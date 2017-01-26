Нежелание ребенка идти в детский сад – проблема частая, и касается она как родителей, недавно отдавших детей в дошкольное учреждение, так и давно посещающих садик малышей. Протесты проявляются в криках, в отдельных случаях обостряются хронические заболевания, появляются новые, выражающиеся в повышении температуры, болями в животе. Часто мамы не обращают внимания на жалобы, считая их очередной придумкой, чтобы остаться дома. И совершенно напрасно. Психическое состояние детей раннего возраста напрямую связано с их физическим самочувствием.

С какого возраста посещать детский сад

Многие задаются вопросом, какой возраст наиболее подходит для того, чтобы начать посещать дошкольное учреждение. Психологи считают оптимальным достижение возраста 3,5-4 лет. В это время речь уже сформирована настолько, что ребенок может выразить свои желания и понять требования, которые к нему предъявляют, уже способен рассказать о своих чувствах и поведать, что конкретно его не устраивает. Кризис трех лет позади, малыш более спокоен и уверен в себе, уже может остаться без знакомых людей.

В 4 года ребята легко адаптируются в новых для них условиях, им интересны групповые игры, и часто таким малышам общения с домашними бывает мало, им просто необходимо общение с другими детьми. Как правило, адаптация 4-летнего ребенка проходит легко и безболезненно.

Однако не у всех родителей есть возможность держать ребенка дома столь длительное время, некоторым приходится отдавать в садик полуторогодовалых малышей. Средний же возраст, когда ребенок начинает посещать дошкольное учреждение – 2-3 года, когда кроха близок или уже переживает кризис трех лет.

Игры с другими ребятами их не увлекают, так как в это время коллективные навыки развиты слабо. Дети до 3 лет, как отмечают психологи и педагоги, играют не вместе, а рядом, поэтому острой необходимости в общении со сверстниками у них нет. Зато слишком сильна привязанность к маме, которую 2-летний малыш боится даже потерять из виду.

Адаптация таких малышей проходит намного сложнее, они более всего не хотят идти в сад, и именно им необходима помощь и родителей, и воспитателей, и даже психологов.

Видео: Когда ребенка отдавать в детский сад: советы психолога

Наиболее распространенные причины нежелания посещать садик

Первое, что необходимо сделать родителям, - выяснить причину, по которой ребенок не хочет идти в детский садик. И если с 1,5-3-летними малышами, в первый раз оказавшимися без мамы в незнакомой обстановке, ситуация более или менее понятна, то бывает трудно выяснить, почему ребенок, не первый год посещающий детский сад, отказывается вдруг туда идти. Причин может быть немало.

Смена привычного распорядка и обстановки. Адаптация

Адаптационным периодом считается отрезок времени, за который ребенок привыкает к новой обстановке, учится обходиться без родителей, становится более самостоятельным. Длится он у каждого по-разному: от нескольких месяцев до 1-2 лет. Зависит длительность периода от многого: начиная от восприятия ребенком своих одногруппников и воспитателя и заканчивая обстановкой в семье.

Известно, что дети – консерваторы, страшащиеся перемен, особенно если при этом рядом нет близких людей. Для малыша, который постоянно был с мамой, разлучался с ней крайне редко, остаться с незнакомым человеком в окружении еще пары десятков детей – серьезный стресс. Зная, что скоро ребенку предстоит подобное испытание, нужно заранее готовить его к этому: рассказать немного о детском саде, зачем туда идти, что его там ожидает. Нелишним будет очное знакомство с воспитателем, территорией дошкольного учреждения, его будущей группой и одногруппниками.

Некоторое время многие родители приходят в группу вместе с малышами, проводят там 2-3 часа. Ребенок видит маму, спокойнее и охотнее играет со своими товарищами. Если нет возможности находиться рядом с ребенком в группе (не каждая из них способна уместить 20 родителей в придачу к их детям), то первую неделю или две стоит забирать его до обеденного сна. Так малыш привыкнет к атмосфере детского сада, своим новым приятелям, воспитательнице и легче будет переносить разлуку.

