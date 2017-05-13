Поддержание иммунитета в постоянной «боеготовности» – важная задача для любого времени года. В межсезонье нужно особенно внимательно следить за состоянием здоровья, поскольку перестройки в работе организма ослабляют его защитные силы. Их статус напрямую зависит от сбалансированности рациона, достаточности и разнообразия составляющих его продуктов.

Почему вода необходима для иммунитета

Обычная вода важна для здоровья. С возрастом ее доля в клетках тела уменьшается, начинают прогрессировать процессы старения. Количество выпиваемой жидкости должно соответствовать объему теряемой: существование в состоянии водного баланса определяет здоровье.

Пить воду нужно сразу после пробуждения, незадолго до выполнения физических упражнений, а в течение дня за 30 минут до еды или через 2-2,5 часа после. Приблизительную суточную норму потребления можно рассчитать, исходя из веса: на 10 кг требуется 400 мл жидкости.

Выбирать воду для питья нужно с учетом следующих ее качеств:

чистота: отсутствие загрязняющих веществ, хлора, нитратов, пестицидов, солей тяжелых металлов, ксенобиотиков, патогенных микроорганизмов;

средняя жесткость: постоянное нарушение этого параметра может вызвать развитие различных патологий;

нейтральная или слабощелочная реакция среды продукта.

Совет: Индикатором потребности в воде служит цвет мочи: если она почти прозрачная, светлая, то организм не испытывает недостатка в чистой воде. Насыщенный желтый оттенок, не связанный с влиянием красителей, поступающих с пищей, свидетельствует о дефиците жидкости.

Белки для укрепления здоровья

Аминокислоты необходимы для синтеза иммуноглобулинов, поэтому нехватка белковых продуктов в рационе пагубно отражается на состоянии иммунитета и нередко служит причиной частых и затяжных простудных заболеваний. При средней физической активности суточная норма потребления протеинов составляет 10 г на 10 кг веса. Получение этого количества организму человека могут обеспечить:

30 г спирулины;

50 г свиной или говяжьей вырезки, творога;

100 г тофу;

150 г сваренной чечевицы, проростков или спаржи;

200 г пшеничной или гречневой каши, фасоли, брюссельской капусты или шампиньонов;

1 куриное яйцо крупного размера.

Роль витаминов в поддержании иммунитета

Для того чтобы иммунитет был в рабочем состоянии, важно не допускать недостатка 13 основных витаминов.

Витамины, повышающие иммунитет

Витамин Суточная доза, необходимая для работы иммунитета Продукты-лидеры % от суточной потребности в 100 г продукта А 1 мг Рыбий жир Тушеная говяжья печень Отварная морковь 3333 1049 111 В1 1,5 мг Семена подсолнечника Соя, бобы Минтай, икра 120 60 47 В2 2 мг Тушеная баранья печень Тушеные говяжьи почки Козий сыр, 36% 222 167 67 В3 (РР) 20 мг Сушеные белые грибы Запеченный желтоперый тунец Арахис 345 137 95 В5 5 мг Тушеная говяжья печень Желток куриного яйца Свежие белые грибы 142 80 54 В6 2 мг Запеченный желтоперый тунец Тушеная говяжья печень Зерно фасоли 50 50 45 В9 0,5 мг Тушеная печень индейки Шпинат Фасоль 173 49 42 В12 3 мкг Тушеная телячья печень Тушеные бараньи почки Запеченная сельдь 2820 2630 437 С 100 мг Сушеный шиповник Облепиха Черная смородина 1111 222 222 Е 15 мг Масло зародышей пшеницы Миндаль Грецкий орех 996 205 153 Н 50 мкг Свиные почки Куриное яйцо Овсяные хлопья «Геркулес» 280 40 40 Д 10 мкг Рыбий жир из печени трески Атлантическая сельдь Кета 2500 300 163 К 120 мкг Сырая петрушка Сырой шпинат Брокколи 1367 402 213

Наибольшую роль в повышении иммунитета играют витамины С и Д:

Аскорбиновая кислота является самостоятельным противовирусным агентом и обеспечивает иммунные клетки крови энергией для борьбы с инфекциями любой природы. В те моменты, когда организм наиболее беззащитен перед заболеваниями (на фоне усталости, тяжелого стресса, в межсезонье), увеличивать потребление продуктов, являющихся источниками витамина С, в качестве профилактики необходимо как можно быстрее. Одной из важных функций кальциферола является поддержание адекватной жизнедеятельности белых кровяных телец. Если летом активности солнца хватает для сохранения необходимого уровня этого вещества в организме, то зимой и осенью рекомендуется принимать его дополнительно в составе аптечных продуктов. Однако необходимо соблюдать осторожность: крайне опасна передозировка витамина Д, особенно для маленьких детей.

Предупреждение: Для составления полноценного рациона необходимо учитывать взаимное влияние витаминов и их сочетаемость. Так, ретинол, даже поступивший в кровеносное русло, разрушается при нехватке витамина Е, а при отсутствии достаточного количества холина не запасается впрок.

Минеральные соли

Минеральные соединения и микроэлементы, жизненно важные для нормального функционирования иммунной системы, составляют группу из 20 позиций.

