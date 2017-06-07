Насколько неприятны симптомы молочницы, многие женщины хорошо знают по собственному опыту. Зуд и рези во влагалище, обильные раздражающие выделения изматывают физически и душевно, лишая возможности нормально жить и заниматься повседневными делами. Возникают проблемы в интимных отношениях. Важно не откладывать лечение и как можно быстрее избавиться от молочницы и выделений, беспокоящих при этом заболевании. На раннем этапе вылечиться несложно. Если болезнь запустить, присоединяются другие инфекции.

Что такое молочница, ее проявления

Влагалищный кандидоз (молочница) – это инфекционное заболевание. Возбудителем его является грибок Кандида, представитель так называемой условно-патогенной микрофлоры. Возникновению заболевания способствует нарушение бактериальной среды влагалища. Гибель полезной микрофлоры может быть спровоцирована употреблением некоторых лекарств, средствами интимной гигиены. Избыток грибков образовывается вследствие заражения женщины от партнера во время полового контакта.

Основными проявлениями кандидоза являются жжение и зуд во влагалище, рези при мочеиспускании, характерные выделения творожистой консистенции с запахом кислого молока. Нередко молочница возникает на фоне венерических заболеваний, воспалительных процессов в половых органах. В зависимости от сопутствующих патологий при молочнице выделения имеют различный вид.

Чем отличаются выделения при кандидозе от физиологических

Нормальные физиологические выделения из половых органов у женщин появляются в результате естественных процессов, связанных с функционированием репродуктивной системы. Они не доставляют дискомфорта, их вид регулярно меняется в разных фазах менструального цикла. Наиболее характерно то, что они необильны, не имеют резкого запаха, являются прозрачными или имеют белый с легким желтоватым оттенком цвет.

У выделений, появляющихся при кандидозе, имеются характерные признаки, отличающие их от физиологических. К ним относятся:

Запах (обычно кислый). Могут быть нюансы, если имеются сопутствующие заболевания. Неоднородная консистенция (напоминают творожную массу). Обильные, покрывают поверхность влагалища беловатой пленкой. Вызывают жжение и зуд во влагалище, раздражение кожи в области промежности, рези при мочеиспускании. Окрашены в белый цвет, если отсутствуют другие инфекции. Изменение цвета означает, что кроме грибка в половых органах развиваются и другие виды болезнетворных микроорганизмов.

Для хронической формы молочницы характерно периодическое возобновление симптомов после продолжительных перерывов, во время которых выделения имеют нормальный вид, а болезненные проявления отсутствуют. Изменение гормонального фона в организме становится причиной активизации грибка. Именно поэтому творожистые выделения усиливаются у женщин за несколько дней до месячных, возникают во время беременности, в пожилом возрасте.

Видео: Как распознать молочницу. Надо ли обследовать полового партнера

Сопутствующие заболевания при кандидозе

Характерные для молочницы выделения возникают при недугах, связанных с нарушением обмена веществ, например, при сахарном диабете (повышенное содержание сахара в крови способствует развитию грибков). Признаки кандидоза нередко появляются после простудных, желудочно-кишечных и других заболеваниях, приводящих к ослаблению иммунитета.

Характер выделений, свойственных кандидозу, изменяется, если имеются сопутствующие гинекологические заболевания:

эрозия шейки матки – изъязвление слизистых оболочек цервикального канала и влагалищной части шейки;

бактериальный вагиноз (дисбактериоз) – нарушение характера микробиологической среды влагалища;

воспалительные процессы в половых органах (вульвовагинит – во влагалище и вульве, цервицит – в шейке матки, эндометрит – в полости матки, сальпингит – в маточных трубах);

опухолевые заболевания.

Нередко одновременно с грибками Кандида в мазке обнаруживаются возбудители инфекций, передающихся половым путем (трихомонады, гонококки, хламидии и другие). Это также отражается на характере выделений, которые беспокоят женщину при кандидозе.

