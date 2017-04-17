Появление ребенка доставляет молодым родителям немало забот и тревог, ведь от них зависит благополучие и здоровье малыша. Сомнения возникают даже при проведении обыденных, ежедневных процедур. Ребенок еще так мал и слаб, что любые неправильные действия способны нанести вред. Особенно непросто приходится родителям новорожденных девочек. От того, как будет соблюдена гигиена, зависит не только состояние кожи, но и репродуктивное здоровье в будущем.

Общие гигиенические правила для новорожденных

Ежедневные утренние гигиенические процедуры для новорожденных сводятся к промыванию глазок и очищению носика от слизи и засохших корочек. Глаза первое время советуют протирать настоем ромашки, используя для этой цели марлевые тампоны, сделанные из стерильного бинта. Ватные диски использовать не рекомендуется, так как микрочастички ваты, попадая в глаза, вызовут раздражение, даже нагноение.

Чистить уши в этом возрасте нельзя ни девочкам, ни мальчикам. Сера у новорожденных образуется в малом количестве и лишь для того, чтобы покрыть защитной смазкой ходы. Удалять ее следует в том случае, если загрязнение очевидно. Для этого используют смоченную в слабом растворе фурацилина марлю, обмотанную вокруг маминого мизинчика. Считается, что достаточно очистить то пространство, куда достанет мизинец. Слуховые ходы очищать нельзя ни ватными палочками, даже специальными детскими, ни жгутиками: сера под их воздействием прессуется, может образоваться пробка.

Вечерние водные процедуры для девочек мало чем отличается от купания любого новорожденного. Особое внимание уделяется обработке складочек. После купания их следует тщательно промокнуть мягким полотенцем, оставить ребенка раздетым на 5-10 минут в кроватке, чтобы кожа хорошо просохла. Обработать складочки желательно специальным детским кремом, любым косметическим или прокаленным растительным маслом.

Интимная гигиена девочки

Это важный момент в гигиене новорожденных девочек. Основная проблема, по мнению детских гинекологов, заключается в близости слизистой половых органов с задним проходом и постоянном контакте с каловыми массами. Уже через полчаса начинается интенсивное размножение бактерий.

Следует помнить о восходящем пути распространения инфекции. У новорожденных девочек сфинктеры, которые бы могли частично задержать патогенную микрофлору, развиты слабо, защитная слизь во влагалище также не выделяется, поэтому через влагалище и мочеиспускательный канал бактерии поражают внутренние половые органы, мочевой пузырь, почки. В столь раннем возрасте это чревато серьезными проблемами: спайками и сращением маточных труб и матки, что ведет к бесплодию.

Как подмывать новорожденную девочку

Многие мамы говорят о том, что тщательно подмывают своих дочерей после каждого мочеиспускания или при каждой смене подгузника. Ничего хорошего в такой усердной гигиене нет. Дело в том, что слизистая девочек заселена полезными микроорганизмами, которые выполняют роль смазки взрослых женщин, то есть частично обезвреживают патогенные микроорганизмы. Частое подмывание приводит к смыванию полезных бактерий, пересушиванию слизистой.

Промежность девочки желательно промыть под проточной водой спереди назад, то есть от внутренней слизистой оболочки к заднему проходу. Это делается для того, чтобы остатки каловых масс не попали во влагалище. Только потом ребенка можно опустить в ванночку для купания. Такая предварительная процедура позволит избежать попадания кала в воду, а затем и по всему телу, включая глаза и рот.

Видео: Интимная гигиена новорожденной девочки

Что такое смегма и как ее удалить

Часто родители замечают на половых губах новорожденной девочки желтовато-кремовый или сероватый налет. Это смегма, или первородная смазка, которая присутствует у каждого новорожденного и покрывает при рождении все тело, включая и слизистую половых органов. Смыть смегму сразу не так-то просто, она достаточно плотная, жирная и липкая. Но настойчиво смывать ее и не нужно, достаточно проводить обычную гигиену половых органов, и через несколько дней она отойдет сама.

Если же секрета слишком много, то можно наружные половые губы очистить с использованием мыла, а для удаления смегмы со слизистой воспользоваться мягкой тканью, смоченной в отваре ромашки. Если за один раз смазка не отошла, настойчиво тереть нельзя, лучше оставить до следующего купания и повторить процедуру.

Оставлять смегму, как она есть, тоже нежелательно. Это результат работы сальных желез, прекрасная питательная среда для размножения бактерий.

Что такое синехии и как их предотвратить

Некоторые родители считают, что недостаточная гигиена, частое или, напротив, редкое подмывание, использование неподходящих средств, а также влажных салфеток для интимной зоны ведет к синехиям, или сращению малых половых губ. На самом деле, синехии являются как физиологическими особенностями, так и результатом микротравм слизистых в результате пересушивания, трения, агрессивного подмывания. Трещинки зарастают, а вместе с ними происходит срастание оболочек.

Во избежание пересушивания слизистой врачи советуют переодически смазывать ее косметическим или растительным маслом. Детский крем или мазь для этих целей не подойдут, так как станут хорошей средой для размножения бактерий. От талька советуют тоже отказаться: он может вызвать еще большую сухость. Кроме того, намокнув, тальк собирается в комочки, которые травмируют слизистую.

Важно: Что делать с синехиями, скажет врач. В любом случае, разделять половые губы должен педиатр или детский хирург в стерильных условиях. Самостоятельные действия только навредят девочке.

Синехии появляются чаще у девочек 1-3 лет. До полугода сращение половых губ - явление редкое, так как в организме присутствуют гормоны матери, защищающие при правильной гигиене слизистую от пересыхания.

Видео: Е. Комаровский о том, когда нужно лечить синехии у девочек

Кровянистые выделения у новорожденной девочки из половых путей

На 3-7 день жизни у девочки могут появиться кровянистые выделения из половых путей, которые очень пугают родителей. Явление это достаточно частое и совершенно нормальное. Все дело в половых гормонах, переданных от матери, которые в это время начинают себя проявлять. В это время гигиене половых органов достаточно уделить чуть больше внимания, особо усердствовать не надо.

Продолжается явление от нескольких дней до 1-2 недель. Если спустя это время выделения продолжаются, ребенка следует показать врачу, так как дело может быть в каких-либо эндокринных отклонениях.

Важно: Детские гинекологи предупреждают, что, кроме слизисто-кровянистых, никаких других выделений из половых органов девочки быть не должно. Если же появились желтые, зеленые, даже просто обильные жидкие прозрачные или беловатые выделения, ребенка тут же следует показать врачу.

Иногда мамы путают каловые массы, обнаруженные при подмывании на слизистой половых органов, с патологическими выделениями. В этом случае налет следует удалить, промыть промежность под проточной водой и продолжить гигиенические процедуры. Если это все же были патологические выделения, то через несколько часов они появятся снова, и тогда девочку стоит показать врачу.

Использование средств гигиены для новорожденных

Современная промышленность предлагает разнообразие ухаживающих средств для нежной кожи малыша. В большинстве своем они действительно гипоаллергенны и прошли дерматологический контроль. Но так ли они необходимы?

Влажные салфетки могут использоваться только в крайнем случае, когда для очищения кожи и половых органов нет доступа к воде. Безусловно, это должны быть средства, предназначенные для детей. Но и в этом случае полностью заменять подмывание обтираниями салфетками нельзя.

Споры об использовании подгузников не утихают среди мам как мальчиков, так и девочек. Приводится множество аргументов против них, которые почти сразу же опровергаются. Детские же гинекологи сходятся во мнении об опасности попадания кала во влагалище. Современные подгузники с успехом решают эту проблему, впитывая практически сразу жидкий детский кал и не допуская его растекания на слизистые.

Конечно, это не означает, что ребенок круглосуточно должен находиться в подгузнике. Использовать его желательно, когда предстоит прогулка, на дневной и ночной сон, при походе к врачу или в гости. Дома же девочке предпочтительнее надеть хлопковые трусики или ползунки, а еще лучше - почаще оставлять обнаженной или, как выражаются мамы, «голопопить». Это прекрасная закаливающая процедура, которая поможет избежать раздражений, дерматитов и прочих неприятностей, свойственных нежной детской коже.

На заметку: Не стоит нагревать комнату, где ребенок принимает воздушные ванны, +20-22 градусов достаточно. Иначе смысла в закаливании не будет.

Мыло и другие моющие средства, в том числе и специальные детские, не должны использоваться чаще 1 раза в неделю. Первые месяцы педиатры советуют и вовсе от них отказаться. Теплая вода и отвары трав прекрасно очищают, к тому же в силу физиологических особенностей малыш почти не потеет. Исключения составляют лишь обильная смегма, которую трудно смыть простой водой, и сильные загрязнения.

Уход за молочными железами девочки

На первой неделе жизни малышки может наблюдаться покраснение и нагрубание молочных желез. В некоторых случаях из них выделяется жидкость, похожая на молозиво. Как и в случае с кровянистыми выделениями, это является результатом действия все тех же половых гормонов матери. В совокупности явление называется гормональным кризом.

Проходит перестройка организма максимум за 2 недели. В это время гигиене молочных желез нужно уделить чуть больше внимания. Тереть, массировать, выдавливать секрет из желез нельзя ни в коем случае, как и прикладывать разнообразные компрессы, тем более согревающие. Достаточно промакивать выделившееся молозиво мягкой тряпочкой, смоченной в фурацилине или настое ромашки.

Если покраснение не прошло, доставляет малышке боль, дискомфорт, наблюдается зуд, девочка беспокойная, плохо спит, а также если выделения молозива происходят более 2 недель, новорожденную следует показать врачу.

Видео: Что делать, если у ребенка наблюдаются выделения из молочных желез