Минералы, повышающие иммунитет

Минерал Суточная доза, необходимая для работы иммунитета Продукты-лидеры % от суточной потребности в 100 г продукта Кальций 1000 мг Мак Твердые и полутвердые сыры Треска копченая в масле 167 100 46 Магний 400 мг Сушеные семена тыквы Сушеная зелень укропа Пшеничные отруби 148 113 112 Натрий 1300 мг Соль поваренная столовая Сода пищевая, разрыхлитель Соленая треска 2981 2105 436 Калий 2500 мг Сушеные белые грибы Сушеная зелень укропа Курага 157 132 69 Фосфор 800 мг Тушеная говяжья печень Твердый козий сыр, 36% Белые сушеные грибы 62 91 76 Хлор 2300 мг Соль поваренная пищевая Батон нарезной Говяжьи почки, язык 2595 31 11 Железо 18 мг Сушеная зелень укропа Порошок какао Тушеная свиная печень 271 122 99 Цинк 12 мг Жареная телячья печень Тушеная говяжья грудинка Сушеные семена тыквы 99 70 65 Йод 150 мкг Хек серебристый Минеральная вода «Ессентуки №4» Минтай, навага, пикша 107 107 100 Медь 1 мг Жареная телячья печень Консервированная печень трески Лесной орех (фундук) 1510 1250 170 Марганец 2 мг Молотый имбирь Очищенный лесной орех (фундук) Зерно овса 1665 635 265 Селен 55 мкг Сушеный бразильский орех Тушеные свиные почки Сушеная корюшка 3485 566 353 Хром 50 мкг Тунец Говяжья печень Куриное филе 180 64 50 Фтор 4 мг Атлантическая скумбрия Минтай, беломорская навага Грецкие орехи 35 18 17 Молибден 70 мкг Говяжья печень Зерно гороха Гречиха, зерно 157 120 55 Кремний 30 мг Зерно риса Зерно фасоли Виноград 4133 307 40 Кобальт 10 мкг Атлантическая ставрида холодного копчения Филе кальмара Консервированная печень трески 1300 950 650

Среди представленных микроэлементов особенное значение для повышения иммунитета имеют цинк и магний:

Соли цинка необходимы для продукции белых клеток крови и антител, являющихся основой иммунитета. Статистика свидетельствует, что большое число людей в мире не получают суточной нормы микроэлемента с продуктами питания в полном объеме, особенно страдают пожилые люди, поскольку с возрастом усвоение его соединений ухудшается. Магний снижает уязвимость иммунитета во время стрессов, которые могут стать причиной серьезных его нарушений. Он расходуется при любом волнении и переутомлении в процессе активизации энергии и внимания.

Видео: Продукты, повышающие иммунитет, в передаче «Жить здорово!» с Еленой Малышевой

Как помогает клетчатка

Клетчатка играет значительную роль в укреплении защитных сил организма. Богатыми ее источниками являются продукты растительного происхождения: фрукты, овощи, а также каши из овса и ячменя. В зернах этих культур содержится бета-глюкан, который активирует функцию специализированных клеток крови (нейтрофилов и макрофагов). Для стабильной работы иммунитета требуется не менее 25 г клетчатки в сутки, для маленьких детей расчет можно произвести, добавляя 5 г продукта к количеству лет.

Пробиотики для иммунитета

Повышающие иммунитет кисломолочные продукты, особенно свежий кефир, натуральные йогурты, ряженка и ацидофилин, содержат полезные микроорганизмы, вещества микробного происхождения и другие биологически активные добавки, которые оказывают благотворное действие на организм. Они служат антагонистами для патогенных бактерий и помогают восстановлению здоровой микрофлоры.

Пробиотики способны модулировать иммунную реакцию и провоцировать деление клеток, ответственных за «обучение» антител взаимодействию с определенным инфекционным агентом. Результат достигается за счет их контакта с лимфоидной тканью в кишечнике. Для его получения требуется включать кисломолочные продукты в рацион 2 раза в день на протяжении полугода.

Фитонциды

Продукты, богатые фитонцидами, ускоряют процессы восстановления в тканях, губительно воздействуют на патогенную микрофлору и повышают неспецифическую устойчивость. Вещества этой группы в большей степени влияют на местный иммунитет, в частности, способны стимулировать продукцию секреторного иммуноглобулина в носовой полости.

На состоянии организма особенно благотворно сказывается регулярное употребление сырого лука, чеснока и хрена. Для поддержания иммунитета достаточно ежедневно включать в рацион 1 дольку чеснока, используя его в салатах или добавляя в суп.

Жирные кислоты для здоровья

Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 повышают иммунитет и оказывают мощное противовоспалительное действие. Вещества этой группы практически не синтезируются в организме, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они в нужном количестве поступали с пищей.

Проще всего сбалансировать рацион, периодически употребляя рыбий жир курсами. Лучше всего он усваивается при его приеме во время трапезы, а суточная доза для взрослых составляет 1 г. Богатый выбор разновидностей рыбьего жира в аптеке позволяет каждому найти приемлемый вариант употребления продукта, хотя предпочтение стоит оказать капсулированному препарату – он хорошо сохраняется и не подвергается окислению.

Расчет употребления жирных кислот нуждается в соблюдении соотношения между веществами групп Омега-3 и Омега-6 как 1 к 2 или 3, лучше, если они присутствуют в рационе поровну. Недостаточность соединений первой группы приводит к ухудшению их усвоения, что еще больше усугубляет ситуацию.

Суточная норма потребления Омега-3 составляет 1,6 г для женщин и 2 г для мужчин, получить ее можно благодаря следующим продуктам:

сырые орехи – 7-8 штук;

масло рапса – 1 ст. л.;

консервированная рыба (сардины – 90 г, тунец – 120 г);

лосось на пару – 70 г.;

семя льна – 1 ч. л.

Предупреждение: Установлено, что полиненасыщенные жирные кислоты животного происхождения усваиваются хуже, нежели растительного, однако для полноценного функционирования иммунной системы необходимо обеспечить их поступление из обоих источников.

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