Видео: Какие выделения возможны при молочнице

Выделения при кандидозе

Консистенция и объем выделений зависят от формы заболевания. Для острой формы характерно появление обильных неоднородных по составу водянистых белей. У них обычно имеется кисломолочный запах. Если к нему добавляется зловоние, это, скорее всего, является признаком воспалительного процесса или наличия онкологии.

Слизистые выделения при молочнице имеют неоднородный состав, содержат комочки или хлопья, от чего по виду напоминают прокисшее молоко. Чаще всего они окрашены. Чтобы диагностировать заболевание точно, необходимо сделать анализы мазка и крови для обнаружения грибков и возбудителей скрытых инфекций.

Нередко слизистые выделения возникают при кандидозе у беременных.

О чем говорит цвет выделений при кандидозе

Появление у выделений окраски обусловлено присутствием в них примесей крови или продуктов жизнедеятельности болезнетворных бактерий. Иногда цвет выделений меняется под воздействием гормонов.

Желтые. Цвет обусловлен присутствием большого количества лейкоцитов, развитием воспалительных процессов в половых органах. Появляются, если молочница возникла на фоне гарднереллеза (дисбактериоза влагалища), а также трихомониаза.

Зеленые. Говорят о наличии у женщины острых гнойных процессов в матке (цервицита, сальпингита), а также венерических заболеваний – гонореи или хламидиоза. От выделений, свойственных молочнице как самостоятельному заболеванию, зеленые выделения отличает наличие гнилостного запаха. Если появляется запах гниющей рыбы, это свидетельствует о том, что гнойный процесс вызван дисбактериозом влагалища.

Розовые. Такой цвет говорит о присутствии незначительных примесей крови. Розовые творожистые бели появляются перед месячными, вследствие того что начинаются изменения в состоянии эндометрия: он размягчается и отслаивается. При этом повреждаются мелкие сосуды.

Коричневые. Коричневатый оттенок также появляется при кандидозе перед месячными или в течение 2-3 дней после них. Это вызвано индивидуальными особенностями изменения гормонального фона в этот период цикла. Другой причиной появлений коричневых белей при кандидозе является попадание в слизь крови из-за эрозии шейки матки, повреждения слизистых оболочек новообразованиями. В этом случае коричневые бели наблюдаются постоянно, вне зависимости от фазы менструального цикла.

Особенности выделений при кандидозе у беременных

При беременности наблюдается сразу несколько факторов, способствующих возникновению молочницы. Это и значительная гормональная перестройка в организме, и физиологически обусловленное снижение иммунитета, и изменение состояния слизистых оболочек, состава влагалищной среды. Сопротивляемость организма беременной женщины снижается при недостатке витаминов, которые усиленно расходуются в связи с ростом плода.

Рекомендация: Беременным рекомендуется начать прием синтетических витаминов с первых недель, а еще лучше – при планировании беременности.

В этот период у женщины наблюдается увеличение объема физиологических выделений. В норме они должны быть прозрачными или слегка беловатыми и, главное, однородными на вид, не имеющими запаха. Появление комочков, запаха, окраски говорит о наличии молочницы. Эта инфекция может передаваться плоду во время родов, вызывая серьезное осложнение здоровья малыша.

Если у таких выделений при беременности появляется коричневая окраска, это может говорить о возникновении угрозы ее прерывания. Отеки и воспаление слизистых оболочек влагалища и шейки значительно осложняют роды.

При беременности применяется в основном лечение наружными средствами. При необходимости его продолжают после родов.

Осложнения кандидоза

Выделения, появляющиеся при молочнице, вызывают такой дискомфорт, что, как правило, женщины не откладывают поход к врачу. Болезнь необходимо диагностировать и начать принимать противогрибковые препараты как можно раньше. Кандидоз может не только возникать на фоне других серьезных заболеваний, но и сам провоцирует их, ослабляя защиту организма от инфекций. Это значительно усложняет процесс лечения.

Такое заболевание заразно. Требуется одновременное лечение как женщины, так и мужчины, вступающего с ней в половой контакт. При несвоевременном лечении болезнь быстро переходит в хроническую форму.