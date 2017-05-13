Продукты, повышающие иммунитет
Поддержание иммунитета в постоянной «боеготовности» – важная задача для любого времени года. В межсезонье нужно особенно внимательно следить за состоянием здоровья, поскольку перестройки в работе организма ослабляют его защитные силы. Их статус напрямую зависит от сбалансированности рациона, достаточности и разнообразия составляющих его продуктов.
Содержание:
- Почему вода необходима для иммунитета
- Белки для укрепления здоровья
- Роль витаминов в поддержании иммунитета
- Минеральные соли
- Как помогает клетчатка
- Пробиотики для иммунитета
- Фитонциды
- Жирные кислоты для здоровья
Почему вода необходима для иммунитета
Обычная вода важна для здоровья. С возрастом ее доля в клетках тела уменьшается, начинают прогрессировать процессы старения. Количество выпиваемой жидкости должно соответствовать объему теряемой: существование в состоянии водного баланса определяет здоровье.
Пить воду нужно сразу после пробуждения, незадолго до выполнения физических упражнений, а в течение дня за 30 минут до еды или через 2-2,5 часа после. Приблизительную суточную норму потребления можно рассчитать, исходя из веса: на 10 кг требуется 400 мл жидкости.
Выбирать воду для питья нужно с учетом следующих ее качеств:
- чистота: отсутствие загрязняющих веществ, хлора, нитратов, пестицидов, солей тяжелых металлов, ксенобиотиков, патогенных микроорганизмов;
- средняя жесткость: постоянное нарушение этого параметра может вызвать развитие различных патологий;
- нейтральная или слабощелочная реакция среды продукта.
Совет: Индикатором потребности в воде служит цвет мочи: если она почти прозрачная, светлая, то организм не испытывает недостатка в чистой воде. Насыщенный желтый оттенок, не связанный с влиянием красителей, поступающих с пищей, свидетельствует о дефиците жидкости.
Белки для укрепления здоровья
Аминокислоты необходимы для синтеза иммуноглобулинов, поэтому нехватка белковых продуктов в рационе пагубно отражается на состоянии иммунитета и нередко служит причиной частых и затяжных простудных заболеваний. При средней физической активности суточная норма потребления протеинов составляет 10 г на 10 кг веса. Получение этого количества организму человека могут обеспечить:
- 30 г спирулины;
- 50 г свиной или говяжьей вырезки, творога;
- 100 г тофу;
- 150 г сваренной чечевицы, проростков или спаржи;
- 200 г пшеничной или гречневой каши, фасоли, брюссельской капусты или шампиньонов;
- 1 куриное яйцо крупного размера.
Роль витаминов в поддержании иммунитета
Для того чтобы иммунитет был в рабочем состоянии, важно не допускать недостатка 13 основных витаминов.
Витамины, повышающие иммунитет
|
Витамин
|
Суточная доза, необходимая для работы иммунитета
|
Продукты-лидеры
|
% от суточной потребности в 100 г продукта
|
А
|
1 мг
|
Рыбий жир
Тушеная говяжья печень
Отварная морковь
|
3333
1049
111
|
В1
|
1,5 мг
|
Семена подсолнечника
Соя, бобы
Минтай, икра
|
120
60
47
|
В2
|
2 мг
|
Тушеная баранья печень
Тушеные говяжьи почки
Козий сыр, 36%
|
222
167
67
|
В3 (РР)
|
20 мг
|
Сушеные белые грибы
Запеченный желтоперый тунец
Арахис
|
345
137
95
|
В5
|
5 мг
|
Тушеная говяжья печень
Желток куриного яйца
Свежие белые грибы
|
142
80
54
|
В6
|
2 мг
|
Запеченный желтоперый тунец
Тушеная говяжья печень
Зерно фасоли
|
50
50
45
|
В9
|
0,5 мг
|
Тушеная печень индейки
Шпинат
Фасоль
|
173
49
42
|
В12
|
3 мкг
|
Тушеная телячья печень
Тушеные бараньи почки
Запеченная сельдь
|
2820
2630
437
|
С
|
100 мг
|
Сушеный шиповник
Облепиха
Черная смородина
|
1111
222
222
|
Е
|
15 мг
|
Масло зародышей пшеницы
Миндаль
Грецкий орех
|
996
205
153
|
Н
|
50 мкг
|
Свиные почки
Куриное яйцо
Овсяные хлопья «Геркулес»
|
280
40
40
|
Д
|
10 мкг
|
Рыбий жир из печени трески
Атлантическая сельдь
Кета
|
2500
300
163
|
К
|
120 мкг
|
Сырая петрушка
Сырой шпинат
Брокколи
|
1367
402
213
Наибольшую роль в повышении иммунитета играют витамины С и Д:
- Аскорбиновая кислота является самостоятельным противовирусным агентом и обеспечивает иммунные клетки крови энергией для борьбы с инфекциями любой природы. В те моменты, когда организм наиболее беззащитен перед заболеваниями (на фоне усталости, тяжелого стресса, в межсезонье), увеличивать потребление продуктов, являющихся источниками витамина С, в качестве профилактики необходимо как можно быстрее.