Совет: Для более комфортного пребывания ребенка в садике можно дать ему с собой его любимую игрушку.

Нередко ребятишки, которые прежде охотно ходили в детский сад, снова начинают плакать по утрам, когда приходит время туда отправляться. Оказывается, что недавно их перевели в другую группу или же что-то просто в поменяли в привычной обстановке. А может быть, поменялся один из воспитателей. То же касается и детей, которых перевели в другое дошкольное учреждение. В этом случае адаптация начинается практически с самого начала.

Непривычная пища

Маленькие консерваторы привыкают не только к обстановке, но и к тому, как готовит их мама. Детсадовский рацион с традиционным молоком с пенкой, киселями и манными кашами не всегда приходится им по вкусу. Для некоторых определяющим становится именно это, ведь, отказываясь от нелюбимого блюда, ребенок остается голодным до следующего приема пищи, иногда и на целый день. Конечно, некоторые воспитатели практикуют так называемое «докармливание», когда несъеденное чуть ли не насильно пытаются скормить воспитаннику, но это вряд ли можно назвать выходом. Такой подход лишь усилит негативное отношение ребенка к садику.

Выходом станет приближение домашнего рациона ребенка к детсадовскому за несколько месяцев до начала посещения дошкольного учреждения и хотя бы первое время после этого события. Следует изучить правила приготовления пищи в детском саду. Так, например, в образовательных учреждениях запрещено обжаривание, добавление любых приправ, кроме соли. Дома также стоит отказаться от приправ, а вторые блюда подавать в отварном или тушеном виде. Не всем малышам это по вкусу, и первое время они будут плохо есть. Родителям же можно успокоиться: такая пища более полезна, и постепенно ребенок привыкнет к ней.

Если малыш ест перед садиком, скорее всего, в группе от каши он откажется, а дотерпеть до обеда ему будет сложно. В этом случае его лучше не кормить дома, тогда, проголодавшись, он с удовольствием съест кашу и до обеда будет играть со сверстниками, не думая о еде. Таким образом, негативные эмоции, которые создает чувство голода, уйдут сами собой.

Все дело в воспитателе

Это наиболее распространенная причина, почему ребенок не хочет идти в садик. Часто одного воспитатели ребенок любит, другого, работающего в паре, не воспринимает, плачет и не хочет к нему идти. И дело вовсе не в том, что этот «другой» воспитатель его обижает, как думают многие родители. Дело опять-таки в привыкании. Замечено, что многие ребята охотнее идут к тому воспитателю, который их принимал первый раз. Напарник же в данном случае оказывается «чужим», и к нему малыш будет привыкать дольше.

Хотя и достаточно редко, но возможны случаи грубого отношения к ребенку. Для малыша, привыкшего только к похвале и одобрению, грубостью может стать простое замечание наставника, даже то, что он уделяет ему мало внимания.

Если родители поняли, что ребенок не хочет в сад из-за своего восприятия воспитателя, стоит выяснить, в чем конкретно кроется причина. Сделать это не так просто. Полуторагодовалый малыш еще не говорит, ребята постарше воспринимают все на уровне чувств, которые объяснить не в состоянии.

На помощь придет игра. Можно поиграть в детский сад с игрушками. Пусть кроха сам выберет, кем он хочет быть – воспитателем, собой или одним из своих одногруппников. На самом деле, эта игра – модель, которая покажет взаимоотношения в садике, отношение ребенка ко всем окружающим и окружающих к нему.

Важно: При выяснении причины эту проблему стоит обсудить с наставником, если есть возможность, обратиться к психологу. В случае конфликта с воспитателем, что бывает крайне редко, но все же не исключено, психологи советуют менять даже не группу, а переходить в другой детский сад.

