие инфекции.

Несвоевременное лечение дерматита приводит к осложнениям в виде поражения более глубоких слоев кожи, даже абсцесса.

Видео: Почему возникает дерматит, его виды и способы устранения

Диагностика и лечение

Часто для постановки диагноза бывает достаточно внешнего осмотра ребенка. Другие методы диагностики используются в запущенных случаях или если присоединились сопутствующие заболевания. В таких случаях для проведения адекватного лечения берется мазок из пораженного участка, чтобы определить микрофлору, установить возбудителя инфекции.

Обработка пораженных участков

Лечение пеленочного дерматита начинается с соблюдения правил гигиены и устранения воспалительного процесса на коже.

Следует помнить: Пораженную кожу нельзя промывать мылом, гелями, даже специальными антибактериальными, перекисью водорода, спиртосодержащими растворами. Это доставит боль ребенку и вызовет еще большее раздражение. Для обработки воспаленных участков лучше воспользоваться отварами ромашки, череды, календулы, слабым раствором марганцовки или фурацилина.

Не нужно стараться избавиться от налета, если он присутствует, полностью, тереть. Достаточно пройтись по воспаленным участкам обильно смоченной в выбранном растворе салфеткой и подержать так ребенка 1-2 минуты. Затем смочить другую, чистую, салфетку, слегка отжать и еще раз мягкими движениями протереть воспаленный участок.

Кусочком стерильного бинта или мягкой пропаренной утюгом салфеткой следует осторожно промокнуть вымытые участки кожи. Оставить ребенка обнаженным в кроватке на 10-15 минут, чтобы тело и складочки полностью просохли.

Медикаментозное лечение

Легкую и средней тяжести форму пеленочного дерматита вполне можно вылечить самостоятельно при помощи мазей. Важно только внимательно осмотреть кожу малыша и установить, нет ли помимо дерматита проявлений других кожных заболеваний:

Пораженные участки кожи обрабатывают специальными ранозаживляющими средствами - мази на основе декспантенола: д-пантенол, бепантен. Эти мази не только ускоряют эпителизацию, но и защищают кожу ребенка от негативных факторов. Их можно использовать как профилактическое средство. С бактериальной инфекцией, которая устанавливается по наличию в пораженных местах гноя, справляются антибактериальные мази, например, тетрациклиновая. При мокнущих ранах применяют мази, которые содержат оксид цинка (деситин). Они стягивают и подсушивают кожу, способствуют скорейшему заживлению язвочек. При наличии грибковой инфекции ранозаживляющие мази чередуют с противогрибковыми: миконазол, клотримазол и другие.

При сильном непроходящем воспалении врач может назначить гормонсодержащие мази.

Народные средства

Часто для лечения кожных проблем родители применяют отвары ромашки или череды. Следует учесть, что эти травы обладают подсушивающим действием и хорошо помогают при мокнущих язвах. Если же дерматит, напротив, проявляется в виде сильного шелушения, то они только усугубят ситуацию. В этом случае больше подойдет отвар овса. Он используется в случае сильного зуда и шелушения, так как смягчает кожу.

Рецепт отвара овса для смягчения кожи

2 ст. л. овса заварить стаканом кипятка, настоять 30-40 минут, процедить. Полученный настой влить в ванночку при купании. Малыша в такую ванну желательно опускать уже чистым, подержать в воде 10-15 минут.

Зверобой от кожных проблем

2 ст. л. сухой травы зверобоя залить половиной стакана оливкового масла, протомить на водяной бане полчаса, оставить настаиваться до остывания. Полученным составом протирать проблемные места от одного до нескольких раз в день.

Видео: Лечение пеленочного дерматита в домашних условиях. Опыт мамы

Когда обращаться к врачу

Вовремя замеченный пеленочный дерматит лечится довольно быстро. Уже через 2-3 дня кожные покровы способны полностью восстановиться. Если же при соблюдении всех правил болезнь не проходит, напротив, ситуация осложняется, возможно, это следствие аллергии, иммунных заболеваний, болезней ЖКТ. Малыша следует показать врачу, чтобы пройти обследование и назначить адекватное лечение.

Когда ребенка вести к врачу:

дерматит не проходит в течение 3 дней при условии его правильного лечения;

повышается температура тела;

появляются сильные гнойные поражения кожи;

кожа уплотняется, становится багровой или приобретает синюшность.

Болезнь часто прогрессирует после полугода, так как меняется состав испражнений ребенка на фоне прикорма. По этой же причине раздражение вокруг ануса проявляется у детей, находящихся на искусственном вскармливании, так как их стул имеет более щелочной состав.

Профилактика пеленочного дерматита

Педиатры уже давно согласились, что современные подгузники несут новорожденным больше пользы, чем вреда. Они быстро и эффективно впитывают мочу и жидкий стул младенца, а ведь именно они являются частой причиной раздражения кожи и последующего развития всевозможных дерматитов.

Но ко всему следует подходить с умом. Надевать «памперс» советуют только на длительные прогулки и сон, когда сменить мокрую пеленку не представляется возможным. Остальное время лучше проводить в натуральных трусиках. Если позволяют условия, то почаще обнажать нижнюю часть тела: попку, паховую область, ножки, где пеленочный дерматит развивается особенно быстро. Мамы придумали точный термин для подобных процедур - «голопопить».

Важно следить за тем, чтобы кожа ребенка постоянно была не просто чистой, но и сухой. Повышенное внимание уделяют паховой области, забывая, что, например, в складках шеи, в подмышечных впадинах дерматит проявляется тоже достаточно часто. Особенно это касается грудничков, которые постоянно срыгивают. Массы из желудка попадают в складки шеи, на одежду. Если вовремя не обмыть малыша и не сменить одежду, желудочный сок, содержащийся в них, приведет к быстрому развитию воспаления.

У деток, у которых прорезываются зубы, повышено слюноотделение. Мокрая одежда провоцирует дерматит. Поэтому малышам, у которых наблюдается слюнотечение, рекомендуется надевать слюнявчик. Это поможет сохранить одежду, следовательно, кожу сухими.

Смазывать складочки малыша следует хорошо просушенными. Крем или масло предотвратят трение кожи, сохранят целостность кожных покровов. А вот от присыпки советуют отказаться. Тальк хорошо сушит кожу, но если намокнет, то скатывается, забивает поры, ведет к повреждению кожи.

Не следует слишком тщательно мыть ребенка при каждой смене подгузника, тем более использовать мыло, которое сильно сушит кожу и провоцирует раздражение, образование трещинок.