- Одной из важных функций кальциферола является поддержание адекватной жизнедеятельности белых кровяных телец. Если летом активности солнца хватает для сохранения необходимого уровня этого вещества в организме, то зимой и осенью рекомендуется принимать его дополнительно в составе аптечных продуктов. Однако необходимо соблюдать осторожность: крайне опасна передозировка витамина Д, особенно для маленьких детей.
Предупреждение: Для составления полноценного рациона необходимо учитывать взаимное влияние витаминов и их сочетаемость. Так, ретинол, даже поступивший в кровеносное русло, разрушается при нехватке витамина Е, а при отсутствии достаточного количества холина не запасается впрок.
Минеральные соли
Минеральные соединения и микроэлементы, жизненно важные для нормального функционирования иммунной системы, составляют группу из 20 позиций.
Минералы, повышающие иммунитет
|
Минерал
|
Суточная доза, необходимая для работы иммунитета
|
Продукты-лидеры
|
% от суточной потребности в 100 г продукта
|
Кальций
|
1000 мг
|
Мак
Твердые и полутвердые сыры
Треска копченая в масле
|
167
100
46
|
Магний
|
400 мг
|
Сушеные семена тыквы
Сушеная зелень укропа
Пшеничные отруби
|
148
113
112
|
Натрий
|
1300 мг
|
Соль поваренная столовая
Сода пищевая, разрыхлитель
Соленая треска
|
2981
2105
436
|
Калий
|
2500 мг
|
Сушеные белые грибы
Сушеная зелень укропа
Курага
|
157
132
69
|
Фосфор
|
800 мг
|
Тушеная говяжья печень
Твердый козий сыр, 36%
Белые сушеные грибы
|
62
91
76
|
Хлор
|
2300 мг
|
Соль поваренная пищевая
Батон нарезной
Говяжьи почки, язык
|
2595
31
11
|
Железо
|
18 мг
|
Сушеная зелень укропа
Порошок какао
Тушеная свиная печень
|
271
122
99
|
Цинк
|
12 мг
|
Жареная телячья печень
Тушеная говяжья грудинка
Сушеные семена тыквы
|
99
70
65
|
Йод
|
150 мкг
|
Хек серебристый
Минеральная вода «Ессентуки №4»
Минтай, навага, пикша
|
107
107
100
|
Медь
|
1 мг
|
Жареная телячья печень
Консервированная печень трески
Лесной орех (фундук)
|
1510
1250
170
|
Марганец
|
2 мг
|
Молотый имбирь
Очищенный лесной орех (фундук)
Зерно овса
|
1665
635
265
|
Селен
|
55 мкг
|
Сушеный бразильский орех
Тушеные свиные почки
Сушеная корюшка
|
3485
566
353
|
Хром
|
50 мкг
|
Тунец
Говяжья печень
Куриное филе
|
180
64
50
|
Фтор
|
4 мг
|
Атлантическая скумбрия
Минтай, беломорская навага
Грецкие орехи
|
35
18
17
|
Молибден
|
70 мкг
|
Говяжья печень
Зерно гороха
Гречиха, зерно
|
157
120
55
|
Кремний
|
30 мг
|
Зерно риса
Зерно фасоли
Виноград
|
4133
307
40
|
Кобальт
|
10 мкг
|
Атлантическая ставрида холодного копчения
Филе кальмара
Консервированная печень трески
|
1300
950
650
Среди представленных микроэлементов особенное значение для повышения иммунитета имеют цинк и магний:
- Соли цинка необходимы для продукции белых клеток крови и антител, являющихся основой иммунитета. Статистика свидетельствует, что большое число людей в мире не получают суточной нормы микроэлемента с продуктами питания в полном объеме, особенно страдают пожилые люди, поскольку с возрастом усвоение его соединений ухудшается.
- Магний снижает уязвимость иммунитета во время стрессов, которые могут стать причиной серьезных его нарушений. Он расходуется при любом волнении и переутомлении в процессе активизации энергии и внимания.
Видео: Продукты, повышающие иммунитет, в передаче «Жить здорово!» с Еленой Малышевой
Как помогает клетчатка
Клетчатка играет значительную роль в укреплении защитных сил организма. Богатыми ее источниками являются продукты растительного происхождения: фрукты, овощи, а также каши из овса и ячменя. В зернах этих культур содержится бета-глюкан, который активирует функцию специализированных клеток крови (нейтрофилов и макрофагов). Для стабильной работы иммунитета требуется не менее 25 г клетчатки в сутки, для маленьких детей расчет можно произвести, добавляя 5 г продукта к количеству лет.
Пробиотики для иммунитета
Повышающие иммунитет кисломолочные продукты, особенно свежий кефир, натуральные йогурты, ряженка и ацидофилин, содержат полезные микроорганизмы, вещества микробного происхождения и другие биологически активные добавки, которые оказывают благотворное действие на организм. Они служат антагонистами для патогенных бактерий и помогают восстановлению здоровой микрофлоры.
Пробиотики способны модулировать иммунную реакцию и провоцировать деление клеток, ответственных за «обучение» антител взаимодействию с определенным инфекционным агентом. Результат достигается за счет их контакта с лимфоидной тканью в кишечнике. Для его получения требуется включать кисломолочные продукты в рацион 2 раза в день на протяжении полугода.
Фитонциды
Продукты, богатые фитонцидами, ускоряют процессы восстановления в тканях, губительно воздействуют на патогенную микрофлору и повышают неспецифическую устойчивость. Вещества этой группы в большей степени влияют на местный иммунитет, в частности, способны стимулировать продукцию секреторного иммуноглобулина в носовой полости.
На состоянии организма особенно благотворно сказывается регулярное употребление сырого лука, чеснока и хрена. Для поддержания иммунитета достаточно ежедневно включать в рацион 1 дольку чеснока, используя его в салатах или добавляя в суп.
Жирные кислоты для здоровья
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 повышают иммунитет и оказывают мощное противовоспалительное действие. Вещества этой группы практически не синтезируются в организме, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они в нужном количестве поступали с пищей.
Проще всего сбалансировать рацион, периодически употребляя рыбий жир курсами. Лучше всего он усваивается при его приеме во время трапезы, а суточная доза для взрослых составляет 1 г. Богатый выбор разновидностей рыбьего жира в аптеке позволяет каждому найти приемлемый вариант употребления продукта, хотя предпочтение стоит оказать капсулированному препарату – он хорошо сохраняется и не подвергается окислению.
Расчет употребления жирных кислот нуждается в соблюдении соотношения между веществами групп Омега-3 и Омега-6 как 1 к 2 или 3, лучше, если они присутствуют в рационе поровну. Недостаточность соединений первой группы приводит к ухудшению их усвоения, что еще больше усугубляет ситуацию.
Суточная норма потребления Омега-3 составляет 1,6 г для женщин и 2 г для мужчин, получить ее можно благодаря следующим продуктам:
- сырые орехи – 7-8 штук;
- масло рапса – 1 ст. л.;
- консервированная рыба (сардины – 90 г, тунец – 120 г);
- лосось на пару – 70 г.;
- семя льна – 1 ч. л.
Предупреждение: Установлено, что полиненасыщенные жирные кислоты животного происхождения усваиваются хуже, нежели растительного, однако для полноценного функционирования иммунной системы необходимо обеспечить их поступление из обоих источников.