Видео: Ребенок не хочет ходить в детский сад: решение проблемы в программе «Все буде добре»

Обособленное поведение

Некоторые дети сложно входят в коллектив. Как правило, это относится к тем ребятишкам, которые редко выходили «в люди», общались со сверстниками, большую часть времени проводили в обществе мамы. К этой же группе относят детей, которых не принимают сверстники. Как правило, в младшем дошкольном возрасте проявляется это неосознанно: ребята играют отдельно, не зовут кого-то в свои игры, хотя и не прогоняют присоединившегося. Поэтому если скромный новичок будет сидеть в стороне, то кучка играющих малышей вряд ли обратит на него внимание. Но стоит ему включиться в игру, как он тут же будет принят в команду.

При решении этой проблемы многое зависит от воспитателя. Как только замечено обособленное поведение ребенка, необходимо сразу же принимать меры, особенно если малыш стеснительный и нерешительный. Брать за руку и вводить в компанию играющих, в совместных играх уделять чуть больше внимания, чаще ставить в роли ведущего. Следует понимать, что именно в этом возрасте формируются социальные отношения. Если ребенок с раннего детства привыкнет быть в стороне, ввести его в компанию в школьном возрасте будет уже сложно.

Родителям также стоит чаще бывать с ребенком в таких местах, где присутствует много ребятишек: утренники, парки, участвовать в детских конкурсах совместно со своим чадом. Можно приглашать к себе домой одногруппников с родителями, самим ходить в гости. Если есть возможность, то отличным вариантом станет посещение 1-2 раза в неделю группы раннего развития, где ребята играют со сверстниками в присутствии мам. При этом необходимо обращать внимание малыша, как это весело и интересно.

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Чего делать не стоит

Нежелание ребенка идти в садик проявляется по-разному: от простых уговоров до истерик и угроз. Но в этом случае родители хотя бы видят и осознают проблему. Гораздо сложнее понять, в чем причина нервозности малыша, если свое нежелание идти в сад ребенок не высказывает прямо, а просто всячески пытается избежать этого события:

не хочет вставать с кровати, делая вид, что крепко спит;

затягивает утренний туалет и общие сборы в садик;

при приближении к детскому учреждению поведение ребенка резко меняется: он молчалив, грустит, крепче сжимает мамину руку;

не хочет говорить о том, как провел день;

жалуется на ребят и воспитателя, не может назвать ничего, что понравилось в детском саду за день.

Не стоит сразу отказываться от посещения дошкольного учреждения, как бы жалко ни было своего кроху. Именно в детском саду ребенок приобретает необходимые социальные навыки, развивается, учится общаться со сверстниками и взрослыми, становится более самостоятельным. Ребенок, посещающий дошкольное учреждение, впоследствии проще адаптируется к школьной обстановке.

Нельзя поддаваться на уговоры ребенка «один денек посидеть дома», «только сегодня не пойти в детский сад». Добившись своего уговорами, в следующий раз ребенок при отказе станет уже кричать и плакать, а там недалеко до истерики. Существует строгое правило: если решено водить в детский сад, то нужно твердо стоять на том, что каждое утро малыш просыпается и идет в свою группу.

Водить ребенка через день, «чтобы он привык», также не вариант. Если уж мама сильно переживает, то допускается первое время оставлять кроху на несколько часов, например, до обеда, или же забирать после дневного сна.

Пускать проблему на самотек, думая, что через время она решится сама собой, тоже опасно. У наиболее чувствительных ребятишек из-за сильного психологического стресса родители отмечают так называемый регресс в развитии. Ребенок, который уже давно просится на горшок, вдруг перестает это делать, а рассказывающий стихотворения малыш не хочет связать и нескольких слов. Такое обычно наблюдается перед очередным скачком в развитии, кода кроха накапливает впечатления и опыт, а потом удивляем окружающих новыми «умелками». Но может и говорить о серьезных проблемах. Если у ребенка наблюдается подобный регресс, и связан он с началом посещения детского сада, консультация со специалистом обязательна.

Видео: Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога