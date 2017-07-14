Молочница (кандидоз) – это заболевание, которое требует соблюдения специальной диеты в течение длительного времени. Только этим способом можно полностью избавиться от проблемы. Любое медикаментозное средство будет давать только временный эффект, если не подходить к лечению комплексно, не повышать иммунные силы организма, не подавлять рост и развитие дрожжевых грибков.

Длительность и принципы питания при молочнице

Длительность диеты не менее 3 месяцев, иногда требуется год, чтобы полностью восстановить микрофлору, подавить грибок, избавиться от заболевания. Лечебное питание можно совмещать с медикаментозной терапией либо практиковать после нее. В любом случае оно принесет только пользу.

Суть диеты - в употреблении продуктов с антибактериальным и противогрибковым действием, которые тормозят и предотвращают рост грибка. Рацион преимущественно состоит из полезной, нежирной еды с низким содержанием или полным исключением рафинированного сахара, дрожжей.

Общие принципы:

Исключение вредных продуктов, способствующих возникновению молочницы, питанию грибков. Добавление в рацион полезной пищи, влияющей на микрофлору, иммунитет, способствующей очищению и восстановлению. Применение щадящих способов приготовления с сокращением или полным исключением жиров. Допускается жарка на гриле или на мангале. Употребление чистой воды (не меньше 8 стаканов в сутки). Пить лучше между основными приемами пищи, чтобы не усложнять работу желудка.

Важно! Питание при молочнице не предполагает голодание, снижение калорийности, это только пойдет во вред иммунной системе. Но решение основной проблемы часто сопровождается потерей веса, улучшением общего самочувствия, так как рацион богат клетчаткой, витаминами, ценными микроэлементами.

Видео: Елена Малышева о молочнице

Список запрещенных продуктов при молочнице

Сахар провоцирует развитие грибка, ускоряет его рост. Поэтому первыми под запрет попадают все блюда и напитки с его содержанием. Сюда же относится мед, несмотря на всю его пользу, варенье, сиропы, мармелад, все конфеты и кондитерские изделия. Запрещено употреблять любую выпечку с дрожжами, хлеб, фаст-фуд, консервацию и маринады.

Список запрещенных продуктов:

копчености, колбасные изделия;

газированные, алкогольные напитки;

сладкие фрукты и ягоды, бахчевые культуры, сухофрукты;

черный чай, кофе;

грибы;

сыры, особенно с плесенью;

промышленные соусы, уксус.

Под запрет попадает любая пища с длительным сроком годности, так как в качестве консервантов чаще всего используется уксус, сахар, могут добавляться химические вещества. Чем натуральней и проще будет питание при молочнице, тем быстрее женщина избавится от проблемы.

Список разрешенных при молочнице продуктов

При молочнице запрещен крепкий черный чай и кофе, но разрешены травяные напитки, цикорий, можно употреблять отвар шиповника, брусники, отлично подходит к рациону морс из клюквы. Но количество чистой питьевой воды не меняется.

Из чего строится лечебный рацион при молочнице:

Кисломолочные напитки без добавок: йогурты, кефир, простокваша. Сливочное масло (до 20 г в сутки). Овощи, бобовые в ассортименте. Это одни из основных продуктов рациона на диете при молочнице. Их можно есть в сыром или термически обработанном виде. Морепродукты, водоросли, рыба. Разрешено готовить роллы, но только с использованием натуральных соусов на основе йогуртов, сметаны. Крупы: рис, пшено, перловка, гречка, овсяные виды. Желательно отдавать предпочтение неочищенным злакам. Макароны можно, лучше выбирать изделия из твердых сортов пшеницы. Кислые фрукты, цитрусы, несладкие ягоды в свежем, отварном, печеном виде. Любое мясо и птицу нежирных сортов, без кожицы. Видимые прослойки сала, кожу нужно убирать, готовый фарш использовать нельзя. Зелень всех видов: укроп, петрушку, щавель, кинзу, базилик. Полезные жиры: растительные нерафинированные масла (оливковое, льняное, подсолнечное). Можно добавлять в пищу орехи, семена подсолнечника, тыквы, кунжут.

Очень важно употреблять кисломолочные напитки с полезными бактериями. Один стакан йогурта в день снижает риск возникновения молочницы у женщин почти на 40%. Если слизистые уже поражены грибками, то продукт поможет микрофлоре быстрей восстановиться. Но речь идет о натуральных йогуртах с живыми бактериями. Если в составе имеются консерванты, красители, срок годности достигает нескольких недель или даже месяцев, то пользы от такого продукта не будет.

На заметку: Чеснок – сильный природный антибиотик. Израильскими учеными доказано, что при ежедневном его употреблении полностью прекращается рост грибка, вызывающего молочницу.

Примерное меню на один день

При молочнице у женщин разрешено огромное количество продуктов из разных групп. Поэтому рацион интересный, сытный, не стоит каждый день употреблять одни и те же блюда. Чтобы питание обладало лечебным действием, нельзя лениться готовить себе еду. Все блюда простые, отвариваются на плите или запекаются в духовке. Большим помощником на кухне станет мультиварка с функцией пароварки.

Примерное меню на день

Завтрак: каша овсяная на воде, зеленый чай

Перекус: зеленое яблоко или грейпфрут

Обед: зеленые щи с яйцом, гречневая каша с курицей, отвар шиповника

Полдник: йогурт, морковка

Ужин: запеченная рыба, свежий овощной салат с зеленью, соком лимона и кунжутом

На ночь: стакан кефира, простокваши или ряженки

Лечебное питание во время беременности

Беременность и молочница – часто неразлучные понятия. Во время вынашивания ребенка организм женщины подвержен разным опасностям и именно в этот период у многих происходит знакомство с кандидозом. Медикаментозное лечение проводится строго под контролем лечащего врача, не все лекарственные препараты безопасны. Диета в этот период просто необходима. Безмерное употребление сладостей, консервантов, маринадов недопустимо.

При первых признаках молочницы нужно незамедлительно откорректировать питание, чтобы не усугубить ситуацию. Рацион ничем не будет отличаться от обычного меню для небеременных женщин, но с осторожностью стоит употреблять цитрусы. Они часто становятся причиной аллергической реакции. Нужно есть больше белковой пищи и овощей, обязательно в меню должны присутствовать яйца, зерновые хлебцы, мясо, злаки. Дополнительно можно пить витамины.

Видео: Елена Малышева о женских болезнях